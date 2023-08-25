1 день

Экскурсия по Южно-Сахалинску. Мастер-класс по корейской кухне

Прибытие в аэропорт Южно-Сахалинска.

Встреча с гидом.

Трансфер в гостиницу.

Заселение в гостиницу с 14:00 (раннее заселение по запросу, с доплатой).

Свободное время.

14:30 Экскурсия по самым красивым и знаковым места Южно-Сахалинска.

Трансфер в ресторан.

16:00 Мастер-класс корейской кухни. Блюда намастер-классе:

закуска чесночные стрелки с мясом;

суп Хемультан.

Каждому из нас периодически хочется остренького, корейская кухня к вашим услугам.

Сегодня вы готовите знаменитый суп из морепродуктов — суп Хемультан. Пожалуй, самый популярный на Сахалине. Вам расскажут, как добиться уникального вкуса этого супа.

Помимо этого, вы узнаете, из чего состоит настоящий корейский обед.

18:00 Ужин из блюд, которые вы приготовили сами. Приятного аппетита!

19:30 Трансфер в гостиницу.