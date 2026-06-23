1 день

Прибытие в Южно-Сахалинск и обзорная экскурсия

Сопровождающий встретит группу в аэропорту Южно-Сахалинска и отвезёт в гостиницу. Затем — обед в японском ресторане, где подают блюда из свежайших морепродуктов.

После вкусного обеда вас ждёт экскурсия по городу, который богат удивительной японской архитектурой. Вы также посетите смотровую площадку, которая находится на территории горнолыжного комплекса и откуда открывается невероятный вид на Южно-Сахалинск и необъятную Сусунайскую долину, пересечённую горными хребтами с густыми лесами.

К вечеру вы вернётесь в гостиницу. В Южно-Сахалинске множество ресторанов с кухней на любой вкус, в которых можно сытно поужинать (оплачивается самостоятельно).

Проживание: гостиница

Питание: обед

Фото Константина Дубинина и из архива Клуба

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