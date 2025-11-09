1 день

Прибытие на остров Сахалин. Сивучи и ужин на берегу моря

Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Встреча в аэропорту.

Трансфер в отель, размещение.

Заселение в гостиницу с 14:00 (возможен ранний заезд с доплатой 50% / номер / сутки).

14:30 Отправление по маршруту г. Южно-Сахалинск – г. Невельск.

Дорога до г. Невельска проходит через один из живописных и высоких перевалов о. Сахалин — Ловецкий перевал, протяженность которого около 13 км.

Наивысшая точка — гора Старицкого, поднимается над уровнем моря на 439 метров. С перевала открываются красивейшие виды на сахалинские сопки, что позволяет увидеть всю красоту растительного мира на Сахалине.

16:15 Прибытие в г. Невельск. Посещение набережной города.

16:30 Отправление к месту проведения экскурсии.

16:45 Прибытие на морское побережье. Проверка документов, инструктаж, выдача спасжилетов.

17:00 – 17:30 Морская прогулка к сивучам. Продолжительность 30 минут.

Выход на лодке к брекватеру с лежбищем сивучей, общее расстояние на воде (от берега до брекватера): 3 км.

Вы увидите уникальное природное явление (только в трех местах на планете: Невельск/Сахалин, Камчатка, Сиэтл/США) — лежбище сивучей в черте города, услышим их «диалоги», на минимальном расстоянии сделаем потрясающие фотографии.

17:30 Возвращение на берег.

17:45 – 18:45 Приветственный ужин по-сахалински на берегу Татарского пролива.

19:00 Отправление в Южно-Сахалинск.

21:00 Возвращение в гостиницу или к месту сбора. Окончание экскурсии.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160