Яркая сахалинская зима

Групповой тур в Южно-Сахалинске
5
3 отзыва
В этом туре вы сможете насладиться зимним Сахалином. В короткой, но насыщенной программе запланирована поездка на снегоходах и зимняя рыбалка.

А еще вы сможете остаться на несколько дней после окончания тура и отдохнуть на горнолыжном курорте «Горный Воздух». Тур состоится при наборе группы от 3 человек. Указана стоимость тура без размещения, проживание оплачивается дополнительно.
Яркая сахалинская зима
Яркая сахалинская зима
Яркая сахалинская зима
Ближайшие даты:
8
янв
9
янв
10
янв
11
янв
12
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13
янв
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даты

Что вас ожидает:

Зимняя рыбалка
Зимняя рыбалка
Проведем несколько часов на льду в теплой компании, ловя корюшку и навагу
Сахалинская кухня
Сахалинская кухня
Насладимся обедом из улова, приготовленного по домашнему рецепту, и чаем по-сахалински
Снегоходный драйв
Снегоходный драйв
Промчимся среди заснеженных деревьев и устроим потрясающую фотосессию

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на остров Сахалин

Прибытие в г. Южно-Сахалинск.

Встреча в аэропорту.

Трансфер в отель, размещение.

Внимание! Заселение в гостиницу с 14:00 (возможен ранний заезд с доплатой 50%/номер/сутки).

Отдых. Свободное время.

Прибытие на остров СахалинПрибытие на остров СахалинПрибытие на остров СахалинПрибытие на остров Сахалин
2 день

Зимняя рыбалка в лагуне Буссе. Катание на санях по зимнему лесу

08:00–10:00 Завтрак в гостинице. Трансфер из Южно-Сахалинска в лагуну Буссе.

10:00–13:30 Рыбалка на корюшку и навагу.

Почувствуйте себя сахалинцем, проведите несколько часов на льду в теплой компании, а затем попробуйте свой улов!

Для сахалинцев лов корюшки со льда очень популярен. В погожие дни на лед выходит до десяти тысяч человек.

Интересная особенность — корюшка пахнет свежими огурцами.

13:30 Трансфер на базу в с. Муравьево.

14:00–17:00 Горячий обед по-сахалински на базе «Буссе» с мастер-классом по приготовлению улова.

Катание в санях по зимнему лесу.

Мы подготовили прогулку на санях именно для вас, для тех, кто любит мчаться среди деревьев, одетых в зимние шубки и наслаждаться необыкновенной красотой зимнего леса.

По завершении программы мы с вами слепим снежные фигуры и сделаем потрясающие фото.

17:00 Отправление в город.

19:00 Прибытие в гостиницу.

Рекомендации: теплая одежда, обувь с термостельками или термоносками, теплые рукавицы или перчатки.

Зимняя рыбалка в лагуне Буссе. Катание на санях по зимнему лесуЗимняя рыбалка в лагуне Буссе. Катание на санях по зимнему лесуЗимняя рыбалка в лагуне Буссе. Катание на санях по зимнему лесуЗимняя рыбалка в лагуне Буссе. Катание на санях по зимнему лесу
3 день

Экскурсия на снегоходах

Завтрак в гостинице

Трансфер из Южно-Сахалинска (отправление от места сбора) к месту старта экскурсии на снегоходах.

Яркое, захватывающее, динамичное приключение — экскурсия на снегоходах в горы.

Невероятные пейзажи, горный воздух и заряд позитивной энергии.

Мы протестировали наши маршруты, подготовили технику, позаботились о вашей безопасности, постарались продумать все маршруты до мелочей.

Наша цель – качество, удобство и безопасность путешествия на снегоходах, которые ласково мы называем «снежиками».

Сессии на экскурсию, с учетом отправления и возвращения в город (место сбора): 10:00–14:00, 12:00–16:00, 14:00–18:00, 16:00–20:00.

Экскурсия на снегоходах рассчитана на двух пассажиров. За доп. плату возможна одноместная посадка на снегоход.

Снегоход можно использовать для одного или двух взрослых и одного ребенка, не старше 10 лет.

Место проведения экскурсии будет согласованно накануне экскурсионного дня.

Рекомендации: теплая одежда, обувь с термостельками или термоносками, теплые рукавицы или перчатки.

Экскурсия на снегоходахЭкскурсия на снегоходахЭкскурсия на снегоходахЭкскурсия на снегоходах
4 день

Отъезд

Завтрак в гостинице.

Время выселения до 12:00 (возможен поздний выезд с доплатой 50%/номер/сутки).

Трансфер в аэропорт.

Возможно бронирование дополнительных дней отдыха, экскурсий.

Проживание

Стоимость тура без проживания — 21 258 руб. /чел.

Доплата за индивидуальный снегоход — 3 500 руб. /чел.

Стоимость проживания на 1 человека (включены завтраки), руб:

ГостиницаДвухместное размещениеДоплата за одноместное размещениеДоп. ночь при двухместном размещенииДоп. ночь при одноместном размещении
Юность 3*8 40014 7002 8004 900
Белка 3*9 60016 3503 2005 450
Гагарин 3*10 20016 5003 4005 500
Мега Палас Отель 4*
(одна большая кровать)		11 85019 8003 9506 600
Мега Палас Отель 4*
(две 1,5-спальные кровати)		11 85021 9003 9507 300
Санта Ризот Отель 4*
(две 1,5-спальные кровати)		15 00025 8005 0008 600
Санта Ризот Отель 4*
(одна большая кровать)		14 13027 2104 7109 070
Парадайс Ризот Отель 4*
(одна большая кровать)		18 00033 0006 00011 000
Парадайс Ризот Отель 4*
(две 1,5-спальные кровати)		19 05036 0006 35012 000

Варианты проживания

«Юность» 3

3 ночи

Отель «Юность» расположен в Южно-Сахалинске, в 300 метрах от площади Победы. К услугам гостей ресторан, общий лаундж и бесплатная частная парковка. Отель находится в 4,1 км от центра Южно-Сахалинска и в 4,4 км от железнодорожного вокзала Южно-Сахалинск. Желающие могут забронировать семейные номера.

Номера отеля «Юность» оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Постельное белье и тапочки предоставляются.

В Южно-Сахалинске и его окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, включая пешие прогулки и лыжный спорт.

«Юность» 3«Юность» 3«Юность» 3«Юность» 3«Юность» 3

«Белка» 3

3 ночи

Этот построенный из деревянного бруса отель находится в деловом районе, в 10 минутах ходьбы от главного вокзала Южно-Сахалинска в деловом центре города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и номера с телевизором с плоским экраном.

Номера отеля "Белка" оформлены в альпийском стиле и располагают деревянными стенами и кондиционером. В номерах есть мини-бар и ванная комната с халатами, тапочками, феном и туалетными принадлежностями.

В ресторане отеля "Белка" подают блюда русской кухни. Гости могут заказать завтрак "шведский стол". В нескольких минутах ходьбы от отеля находятся рестораны и бары.

«Белка» 3«Белка» 3«Белка» 3«Белка» 3«Белка» 3«Белка» 3«Белка» 3«Белка» 3

«Санта Ризот Отель» 4

3 ночи

Курортный отель «Санта Ризот» расположен в Южно-Сахалинске, рядом с живописным парком имени Гагарина у подножия горы Парковой, в 10 минутах езды от делового района города. К услугам гостей сауна, гидромассажная ванна, ресторан и теннисный корт.

В ресторане «Рубин» подают блюда русской, европейской, паназиатской и японской кухни. В баре «Кристалл» гости могут заказать экзотические коктейли, выпить которые можно на открытой террасе, откуда открывается панорамный вид.

В номерах курортного отеля «Санта Ризот» имеется балкон и доступен бесплатный Wi-Fi. В числе удобств кондиционер, телевизор с плоским экраном и мини-бар. Собственные ванные комнаты укомплектованы туалетно-косметическими принадлежностями, банными халатами и феном.

«Санта Ризот Отель» 4«Санта Ризот Отель» 4«Санта Ризот Отель» 4«Санта Ризот Отель» 4«Санта Ризот Отель» 4«Санта Ризот Отель» 4«Санта Ризот Отель» 4

«Мега Палас Отель» 4

3 ночи

Отель «Мега Палас» занимает многоэтажное здание с современными номерами и апартаментами, обставленными антикварной мебелью. Все номера располагают кабельным телевидением, сейфом и мини-баром.

К услугам гостей фитнес-центр, гидромассажная ванна и сауна. По вечерам гости могут посетить караоке-баре или ночной клуб с диджеем.

Каждое утро сервируют завтрак «шведский стол». В ресторане «Маркиз» подаются блюда русской, европейской и японской кухни. Сербскую кухню можно отведать в ресторане «Гриль на небе». На территории также работают ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан Bam Boo. Гости могут посетить караоке-бар Duke.

«Мега Палас Отель» 4«Мега Палас Отель» 4«Мега Палас Отель» 4«Мега Палас Отель» 4«Мега Палас Отель» 4«Мега Палас Отель» 4

«Гагарин» 3

3 ночи

Расположенный в Южно-Сахалинске отель «Гагарин» предлагает своим гостям разместиться в тихой и комфортной атмосфере.

Постояльцам представлены следующие категорий номеров: стандарт, люкс и апартаменты. Здесь Вы найдете современную мебель и технику.

В ресторане каждое утро приветливый и заботливый персонал сервирует завтраки.

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«Парадайс Ризот Отель» 4

3 ночи

Отель расположен в Южно-Сахалинске рядом с аэропортом и площадью Победы.

Заселение возможно в номера категорий стандарт, апартаменты, люкс, каждый из которых оборудован всем необходимым для комфортного отдыха: собственной ванной, плоскоэкранным телевизором, холодильником и шкафом.

В ванной комнате есть фен, халат, бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Из окон открывается потрясающий вид на природу.

К услугам гостей прачечная и химчистка. Приятным дополнением к отдыху станет оздоровительный центр, расположенный в отеле. Перечень услуг включает массаж, спа-процедуры, сауну, парную, бассейн и много другое.

Питание организовано на высшем уровне. На территории гостиницы находится кофейня и бар, а также предоставляется услуга «завтрак в номер» и сервируется «шведский стол». Пообедать вы сможете также в одном из многочисленных кафе и ресторанов вблизи гостиницы.

Гостиница располагается рядом с аэропортом, ж/д вокзалом и городским парком культуры и отдыха, где вы сможете провести свой досуг.

«Парадайс Ризот Отель» 4«Парадайс Ризот Отель» 4«Парадайс Ризот Отель» 4«Парадайс Ризот Отель» 4

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт (с учетом лыжного оборудования)
  • Страховка от несчастного случая, страховое покрытие до 100 000 руб
  • Экскурсии по программе
  • Питание: обед в день 2
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
  • Проживание в гостинице (в стоимость включены завтраки)
  • Питание, не указанное в программе
  • Питание: обеды (кроме дня 2), ужины
  • Доплата за индивидуальный снегоход - 3 500 руб. /чел
  • Доплата за ранний заезд - 50%/номер/сутки
  • Доплата за поздний выезд - 50%/номер/сутки
  • Посещение ГК «Горный воздух» (самостоятельно можно приобрести ски-пассы на входной группе)
  • Прокат оборудования
  • Расширенная страховка (экстремальные виды спорта)
Место начала и завершения?
Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • зимняя, теплая, влаго- и ветронепроницаемая куртка;
  • теплые зимние, влаго- и ветрозащитные брюки;
  • свитер или флисовая кофта;
  • теплое влагоотводящее термобелье;
  • шапка, шарф (маску, защищающую от холода нижнюю часть лица) теплые перчатки, рукавицы;
  • зимние треккинговые ботинки (желательно влагонепроницаемые);
  • для экскурсии на снегоходах желательно иметь свою маску снегоходную, балаклаву;
  • солнцезащитные очки;
  • солнцезащитный крем для лица;
  • гигиеническая губная помада;
  • купальные принадлежности, полотенце;
  • небольшой рюкзак для личных вещей;
  • персональные медикаменты при наличии хронических заболеваний,
  • предметы личной гигиены.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Могу ли я остаться после тура еще на несколько дней?

Да, вы можете самостоятельно изучить г. Южно-Сахалинск или покататься на горнолыжном курорте.

Трансфер в аэропорт сохранится не смотря на изменение дня вылета.

Не забудьте сообщить при бронировании, когда вас нужно будет отвезти.

Могу ли я выбрать другую гостиницу?

Да, вы можете заселиться в другую гостиницу по собственному усмотрению.

Мы гарантируем трансфер в гостиницы и на экскурсии из указанных гостиниц.

О возможности трансфера из другой гостиницы необходимо уточнять при бронировании. Возможно нужна будет доп. плата.

Возможны ли изменения в программе?

Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, в зависимости от погодных условий и набора сборного тура, при этом объем и содержание экскурсии остается неизменным.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
15 янв 2024
Все очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно дали все расклады, оперативно оформили все документы. По прилету в а. Южно-Сахалинск меня встретил представитель тур-оператора и снабдил всеми документами с инструкциями. По прилету в а. Курильск-Ясный меня встретил представитель тур-оператора и сопроводил в гостевой дом, попутно снабжая информацией о предстоящих мероприятиях. Все, буквально все представители тур-оператора на протяжении всего времени были приветливы, доброжелательны и очень отзывчивы. Никаких минусов в организации я не отметил, хотя я довольно часто путешествию и имею возможность сравнивать качество сервиса. Молодцы! Всем рекомендую!
Все очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно дали
С
7 окт 2023
Работа организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полном объеме, постоянное сопровождение и ответы на вопросы по заказу через телеграмм или Ватсап. Про сам тур могу сказать, что многое зависит от погоды, а на Сахалине и Курилах она очень переменчива. У нас отменились некоторые экскурсии из-за этого, Сахалин мы практически не увидели. Итуруп - да) Увидели во всей красе - с дождями, ветрами и меняющейся погодой каждые 5 минут)) Но такова осень в этих местах. Термальные источники классные. В Тихом океане искупалась) Но экскурсий по воде не было никаких. Я думаю, что подобные туры имеют смысл с бОльшим запасом дней. Во-первых, чтобы организм успел адаптироваться (разница с Мск 8 часов очень влияет на состояние, сложно воспринимать экскурсии и красоту как минимум первые дня 3), во-вторых, из-за погоды - на Сахалине и Курилах она очень переменчива. Нужен запас времени, чтобы можно было как-то менять экскурсии местами в зависимости от погоды. На маяк Аниву мы так и не попали. На останец Лягушка - тоже. Из Сахалина был только музей Чехова и обзорка по городу. То есть по сути мы посмотрели только Итуруп. Эмоции от тура получились смешанные: от восторгов в одни дни до отчаяния в другие)
Работа организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полном
Д
10 сен 2023
От поездки остались незабываемые впечатления! Невероятно красивые места, вкуснейшие морские деликатесы, приключения и уникальный опыт. Был на мой взгляд идеальный баланс между комфортным "экскурсионным" отдыхом и активным отдыхом с общением с природой:) были конечно и сюрпризы в виде ливней, тумана, который не пустил нас с Итурупа, но благодаря советам специалистов из турагентства к погоде и задержкам мы были готовы, и это не испортило отдых. В "дополнительный" день на Итурупе нам организовали досуг, всегда были на связи, а потерянные экскурсии оперативно перенесли на запасной день, поэтому мы не упустили всего самого главного. Путешествуйте по России!

Тур входит в следующие категории Южно-Сахалинска

Можно с детьмиРыбалкаВодные развлеченияПрирода и пейзажиЖивотныеВсе турыНа снегоходах3-дневные турыРыболовные туры4-дневные туры

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