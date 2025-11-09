Программа тура по дням
Прибытие на остров Сахалин. Сивучи и ужин на берегу моря
Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Встреча в аэропорту.
Трансфер в отель, размещение.
Заселение в гостиницу с 14:00 (возможен ранний заезд с доплатой 50% / номер / сутки).
14:30 Отправление по маршруту г. Южно-Сахалинск – г. Невельск.
Дорога до г. Невельска проходит через один из живописных и высоких перевалов о. Сахалин — Ловецкий перевал, протяженность которого около 13 км.
Наивысшая точка — гора Старицкого, поднимается над уровнем моря на 439 метров. С перевала открываются красивейшие виды на сахалинские сопки, что позволяет увидеть всю красоту растительного мира на Сахалине.
16:15 Прибытие в г. Невельск. Посещение набережной города.
16:30 Отправление к месту проведения экскурсии.
16:45 Прибытие на морское побережье. Проверка документов, инструктаж, выдача спасжилетов.
17:00 – 17:30 Морская прогулка к сивучам. Продолжительность 30 минут.
Выход на лодке к брекватеру с лежбищем сивучей, общее расстояние на воде (от берега до брекватера): 3 км.
Вы увидите уникальное природное явление (только в трех местах на планете: Невельск/Сахалин, Камчатка, Сиэтл/США) — лежбище сивучей в черте города, услышим их «диалоги», на минимальном расстоянии сделаем потрясающие фотографии.
17:30 Возвращение на берег.
17:45 – 18:45 Приветственный ужин по-сахалински на берегу Татарского пролива.
19:00 Отправление в Южно-Сахалинск.
21:00 Возвращение в гостиницу или к месту сбора. Окончание экскурсии.
Маяк Анива и обед с устрицами в лагуне Буссе
05:45 Подача машин в отель, отправление к месту общего сбора группы на маяк Анива.
Важно! Накануне вечером закажите свой завтрак с собой на рецепции гостиницы.
06:00 Выезд из Южно-Сахалинска до п. Новиково.
08:30 Прибытие в пос. Новиково. Инструктаж, подготовка к выходу в море.
09:00 Выход в море из п. Новиково на моторных лодках из ПВХ.
11:00 Прибытие на маяк Анива.
Маяк Анива (яп. Нака — Сиретокомисаки) был установлен 1939 году на небольшой скале Сивучей, возле труднодоступного скалистого мыса Анива.
Является не только самым оригинальным и сложным техническим проектом периода Карафуто, но и выдающимся мировым достижением в практике маячного строительства того времени.
Необходимость постройки маяка была обусловлена непредсказуемыми коварными течениями, при смешении вод Охотского моря и залива Анива, частыми туманами и каменистыми банками.
12:00 Переход кмысу Мраморный.
Во время морских переходов мы можем встретить сивучей, тюленей, дельфинов и косаток.
13:00 Прибытие на мыс Мраморный. Прогулка, фотосессия.
13:30 Отправление в пос. Новиково.
14:30 Прибытие в пос. Новиково. Подготовка к выезду в поселок Муравьево (лагуна Буссе).
14:45 Трансфер в лагуну Буссе.
15:15 Прибытие на побережье лагуны.
Мастер-класс по открыванию устриц.
Фотосессия.
Обед из свежевыловленных морепродуктов и диких устриц. Устриц будет много!
Вас ждет увлекательное путешествие в уникальный «ресторан» морской кухни с дегустацией диких устриц, совершенно неповторимых по своим вкусовым качествам, которые сможете попробовать только на Сахалине.
В меню:
- 1/2 бокала вина;
- свежий гребешок;
- красная икра;
- нарезка из рыбы;
- дикие устрицы с лимоном и фирменным устричным соусом;
- запеченные устрицы под сыром с чесночком;
- блюдо «Сахалинское детство» (сезонная рыба, запеченная в листьях лопуха);
- уха по-сахалински;
- свежие овощи;
- морс;
- чай/кофе.
18:00 Трансфер из лагуны Буссе в Южно-Сахалинск.
20:00 Окончание экскурсии.
Возвращение в гостиницу или к месту сбора.
Ужин (самостоятельно).
Внимание!
Находясь на борту плавательного средства, вы должны придерживаться общепринятых норм поведения, не создавать опасные или угрожающие ситуации. Обязательно должен быть надет спасательный жилет, если вас укачивает, необходимо принять лекарственное средство от укачивания. Во время экскурсий бережно относитесь к памятникам культуры и истории, а также берегите природу.
Морская прогулка полностью зависит от милости моря. В случае плохих погодных условий и невозможности выйти в море, морская прогулка будет отменена или проведена замена на автотур к мысу Евстафия.
Рекомендации:
- Маяк Анива — на данном маршруте по пути следования на лодках по морю, не забудьте взять плащ, шапку, хлопчатобумажные перчатки.
- Обед с устрицами: возьмите с собой любимое вино. С устрицами хорошо сочетается белое сухое вино, просекко и брют.
Янтарное побережье и бухта Тихая
Завтрак в ресторане или кафе гостиницы (если завтрак входит в стоимость номера).
10:00 Отправление по маршруту Южно-Сахалинск — бухта Тихая.
11:00 Остановка в с. Стародубское — «Янтарное побережье Сахалина».
Местный янтарь сахалинит имеет красивый цвет черного чая с вишневым оттенком.
11:30 – 12:30 движение в п. Взморье.
По пути следования посетим ворота тории храма Хигаси Сираура Дзиндзя.
Тории (с японского языка «птичий насест») — ритуальные врата, устанавливаемые перед святилищами японской религии синто.
Сам храм был разрушен в советское время, в настоящее время усилиями правительства Сахалинской Области и общественных организаций, территория на месте бывшего храмового комплекса приведена в порядок, объект считается памятником истории.
12:30 Остановка в пос. Взморье.
Посещение крабового рынка.
Остановимся на так называемом крабовом рынке, где крабов продают как семечки в центральной России.
Желающие смогут сделать фотосессию и приобрести крабов на любой вкус, чтобы потом отведать дары моря на берегу бухты Тихой.
13:00 Отправление в бухту Тихая.
13:30 Прибытие в бухту Тихая.
Пешеходная прогулка по бухте Тихая.
15:00 Походный обед с морепродуктами на берегу моря.
Бухта Тихая настолько маленькая, что на многих картах она просто не отмечена.
Песок здесь только на прибрежной полосе, а всё остальное — чёрно-коричневые скалы и огромнейшие камни, что скатились когда-то к самой кромке воды.
Здесь есть всё: причудливые скалы, буйная растительность, огромнейшие камни, «запечённые» тысячелетия назад прилежной хозяйкой Природой, непредсказуемое Охотское море и шумные чайки, живущие на скале-острове с точным названием «Заметный».
Если же вы романтик, то обязательно найдёте скромный эдельвейс — символ любви и верности.
16:00 Отправление в г. Южно-Сахалинск.
18:00 Окончание экскурсии. Возвращение в гостиницу или к месту сбора
Ужин (самостоятельно).
Рекомендации: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, резиновые тапочки для хождения по каменистому дну в воде, средство от комаров, для желающих искупаться — купальные принадлежности, полотенце, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и резиновые сапоги.
Окончание программы. Вылет из Южно-Сахалинска
Завтрак в гостинице.
Сдача номеров до 12:00. Возможен поздний выезд с доплатой 50%/номер/сутки.
Трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в Южно-Сахалинске в одной из гостиниц на выбор.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Гостиницы
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|Белка 3*
|68 000
|78 900
|Мега Палас Отель 4* (одна большая кровать, стандарт)
|73 500
|87 200
|Мега Палас Отель 4* (две полутороспальные кровати)
|76 100
|96 400
Варианты проживания
Гостиница «Белка»
Трехзведочная гостиница с интересным названием «Белка» расположилась в Южно-Сахалинске.
В отеле представлено 46 номеров различной вместимости и уровня комфорта. Каждый номер оборудован удобной мебелью, что делает проживание максимально комфортным. В каждом номере есть собственный санузел и душевая кабина.
Каждое утро в ресторане отеля сервируется завтрак. Обед и ужин можно заказать за дополнительную плату или посетить близлежащие кафе и рестораны.
В непосредственной близости от отеля находятся областной краеведческий музей, театральный центр имени Чехова и собор Воскресения Христова.
Отель «Мега Палас»
Этот отель находится на дальневосточном русском острове Сахалин, у подножия Сусунайских гор.
Отель «Мега Палас» — это многоэтажное здание, где вы найдёте современные номера и апартаменты с мебелью в старинном стиле.
В каждом номере есть сейф, мини-бар и кабельное телевидение.
В спа-центре можно посетить фитнес-центр, гидромассажную ванну и сауну.
Вечером можно провести время в караоке-баре или ночном клубе, где выступают диджеи.
Каждое утро для гостей сервируют завтрак «шведский стол».
В ресторане «Маркиз» подают блюда русской, европейской и японской кухни, а сербскую кухню можно попробовать в ресторане «Гриль на небе». Также в отеле есть ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан BamBoo.
Аэропорт Южно-Сахалинска находится в 30 минутах езды от отеля. До центрального железнодорожного вокзала Южно-Сахалинска можно доехать на автомобиле за 20 минут.
До центра Южно-Сахалинска можно добраться за 15 минут.
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсии по программе
- Проживание в выбранной гостинице
- Трансферы по программе
- Питание, указанное в программе (2 завтрака + 1 завтрак с собой, 2 обеда, 1 ужин)
- Транспортное обслуживание на маршрутах
- Сопровождение профессиональными инструкторами на всех маршрутах
- Страховка от несчастного случая, страховое покрытие до 100 000 руб
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
- Питание, не указанное в программе и указанное «самостоятельно»
- Ранний заезд и поздний выезд с доплатой 50% / номер / сутки (по желанию)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Походное снаряжение:
- одежда:
- теплый свитер;
- теплые шерстяные носки;
- ветровка;
- непродуваемая и непромокаемая куртка;
- дождевик;
- термобелье;
- футболки;
- шорты;
- купальный костюм;
- головной убор, аксессуары:
- панама или кепка;
- трикотажная шапка;
- солнцезащитные очки;
- хлопчатобумажные перчатки;
- обувь:
- удобные кроссовки, разношенные, на цепкой подошве или треккинговые ботинки, кроссовки непромокаемые;
- сандалии для хождения по воде, сланцы.
Документы:
- паспорт, ваучер;
- медицинский полис ОМС;
- страховой полис;
- свидетельство о рождении (если с вами летит ребенок).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, в зависимости от погодных условий и набора сборного тура, при этом объем и содержание экскурсии остается неизменным.
Включена ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура включена страховка от несчастного случая, страховое покрытие до 100 000 руб.