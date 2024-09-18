1 день

Добро пожаловать на Сахалин

Самый крупный остров России, который расположен у восточного побережья Азии.

Мы встречаем Вас по прибытии рейса SU-1742 в международном аэропорту им. А. П. Чехова, самом новом аэропорту нашей страны. Терминал открыт в 2023 году и своей формой символизирует морскую волну.

Едем заселяться в один из лучших отелей Дальнего Востока.

Отель расположен в экологически чистом месте возле горнолыжного курорта. Здесь мы остаемся на 3 ночи до вылета на остров Итуруп, а затем заселимся снова.

По нашей традиции Вас в номере будет ждать комплимент: бутылка игристого с фруктами, чтобы расслабиться после перелета и настроиться на красивый и яркий отдых!

Немного отдыхаем после перелета и отправляемся на приветственный обед.

Нас будут ждать в панорамном ресторане с самыми красивыми видами на город, расположенном на вершине 601 м. В ресторан мы поднимемся по канатной дороге горнолыжного комплекса.

Бренд-шеф ресторана Иван Строителев попал в шорт лист премии «Шеф-повар года» 2022 в номинации шеф-повар региона. В кухне ресторана сделан акцент на подбор качественных локальных продуктов и уникальных вкусовых сочетаний.

Первым курсом нам подадут ассорти сашими из свежих дальневосточных морепродуктов и рыбы.

Следующим курсом будет нерка, пожалуй, самая знаменитая рыба Дальнего Востока, с лаймовым муссом и битым огурцом.

А на горячее нам подадут сахалинские гребешки с муссом из фуа-гра, которых идеально дополнит свежий рислинг.

Завершением нашего обеда станет авторский десерт «Анна Павлова на Сахалине» с чаем из местных трав.

Все питание по программе уже входит в стоимость тура, Вам нужно только расслабиться и наслаждаться!

Самое вкусное, красивое и душевное путешествие в Сахалинскую область объявляется открытым! Ура!

После обеда мы отправляемся на знакомство с городом.

Южно-Сахалинск (или просто Южный, как зовут его местные) расположился на равнине в окружении красивых сопок.

Мы увидим исторический район, главные улицы и площади города и японское архитектурное наследие. Долго ходить не будем: чередуем пешую прогулку с передвижением на нашем микроавтобусе.

После прогулки возвращаемся в наш отель и отдыхаем.

Завтра начинается наше путешествие по Сахалину!