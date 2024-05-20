Главные экскурсионные места в Южно-Сахалинске

Найдено 33 тура в категории «Популярные места» в Южно-Сахалинске, цены от 42 198 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие на остров Сахалин и остров Итуруп
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Путешествие на остров Сахалин и остров Итуруп
Начало: г. Южно-Сахалинск
24 июня в 10:00
20 авг в 10:00
139 900 за человека
Гастрономический тур по Сахалину
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Гастрономический тур по Сахалину
Начало: г. Южно-Сахалинск
15 авг в 10:00
136 000 за человека
Неделя на Сахалине и Итурупе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Неделя на Сахалине и Итурупе
Начало: Г. Южно-Сахалинск
1 июля в 10:00
4 июля в 10:00
от 138 500 за человека
Приключения на Курилах: Сахалин - Кунашир - Шикотан
🛣 Джиппинг
Авторский тур
14 дней
3 отзыва
Приключения на Курилах: Сахалин - Кунашир - Шикотан
Начало: г. Южно-Сахалинск
5 июля в 10:00
6 сен в 10:00
197 500 за человека
Сахалин и Итуруп. Два острова - одно путешествие
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Сахалин и Итуруп. Два острова - одно путешествие
Начало: г. Южно-Сахалинск
11 июля в 10:00
24 июля в 10:00
129 000 за человека
Экскурсионный тур на Сахалин и Итуруп
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Экскурсионный тур на Сахалин и Итуруп
Начало: г. Южно-Сахалинск
1 сен в 10:00
от 129 218 за человека
Таинственный остров Сахалин. Экскурсии и гастрономические впечатления
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Таинственный остров Сахалин. Экскурсии и гастрономические впечатления
Начало: г. Южно-Сахалинск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 54 100 за человека
Остров Итуруп. Экскурсионный тур
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Остров Итуруп. Экскурсионный тур
Начало: г. Южно-Сахалинск
2 сен в 10:00
от 86 248 за человека
Остров Итуруп. Экскурсионный тур. Расширенная программа
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Остров Итуруп. Экскурсионный тур. Расширенная программа
Начало: г. Южно-Сахалинск
29 авг в 10:00
5 сен в 10:00
от 91 339 за человека
Сахалин и остров Белых скал
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Сахалин и остров Белых скал
Начало: г. Южно-Сахалинск
28 авг в 10:00
4 сен в 10:00
от 134 308 за человека
По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Сахалин, Шикотан и Итуруп
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Сахалин, Шикотан и Итуруп
Начало: г. Южно-Сахалинск
2 сен в 10:00
157 099 за человека
Твоя осень на острове Спящих вулканов - Итуруп
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Твоя осень на острове Спящих вулканов - Итуруп
Начало: г. Южно-Сахалинск
6 окт в 10:00
9 окт в 10:00
от 42 198 за человека
Отправляемся покорять Итуруп - остров белых скал
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Отправляемся покорять Итуруп - остров белых скал
Начало: г. Южно-Сахалинск
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
63 288 за человека
Сахалин и Итуруп: большой поход
🚶 Пешая
Авторский тур
15 дней
3 отзыва
Сахалин и Итуруп: большой поход
Начало: Южно-Сахалинск
10 авг в 10:00
139 000 за человека
Сахалин - Итуруп. Авиатур
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Сахалин - Итуруп. Авиатур
Начало: г. Южно-Сахалинск
7 июля в 10:00
11 июля в 10:00
от 158 000 за человека
Итуруп - остров белого песка. Авиатур
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Итуруп - остров белого песка. Авиатур
Начало: г. Южно-Сахалинск
18 июня в 10:00
28 июня в 10:00
93 000 за человека
Путешествие на Сахалин и Кунашир
🚶 Пешая
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
22 июня в 10:00
24 июля в 10:00
от 144 000 за человека
Сахалин + Итуруп. Активный тур без палаток и рюкзаков
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Сахалин + Итуруп. Активный тур без палаток и рюкзаков
Начало: Южно-Сахалинск
30 июля в 10:00
25 авг в 10:00
132 000 за человека
Поход на Кунашир с восхождением на Тятю
🚶 Пешая
Авторский тур
13 дней
3 отзыва
Поход на Кунашир с восхождением на Тятю
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
21 июля в 10:00
4 авг в 10:00
85 000 за человека
Сахалин и Итуруп с комфортом
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
10 дней
Сахалин и Итуруп с комфортом
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
15 июля в 10:00
164 000 за человека
Сахалин на максимум. Активный тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Сахалин на максимум. Активный тур
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
89 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    20 мая 2024
    Остров Итуруп. Экскурсионный тур. Расширенная программа
    Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)
    Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)
  • М
    Марина
    24 апреля 2024
    Сахалин и Итуруп: большой поход
    Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
  • А
    Алла
    27 февраля 2024
    Сахалин и Итуруп: большой поход
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседник
  • А
    Андрей
    27 февраля 2024
    Поход на Кунашир с восхождением на Тятю
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать иСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Сахалин и Итуруп: большой поход
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
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    - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.

    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми
  • А
    Александр
    15 января 2024
    Остров Итуруп. Экскурсионный тур. Расширенная программа
    Все очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно дали все расклады, оперативно оформили
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    все документы. По прилету в а. Южно-Сахалинск меня встретил представитель тур-оператора и снабдил всеми документами с инструкциями. По прилету в а. Курильск-Ясный меня встретил представитель тур-оператора и сопроводил в гостевой дом, попутно снабжая информацией о предстоящих мероприятиях. Все, буквально все представители тур-оператора на протяжении всего времени были приветливы, доброжелательны и очень отзывчивы. Никаких минусов в организации я не отметил, хотя я довольно часто путешествию и имею возможность сравнивать качество сервиса. Молодцы! Всем рекомендую!

    Все очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно дали
  • Ю
    Юлия
    10 января 2024
    Поход на Кунашир с восхождением на Тятю
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!
  • А
    Александр
    23 октября 2023
    Приключения на Курилах: Сахалин - Кунашир - Шикотан
    Отличная организация. Всем гидам (водителям) огромное спасибо. Даже дождь не мог как то смазать впечатления от посещения объектов. Особо хотелось сказать спасибо за обеды на природе, все было вкусно с изюминкой.
  • С
    Светлана
    7 октября 2023
    Твоя осень на острове Спящих вулканов - Итуруп
    Работа организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полном объеме, постоянное сопровождение и
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    ответы на вопросы по заказу через телеграмм или Ватсап. Про сам тур могу сказать, что многое зависит от погоды, а на Сахалине и Курилах она очень переменчива. У нас отменились некоторые экскурсии из-за этого, Сахалин мы практически не увидели. Итуруп - да) Увидели во всей красе - с дождями, ветрами и меняющейся погодой каждые 5 минут)) Но такова осень в этих местах. Термальные источники классные. В Тихом океане искупалась) Но экскурсий по воде не было никаких. Я думаю, что подобные туры имеют смысл с бОльшим запасом дней. Во-первых, чтобы организм успел адаптироваться (разница с Мск 8 часов очень влияет на состояние, сложно воспринимать экскурсии и красоту как минимум первые дня 3), во-вторых, из-за погоды - на Сахалине и Курилах она очень переменчива. Нужен запас времени, чтобы можно было как-то менять экскурсии местами в зависимости от погоды. На маяк Аниву мы так и не попали. На останец Лягушка - тоже. Из Сахалина был только музей Чехова и обзорка по городу. То есть по сути мы посмотрели только Итуруп. Эмоции от тура получились смешанные: от восторгов в одни дни до отчаяния в другие)

    Работа организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полном
  • С
    Светлана
    3 октября 2023
    Приключения на Курилах: Сахалин - Кунашир - Шикотан
    Путешествовали в сентябре 2023 года, тур Сахалин-Кунашир-Шикотан. Зарядились кучей положительных эмоций!! Места прекрасные. Шикотан - уютный остров с красивыми бухтами,
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    искупались даже в океане, мыс Край Света завораживает. Кунашир - остались в восторге от мыса Столбчатый, до фумарольных полей вулкана Менделеева пробирались долго через бамбучник, но это того стоит. Сахалин - под впечатлением от маяка Анива!! Программа достаточно насыщенная, эмоций много. Переживали за долгий переход на теплоходе, но зря - увидели стаю дельфинов, встретили пару закатов в открытом море.

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Популярные места»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 21
  1. Путешествие на остров Сахалин и остров Итуруп
  2. Гастрономический тур по Сахалину
  3. Неделя на Сахалине и Итурупе
  4. Приключения на Курилах: Сахалин - Кунашир - Шикотан
  5. Сахалин и Итуруп. Два острова - одно путешествие
Какие места ещё посмотреть в Южно-Сахалинске
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Белые скалы
  2. Маяк Анива
  3. Мыс великан
Сколько стоит тур в Южно-Сахалинске в июне 2024
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "Популярные места" можно забронировать 33 тура от 42 198 до 197 500. Туристы уже оставили гидам 57 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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