2 день

Зимняя рыбалка в лагуне Буссе. Катание на санях по зимнему лесу

08:00–10:00 Завтрак в гостинице. Трансфер из Южно-Сахалинска в лагуну Буссе.

10:00–13:30 Рыбалка на корюшку и навагу.

Почувствуйте себя сахалинцем, проведите несколько часов на льду в теплой компании, а затем попробуйте свой улов!

Для сахалинцев лов корюшки со льда очень популярен. В погожие дни на лед выходит до десяти тысяч человек.

Интересная особенность — корюшка пахнет свежими огурцами.

13:30 Трансфер на базу в с. Муравьево.

14:00–17:00 Горячий обед по-сахалински на базе «Буссе» с мастер-классом по приготовлению улова.

Катание в санях по зимнему лесу.

Мы подготовили прогулку на санях именно для вас, для тех, кто любит мчаться среди деревьев, одетых в зимние шубки и наслаждаться необыкновенной красотой зимнего леса.

По завершении программы мы с вами слепим снежные фигуры и сделаем потрясающие фото.

17:00 Отправление в город.

19:00 Прибытие в гостиницу.

Рекомендации: теплая одежда, обувь с термостельками или термоносками, теплые рукавицы или перчатки.