Откройте дикие красоты Сахалина за пять дней! Наблюдайте за сивучами, покормите медведя, исследуйте японские артефакты и отдыхайте в палаточном лагере у моря. Прогулки по величественным мысам и уха на костре с видом на океан создадут незабываемые впечатления.

Описание тура

Пятидневное приключение на Сахалине

Устали от однообразия рабочих будней? Мы знаем, как внести яркие эмоции в вашу жизнь! Приглашаем вас в захватывающий джип-тур на 5 дней по самым интересным и живописным уголкам Сахалина.

Что вас ждет?

В ходе нашего путешествия вы сможете:

Наблюдать за сивучами в их естественной среде обитания;

Попробовать изысканные морские деликатесы;

Исследовать удаленные мысы и насладиться потрясающими пейзажами;

Пообщаться с «отшельниками», которые выбрали жизнь вдали от цивилизации;

Безопасно покормить медведя и увидеть его вблизи;

Посетить японский маяк и узнать его историю;

Взобраться на удивительную гору Коврижка, которая по форме напоминает пирожок.

Незабываемые впечатления

Каждый день нашего тура будет полон открытий и приключений. Сахалин — это не только красивейшие природные ландшафты, но и богатая история, которую вы сможете узнать в ходе путешествия. Присоединяйтесь к нам, и вы обретете новые впечатления и воспоминания, которые останутся с вами надолго!