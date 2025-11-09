В туре учтён трансфер. Вас встретят с рейса, но чтобы попасть на обзорную экскурсию в день приезда, лучше прилетать не позднее 15:00.

При возникновении происшествий.

Если вы отстали от группы, заблудились или у вас возникли непредвиденные ситуации, оперативно свяжитесь с представителем вашей принимающей стороны по телефону.

В случае утери или кражи документов, удостоверяющих личность гражданина РФ, незамедлительно обратитесь в местное отделение МВД для получения временного удостоверения, по которому вы сможете пройти регистрацию на рейс.

Забытые вещи.

Туроператор не несет ответственности за забытые или потерянные вещи и не принимает их на хранение.

Если вещи будут найдены после вашего возвращения домой, мы будем рады сообщить вам их местоположение, при этом поиск лиц, которые смогут доставить забытые вещи, организуется вами самостоятельно, в том числе за поддержкой в поиске лиц можно обратиться к агенту.

Сувениры.

Лучшее, что можно купить на Сахалине, — гастрономические подарки. Сахалинский мармелад (изготавливается на агар-агаре и из местных ягод).

Также попробуйте лимонад «Горный воздух» с добавлением сока красники.

Традиционное корейское блюдо кимчи (квашеная пекинская капуста) продаётся на развес и в банках.

И, конечно же, красная икра будет отличным подарком для гурманов, только обратите внимание, что по правилам авиакомпаний икра относится к жидким грузам, и в ручной клади можно провезти не более 100 грамм. Поэтому надежно упакуйте банки и сложите их в багаж.

Гребешки, корюшка, горбуша и многие другие виды рыб в копченом, соленом или сушеном виде — уникальные сувениры, привезённые с острова Сахалин.

Даже тихоокеанская сельдь значительно отличается по вкусу от той, которую пробовал каждый житель материка. Не стоит забывать и о крабах, которые здесь гораздо дешевле, чем на материке.

Также на Сахалине можно купить любые японские и корейские товары.

Согласно ст. 7 ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ», во время совершения путешествия турист обязан соблюдать законодательство страны или региона временного пребывания, уважать его социальное устройство, обычаи, традиции, религиозные верования. Сохранять окружающую среду, бережно относиться к памятникам природы, истории и культуры. Соблюдать правила личной безопасности.