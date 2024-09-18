Программа тура по дням
Добро пожаловать на Сахалин
Самый крупный остров России, который расположен у восточного побережья Азии.
Мы встречаем Вас по прибытии рейса SU-1742 в международном аэропорту им. А. П. Чехова, самом новом аэропорту нашей страны. Терминал открыт в 2023 году и своей формой символизирует морскую волну.
Едем заселяться в один из лучших отелей Дальнего Востока.
Отель расположен в экологически чистом месте возле горнолыжного курорта. Здесь мы остаемся на 3 ночи до вылета на остров Итуруп, а затем заселимся снова.
По нашей традиции Вас в номере будет ждать комплимент: бутылка игристого с фруктами, чтобы расслабиться после перелета и настроиться на красивый и яркий отдых!
Немного отдыхаем после перелета и отправляемся на приветственный обед.
Нас будут ждать в панорамном ресторане с самыми красивыми видами на город, расположенном на вершине 601 м. В ресторан мы поднимемся по канатной дороге горнолыжного комплекса.
Бренд-шеф ресторана Иван Строителев попал в шорт лист премии «Шеф-повар года» 2022 в номинации шеф-повар региона. В кухне ресторана сделан акцент на подбор качественных локальных продуктов и уникальных вкусовых сочетаний.
Первым курсом нам подадут ассорти сашими из свежих дальневосточных морепродуктов и рыбы.
Следующим курсом будет нерка, пожалуй, самая знаменитая рыба Дальнего Востока, с лаймовым муссом и битым огурцом.
А на горячее нам подадут сахалинские гребешки с муссом из фуа-гра, которых идеально дополнит свежий рислинг.
Завершением нашего обеда станет авторский десерт «Анна Павлова на Сахалине» с чаем из местных трав.
Все питание по программе уже входит в стоимость тура, Вам нужно только расслабиться и наслаждаться!
Самое вкусное, красивое и душевное путешествие в Сахалинскую область объявляется открытым! Ура!
После обеда мы отправляемся на знакомство с городом.
Южно-Сахалинск (или просто Южный, как зовут его местные) расположился на равнине в окружении красивых сопок.
Мы увидим исторический район, главные улицы и площади города и японское архитектурное наследие. Долго ходить не будем: чередуем пешую прогулку с передвижением на нашем микроавтобусе.
После прогулки возвращаемся в наш отель и отдыхаем.
Завтра начинается наше путешествие по Сахалину!
Легендарный маяк Анива, морская прогулка и сахалинские морепродукты
Утром завтракаем в отеле и настраиваемся на насыщенный день!
Сегодня мы отправимся в путешествие к маяку Анива, который построила Япония в 1939 году.
Маяк находится в труднодоступном месте на скале, которая возвышается над водой, из-за этого он считается одним из самых сложных технических сооружений. Девятиэтажная круглая башня с эркером, вписана в овальное основание, которое будто вырастает из прибрежных камней.
До маяка невозможно добраться по суше, поэтому часть пути мы пройдем на скоростных катерах.
Мы доедем на нашем микроавтобусе до небольшого поселка Новиково (название в честь легендарного крейсера Новик, который дал бой японскому крейсеру Цусима в русско-японской войне).
Здесь мы пройдем инструктаж и пересядем в катера, которые доставят нас к самому маяку.
Морем мы пройдем по Анивскому заливу мимо заброшенной заставы Южная, мысов Мраморный и Слюда, где насладимся красотой великолепных гор, морским воздухом и водопадами, падающими вниз.
Дорога займет около часа-полутора и, если посчастливится, по пути нам встретятся касатки, дельфины и нерпы.
Швартуемся, высаживаемся на маяк и поднимаемся на его вершину.
Мы находимся на самом краю нашей страны, всего в ста с небольшим километрах от нас находится Япония!
На обратном пути мы сделаем остановку на Мраморном мысе и прогуляемся вдоль берега. Здесь возвышается скала, образованная из мрамора с вкраплением различных полудрагоценных камней.
Возвращаемся в Новиково и едем в изысканный ресторан островной кухни с видом на Анивский залив.
На закуску мы попробуем карпаччо из локального осьминога с оливковым маслом и цитрусовой заправкой.
Затем нам подадут уху из дикой рыбы с угольком, которая будет весьма кстати после насыщенной поездки до маяка Анивы.
И на горячее — запеченная сахалинская камбала с орзо, томатами и оливками в белом вине.
Обед сопровождается бокалом белого полусухого вина из автохтонных сортов Сицилии.
На обратном пути домой мы остановимся в историческом городе Корсаков.
Сейчас это один из крупнейших городов-портов на Дальнем Востоке, строительство которого началось ещё в те времена, когда город принадлежал Японии и назывался Оодомари.
Мыподнимемся на смотровую площадкуи посмотрим на город и бухту с высоты.
Возвращаемся в Южно-Сахалинск и отправляемся на ужин в уютный гастробар, наслаждаться новыми вкусовыми сочетаниями.
Нам подадут мясные закуски и основное блюдо вечера — утиное магрэ с грушей совиньон с сырным кремом и облепиховым муссом в сопровождении бокала выдержанного итальянского Санджовезе.
Заключительным аккордом выступит виноградный чизкейк с взрывной карамелью и печеньем.
После ужина возвращаемся в отель.
Завтра нас ждет гастрономическое путешествие на знаменитое озеро Буссе!
Озеро Буссе, гигантские устрицы, камчатские крабы и корейская кухня
Завтракаем в отеле и отправляемся в одно из самых вкусных мест острова Сахалин — озеро Буссе!
Здесь обитает огромное количество моллюсков — гигантские устрицы, гребешки, морские ежи, трепанги, крабы, трубачи и многие другие.
Во время нереста через озеро в пресноводные водоёмы мигрирует огромное количество тихоокеанских лососей — сима, горбуши, кеты.
Перед началом нашего сбора устриц поднимем побокалу игристого за удачный и вкусный улов!
Отправляемся к устричной банке (месту обитания двустворчатых моллюсков).
Сначала мы пойдем пешком прямо по воде (сапоги нам предоставят на месте), а потом на лодке с веслами, потому что в лагуне запрещено использование любых моторных транспортных средств.
На устричном острове устрицы прямо у нас под ногами, достаточно протянуть руку и достать их из воды!
Мы вскроем свежих моллюсков прямо посреди озера, спрыснем лимончиком и попробуем устрицы вместе с бокалом игристого!
Добытая своими силами устрица в сто раз вкуснее, чем в любом, даже самом знаменитом ресторане.
Остальные морепродукты, найденные на острове, собираем в сетки и забираем с собой.
Возвращаемся на берег, здесь для нас будет накрыт горячий обед!
Нам подадут хемультан — традиционный корейский суп из морепродуктов и дальневосточные салаты по корейским рецептам.
Также на столе будет камчатский краб, бутерброды с красной икрой и, конечно, устрицы: свежие и запеченные с чесноком и сыром на гриле. Наслаждаемся!
Во время обеда нам проведут кулинарный мастер-класс по открытию и употреблению устриц, и мы продегустируем все собранные морепродукты.
Затем мы немного прогуляемся и отправляемся в Южно-Сахалинск отдыхать.
После 18:00 у вас будет свободное время, единственный свободный вечер в туре.
Завтра нас ждет перелет на остров Итуруп!
Остров Итуруп, подножие Вулкана Баранского, термальный комплекс «Кипящая речка» и барбекю-ужин на берегу океана
Утром завтракаем и отправляемся в аэропорт, сегодня мы летим на курильский остров Итуруп!
Перелет с Сахалина до Итурупа занимает чуть больше часа.
Перелет будет осуществлять авиакомпания «Аврора» на небольшом самолете канадской компании Bombardier. Мы преодолеем порядка 450 километров над Охотским морем.
Остров Итуруп встретит нас панорамой Богдана Хмельницкого — одного из самых высоких курильских вулканов.
Мы заселяемся с Вами в новый отель на берегу океана. Здесь поистине почувствуешь себя на краю Земли!
На обед нас будут ждать в местном ресторане. Нам подадут ароматный суп из белых грибов, сочное жаркое в сопровождении насыщенного красного вина и чай на травах с дикими ягодами.
После обеда за нами приедут джипы, и мы начнем наше путешествие по Курилам!
Сначала мы едем к подножию вулкана Баранского. Это действующий вулкан, на склонах которого множество грязевых и минеральных источников.
На джипах мы поднимемся на смотровую, откуда открывается панорама острова. Здесь хорошо видно с высоты город, аэропорт и бескрайние воды Охотского моря.
После смотровой мы заедем на фумарольные поля с пейзажем, который мало напоминает «земной», и приготовим себе «вулканические» яйца! Мы сварим куриные яйца в кастрюльке прямо на термальной скважине.
Дальше мы поедем в термальный комплекс «Кипящая речка», который находится на реке Кипящей.
В ее верховьях температура воды действительно близка к точке кипения. Здесь невероятно красиво, это одно из самых «инстаграмных» мест острова.
Речная долина почти скрыта в облачках белого пара, а на склонах — множество фумарол и котлов с булькающей грязью. Наш путь будет проходить мимо истока реки Кипящей по настилу, там мы увидим бирюзовые озера фантастической красоты!
После прогулки мы искупаемся и расслабимся в специальных оборудованных термальных бассейнах.
Затем возвращаемся в наш отель, где уже идут приготовления к ужину.
Вечером собираемся на морской барбекю-ужин!
Мы запечем на углях рыбу, картофель и овощи, и нам подадут тосты с красной икрой, копченую рыбу и салат с морепродуктами.
Хорошим дополнением к нашему ужину станет пиво из южно-сахалинской пивоварни «Колос», которая является старейшей в регионе! Нам поставят к ужину солидный запас пенного, чтобы каждый смог попробовать несколько сортов дальневосточного пива.
Ужинаем, общаемся и рассказываем друг ругу о приключениях из своих путешествий. Незабываемый уютный вечер на берегу океана в компании гурманов-путешественников!
Белые и черные скалы, пикник на краю земли, стена водопадов, термальные источники «Жаркие воды» и мясной ужин в ресторане
Сегодня мы с Вами отправляемся в путь, чтобы увидеть одно из самых потрясающих место на природе — Белые скалы.
Наша первая остановка — у Стены водопадов, или как их еще называют, Плачущих скал. Скалы покрыты ярко-зеленым мхом, их украшает не только яркая зелень, но и множество маленьких водопадов, которые струятся и стекают в ручей рядом. Очень живописное место!
Садимся в наши внедорожники и едем дальше. Мы выезжаем на берег к Белым скалам. Невероятной красоты исполины стоят прямо у воды!
Белоснежные, покрытые зеленью, волнистые скалы, они невероятно красивы. Это уникальные вулканические образования, возникшие из очень легкой и мягкой пемзы, растянулись на 28 километров и уходят далеко за горизонт.
Пляж здесь удивительно безлюден, что придаёт этому месту определенную космическую атмосферу. Гуляем, фотографируем, наслаждаемся нашим путешествием.
В это время наши помощники приготовят все к обеду и подадут вкуснейшую уху из свежевыловленной рыбы с закусками и рыбной нарезкой. Обедаем в самом красивом месте на краю Земли!
После обеда едем дальше к Черным скалам, это такие выходы темных базальтовых вулканических экструзий. Можно сказать, что это «хвостик» лавового языка, своего рода «мини-копия» мыса Столбчатого на Кунашире.
В завершении дня мы отправимся в термальный комплекс: здесь деревянные купели с горячей минеральной водой, а вокруг почти нетронутые природные ландшафты и над головой голубое небо и тишина.
Ужинаем сегодня в ресторане недалеко от нашего отеля, нас ждет мясо!
Главное блюдо вечера — томленые говяжьи ребрышки с картофелем с бокалом полнотелого красного вина.
Вечером возвращаемся в наш отель, отдыхаем после насыщенного дня.
Лавовое плато Янкито, перелет в Южно-Сахалинск и ужин в японском ресторане
Сегодня после завтрака мы съездим на лавовое плато Янкито.
В этом месте можно наблюдать за тем, как остановилось время — когда раскаленная лава встретилась с морем. Невообразимые по форме коричнево-красные вулканические скалы на берегу моря, которые появились в результате извержения вулкана Богдан Хмельницкий.
Обедаем в нашем отеле, нам подадут ароматный том-ям и запеченную на мангале нерку с диким рисом.
После обеда выезжаем в аэропорт и возвращаемся в Сахалин, где нас уже будет ждать трансфер, чтобы привезти в отель.
Отдыхаем немного после перелета и отправляемся на ужин японской кухни в ресторан, где работает шеф-повар из Японии Кудо Мотоки.
Начнем наш ужин с дегустации 6 видов сашими, который традиционно подается в суши-боте, таком деревянном макете лодки.
Затем нам подадут гёдза с рыбой, традиционное японское блюдо, напоминающее по технологии приготовления пельмени.
И на горячее мы будем пробовать унанджу — солидная порция угря на рисовой подушке с соусом унаги.
С рыбными блюдами прекрасно сочетается французское розовое вино Arrogant Frog Tutti Frutti, дегустируем! Это проект компании Paul Mas, они выращивают виноград на южном побережье Франции, в известном винодельческом регионе Лангедок-Руссильон, а их вина отражают опыт и юмор виноделия южной Франции. На русском языке вино называется «высокомерный лягушонок».
А завершим наш ужин авторским десертом из ассорти трюфеля. Наслаждаемся!
Бухта Тихая, Клоковский водопад, побережье Охотского моря, сбор янтаря, самые вкусные крабы и гастроужин в камерном ресторане
Утром завтракаем в отеле и настраиваемся на насыщенный день!
Сегодня мы поедем на побережье Охотского моря в одну из самых красивых бухт острова — Тихую.
По пути сделаем остановку в поселке Стародубское на янтарном побережье. Мы попробуем себя в роли искателей янтаря. Да, здесь тоже, как и в Калининградской области, есть свой янтарь! Говорят, у сахалинского — особенная сила. Есть даже легенда, что если сжать камень крепко в руке, будет чувствоваться тепло, потому что он хранит энергию солнца. Проверим?
После сбора янтаря едем дальше. Дорога идет вдоль побережья, и виды открываются просто невероятные!
Наша следующая остановка — ворота «Тори», которые остались от старого японского храма.
Дальше останавливаемся в рыбацком поселке Взморье, здесь есть крабовый рынок, где мы купим к обеду лучших крабов!
Некоторые путешественники специально приезжают на Сахалин только ради неповторимого вкуса свежевыловленного и сваренного в морской воде краба.
После рыбацкого поселка едем к одному из самых красивых и самому высокому водопаду Сахалина — Клоковскому.
Здесь мы откроем бутылку игристого и поднимем бокалы за наше путешествие по самым удивительным уголкам нашей страны!
В бухте Тихой наши помощники накроют стол прямо на свежем воздухе посреди невероятной красоты дикой природы.
Нам подадут рыбу на гриле, восточные салаты, рыбную нарезку и конечно же крабов!
После обеда мы прогуляемся по бухте и окрестностям. Здесь открываются прекрасные виды на пик Смелый и Хребет Жданко, являющийся живописным памятником Сахалинской природы.
После прогулки по пляжу возвращаемся в город.
Сегодня мы будем ужинать в камерном ресторане шеф-повара Вячеслава Новицкого, долгие годы работавшего в Европе с самыми именитыми поварами. Он объединил 20 лет работы и учебы в лучших гастрономических столицах Европы и разработал меню на основе самых свежих, качественных продуктов.
В ресторане открытый огонь, овощи с монастырского огорода, самые свежие морепродукты, рыба, мясо и хрустящий, испеченный специально для гостей хлеб.
Для начала нам подадут севиче из гребешка с красным луком, ягодным понзу и голубикой. Аккомпанементом к блюду станет южно-африканский Шеннен блан.
На горячее у нас будет палтус, обжаренный на сливочном масле и обожженный на открытом огне с добавлением сахара. Он подается с пюре из цветной капусты и кремом из угря.
И на десерт нам подадут брауни из горького шоколада с добавлением бурбона, он подается в сочетании с нежным муссом из манго и граните из киви.
Общаемся, наслаждаемся, делимся впечатлениями от нашего путешествия на краю земли!
Рыбный рынок, самолет домой
Сегодня после завтрака у нас будет время съездить на рыбный рынок, чтобы Вы смогли купить в дорогу местных деликатесов и сувениры.
Затем мы проводим вас в аэропорт.
Счастливых и полных новых впечатлений! До скорой встречи!
Проживание
Тур предполагает проживание в отелях.
Стоимость тура:
- двухместное размещение — 308 000 руб. /чел.;
- одноместное размещение — 338 000 руб. /чел.
Акция раннего бронирования действует до 31.07 на тур с датами 17–24 сентября:
- двухместное размещение — 298 000 руб. /чел.;
- одноместное размещение — 328 000 руб. /чел.
Варианты проживания
Отель «Мега Палас» 4
Отель «Мега Палас» — это современный гостиничный комплекс, отвечающий самым строгим международным стандартам сервиса.
В распоряжении гостей более ста комфортабельных номеров — просторные дизайнерские пространства, оформленные в светлых тонах, в лучших традициях европейского гостеприимства — от стандартных категорий до президентских апартаментов. Исключительной особенностью является панорамный вид на горы и город. Spa-комплекс и фитнес-центр позволят с комфортом провести время.
Отель на берегу океана «Янкито»
У самого подножия вулкана Богдан Хмельницкий, на берегу бухты Гремучий пляж, расположился новый современный, уютный, построенный по индивидуальному дизайну из массива натурального дерева — отель «Янкито». Это эксклюзивное и элитное место для отдыха с индивидуальным сервисом.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле с высоким рейтингом в Южно-Сахалинске и в отеле на берегу Тихого океана
- Перелет Сахалин - Итуруп - Сахалин регулярным рейсом
- Все питание, указанное в программе тура: обеды / ужины в лучших ресторанах региона с шеф-поварами года в разных номинациях, с винным сопровождениемвсе завтраки в отеляхобеды-пикники с деликатесами в самых красивых местах региона (бухтах и пляжах) приветственный велком в номере в первый день тура по прилетубарбекю-ужин с дегустацией сахалинского пива на берегу Тихого океана
- Обеды / ужины в лучших ресторанах региона с шеф-поварами года в разных номинациях, с винным сопровождением
- Все завтраки в отелях
- Обеды-пикники с деликатесами в самых красивых местах региона (бухтах и пляжах)
- Приветственный велком в номере в первый день тура по прилету
- Барбекю-ужин с дегустацией сахалинского пива на берегу Тихого океана
- Встреча и проводы в аэропорт для рекомендованных рейсов
- Сопровождающий на протяжении всего тура
- Все экскурсии с местными гидами: обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску с подъемом на смотровую на канатной дорогетур на катерах к легендарному маяку Анива на Сахалине с выходом в открытое мореустричное сафари на катерах на озеро Буссе и дегустация свежевыловленных деликатесовтур в бухту Тихую, к водопаду Клоковскому с посещением крабового рынка и обедомджип-туры на внедорожниках к Белым и Черным Скалам, подножию вулкана Баранского и лавовому плато Янкито на Итурупе
- Обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску с подъемом на смотровую на канатной дороге
- Тур на катерах к легендарному маяку Анива на Сахалине с выходом в открытое море
- Устричное сафари на катерах на озеро Буссе и дегустация свежевыловленных деликатесов
- Тур в бухту Тихую, к водопаду Клоковскому с посещением крабового рынка и обедом
- Джип-туры на внедорожниках к Белым и Черным Скалам, подножию вулкана Баранского и лавовому плато Янкито на Итурупе
- Трансферы в рамках тура на комфортных микроавтобусах и джипах (не вахтовки)
- Посещение двух термальных комплексов на Итурупе
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Южно-Сахалинска и обратно
- Трансфер от/до аэропорта для рейсов, отличных от рекомендованных
- Личные расходы и сувениры
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Да, включена медицинская страховка с покрытием на 1 000 000 руб. и страховка от несчастного случая с покрытием на 50 000 руб.
Какие рейсы рекомендованы?
Для тура с датами 10–17 июля:
- Москва — Южно-Сахалинск, а/к «Аэрофлот», рейс SU-1742. Вылет 9 июля в 20:20, прилет 10 июля 12:35.
- Южно-Сахалинск — Москва, а/к «Аэрофлот», рейс SU-1743. Вылет 17 июля в 15:00, прилет 17 июля 15:50.
Для тура с датами 17–24 сентября:
- Москва — Южно-Сахалинск, а/к «Аэрофлот», рейс SU-1742. Вылет 16 сентября в 20:20, прилет 17 сентября 12:35.
- Южно-Сахалинск — Москва, а/к «Аэрофлот», рейс SU-1743. Вылет 24 сентября в 15:00, прилет 24 сентября 15:50.