У вас есть уникальная возможность получить истинное гастрономическое наслаждение во время этого путешествия.
Всего за неделю вы посетите мыс Великан, озеро Буссе, останец Лягушка, бухту Тихую и примите участие в морской рыбалке.
А еще посетите мастер-классы японской и корейской кухни, научитесь готовить красную рыбу и икру-пятиминутку, продегустируете устриц и крабов. Несмотря на мифы о холодном крае, вы почувствуете теплоту Сахалинского гостеприимства!
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсия по Южно-Сахалинску. Мастер-класс по корейской кухне
Прибытие в аэропорт Южно-Сахалинска.
Встреча с гидом.
Трансфер в гостиницу.
Заселение в гостиницу с 14:00 (раннее заселение по запросу, с доплатой).
Свободное время.
14:30 Экскурсия по самым красивым и знаковым места Южно-Сахалинска.
Трансфер в ресторан.
16:00 Мастер-класс корейской кухни. Блюда намастер-классе:
- закуска чесночные стрелки с мясом;
- суп Хемультан.
Каждому из нас периодически хочется остренького, корейская кухня к вашим услугам.
Сегодня вы готовите знаменитый суп из морепродуктов — суп Хемультан. Пожалуй, самый популярный на Сахалине. Вам расскажут, как добиться уникального вкуса этого супа.
Помимо этого, вы узнаете, из чего состоит настоящий корейский обед.
18:00 Ужин из блюд, которые вы приготовили сами. Приятного аппетита!
19:30 Трансфер в гостиницу.
Мысы Великан и Птичий. Мастер-класс с красной рыбой
Завтрак в гостинице.
09:00 Отправление на мыс Птичий и мыс Великан.
Дорога по побережью Охотского моря и далее по лесной дороге.
По пути остановки: набережная с. Охотское, смотровые площадки.
12:15 Прибытие на место стоянки.
Пешая прогулка и осмотр мысов.
13:45 Мастер-класс по приготовлению икры-пятиминутки, блюд из красной рыбы. Блюдо на мастер-классе — икра «пятиминутка».
Какая ассоциация возникает у вас в голове, когда вы слышите Сахалин? Мы уверены, одним из первых всплывает красная рыба и икра. Сегодня речь пойдёт и о том, и о другом.
Мы покажем и приготовим икру «пятиминутку», а обед посвятим красной сезонной рыбе.
Обещаем аппетитную уху по-сахалински и рыбу горячего копчения. Все с пылу-жару!
15:30 Сбор. Отправление в Южно-Сахалинск.
18:30 Прибытие в гостиницу.
Ужин самостоятельно.
Экологическая тропа "место силы Весточка" и "останец Лягушка". Знакомство с японской кухней
Завтрак в гостинице
09:00 Отправление на останец Лягушка.
09:45 Прибытие на место стоянки.
Экскурсия по экологической тропе.
Восхождение на останец «Лягушка».
Осмотр останца.
11:20 Спуск и возвращение к машинам.
Трансфер в ресторан.
12:30 Мастер-класс японской кухни. Блюда на мастер-классе — суши.
Японская кухня — это кухня, которая в силу исторических событий, достаточно ярко представлена на Сахалине. Вы наверняка много слышали о суши, роллах, супах мисо и японских салатах.
А готовили ли вы суши из свежих морепродуктов? В этот день у вас появится возможность сделать суши своими руками.
13:15 Обед с приготовленным блюдом.
14:00 Трансфер в гостиницу.
Свободное время.
Озеро Буссе. Дегустация сахалинской устрицы
Завтрак в гостинице.
09:00 Отправление на озеро Буссе.
По пути остановки: в г. Корсаков, смотровая площадка завода СПГ, санитарные остановки.
12:30 Прибытие на озеро.
Прогулка по побережью озера.
Отправление на устричную банку, сбор устриц.
14:30 Мастер-класс по открыванию устриц, дегустация устриц. Блюда на мастер-классе:
- свежие устрицы;
- устрицы на гриле.
Слышали про нашу устрицу? А ходили ли вы когда-нибудь по озеру, усыпанному устрицами? То, что вы увидите, поразит вас. Но найти и собрать устрицу не самая трудная задача. Куда сложнее её открыть.
Наш повар научит вас этому и откроет новые грани гастрономического наслаждения.
15:00 Горячий обед с устрицами.
16:00 Отправление в гостиницу.
18:30 Прибытие в гостиницу.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Сахалинская рыбалка в море
Завтрак в гостинице.
09:00 Отправление из гостиницы.
10:30 Посадка на катер.
Отправление на рыбалку.
Чтобы не на словах, а на деле узнать почему же Сахалин славится рыбой, мы вас приглашаем на морскую рыбалку.
В этот день вы сможете ощутить все богатство Охотского моря.
Почувствуете азарт настоящего рыбака, а ваша добыча окажется на вашем столе и доставит вкусовое наслаждение.
14:00 Возвращение на базу.
Обед из пойманной рыбы.
15:30 Отправление в Южно-Сахалинск
17:00 Прибытие в гостиницу. Отдых.
Ужин самостоятельно.
Бухта Тихая. Краб пати
Завтрак в гостинице.
09:00 Отправление в п. Стародубское.
Прибытие в п. Стародубское, остановка на Охотском побережье, сбор янтаря.
Отправление в п. Взморье.
Прибытие в п. Взморье.
Остановка, осмотр ворот Тории бывшего синтоистского храма.
12:30 Прибытие в бухту Тихую.
Бухта находится на востоке Сахалина, а с запада ее прикрывает хребет Жданко. Это поистине райское местечко.
Достопримечательностью этого места можно назвать отдельно стоящий скальный островок — Знаменитый. Подхода к островку нет. Это место облюбовали шумные чайки, но кроме них никто и ничто не нарушает здесь естественную тишину.
Экскурсия— знакомство с бухтой.
Горячий обед и дегустация камчатского краба.
В этот день вы узнаете вкус настоящего краба, как правильно его разделывать и с чем его едят на Сахалине.
Обед посвящен вкусным крабовым историям!
15:30 Отправление в Южно-Сахалинск.
18:00 Прибытие в гостиницу.
Ужин самостоятельно.
Отъезд
Завтрак в гостинице.
Выписка из гостиницы.
Посещение рыбного рынка и покупка гастрономических сувениров.
Трансфер в аэропорт.
Карта туристского маршрута
Проживание
Тур предусматривает двухместное размещение в гостинице.
Доплата за одноместное размещение — 25 000 руб.
Варианты проживания
Отель «Mega Palace hotel»
Этот отель находится на дальневосточном острове Сахалин России, у подножия Сусунайских гор. К услугам гостей ресторан интернациональной кухни, спа-центр и ночной клуб. Поездка до центра Южно-Сахалинска занимает 15 минут.
Отель «Мега Палас» занимает многоэтажное здание с современными номерами и апартаментами, обставленными антикварной мебелью. Все номера располагают кабельным телевидением, сейфом и мини-баром.
К услугам гостей фитнес-центр, гидромассажная ванна и сауна. По вечерам гости могут посетить караоке-баре или ночной клуб с диджеем.
Каждое утро сервируют завтрак «шведский стол». В ресторане «Маркиз» подают блюда русской, европейской и японской кухни. Сербскую кухню можно отведать в ресторане «Гриль на небе». На территории также работают ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан Bambu. Гости могут расслабиться в караоке-баре Duke.
Поездка до аэропорта Южно-Сахалинска занимает 30 минут. До Центрального вокзала Южно-Сахалинска можно доехать на машине за 20 минут.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе
- Питание, указанное в программе
- Мастер-классы по программе
- Экскурсионное обслуживание
- Двухместное размещение в гостинице Мега Палас 4 звезды (номер TWIN или DOUBLE)
- Страхование от несчастного случая (сумма покрытия до 2 000 000 рублей)
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
- Питание, не включенное в программу
- Доплата за одноместное размещение - 25 000 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- треккинговая обувь (желательно не промокаемую) с хорошей фиксацией стопы;
- спортивная одежда удобная для прохождения пешеходных маршрутов по пересеченной местности;
- ветровка;
- сменная одежда и обувь;
- ветрозащитный костюм;
- фотоаппарат;
- средство от укусов комаров и клещей.
Каковы особенности региона, в котором будет проходить тур?
В мире туризма Сахалинский регион известен многим. Это единственный в России регион, который полностью расположен на островах, регион на котором в ХIX–ХХ веке обосновалась каторга, где отбывали наказание осужденные в Российской Империи.
В ХХ веке Сахалин был поделён с Японией, а вследствие их деятельности на островах, было завезено большое количество Корейцев, которые использовались в качестве рабочей силы. После окончания II Мировой войны, многие корейцы и часть японцев остались на Сахалине.
Все эти обстоятельства наложили отпечаток на гастрономическом облике Сахалина. Японская и корейская кухни распространены на Сахалине не меньше чем традиционная Русская.
Сахалин и Курильские острова изобилуют огромный количеством морских продуктов и деликатесов. Краб, сахалинские устрицы, которые потрясают своим размером и вкусом, гребешок, морской ёж, красная икра, перечислять можно очень долго.
История приготовления и поедания рыбы длится на Сахалине не одно столетие. Еще во времена, когда на Сахалине жили коренный народы — Нивхи, Айны, Эвенки и Нанайцы, рыба была основным источником промысла и пропитания.
У вас есть уникальная возможность получить истинное гастрономическое наслаждение во время познания нашего уникального региона.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе?
В зависимости от погодных условий Туроператор вправе изменить порядок экскурсий в рамках поездки, не меняя их состава.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Единственное пожелание (чисто моё мнение) - можно было бы заменить морскую рыбалку на посещение маяка Анива, т. к. во время рыбалки многих укачало, поэтому много мы и не рыбачили, а потратили на это мероприятие целый день. А вот маяк Анива посетить бы очень хотелось!
В августе Сахалин очень красивый! Понравился город Южно-Сахалинск, очень хорошая гостиница Гагарин, хотя и 3*. Организована поездка очень хорошо!
Встретили в аэропорту, проводили в гостиницу, поселили. Прекрасно организованы экскурсии, мастер классы по приготовлению блюд. С нашими сопровождающими экскурсоводами были на связи. А еда-просто потрясающая! Мы с мужем объездили пол-мира, но такого изобилия и качества, не видели ни в одной стране!
Очень приятно, что в нашей стране есть туристические фирмы, обеспечивающие Сервис на высшем уровне! Наша страна огромна и очень красива! Будем ездить и в будущем, открывать для себя интересные места! До следующей встречи.
Спасибо за то что доверили нам организацию своего отдыха и за такой подробный отзыв! Он будет очень полезен для будущих туристов! Будем рады в будущем организовать для Вас путешествие и в другие регионы России, у нас в запасе еще много туров на любой вкус!