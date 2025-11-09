июл
Программа тура по дням
Отправление на Кунашир
08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
09:00 Трансфер в порт Корсаков. Оформление на судно.
12:00 Отправление теплохода «Павел Леонов» на Кунашир.
Судно выходит из порта Корсаков и следует 4 часа вдоль береговой линии Тонино-Анивского полуострова.
С борта теплохода сможете увидеть маяк Анива, а во время перехода по Охотскому морю вероятно увидеть дельфинов и касаток.
Обед и ужин на теплоходе в кафе самостоятельно.
Прибытие на Кунашир. Фумарольное поле и термальные источники вулкана Менделеева
09:00 Подход судна в порт Южно-Курильска, о. Кунашир.
Встреча в порту.
Завтрак в кафе.
Трансфер в гостиницу. Оставляем вещи.
Маршрут на фумарольное поле и термальные вулкана Менделеева.
Отправление на маршрут средней сложности «Большое фумарольное поле вулкана Менделеева».
На машинах 30 мин, далее треккинг 2–2,5 часа через бамбук с постоянным набором высоты, 3 км в одну сторону.
Путь с остановками для непродолжительного отдыха. Стоянка на фумарольном поле ~ 2 часа.
Фумаролы и сольфатары одни из самых крупных, если не сказать самые крупные на всех Курильских островах.
По извергающемуся гулу и высокотемпературным газам даже страшно представить, что там внутри происходит.
Обед (сухпаек).
Купание в диких термальных источниках по желанию.
Ужин в кафе.
Возвращение в гостиницу.
Головнинский клиф. Полуостров Весловский
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Отправление на машинах на полуостров Весловский, поселение Головнино, самый юг острова.
Посещение памятного знака на месте основания русского поселения на острове Кунашир в 1778 году.
Головнинский клиф – чрезвычайно впечатляющий природный объект.
В гигантских обнажениях этой уникальной формы рельефа запечатлены основные этапы деятельности вулкана Головнина и климатические события за последние 2 миллиона лет.
Строение отложений клифа очень сложное: пеплы древних извержений вулканов чередуются с толщами морских отложений и включают разновозрастные торфяники.
Клиф «живой», постоянно осыпается, и особенно большую роль в этом играют осенние шторма.
Обратите внимание! Проехать к клифу возможно только в большой отлив.
Обед на берегу океана.
Ужин в кафе.
Вулкан Головнина. Озёра Кипящее и Горячее
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Отправление на маршрут средней сложности «Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее».
На машинах 40 мин, далее треккинг 2,5–3 часа по тропинке, 7 км в одну сторону.
Весь путь сопровождают красивейшие поля кедрового стланика и курильского бамбучника, совершенно непроходимые для человека.
Вулкан представляет собой кальдеру в диаметре порядка 4 км, окруженную гребнем с максимальной высотой 541 м.
На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера — озера Кипящее и Горячее.
Время стоянки в кальдере ~3 часа.
Обед (сухпаек).
В озере Кипящее купаться нельзя, на дне озера и по берегам горячие ключи, грязевые котлы и горячий пар. В озере Горячее можно и нужно.
Ужин в кафе.
Возвращение в гостиницу.
Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи». Отправление теплохода на Сахалин
Освобождение номеров. Завтрак в кафе.
Выезд на маршрут средней сложности «Мыс Столбчатый» — одно из самых удивительных и уникальных мест на земле.
Жители Кунашира говорят: «Кто не видел мыса Столбчатый, тот не видел Кунашира».
Миллионы лет назад в результате извержения вулкана Менделеева базальтовая лава стекла к морю. Физико-химические процессы сотворили вот такие столбчатые отдельности в форме пяти-шестигранных колонн.
Попадая сюда, принять, что это сотворила природа, невозможно. Мистическое место со своей собственной музыкой.
Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского моря.
Сложный проход по маленьким полочкам/обломкам столбов.
Отдых на мысе, купание в море.
В литоральных лагунах много морских ежей.
Далее 2 км по берегу до нашей уютной стоянки, где будет организован костровой обед – вкуснейшая уха.
18:00 Ужин в кафе.
19:00 Оформление на судно.
22:00 Отправление теплохода «Адмирал Невельской» на Сахалин.
Прибытие на Сахалин
Завтрак и обед на теплоходе самостоятельно.
20:00 Прибытие в порт Корсаков.
Трансфер в гостиницу.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Флагман» Южно-Курильска в номерах с частичными удобствами.
Стоимость тура на 1 человека – 88 000 руб.
Доплата за одноместное размещение – 6 000 руб.
Доплаты на Кунашире по желанию (повышенный уровень комфорта проживания):
- за двухместный люкс в гостинице «Флагман» (с удобствами) на о. Кунашир – 7000 руб. /чел. (3 ночи);
- за одноместный номер в гостинице «Айсберг 2» (с удобствами) на о. Кунашир – 7000 руб. /чел. (3 ночи);
- за двухместный люкс в гостинице «Айсберг 2»/ «Айсберг 1» (с удобствами) на о. Кунашир – 7000 руб. /чел. (3 ночи).
Варианты проживания
Гостиница «Флагман»
Гостиница «Флагман» имеет 7 номеров.
Завтрак в кафе поселка, так как нет отдельного ресторана.
За дополнительную плату есть возможность выбрать повышенный уровень комфорта проживания – двухместный люкс (с удобствами).
Теплоход
В туре предусмотрено проживание в четырёхместной каюте теплохода.
Портовые сборы и постельное белье на теплоходе входят в стоимость тура.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер Южно-Сахалинск - порт Корсаков - Южно-Сахалинск
- Проживание в Южно-Курильске в гостинице «Флагман» (частичные удобства)
- Трёхразовое питание на Кунашире
- Портовые сборы
- Постельное белье на теплоходе
- Транспортное обслуживание по программе
- Сопровождение инструкторами-проводниками на маршрутах
- Пропуск в заповедник «Курильский»
- Погранпропуск на о. Кунашир
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
- Билеты по маршруту тура - 12 000 руб
- Питание на теплоходе
- Доплата за одноместное размещение
- Доплата за повышенный уровень комфорта проживания на Кунашире (по желанию)
- Ранний заезд и поздний выезд из гостиниц
- Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- легкий головной убор для защиты от солнца;
- треккинговые непромокаемые кроссовки/ботинки (Gore-Tex), либо обработанные водоотталкивающим средством + сменная пара обуви;
- удобные спортивные сандалии с жесткой фиксацией на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням (необходимы на маршруте Бухта Тихая, для посещения термальных источников/ванночек на островах Кунашир и Итуруп);
- брюки спортивные удобные для треккингов (2 пары). Также предпочтительно иметь непромокаемые брюки. Особенно удобно на боковых молниях, чтобы при необходимости быстро надеть поверх спортивных брюк. Они легкие и совсем не занимают места;
- удобная, легкая, ветро- и влагозащитная(!) куртка;
- теплая одежда: свитер, флисовая кофта или подобная теплая одежда;
- футболка с коротким или длинным рукавом с влагоотталкивающим свойством на треккинги;
- легкая х/б одежда: шорты/капри, футболки;
- купальный костюм;
- носки теплые толстые;
- небольшое туристическое полотенце (быстросохнущее);
- небольшой рюкзак 25–30 л для однодневных радиальных маршрутов для воды, фото/видеоаппаратуры, купальника, полотенца, дождевика и др. Обязательно иметь непромокаемый чехол на рюкзак;
- солнцезащитный крем и солнцезащитные очки;
- адаптированный для вас солнцезащитный крем с фактором защиты (SPF) не менее 30 единиц;
- бутылка пластиковая для воды на маршруты;
- перчатки;
- телескопические палки для пеших переходов (персональная необходимость);
- фото/видеоаппаратура;
- средства от комаров и клещей (персональная необходимость).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие документы необходимы для оформление пропуска на Курильские острова?
Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:
- копия паспорта РФ с пропиской (взрослым) для граждан РФ;
- детям до 14 лет (копия свидетельства о рождении);
- копия паспорта и копия визы в РФ для иностранных граждан.
Информация о туристе:
- Место работы (учебы), военной службы (полное наименование предприятия, учреждения, организации, учебного заведения, воинской части);
- Занимаемая должность;
- Номер служебного (рабочего) телефона;
- Номер домашнего телефона.
Сроки подачи документов для оформления пропуска:
- для граждан РФ не позднее чем за 15 дней до заезда;
- для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Возможны ли изменения в программе?
Маршруты и их последовательность могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий, чрезвычайно изменчивых на Сахалине и Курильских островах, значительно влияющих на весь ход программы, и фактического времени прихода/отхода теплохода.