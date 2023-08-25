Гастрономический тур по Сахалину

Групповой тур в Южно-Сахалинске
5
3 отзыва
На Сахалине и Курильских островах невероятное разнообразие морских продуктов и деликатесов.

У вас есть уникальная возможность получить истинное гастрономическое наслаждение во время этого путешествия.

Всего за неделю вы посетите мыс Великан, озеро Буссе, останец Лягушка, бухту Тихую и примите участие в морской рыбалке.

А еще посетите мастер-классы японской и корейской кухни, научитесь готовить красную рыбу и икру-пятиминутку, продегустируете устриц и крабов. Несмотря на мифы о холодном крае, вы почувствуете теплоту Сахалинского гостеприимства!
Гастрономический тур по Сахалину
Гастрономический тур по Сахалину
Гастрономический тур по Сахалину
Ближайшие даты:
15
авг

Что вас ожидает:

Вкусные мастер-классы
Вкусные мастер-классы
Научитесь готовить блюда японской и корейской кухни
Сбор устриц
Сбор устриц
Побываете на озеро Буссе, соберете и попробуете настоящих сахалинских устриц
Икра-пятиминутка
Икра-пятиминутка
Узнаете рецепт вкусной красной икры и приготовите ее всего за 5 минут
Останец «Лягушка»
Останец «Лягушка»
Взойдете на останец и прогуляетесь по экологической тропе
Морская рыбалка
Морская рыбалка
Отправитесь на увлекательную рыбалку и отведаете блюда из пойманной рыбы
В поисках янтаря
В поисках янтаря
Испытаете удачу и поищите янтарь на Охотском побережье

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Южно-Сахалинску. Мастер-класс по корейской кухне

Прибытие в аэропорт Южно-Сахалинска.

Встреча с гидом.

Трансфер в гостиницу.

Заселение в гостиницу с 14:00 (раннее заселение по запросу, с доплатой).

Свободное время.

14:30 Экскурсия по самым красивым и знаковым места Южно-Сахалинска.

Трансфер в ресторан.

16:00 Мастер-класс корейской кухни. Блюда намастер-классе:

  • закуска чесночные стрелки с мясом;
  • суп Хемультан.

Каждому из нас периодически хочется остренького, корейская кухня к вашим услугам.

Сегодня вы готовите знаменитый суп из морепродуктов — суп Хемультан. Пожалуй, самый популярный на Сахалине. Вам расскажут, как добиться уникального вкуса этого супа.

Помимо этого, вы узнаете, из чего состоит настоящий корейский обед.

18:00 Ужин из блюд, которые вы приготовили сами. Приятного аппетита!

19:30 Трансфер в гостиницу.

Экскурсия по Южно-Сахалинску. Мастер-класс по корейской кухнеЭкскурсия по Южно-Сахалинску. Мастер-класс по корейской кухнеЭкскурсия по Южно-Сахалинску. Мастер-класс по корейской кухнеЭкскурсия по Южно-Сахалинску. Мастер-класс по корейской кухнеЭкскурсия по Южно-Сахалинску. Мастер-класс по корейской кухнеЭкскурсия по Южно-Сахалинску. Мастер-класс по корейской кухнеЭкскурсия по Южно-Сахалинску. Мастер-класс по корейской кухнеЭкскурсия по Южно-Сахалинску. Мастер-класс по корейской кухнеЭкскурсия по Южно-Сахалинску. Мастер-класс по корейской кухнеЭкскурсия по Южно-Сахалинску. Мастер-класс по корейской кухнеЭкскурсия по Южно-Сахалинску. Мастер-класс по корейской кухнеЭкскурсия по Южно-Сахалинску. Мастер-класс по корейской кухнеЭкскурсия по Южно-Сахалинску. Мастер-класс по корейской кухне
2 день

Мысы Великан и Птичий. Мастер-класс с красной рыбой

Завтрак в гостинице.

09:00 Отправление на мыс Птичий и мыс Великан.

Дорога по побережью Охотского моря и далее по лесной дороге.

По пути остановки: набережная с. Охотское, смотровые площадки.

12:15 Прибытие на место стоянки.

Пешая прогулка и осмотр мысов.

13:45 Мастер-класс по приготовлению икры-пятиминутки, блюд из красной рыбы. Блюдо на мастер-классе — икра «пятиминутка».

Какая ассоциация возникает у вас в голове, когда вы слышите Сахалин? Мы уверены, одним из первых всплывает красная рыба и икра. Сегодня речь пойдёт и о том, и о другом.

Мы покажем и приготовим икру «пятиминутку», а обед посвятим красной сезонной рыбе.

Обещаем аппетитную уху по-сахалински и рыбу горячего копчения. Все с пылу-жару!

15:30 Сбор. Отправление в Южно-Сахалинск.

18:30 Прибытие в гостиницу.

Ужин самостоятельно.

Мысы Великан и Птичий. Мастер-класс с красной рыбойМысы Великан и Птичий. Мастер-класс с красной рыбойМысы Великан и Птичий. Мастер-класс с красной рыбойМысы Великан и Птичий. Мастер-класс с красной рыбойМысы Великан и Птичий. Мастер-класс с красной рыбойМысы Великан и Птичий. Мастер-класс с красной рыбойМысы Великан и Птичий. Мастер-класс с красной рыбойМысы Великан и Птичий. Мастер-класс с красной рыбой
3 день

Экологическая тропа "место силы Весточка" и "останец Лягушка". Знакомство с японской кухней

Завтрак в гостинице

09:00 Отправление на останец Лягушка.

09:45 Прибытие на место стоянки.

Экскурсия по экологической тропе.

Восхождение на останец «Лягушка».

Осмотр останца.

11:20 Спуск и возвращение к машинам.

Трансфер в ресторан.

12:30 Мастер-класс японской кухни. Блюда на мастер-классе — суши.

Японская кухня — это кухня, которая в силу исторических событий, достаточно ярко представлена на Сахалине. Вы наверняка много слышали о суши, роллах, супах мисо и японских салатах.

А готовили ли вы суши из свежих морепродуктов? В этот день у вас появится возможность сделать суши своими руками.

13:15 Обед с приготовленным блюдом.

14:00 Трансфер в гостиницу.

Свободное время.

Экологическая тропа "место силы Весточка" и "останец Лягушка". Знакомство с японской кухнейЭкологическая тропа "место силы Весточка" и "останец Лягушка". Знакомство с японской кухнейЭкологическая тропа "место силы Весточка" и "останец Лягушка". Знакомство с японской кухнейЭкологическая тропа "место силы Весточка" и "останец Лягушка". Знакомство с японской кухнейЭкологическая тропа "место силы Весточка" и "останец Лягушка". Знакомство с японской кухнейЭкологическая тропа "место силы Весточка" и "останец Лягушка". Знакомство с японской кухнейЭкологическая тропа "место силы Весточка" и "останец Лягушка". Знакомство с японской кухнейЭкологическая тропа "место силы Весточка" и "останец Лягушка". Знакомство с японской кухнейЭкологическая тропа "место силы Весточка" и "останец Лягушка". Знакомство с японской кухнейЭкологическая тропа "место силы Весточка" и "останец Лягушка". Знакомство с японской кухней
4 день

Озеро Буссе. Дегустация сахалинской устрицы

Завтрак в гостинице.

09:00 Отправление на озеро Буссе.

По пути остановки: в г. Корсаков, смотровая площадка завода СПГ, санитарные остановки.

12:30 Прибытие на озеро.

Прогулка по побережью озера.

Отправление на устричную банку, сбор устриц.

14:30 Мастер-класс по открыванию устриц, дегустация устриц. Блюда на мастер-классе:

  • свежие устрицы;
  • устрицы на гриле.

Слышали про нашу устрицу? А ходили ли вы когда-нибудь по озеру, усыпанному устрицами? То, что вы увидите, поразит вас. Но найти и собрать устрицу не самая трудная задача. Куда сложнее её открыть.

Наш повар научит вас этому и откроет новые грани гастрономического наслаждения.

15:00 Горячий обед с устрицами.

16:00 Отправление в гостиницу.

18:30 Прибытие в гостиницу.

Свободное время.

Ужин самостоятельно.

Озеро Буссе. Дегустация сахалинской устрицыОзеро Буссе. Дегустация сахалинской устрицыОзеро Буссе. Дегустация сахалинской устрицыОзеро Буссе. Дегустация сахалинской устрицыОзеро Буссе. Дегустация сахалинской устрицыОзеро Буссе. Дегустация сахалинской устрицыОзеро Буссе. Дегустация сахалинской устрицыОзеро Буссе. Дегустация сахалинской устрицыОзеро Буссе. Дегустация сахалинской устрицы
5 день

Сахалинская рыбалка в море

Завтрак в гостинице.

09:00 Отправление из гостиницы.

10:30 Посадка на катер.

Отправление на рыбалку.

Чтобы не на словах, а на деле узнать почему же Сахалин славится рыбой, мы вас приглашаем на морскую рыбалку.

В этот день вы сможете ощутить все богатство Охотского моря.

Почувствуете азарт настоящего рыбака, а ваша добыча окажется на вашем столе и доставит вкусовое наслаждение.

14:00 Возвращение на базу.

Обед из пойманной рыбы.

15:30 Отправление в Южно-Сахалинск

17:00 Прибытие в гостиницу. Отдых.

Ужин самостоятельно.

Сахалинская рыбалка в мореСахалинская рыбалка в мореСахалинская рыбалка в мореСахалинская рыбалка в мореСахалинская рыбалка в мореСахалинская рыбалка в мореСахалинская рыбалка в море
6 день

Бухта Тихая. Краб пати

Завтрак в гостинице.

09:00 Отправление в п. Стародубское.

Прибытие в п. Стародубское, остановка на Охотском побережье, сбор янтаря.

Отправление в п. Взморье.

Прибытие в п. Взморье.

Остановка, осмотр ворот Тории бывшего синтоистского храма.

12:30 Прибытие в бухту Тихую.

Бухта находится на востоке Сахалина, а с запада ее прикрывает хребет Жданко. Это поистине райское местечко.

Достопримечательностью этого места можно назвать отдельно стоящий скальный островок — Знаменитый. Подхода к островку нет. Это место облюбовали шумные чайки, но кроме них никто и ничто не нарушает здесь естественную тишину.

Экскурсия— знакомство с бухтой.

Горячий обед и дегустация камчатского краба.

В этот день вы узнаете вкус настоящего краба, как правильно его разделывать и с чем его едят на Сахалине.

Обед посвящен вкусным крабовым историям!

15:30 Отправление в Южно-Сахалинск.

18:00 Прибытие в гостиницу.

Ужин самостоятельно.

Бухта Тихая. Краб патиБухта Тихая. Краб патиБухта Тихая. Краб патиБухта Тихая. Краб патиБухта Тихая. Краб патиБухта Тихая. Краб патиБухта Тихая. Краб патиБухта Тихая. Краб патиБухта Тихая. Краб патиБухта Тихая. Краб патиБухта Тихая. Краб патиБухта Тихая. Краб патиБухта Тихая. Краб пати
7 день

Отъезд

Завтрак в гостинице.

Выписка из гостиницы.

Посещение рыбного рынка и покупка гастрономических сувениров.

Трансфер в аэропорт.

Карта туристского маршрута

Карта туристического маршрута

Проживание

Тур предусматривает двухместное размещение в гостинице.

Доплата за одноместное размещение — 25 000 руб.

Варианты проживания

Отель «Mega Palace hotel»

6 ночей

Этот отель находится на дальневосточном острове Сахалин России, у подножия Сусунайских гор. К услугам гостей ресторан интернациональной кухни, спа-центр и ночной клуб. Поездка до центра Южно-Сахалинска занимает 15 минут.

Отель «Мега Палас» занимает многоэтажное здание с современными номерами и апартаментами, обставленными антикварной мебелью. Все номера располагают кабельным телевидением, сейфом и мини-баром.

К услугам гостей фитнес-центр, гидромассажная ванна и сауна. По вечерам гости могут посетить караоке-баре или ночной клуб с диджеем.

Каждое утро сервируют завтрак «шведский стол». В ресторане «Маркиз» подают блюда русской, европейской и японской кухни. Сербскую кухню можно отведать в ресторане «Гриль на небе». На территории также работают ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан Bambu. Гости могут расслабиться в караоке-баре Duke.

Поездка до аэропорта Южно-Сахалинска занимает 30 минут. До Центрального вокзала Южно-Сахалинска можно доехать на машине за 20 минут.

Отель «Mega Palace hotel»Отель «Mega Palace hotel»Отель «Mega Palace hotel»Отель «Mega Palace hotel»Отель «Mega Palace hotel»Отель «Mega Palace hotel»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе
  • Питание, указанное в программе
  • Мастер-классы по программе
  • Экскурсионное обслуживание
  • Двухместное размещение в гостинице Мега Палас 4 звезды (номер TWIN или DOUBLE)
  • Страхование от несчастного случая (сумма покрытия до 2 000 000 рублей)
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
  • Питание, не включенное в программу
  • Доплата за одноместное размещение - 25 000 руб
Место начала и завершения?
г. Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • треккинговая обувь (желательно не промокаемую) с хорошей фиксацией стопы;
  • спортивная одежда удобная для прохождения пешеходных маршрутов по пересеченной местности;
  • ветровка;
  • сменная одежда и обувь;
  • ветрозащитный костюм;
  • фотоаппарат;
  • средство от укусов комаров и клещей.
Каковы особенности региона, в котором будет проходить тур?

В мире туризма Сахалинский регион известен многим. Это единственный в России регион, который полностью расположен на островах, регион на котором в ХIX–ХХ веке обосновалась каторга, где отбывали наказание осужденные в Российской Империи.

В ХХ веке Сахалин был поделён с Японией, а вследствие их деятельности на островах, было завезено большое количество Корейцев, которые использовались в качестве рабочей силы. После окончания II Мировой войны, многие корейцы и часть японцев остались на Сахалине.

Все эти обстоятельства наложили отпечаток на гастрономическом облике Сахалина. Японская и корейская кухни распространены на Сахалине не меньше чем традиционная Русская.

Сахалин и Курильские острова изобилуют огромный количеством морских продуктов и деликатесов. Краб, сахалинские устрицы, которые потрясают своим размером и вкусом, гребешок, морской ёж, красная икра, перечислять можно очень долго.

История приготовления и поедания рыбы длится на Сахалине не одно столетие. Еще во времена, когда на Сахалине жили коренный народы — Нивхи, Айны, Эвенки и Нанайцы, рыба была основным источником промысла и пропитания.

У вас есть уникальная возможность получить истинное гастрономическое наслаждение во время познания нашего уникального региона.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможны ли изменения в программе?

В зависимости от погодных условий Туроператор вправе изменить порядок экскурсий в рамках поездки, не меняя их состава.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
25 авг 2023
Тур очень понравился!!! Программа хорошая, разнообразная, несмотря на не очень хорошую погоду в некоторые дни все места посетили, которые были указаны в программе, даже увидели нерест рыб (хотя это не планировалось:), в свободное время с удовольствием погуляли по Южно-Сахалинску и посетили городской парк (тоже очень понравился!) Остались только положительные впечатления!!
Единственное пожелание (чисто моё мнение) - можно было бы заменить морскую рыбалку на посещение маяка Анива, т. к. во время рыбалки многих укачало, поэтому много мы и не рыбачили, а потратили на это мероприятие целый день. А вот маяк Анива посетить бы очень хотелось!
Тур очень понравился!!! Программа хорошая, разнообразная, несмотря на не очень хорошую погоду в некоторые дни всеТур очень понравился!!! Программа хорошая, разнообразная, несмотря на не очень хорошую погоду в некоторые дни всеТур очень понравился!!! Программа хорошая, разнообразная, несмотря на не очень хорошую погоду в некоторые дни всеТур очень понравился!!! Программа хорошая, разнообразная, несмотря на не очень хорошую погоду в некоторые дни всеТур очень понравился!!! Программа хорошая, разнообразная, несмотря на не очень хорошую погоду в некоторые дни всеТур очень понравился!!! Программа хорошая, разнообразная, несмотря на не очень хорошую погоду в некоторые дни всеТур очень понравился!!! Программа хорошая, разнообразная, несмотря на не очень хорошую погоду в некоторые дни всеТур очень понравился!!! Программа хорошая, разнообразная, несмотря на не очень хорошую погоду в некоторые дни все
О
23 авг 2023
Великолепная организация встречающей стороной. Исключительная по тщательной продуманности подготовка всех мероприятий тура! Природа и жители Сахалина запомнятся с самой лучшей стороны. Влюбились в остров навсегда!
Великолепная организация встречающей стороной. Исключительная по тщательной продуманности подготовка всех мероприятий тура! Природа и жители Сахалина
А
13 сен 2022
Мы с мужем ездили в Гастрономический тур по Сахалину. Поездка просто СУПЕР!
В августе Сахалин очень красивый! Понравился город Южно-Сахалинск, очень хорошая гостиница Гагарин, хотя и 3*. Организована поездка очень хорошо!
Встретили в аэропорту, проводили в гостиницу, поселили. Прекрасно организованы экскурсии, мастер классы по приготовлению блюд. С нашими сопровождающими экскурсоводами были на связи. А еда-просто потрясающая! Мы с мужем объездили пол-мира, но такого изобилия и качества, не видели ни в одной стране!
Очень приятно, что в нашей стране есть туристические фирмы, обеспечивающие Сервис на высшем уровне! Наша страна огромна и очень красива! Будем ездить и в будущем, открывать для себя интересные места! До следующей встречи.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Алла!

Спасибо за то что доверили нам организацию своего отдыха и за такой подробный отзыв! Он будет очень полезен для будущих туристов! Будем рады в будущем организовать для Вас путешествие и в другие регионы России, у нас в запасе еще много туров на любой вкус!

Тур входит в следующие категории Южно-Сахалинска

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