Откройте дикие красоты Сахалина за пять дней! Наблюдайте за сивучами, покормите медведя, исследуйте японские артефакты и отдыхайте в палаточном лагере у моря.
Прогулки по величественным мысам и уха на костре с видом на океан создадут незабываемые впечатления.
Прогулки по величественным мысам и уха на костре с видом на океан создадут незабываемые впечатления.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание тура
Пятидневное приключение на Сахалине
Устали от однообразия рабочих будней? Мы знаем, как внести яркие эмоции в вашу жизнь! Приглашаем вас в захватывающий джип-тур на 5 дней по самым интересным и живописным уголкам Сахалина.
Что вас ждет?
В ходе нашего путешествия вы сможете:
- Наблюдать за сивучами в их естественной среде обитания;
- Попробовать изысканные морские деликатесы;
- Исследовать удаленные мысы и насладиться потрясающими пейзажами;
- Пообщаться с «отшельниками», которые выбрали жизнь вдали от цивилизации;
- Безопасно покормить медведя и увидеть его вблизи;
- Посетить японский маяк и узнать его историю;
- Взобраться на удивительную гору Коврижка, которая по форме напоминает пирожок.
Незабываемые впечатления
Каждый день нашего тура будет полон открытий и приключений. Сахалин — это не только красивейшие природные ландшафты, но и богатая история, которую вы сможете узнать в ходе путешествия. Присоединяйтесь к нам, и вы обретете новые впечатления и воспоминания, которые останутся с вами надолго!
Примерно раз в Месяц
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по программе
- Экскурсионное обслуживание
- Питание и Баня
- Походное снаряжение: палатки, спальники, посуда и др.
- Проживание на базе во вторую ночь и в палатках в другие ночи на природе (кроме третьей в Южно-Сахалинске)
Что не входит в цену
- Дорога из вашего города до Южно-Сахалинска и обратно
- Проживание в Южно-Сахалинске с третьего на четвертый день
- Немного наличных денег с собой
Место начала и завершения?
Улица Священномученика Илариона Троицкого, 4
Когда и сколько длится?
Когда: Примерно раз в Месяц
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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