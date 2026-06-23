Описание тура
Насыщенный тур, в котором вы увидите лучшее, что могут предложить гостям наши восточные острова — необыкновенные прибрежные пейзажи и нетронутую природу Сахалина, а также вулканы и горячие источники острова Итуруп. Путешествие предполагает долгие прогулки, но с перерывами на отдых в термальных комплексах и, конечно, дальневосточные деликатесы.
Внимание! Места в группах заканчиваются очень быстро, поэтому актуальное количество мест уточняйте при бронировании.
Программа тура по дням
Прибытие в Южно-Сахалинск и обзорная экскурсия
Сопровождающий встретит группу в аэропорту Южно-Сахалинска и отвезёт в гостиницу. Затем — обед в японском ресторане, где подают блюда из свежайших морепродуктов.
После вкусного обеда вас ждёт экскурсия по городу, который богат удивительной японской архитектурой. Вы также посетите смотровую площадку, которая находится на территории горнолыжного комплекса и откуда открывается невероятный вид на Южно-Сахалинск и необъятную Сусунайскую долину, пересечённую горными хребтами с густыми лесами.
К вечеру вы вернётесь в гостиницу. В Южно-Сахалинске множество ресторанов с кухней на любой вкус, в которых можно сытно поужинать (оплачивается самостоятельно).
Проживание: гостиница
Питание: обед
Фото Константина Дубинина и из архива Клуба
Джип-прогулка по мысам Птичий и Великан
Сегодня вам предстоит исследовать юго-восточную часть Сахалина (в пути — около 3 часов). Дорога временами будет непростой, но это того стоит: вы насладитесь потрясающими пейзажи, расстилающимися вокруг.
По прибытии отправитесь в несложный треккинг вдоль берега Охотского моря. На побережье от мыса Птичий до мыса Великан расположилось множество гротов, пещер, арок и столбов, стоящих прямо в море, на которых располагаются колонии птиц. Один из каменных останцев — самый крупный — похож на голову великана. Он и дал название мысу. Обед и отдых.
К вечеру вернётесь в гостиницу.
Проживание: гостиница
Питание: завтрак, обед-перекус
На авто: 200 км
Налегке: 4 км
Фото наших туристок Ольги Шишковой, Марии Курганской и Марии Карловой
Бухта Тихая - треккинг вдоль побережья
С утра, после завтрака, вас ждёт увлекательное путешествие к восточной части Сахалина (в пути около 3 часов). По дороге вы остановитесь, чтобы осмотреть символ Японии — ворота Тории. Обычно ворота стоят на пути к синтоисткому святилищу и отмечают начало священной территории. Насладитесь шумом моря, а если вам улыбнётся удача, сможете найти кусочек янтаря и забрать его с собой на память. Заедете в посёлок Взморье, где любители морепродуктов смогут отведать свежепойманных варёных крабов.
Наконец, вы в бухте Тихой! Вода в этой бухте невероятно чистая и прозрачная, и вы без труда увидите морские водоросли, похожие на диковинные цветы, и стайки рыбок разнообразного окраса с блестящей чешуей. Бухта — излюбленное место обитания нерп и длинноногих японских журавлей. Вам предстоит неспешная прогулка по многочисленным гротам и глубоким ущельям, вы заберётесь на уютные морские террасы с мягкой зелёной травой и россыпью ароматных эдельвейсов, почувствуете свежий морской бриз и услышите шум волн, бьющихся о скалы. При желании можно искупаться.
Затем вас ждёт вкусный обед.
К вечеру вернётесь в гостиницу.
Проживание: гостиница
Питание: завтрак, обед
На авто: 270 км
Налегке: 4 км
Фото Константина Дубинина
Вулкан Баранского, горячие источники
В этот день вы отправитесь к вулкану Баранского (1 132 м)! Его последнее извержение было в 1951 году, однако исследователи отмечают его повышенную активность и сегодня. Но переживать не о чем — пока вулкан оживать не планирует:)
А ещё вы увидите геотермальную станцию и озёра Голубые глазки, откуда начинается сернокислотная река Кипящая. Здесь будет привал — после нелёгкой дороги вы сможете отдохнуть в бурлящей ванне термальных источников у подножия вулкана Баранского. Ванночки расположены в очень живописном месте, среди величественных сопок и могущественной тайги. Температура в них — около 42 C. Пообедаете здесь же, в окружении вулканов.
К вечеру вернётесь в гостиницу и поужинаете.
Проживание: гостиница
Питание: завтрак, обед, ужин
На авто: 40 км
Фото нашей туристки Татьяны Якшиной
Прогулка на лодках. Белые скалы и Тихий океан
Сегодня вас ждёт морская прогулка на резиновых лодках в сторону Белых скал. Ландшафт здесь постоянно меняется и кажется, будто весь рельеф вокруг создан из гибкого материала пепельного цвета. Потрясающая картинка! А ещё вас будут окружать удивительно зелёные каньоны, гроты и плато.
Чуть позже вы дойдёте до дикого пляжа, которому, кажется, не свойственны полумеры — песок здесь либо кварцевый белый, либо титано-магнитовый чёрный. А на фоне — величественные вулканы Сахалина и кристально чистые воды Тихого океана. Глядя на такое, невозможно остаться равнодушным.
Обед на берегу океана.
После прогулки — возвращение в гостиницу, ужин и отдых перед следующим, не менее впечатляющим днём.
Проживание: гостиница
Питание: завтрак, обед, ужин
Фото нашей туристки Татьяны Якшиной и из архива Клуба
Перелёт на Итуруп и прогулка по плато Янкито
С утра — завтрак и перелёт на Итуруп. В Курильске вас встретят, отвезут в гостиницу, а после вы отправитесь на берег Курильского залива. Правда, поначалу может показаться, что вы оказались на другой планете. Местные пляжи — самая настоящая застывшая вулканическая лава, и именно она стирает границу между реальным и космическим! Дополняют их окружающие пляж тёмные скалы, через твёрдую лавовую прослойку которых кое-где пробивается сочная зелёная трава.
После насыщенного дня — возвращение в гостиницу.
Примечание: время вылета на Итуруп зависит от расписания авиарейсов и погодных условий. При позднем вылете в этот день — свободное время в Южно-Сахалинске. Однако мы не рекомендуем планировать самостоятельные экскурсии далеко от города, чтобы не опоздать на самолёт.
Проживание: гостиница
Питание: завтрак, ужин
На авто: 120 км
Фото нашей туристки Татьяны Якшиной и из архива Клуба
Залив Касатка и возвращение в Южно-Сахалинск
Последний день на Курилах. Утром вы уедете на южную сторону острова на берег Тихого океана и спокойного залива Касатка. Здесь вы познакомитесь с массивом Чёртова скала — на нём и сегодня сохранились остатки военных японских укреплений Xx века, а внутри скал — бесконечное количество ходов и туннелей, в том числе и восточный подземный госпиталь. Из-за своего прошлого залив Касатка поначалу не вызывает положительных ассоциаций — ведь он знаменит в первую очередь как место, с которого в 1941 году стартовали японские самолёты с целью разбомбить гавайскую гавань Перл-Харбор.
Но даже несмотря на печальную историю, Чёртова скала — потрясающе спокойное и медитативное место. Здесь не заметна линия горизонта — кристально чистые воды океана объединяются с безмерной гладью безмятежного неба.
Затем вы вернётесь в Южно-Сахалинск самолётом из Курильска (билеты оплачиваются отдельно). В аэропорту вас заберёт трансфер и отвезёт в гостиницу.
Примечание: время вылета в Южно-Сахалинск зависит от расписания авиарейсов и погодных условий.
Проживание: гостиница
Питание: завтрак
Фото наших туристов и партнеров
Свободный день
Свободный день, который можно провести так, как хочется! Если есть желание ближе познакомиться с историей Сахалина, можно посетить музейно-мемориальный комплекс Победа, один из лучших военных музеев России. Также можно расслабиться в Спа-комплексе, посетить краеведческий музей.
А еще можно наведаться на рыбный рынок — здесь огромное разнообразие свежих морепродуктов и местных деликатесов, которые можно привезти в качестве презента своим близким.
Проживание: гостиница
Питание: завтрак
Фото из архива Клуба
Выселение из гостиницы и отъезд домой
После завтрака вы соберётесь и отправитесь в аэропорт, чтобы вылететь домой.
Питание: завтрак Внимание! Из-за неблагоприятных погодных условий или других непредвиденных обстоятельств программа может быть скорректирована. Также в случае изменения расписания авиарейсов посещение Итурупа может быть перенесено, при этом набор экскурсий останется таким же.
Фото: Константин Дубинин
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Сопровождение инструкторами на всех маршрутах
- Трансфер из/в аэропорт в Южно-Сахалинске
- Все групповые переезды по программе
- Проживание в гостиницах
- Питание по программе
- Оформление погранпропуска на остров Итуруп
- Входные билеты на термальный комплекс вулкана Баранского
- Помощь и консультации во время подготовки к путешествию
- Помощь в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
- Авиаперелёт Москва - Южно-Сахалинск - Москва
- Внутренние перелёты и билеты на теплоход по программе заезда
- Питание, не входящее в программу
- Ранний заезд в гостиницу и поздний выезд из гостиницы
- Расходы личного характера (доплата за одноместное размещение, мед. страховка сувениры, доп. экскурсии и т. д.)
О чём нужно знать до поездки
Проживание
В Южно-Сахалинске в гостинице в двухместных номерах с удобствами.
В Курильске, зависимости от дат заезда, в гостиницах Янкито, Заречная, Камелия. В Янкито и Камелии двухместные номера с удобствами. В Заречной двухкомнатные номера с удобствами, в каждой комнате одна 2-спальная или одна 1,5-спальная или две односпальные кровати.
Внимание! Если вы отправляетесь один(а), то мы можем забронировать для вас одноместное размещение (за доплату) либо постараться подобрать пару для проживания среди туристов группы. Если пары не найдётся, вам нужно будет доплатить за одноместное проживание.
Если вы хотели бы улучшить условия размещения на Итурупе, сообщите об этом менеджеру заранее!
Питание
Так как тур групповой, еда готовится одна для всех участников. К сожалению, мы не сможем подготовить для вас индивидуальное меню.
Если у вас острая непереносимость или аллергия на какие-либо продукты, заранее предупредите об этом менеджера! Мы передадим эту информацию гиду / в места размещения. Однако убедительно просим вас на месте лично проконтролировать этот вопрос.
Если же вы придерживаетесь строгих ограничений, рекомендуем позаботиться о своём питании и привезти с собой или купить на месте привычные для вас продукты.
Пожелания к путешественнику
- Внимание! Если вы отправляетесь один(а), то вам необходимо будет доплатить за одноместное размещение. По вашему желанию мы можем постараться подобрать для вас пару из участников группы, однако пара находится не всегда и мы не можем её гарантировать.
- Обратите внимание на место и время сбора группы. В случае опоздания участника транспорт отправляется без него. Опоздание и досрочный выезд не компенсируются. Необходимо заранее сообщить информацию о своем прибытии на маршрут менеджеру.
- Необходимо взять с собой одежду и снаряжение, указанные в списке вещей. Список вам пришлёт наш менеджер после оплаты путешествия.
- Маршруты могут проходить по малонаселенной местности, лишенной благ цивилизации, поэтому нужно быть готовым к путешествию в походных условиях и перемене погоды.
- Каждый участник путешествия кроме документа, удостоверяющего личность, должен иметь ксерокопию паспорта (первой страницы и страницы с регистрацией).
- В путешествии могут участвовать туристы, не имеющие медицинских противопоказаний. Участник обязан проконсультироваться с врачом перед тем, как выбрать программу путешествия. Лицам, нуждающимся в постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по маршрутам не рекомендуется.
- На каждом маршруте работают опытные сотрудники, сопровождающие группы. По объективным причинам (плохая погода, рекомендации Мчс, возникновение угрозы жизни и здоровью туристов и пр.) руководитель группы имеет право самостоятельно изменить программу путешествия.
- Участник путешествия обязан выполнять правила техники безопасности и команды руководителя группы. Только руководитель группы определяет порядок, темп и вид передвижения группы.
- Каждому участнику путешествия рекомендуется иметь страховку медицинских и транспортных расходов и от несчастных случаев с повышенным коэффициентом для занятий активными видами отдыха.
- Убедительная просьба с уважением относиться к культурно-историческим ценностям, традициям, обычаям коренного населения. Просим вас беречь природу и соблюдать природоохранные правила.
- Для маршрутов, проводимых в тех регионах, где рекомендованы или обязательны прививки, необходимо их сделать своевременно и должным образом.
- Во время путешествия запрещается: употребление алкогольных напитков, любые действия, мешающие отдыху после отбоя, использование ненормативной лексики, появление в обнаженном виде, самостоятельное разведение костров и приготовление пищи с использованием открытого огня.
- Участник путешествия понимает, что в случае нарушения этих правил участнику путешествия делается предупреждение, а в случае неоднократного нарушения - участник путешествия сходит с маршрута в ближайшем населенном пункте, без всякого возврата неиспользованных средств.
Данный маршрут не имеет категории сложности. Однако участники должны быть в хорошей физической форме.