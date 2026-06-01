2 день

Прибытие на о. Кунашир. Фумарольное поле вулкана Менделеева. Купание в ваннах ручья Кислый

Кунашир в переводе с айнского — «Черный остров», является самым южным островом Большой Курильской гряды.

Остров известен своей российской «Фудзиямой», именно так называют между собой туристы могущественный вулкан Тятя, великолепием мыса Столбчатый, кальдерой вулкана Головнина и вулканом Менделеева. Горячими источниками, расположенными прямо на берегу моря.

Остров усеян краснокнижными растениями, которые вы сможете увидеть на экологической тропе.

09:00 Подход к Южно-Курильск (о. Кунашир).

Высадка.

Трансфер в гостиницу.

Размещение в гостинице.

Завтрак в кафе.

11:00 Выезд на экскурсию фумарольное поле вулкана Менделеева (продолжительность 4-5 часов).

Действующий вулкан южной части острова Кунашир. Назван в честь выдающегося русского химика Д. И. Менделеева в 1946 году. Сложный стратовулкан с центральным экструзивным куполом. Высота 886 м (по другим данным — 888 м). Конус вулкана окружен обширной кальдерой, которая образовалась в результате разрушения конуса более древнего вулкана. Парогазовые выбросы и усиление фумарольной активности в 1880, 1901, 1946, 1977 гг.

На склонах вулкана располагается много фумарол и горячих источников, поверхность склонов покрыта хвойно-широколиственными лесами с густым подлеском из курильского бамбука и кедрового стланика. Статус государственного памятника природы был присвоен ему в 1983 году.

Прибытие к началу тропы.

Выход к фумарольному полю пешком.

Несмотря на трудность при подъеме на поле, тропа, ведущая к нему, очень интересна. То шагаем среди зарослей высокого бамбука, выше человеческого роста. То поднимаемся на крутые затяжные подъемы, как по ступеням, шагая по корням деревьев. То переходим журчащие ручьи по перекинутому бревнышку. То остановимся, и гид укажет на коварную ипритку (очень ядовитое растение), предложит восхититься красотой и величавостью аянской ели. То спустимся в овраг и будем переходить с одной его стороны на другую, постепенно поднимаясь к цели нашей экскурсии: просторному полю, на котором то тут, то там «дышат» парами большие и маленькие фумаролы!

Прибытие на фумарольное поле.

Визуальный осмотр.

Прогулка по полю.

Фотосессия.

Походный перекус (чай, заваренный на природе, овощная, мясная, рыбная нарезка, хлеб, печение, яблоко).

Выход в обратный путь от поля к стоянке автотранспорта.

Выезд к ручью Кислый (продолжительность 2 часа).

Прибытие к ручью.

Подъем по порогам и перекатам ручья.

Купание в многочисленных естественных ваннах, натуральном аквапарке, где в каждой струе свои ощущения.

Возвращение в гостиницу.

Ужин в кафе.

Внимание! В районе фумарольного поля необходимо соблюдать меры предосторожности, обязательно следовать указаниям сопровождающего – можно провалиться в фумарол, получить химические ожоги.

Важная информация! Маршрут средней сложности: 17 км автотранспортом от Южно-Курильска, 3 км в одну сторону от дороги до фумарольного поля по пересеченной местности.

Рекомендации: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, треккинговые палки, средство от комаров, купальные принадлежности, полотенце, хлопчатобумажные перчатки, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и резиновые сапоги.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160