Пятидневный тур: Южные мысы Сахалина

Откройте дикие красоты Сахалина за пять дней! Наблюдайте за сивучами, покормите медведя, исследуйте японские артефакты и отдыхайте в палаточном лагере у моря.

Прогулки по величественным мысам и уха на костре с видом на океан создадут незабываемые впечатления.
Пятидневный тур: Южные мысы Сахалина
Пятидневный тур: Южные мысы Сахалина
Пятидневный тур: Южные мысы Сахалина
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание тура

Пятидневное приключение на Сахалине

Устали от однообразия рабочих будней? Мы знаем, как внести яркие эмоции в вашу жизнь! Приглашаем вас в захватывающий джип-тур на 5 дней по самым интересным и живописным уголкам Сахалина.

Что вас ждет?

В ходе нашего путешествия вы сможете:

  • Наблюдать за сивучами в их естественной среде обитания;
  • Попробовать изысканные морские деликатесы;
  • Исследовать удаленные мысы и насладиться потрясающими пейзажами;
  • Пообщаться с «отшельниками», которые выбрали жизнь вдали от цивилизации;
  • Безопасно покормить медведя и увидеть его вблизи;
  • Посетить японский маяк и узнать его историю;
  • Взобраться на удивительную гору Коврижка, которая по форме напоминает пирожок.

Незабываемые впечатления

Каждый день нашего тура будет полон открытий и приключений. Сахалин — это не только красивейшие природные ландшафты, но и богатая история, которую вы сможете узнать в ходе путешествия. Присоединяйтесь к нам, и вы обретете новые впечатления и воспоминания, которые останутся с вами надолго!

Примерно раз в Месяц

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по программе
  • Экскурсионное обслуживание
  • Питание и Баня
  • Походное снаряжение: палатки, спальники, посуда и др.
  • Проживание на базе во вторую ночь и в палатках в другие ночи на природе (кроме третьей в Южно-Сахалинске)
Что не входит в цену
  • Дорога из вашего города до Южно-Сахалинска и обратно
  • Проживание в Южно-Сахалинске с третьего на четвертый день
  • Немного наличных денег с собой
Место начала и завершения?
Улица Священномученика Илариона Троицкого, 4
Когда и сколько длится?
Когда: Примерно раз в Месяц
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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