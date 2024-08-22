Программа тура по дням
Прилет в Южно-Сахалинск
Место и время встречи группы: в 19.00 в гостевом доме / хостеле.
Прилет в Южно-Сахалинск в любое удобное время.
Заселение в гостиницу/хостел.
Сегодня свободный день.
Рекомендуем дать своему организму перестроиться на новый часовой пояс.
Как можно провести этот день?
Отдохнуть и выспаться или можно посетить местные достопримечательности и погулять по городу. Южно-Сахалинск – город с богатой историей, множеством зданий в японском стиле и невероятной природой.
Советуем к посещению курорт "Горный воздух" - обязательно подняться на канатной дороге на смотровую площадку, отсюда видно весь город и бескрайнюю Сусунайскую долину, в окружении сопок и хребтов.
19.00 - общий сбор, встреча с гидом, брифинг.
Аэропорт - Южно-Сахалинск.
Пешком: -
Автобус: -
Питание: -
Проживание: хостел/гостиница.
Бухта Тихая
Южно-Сахалинск - бухта Тихая - Южно-Сахалинск.
Сегодня мы встанем пораньше и отправимся на восточное побережье Сахалина. Дорога займёт ~3 часа.
По пути остановимся полюбоваться японскими воротами Тории, которые обычно строились при синтоистских храмах. Вообще на Сахалине очень много японской архитектуры.
Также по дороге заглянем в посёлок Взморье, где желающие смогут купить свежевыловленных варёных крабов. В бухте Тихой нас ждет небольшой трекинг вдоль побережья: гроты и ущелья, морские террасы. Здесь можно побыть в тишине, нарушаемой лишь звуками прибоя и криком беспокойных птиц.
Пообедаем и под вечер отправимся в гостиницу, наполненные невероятными эмоциями от красоты этого удивительного места.
Пешком: около 5 км.
Автобус: 140 км.
Питание: обед перекусом.
Проживание: хостел/гостиница.
Мыс Анива
Южно-Сахалинск - мыс Анива - маяк Анива - Корсаков - теплоход.
После завтрака в кафе/хостеле мы отправляемся в сторону мыса Анива.
Этот район изобилует течениями, частыми туманами, что придает видам особую атмосферность.
Доберемся по воде (около 40 минут) до знаменитого японского Анивского маяк – самого популярного в соц. сетях маяка в России.
После обеденного перекуса мы переезжаем в город Корсаков (время в пути ~ час), отсюда на теплоходе начинается наше путешествие в сторону самого крупного острова Курил - Итурупа.
Размещение в 4-х местных каютах.
Питание на теплоходе по вашему усмотрению: можно купить продукты с собой, можно питаться в кафе.
С моря насладимся видами на Сахалин и, если удача будет на нашей стороне - увидим касаток и дельфинов. И еще раз уже с воды сможем полюбоваться мысом Анива и одноименным маяком.
Пешком: около 2 км.
Автобус: 80 км.
Питание: обед перекусом.
Проживание: теплоход.
На теплоходе на Итуруп
Теплоход - п. Китовый.
Вечером приближаемся к острову Итуруп, причаливаем к поселку Китовый. Переезд до гостиницы, размещение, отдых.
Пешком: около 2 км.
Автобус: 5 км.
Питание: ужин.
Проживание: гостиница.
Фумарольное поле вулкана Баранского
П. Китовый - фумарольное поле - источники вулкана Баранского - п. Китовый.
Сегодня с утра отправляемся на фумарольное поле вулкана Баранского (1134 м).
Вулкан дышит, везде ощущается его активность. После прогулки идем купаться на самые популярные термальные источники Курильских островов – источники вулкана Баранского, где можно не только погреться и отдохнуть, но и сделать фантастические фотографии.
Пешком: около 2 км.
Автобус: 45 км.
Питание: завтрак, обед перекусом, ужин.
Проживание: гостиница.
Плато Янкито. Белые скалы
П. Китовый - плато Янкито - Белые скалы - термальный комплекс Жаркие воды - п. Китовый.
Сегодня нас ждет одна из основных завораживающих достопримечательностей острова - плато Янкито. Здесь огромные лавовые образования причудливой формы застыли мрачными истуканами. Это лавовое поле появилось в результате деятельности того самого вулкана Богдан Хмельницкий.
Переезд к знаменитым белым пемзовым скалам (35 км) – визитная карточка острова Итуруп. Из-за своей непрочной пористой структуры скалы легко поддаются выветриванию и приобретают необычный вид. В сочетании с черным вулканическим песком на пляже – выглядит завораживающе.
Здесь нас ждет потрясающий обед дарами моря.
После активного дня отправимся отдохнуть в термальный комплекс.
Пешком: около 5 км.
Автобус: 100 км.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Проживание: гостиница.
Залив Касатка. Черная скала
П. Китовый - Черная скала - п. Китовый - теплоход.
После завтрака нас ждет Тихоокеанское побережье залива Касатка.
По пути мы посетим японское поселение, о существовании которого на данный момент напоминает только оставшееся кладбище.
Наша цель на сегодня - “Черная скала”. Эта базальтовая скала преграждает путь по побережью, где при японцах находилась военная база с аэродромом. Именно на этой военной базе готовились войска милитаристской Японии для знаменитой атаки на американский Пёрл-Харбор.
Сегодня мы прощаемся с Итурупом. Уезжаем в пос. Китовый, где при наличии времени закупаемся сувенирами.
Отправление на теплоходе в 16.00.
Пешком: около 3 км.
Автобус: 120 км.
Питание: завтрак, обед перекусом.
Проживание: теплоход.
Возвращение в Южно-Сахалинск
Теплоход - Корсаков - Южно-Сахалинск.
Прибываем в порт города Корсаков в 17.00.
Переезд до г. Южно-Сахалинск (около 1 часа), заселение в гостиницу/хостел.
Вечером можно устроить прогулку по городу, отдохнуть.
Пешком: -
Автобус: 45 км.
Питание: -
Проживание: гостиница/хостел.
Мысы Птичий и Великан
Южно-Сахалинск - мысы Птичий и Великан - Южно-Сахалинск.
Сегодня отправляемся на юго-восточное побережье Охотского моря.
Нас ждёт несложная прогулка вдоль побережья и исследование мысов Птичий и Великан – пожалуй, главные мысы на острове. Здесь возвышаются над землёй и водой огромные каменные арки, скалы-столбы и величественные колонны.
Самый большой останец напоминает профиль великана, за что мыс и получил своё название. В этих местах любят гнездиться птицы, и вы сможете понаблюдать за птичьими базарами.
Пообедаем в этом живописном месте.
Вечером — возвращаемся в гостиницу/хостел в Южно-Сахалинск.
Пешком: около 5 км.
Автобус: 190 км.
Питание: обед перекусом.
Проживание: гостиница/хостел.
Свободный день в Южно-Сахалинске (запасной)
Южно-Сахалинск.
Свободный день в Южно-Сахалинске (запасной, на случай изменения расписания теплохода).
Этот день полностью можно посвятить покупке сувениров и праздничному совместному ужину – поделиться впечатлениями о нашем большом приключении на Дальнем Востоке.
По желанию можно в этот день организовать доп экскурсию на усмотрение группы.
Пешком: -
Автобус: -
Питание: -
Проживание: гостиница/хостел.
ВНИМАНИЕ! ПРОГРАММА ТУРА МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ, А ТАКЖЕ РАСПИСАНИЯ ДВИЖЕНИЯ ТЕПЛОХОДА В 2024 ГОДУ.
Возвращение домой
Южно-Сахалинск - аэропорт.
Прощаемся с Сахалином.
Вылет домой.
Проживание
Тур предусматривает проживание:
- 5 ночей - на Сахалине в хостеле/гостинице (6-, 8-местное размещение);
- 2 ночи - на теплоходе (4-местное размещение);
- 3 ночи - в гостинице / гостевом доме на Итурупе (2-, 3-, 4-местное размещение).
Включены обеды перекусом на о. Сахалин, завтраки, обеды перекусом и ужины на о. Итуруп, а также обед на Белых скалах.
Остальное питание в кафе, есть возможность готовить в хостеле на о. Сахалин.
Варианты проживания
Хостел / гостиница
5 ночей - на Сахалине в хостеле/гостинице (6-, 8-местное размещение).
Теплоход
2 ночи - на теплоходе (4-местное размещение).
Гостевой дом / гостиница
3 ночи - в гостинице / гостевом доме на Итурупе (2-, 3-, 4-местное размещение).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все переезды на о. Сахалин
- Все переезды на о. Итуруп
- Трансфер в порт Корсаков и обратно
- Портовые сборы
- Билеты на теплоход Корсаков - Итуруп - Корсаков
- 5 ночей в гостинице/хостеле в г. Южно-Сахалинск (6-, 8-местное размещение)
- 3 ночи в гостинице в г. Курильск (2-, 3-, 4-местное размещение)
- Обеды перекусом на о. Сахалин
- Завтраки, обеды перекусом и ужины на о. Итуруп
- Обед из морепродуктов на Белых скалах
- Оформление пропуска в пограничную зону
- Регистрация группы в МЧС
- Посещение горячих источников под вулканом Баранского
- Посещение термального комплекса «Жаркие воды»
- Инструкторское сопровождение - средства связи и навигации
- Групповая аптечка
- Консультация по покупке билетов, оформлению страховки (по запросу)
- Фирменный бафф
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Южно-Сахалинск и обратно (от 25 000 рублей)
- Завтраки и ужины на о. Сахалин и питание на теплоходе (около 500 р. /прием)
- Экскурсии, не предусмотренные программой
- Страховка от н/с
- Чаевые (вознаграждение для гидов на добровольной основе)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
СНАРЯЖЕНИЕ:
- рюкзак для прогулок (20 литров);
- хоба (сидушка туристическая).
ОДЕЖДА:
- ботинки/кроссовки трекинговые;
- сланцы/сандалии спортивные;
- куртка и штаны штормовые (ветрозащитные, лучше влаго — и ветрозащитные);
- хороший дождевик;
- пуховик тонкий (куртка утепленная);
- панама, шапка флисовая, перчатки х/б;
- кофта утепленная (флисовая);
- носки (2-3 пары, синтетические, теплые);
- футболки (1-2 шт);
- штаны ходовые легкие;
- сандалии спортивные или сланцы;
- штаны теплые для вечера (флисовые или полартек);
- термобелье;
- рубашка с длинным рукавом/синтетическая футболка с длинным рукавом;
- плавательный костюм (купальник, плавки) + полотенце.
ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ:
- кружка (не керамические);
- аптечка личная, в случае хронических заболеваний, (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора) + эластичный бинт, стерильный бинт — 2 шт., перекись водорода, пластырь рулонный на тканевой основе широкий, средства от укачивания;
- средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, женские средства личной гигиены и пр.);
- термос (0,5-1л);
- очки солнцезащитные;
- фонарик налобный + зап. батарейки;
- крем от загара + гигиеническая помада;
- телефон + зарядное устройство.
ДОКУМЕНТЫ:
- паспорт;
- деньги.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ:
- фотоаппарат (видеокамера);
- платье (девушкам для фото);
- шорты;
- пауэрбанк.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая разница во времени между Сахалином и Москвой?
Разница во времени между городами Южно-Сахалинск и Москвасоставляет 8 часов.