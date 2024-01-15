А еще вы сможете остаться на несколько дней после окончания тура и отдохнуть на горнолыжном курорте «Горный Воздух». Тур состоится при наборе группы от 3 человек. Указана стоимость тура без размещения, проживание оплачивается дополнительно.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие на остров Сахалин
Прибытие в г. Южно-Сахалинск.
Встреча в аэропорту.
Трансфер в отель, размещение.
Внимание! Заселение в гостиницу с 14:00 (возможен ранний заезд с доплатой 50%/номер/сутки).
Отдых. Свободное время.
Зимняя рыбалка в лагуне Буссе. Катание на санях по зимнему лесу
08:00–10:00 Завтрак в гостинице. Трансфер из Южно-Сахалинска в лагуну Буссе.
10:00–13:30 Рыбалка на корюшку и навагу.
Почувствуйте себя сахалинцем, проведите несколько часов на льду в теплой компании, а затем попробуйте свой улов!
Для сахалинцев лов корюшки со льда очень популярен. В погожие дни на лед выходит до десяти тысяч человек.
Интересная особенность — корюшка пахнет свежими огурцами.
13:30 Трансфер на базу в с. Муравьево.
14:00–17:00 Горячий обед по-сахалински на базе «Буссе» с мастер-классом по приготовлению улова.
Катание в санях по зимнему лесу.
Мы подготовили прогулку на санях именно для вас, для тех, кто любит мчаться среди деревьев, одетых в зимние шубки и наслаждаться необыкновенной красотой зимнего леса.
По завершении программы мы с вами слепим снежные фигуры и сделаем потрясающие фото.
17:00 Отправление в город.
19:00 Прибытие в гостиницу.
Рекомендации: теплая одежда, обувь с термостельками или термоносками, теплые рукавицы или перчатки.
Экскурсия на снегоходах
Завтрак в гостинице
Трансфер из Южно-Сахалинска (отправление от места сбора) к месту старта экскурсии на снегоходах.
Яркое, захватывающее, динамичное приключение — экскурсия на снегоходах в горы.
Невероятные пейзажи, горный воздух и заряд позитивной энергии.
Мы протестировали наши маршруты, подготовили технику, позаботились о вашей безопасности, постарались продумать все маршруты до мелочей.
Наша цель – качество, удобство и безопасность путешествия на снегоходах, которые ласково мы называем «снежиками».
Сессии на экскурсию, с учетом отправления и возвращения в город (место сбора): 10:00–14:00, 12:00–16:00, 14:00–18:00, 16:00–20:00.
Экскурсия на снегоходах рассчитана на двух пассажиров. За доп. плату возможна одноместная посадка на снегоход.
Снегоход можно использовать для одного или двух взрослых и одного ребенка, не старше 10 лет.
Место проведения экскурсии будет согласованно накануне экскурсионного дня.
Рекомендации: теплая одежда, обувь с термостельками или термоносками, теплые рукавицы или перчатки.
Отъезд
Завтрак в гостинице.
Время выселения до 12:00 (возможен поздний выезд с доплатой 50%/номер/сутки).
Трансфер в аэропорт.
Возможно бронирование дополнительных дней отдыха, экскурсий.
Проживание
Стоимость тура без проживания — 21 258 руб. /чел.
Доплата за индивидуальный снегоход — 3 500 руб. /чел.
Стоимость проживания на 1 человека (включены завтраки), руб:
|Гостиница
|Двухместное размещение
|Доплата за одноместное размещение
|Доп. ночь при двухместном размещении
|Доп. ночь при одноместном размещении
|Юность 3*
|8 400
|14 700
|2 800
|4 900
|Белка 3*
|9 600
|16 350
|3 200
|5 450
|Гагарин 3*
|10 200
|16 500
|3 400
|5 500
|Мега Палас Отель 4*
(одна большая кровать)
|11 850
|19 800
|3 950
|6 600
|Мега Палас Отель 4*
(две 1,5-спальные кровати)
|11 850
|21 900
|3 950
|7 300
|Санта Ризот Отель 4*
(две 1,5-спальные кровати)
|15 000
|25 800
|5 000
|8 600
|Санта Ризот Отель 4*
(одна большая кровать)
|14 130
|27 210
|4 710
|9 070
|Парадайс Ризот Отель 4*
(одна большая кровать)
|18 000
|33 000
|6 000
|11 000
|Парадайс Ризот Отель 4*
(две 1,5-спальные кровати)
|19 050
|36 000
|6 350
|12 000
Варианты проживания
«Юность» 3
Отель «Юность» расположен в Южно-Сахалинске, в 300 метрах от площади Победы. К услугам гостей ресторан, общий лаундж и бесплатная частная парковка. Отель находится в 4,1 км от центра Южно-Сахалинска и в 4,4 км от железнодорожного вокзала Южно-Сахалинск. Желающие могут забронировать семейные номера.
Номера отеля «Юность» оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Постельное белье и тапочки предоставляются.
В Южно-Сахалинске и его окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, включая пешие прогулки и лыжный спорт.
«Белка» 3
Этот построенный из деревянного бруса отель находится в деловом районе, в 10 минутах ходьбы от главного вокзала Южно-Сахалинска в деловом центре города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и номера с телевизором с плоским экраном.
Номера отеля "Белка" оформлены в альпийском стиле и располагают деревянными стенами и кондиционером. В номерах есть мини-бар и ванная комната с халатами, тапочками, феном и туалетными принадлежностями.
В ресторане отеля "Белка" подают блюда русской кухни. Гости могут заказать завтрак "шведский стол". В нескольких минутах ходьбы от отеля находятся рестораны и бары.
«Санта Ризот Отель» 4
Курортный отель «Санта Ризот» расположен в Южно-Сахалинске, рядом с живописным парком имени Гагарина у подножия горы Парковой, в 10 минутах езды от делового района города. К услугам гостей сауна, гидромассажная ванна, ресторан и теннисный корт.
В ресторане «Рубин» подают блюда русской, европейской, паназиатской и японской кухни. В баре «Кристалл» гости могут заказать экзотические коктейли, выпить которые можно на открытой террасе, откуда открывается панорамный вид.
В номерах курортного отеля «Санта Ризот» имеется балкон и доступен бесплатный Wi-Fi. В числе удобств кондиционер, телевизор с плоским экраном и мини-бар. Собственные ванные комнаты укомплектованы туалетно-косметическими принадлежностями, банными халатами и феном.
«Мега Палас Отель» 4
Отель «Мега Палас» занимает многоэтажное здание с современными номерами и апартаментами, обставленными антикварной мебелью. Все номера располагают кабельным телевидением, сейфом и мини-баром.
К услугам гостей фитнес-центр, гидромассажная ванна и сауна. По вечерам гости могут посетить караоке-баре или ночной клуб с диджеем.
Каждое утро сервируют завтрак «шведский стол». В ресторане «Маркиз» подаются блюда русской, европейской и японской кухни. Сербскую кухню можно отведать в ресторане «Гриль на небе». На территории также работают ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан Bam Boo. Гости могут посетить караоке-бар Duke.
«Гагарин» 3
Расположенный в Южно-Сахалинске отель «Гагарин» предлагает своим гостям разместиться в тихой и комфортной атмосфере.
Постояльцам представлены следующие категорий номеров: стандарт, люкс и апартаменты. Здесь Вы найдете современную мебель и технику.
В ресторане каждое утро приветливый и заботливый персонал сервирует завтраки.
«Парадайс Ризот Отель» 4
Отель расположен в Южно-Сахалинске рядом с аэропортом и площадью Победы.
Заселение возможно в номера категорий стандарт, апартаменты, люкс, каждый из которых оборудован всем необходимым для комфортного отдыха: собственной ванной, плоскоэкранным телевизором, холодильником и шкафом.
В ванной комнате есть фен, халат, бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Из окон открывается потрясающий вид на природу.
К услугам гостей прачечная и химчистка. Приятным дополнением к отдыху станет оздоровительный центр, расположенный в отеле. Перечень услуг включает массаж, спа-процедуры, сауну, парную, бассейн и много другое.
Питание организовано на высшем уровне. На территории гостиницы находится кофейня и бар, а также предоставляется услуга «завтрак в номер» и сервируется «шведский стол». Пообедать вы сможете также в одном из многочисленных кафе и ресторанов вблизи гостиницы.
Гостиница располагается рядом с аэропортом, ж/д вокзалом и городским парком культуры и отдыха, где вы сможете провести свой досуг.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт (с учетом лыжного оборудования)
- Страховка от несчастного случая, страховое покрытие до 100 000 руб
- Экскурсии по программе
- Питание: обед в день 2
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
- Проживание в гостинице (в стоимость включены завтраки)
- Питание, не указанное в программе
- Питание: обеды (кроме дня 2), ужины
- Доплата за индивидуальный снегоход - 3 500 руб. /чел
- Доплата за ранний заезд - 50%/номер/сутки
- Доплата за поздний выезд - 50%/номер/сутки
- Посещение ГК «Горный воздух» (самостоятельно можно приобрести ски-пассы на входной группе)
- Прокат оборудования
- Расширенная страховка (экстремальные виды спорта)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- зимняя, теплая, влаго- и ветронепроницаемая куртка;
- теплые зимние, влаго- и ветрозащитные брюки;
- свитер или флисовая кофта;
- теплое влагоотводящее термобелье;
- шапка, шарф (маску, защищающую от холода нижнюю часть лица) теплые перчатки, рукавицы;
- зимние треккинговые ботинки (желательно влагонепроницаемые);
- для экскурсии на снегоходах желательно иметь свою маску снегоходную, балаклаву;
- солнцезащитные очки;
- солнцезащитный крем для лица;
- гигиеническая губная помада;
- купальные принадлежности, полотенце;
- небольшой рюкзак для личных вещей;
- персональные медикаменты при наличии хронических заболеваний,
- предметы личной гигиены.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Могу ли я остаться после тура еще на несколько дней?
Да, вы можете самостоятельно изучить г. Южно-Сахалинск или покататься на горнолыжном курорте.
Трансфер в аэропорт сохранится не смотря на изменение дня вылета.
Не забудьте сообщить при бронировании, когда вас нужно будет отвезти.
Могу ли я выбрать другую гостиницу?
Да, вы можете заселиться в другую гостиницу по собственному усмотрению.
Мы гарантируем трансфер в гостиницы и на экскурсии из указанных гостиниц.
О возможности трансфера из другой гостиницы необходимо уточнять при бронировании. Возможно нужна будет доп. плата.
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, в зависимости от погодных условий и набора сборного тура, при этом объем и содержание экскурсии остается неизменным.