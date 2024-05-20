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Авторский тур
8 дней
Путешествие на остров Сахалин и остров Итуруп
Начало: г. Южно-Сахалинск
24 июня в 10:00
20 авг в 10:00
139 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Гастрономический тур по Сахалину
Начало: г. Южно-Сахалинск
15 авг в 10:00
136 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Неделя на Сахалине и Итурупе
Начало: Г. Южно-Сахалинск
1 июля в 10:00
4 июля в 10:00
от 138 500₽ за человека
Авторский тур
14 дней
Приключения на Курилах: Сахалин - Кунашир - Шикотан
Начало: г. Южно-Сахалинск
5 июля в 10:00
6 сен в 10:00
197 500₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Сахалин и Итуруп. Два острова - одно путешествие
Начало: г. Южно-Сахалинск
11 июля в 10:00
24 июля в 10:00
129 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Экскурсионный тур на Сахалин и Итуруп
Начало: г. Южно-Сахалинск
1 сен в 10:00
от 129 218₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Таинственный остров Сахалин. Экскурсии и гастрономические впечатления
Начало: г. Южно-Сахалинск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 54 100₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Остров Итуруп. Экскурсионный тур
Начало: г. Южно-Сахалинск
2 сен в 10:00
от 86 248₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Остров Итуруп. Экскурсионный тур. Расширенная программа
Начало: г. Южно-Сахалинск
29 авг в 10:00
5 сен в 10:00
от 91 339₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Сахалин и остров Белых скал
Начало: г. Южно-Сахалинск
28 авг в 10:00
4 сен в 10:00
от 134 308₽ за человека
Авторский тур
10 дней
По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Сахалин, Шикотан и Итуруп
Начало: г. Южно-Сахалинск
2 сен в 10:00
157 099₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Твоя осень на острове Спящих вулканов - Итуруп
Начало: г. Южно-Сахалинск
6 окт в 10:00
9 окт в 10:00
от 42 198₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Отправляемся покорять Итуруп - остров белых скал
Начало: г. Южно-Сахалинск
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
63 288₽ за человека
Авторский тур
15 дней
Сахалин и Итуруп: большой поход
Начало: Южно-Сахалинск
10 авг в 10:00
139 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Сахалин - Итуруп. Авиатур
Начало: г. Южно-Сахалинск
7 июля в 10:00
11 июля в 10:00
от 158 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Итуруп - остров белого песка. Авиатур
Начало: г. Южно-Сахалинск
18 июня в 10:00
28 июня в 10:00
93 000₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
22 июня в 10:00
24 июля в 10:00
от 144 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Сахалин + Итуруп. Активный тур без палаток и рюкзаков
Начало: Южно-Сахалинск
30 июля в 10:00
25 авг в 10:00
132 000₽ за человека
Авторский тур
13 дней
Поход на Кунашир с восхождением на Тятю
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
21 июля в 10:00
4 авг в 10:00
85 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Сахалин и Итуруп с комфортом
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
15 июля в 10:00
164 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Сахалин на максимум. Активный тур
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
89 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна20 мая 2024Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)
- ММарина24 апреля 2024Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
- ААлла27 февраля 2024Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
- ААндрей27 февраля 2024Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
- ДДмитрий22 января 2024Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
- ААлександр15 января 2024Все очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно дали все расклады, оперативно оформили
- ЮЮлия10 января 2024Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
- ААлександр23 октября 2023Отличная организация. Всем гидам (водителям) огромное спасибо. Даже дождь не мог как то смазать впечатления от посещения объектов. Особо хотелось сказать спасибо за обеды на природе, все было вкусно с изюминкой.
- ССветлана7 октября 2023Работа организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полном объеме, постоянное сопровождение и
- ССветлана3 октября 2023Путешествовали в сентябре 2023 года, тур Сахалин-Кунашир-Шикотан. Зарядились кучей положительных эмоций!! Места прекрасные. Шикотан - уютный остров с красивыми бухтами,
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Популярные места»
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