Сахалин и Итуруп без палаток и рюкзаков

Скучаете по приключениям в дикой природе, но не хотите таскать с собой палатки и рюкзаки? Вся магия Дальнего Востока ждёт вас в нашем путешествии налегке на Сахалин и Итуруп! Вы
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увидите вулканы и лавовые потоки, погрузитесь в горячие источники и, конечно, оцените изобилие морепродуктов прямиком из Охотского моря. Вы пройдёте по красивейшим ландшафтам: от застывшей лавы до белоснежных пемзовых скал.

Посетите знаменитый Анивский маяк, самые известные мысы острова Сахалин – Птичий и Великан, а также бухту Тихую. Выйдете в открытое Охотское море на теплоходе и переночуете в настоящих каютах.

5
3 отзыва
Сахалин и Итуруп без палаток и рюкзаков
Сахалин и Итуруп без палаток и рюкзаков
Сахалин и Итуруп без палаток и рюкзаков
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прилет в Южно-Сахалинск

Место и время встречи группы: в 19.00 в гостевом доме / хостеле.

Прилет в Южно-Сахалинск в любое удобное время.

Заселение в гостиницу/хостел.

Сегодня свободный день.

Рекомендуем дать своему организму перестроиться на новый часовой пояс.

Как можно провести этот день?

Отдохнуть и выспаться или можно посетить местные достопримечательности и погулять по городу. Южно-Сахалинск – город с богатой историей, множеством зданий в японском стиле и невероятной природой.

Советуем к посещению курорт "Горный воздух" - обязательно подняться на канатной дороге на смотровую площадку, отсюда видно весь город и бескрайнюю Сусунайскую долину, в окружении сопок и хребтов.

19.00 - общий сбор, встреча с гидом, брифинг.

Аэропорт - Южно-Сахалинск.

Пешком: -

Автобус: -

Питание: -

Проживание: хостел/гостиница.

Прилет в Южно-СахалинскПрилет в Южно-СахалинскПрилет в Южно-Сахалинск
2 день

Бухта Тихая

Южно-Сахалинск - бухта Тихая - Южно-Сахалинск.

Сегодня мы встанем пораньше и отправимся на восточное побережье Сахалина. Дорога займёт ~3 часа.

По пути остановимся полюбоваться японскими воротами Тории, которые обычно строились при синтоистских храмах. Вообще на Сахалине очень много японской архитектуры.

Также по дороге заглянем в посёлок Взморье, где желающие смогут купить свежевыловленных варёных крабов. В бухте Тихой нас ждет небольшой трекинг вдоль побережья: гроты и ущелья, морские террасы. Здесь можно побыть в тишине, нарушаемой лишь звуками прибоя и криком беспокойных птиц.

Пообедаем и под вечер отправимся в гостиницу, наполненные невероятными эмоциями от красоты этого удивительного места.

Пешком: около 5 км.

Автобус: 140 км.

Питание: обед перекусом.

Проживание: хостел/гостиница.

Бухта ТихаяБухта ТихаяБухта Тихая
3 день

Мыс Анива

Южно-Сахалинск - мыс Анива - маяк Анива - Корсаков - теплоход.

После завтрака в кафе/хостеле мы отправляемся в сторону мыса Анива.

Этот район изобилует течениями, частыми туманами, что придает видам особую атмосферность.

Доберемся по воде (около 40 минут) до знаменитого японского Анивского маяк – самого популярного в соц. сетях маяка в России.

После обеденного перекуса мы переезжаем в город Корсаков (время в пути ~ час), отсюда на теплоходе начинается наше путешествие в сторону самого крупного острова Курил - Итурупа.

Размещение в 4-х местных каютах.

Питание на теплоходе по вашему усмотрению: можно купить продукты с собой, можно питаться в кафе.

С моря насладимся видами на Сахалин и, если удача будет на нашей стороне - увидим касаток и дельфинов. И еще раз уже с воды сможем полюбоваться мысом Анива и одноименным маяком.

Пешком: около 2 км.

Автобус: 80 км.

Питание: обед перекусом.

Проживание: теплоход.

Мыс АниваМыс АниваМыс АниваМыс АниваМыс АниваМыс Анива
4 день

На теплоходе на Итуруп

Теплоход - п. Китовый.

Вечером приближаемся к острову Итуруп, причаливаем к поселку Китовый. Переезд до гостиницы, размещение, отдых.

Пешком: около 2 км.

Автобус: 5 км.

Питание: ужин.

Проживание: гостиница.

На теплоходе на ИтурупНа теплоходе на ИтурупНа теплоходе на Итуруп
5 день

Фумарольное поле вулкана Баранского

П. Китовый - фумарольное поле - источники вулкана Баранского - п. Китовый.

Сегодня с утра отправляемся на фумарольное поле вулкана Баранского (1134 м).

Вулкан дышит, везде ощущается его активность. После прогулки идем купаться на самые популярные термальные источники Курильских островов – источники вулкана Баранского, где можно не только погреться и отдохнуть, но и сделать фантастические фотографии.

Пешком: около 2 км.

Автобус: 45 км.

Питание: завтрак, обед перекусом, ужин.

Проживание: гостиница.

Фумарольное поле вулкана БаранскогоФумарольное поле вулкана БаранскогоФумарольное поле вулкана БаранскогоФумарольное поле вулкана БаранскогоФумарольное поле вулкана БаранскогоФумарольное поле вулкана БаранскогоФумарольное поле вулкана Баранского
6 день

Плато Янкито. Белые скалы

П. Китовый - плато Янкито - Белые скалы - термальный комплекс Жаркие воды - п. Китовый.

Сегодня нас ждет одна из основных завораживающих достопримечательностей острова - плато Янкито. Здесь огромные лавовые образования причудливой формы застыли мрачными истуканами. Это лавовое поле появилось в результате деятельности того самого вулкана Богдан Хмельницкий.

Переезд к знаменитым белым пемзовым скалам (35 км) – визитная карточка острова Итуруп. Из-за своей непрочной пористой структуры скалы легко поддаются выветриванию и приобретают необычный вид. В сочетании с черным вулканическим песком на пляже – выглядит завораживающе.

Здесь нас ждет потрясающий обед дарами моря.

После активного дня отправимся отдохнуть в термальный комплекс.

Пешком: около 5 км.

Автобус: 100 км.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Проживание: гостиница.

Плато Янкито. Белые скалыПлато Янкито. Белые скалыПлато Янкито. Белые скалыПлато Янкито. Белые скалыПлато Янкито. Белые скалы
7 день

Залив Касатка. Черная скала

П. Китовый - Черная скала - п. Китовый - теплоход.

После завтрака нас ждет Тихоокеанское побережье залива Касатка.

По пути мы посетим японское поселение, о существовании которого на данный момент напоминает только оставшееся кладбище.

Наша цель на сегодня - “Черная скала”. Эта базальтовая скала преграждает путь по побережью, где при японцах находилась военная база с аэродромом. Именно на этой военной базе готовились войска милитаристской Японии для знаменитой атаки на американский Пёрл-Харбор.

Сегодня мы прощаемся с Итурупом. Уезжаем в пос. Китовый, где при наличии времени закупаемся сувенирами.

Отправление на теплоходе в 16.00.

Пешком: около 3 км.

Автобус: 120 км.

Питание: завтрак, обед перекусом.

Проживание: теплоход.

Залив Касатка. Черная скалаЗалив Касатка. Черная скалаЗалив Касатка. Черная скалаЗалив Касатка. Черная скала
8 день

Возвращение в Южно-Сахалинск

Теплоход - Корсаков - Южно-Сахалинск.

Прибываем в порт города Корсаков в 17.00.

Переезд до г. Южно-Сахалинск (около 1 часа), заселение в гостиницу/хостел.

Вечером можно устроить прогулку по городу, отдохнуть.

Пешком: -

Автобус: 45 км.

Питание: -

Проживание: гостиница/хостел.

9 день

Мысы Птичий и Великан

Южно-Сахалинск - мысы Птичий и Великан - Южно-Сахалинск.

Сегодня отправляемся на юго-восточное побережье Охотского моря.

Нас ждёт несложная прогулка вдоль побережья и исследование мысов Птичий и Великан – пожалуй, главные мысы на острове. Здесь возвышаются над землёй и водой огромные каменные арки, скалы-столбы и величественные колонны.

Самый большой останец напоминает профиль великана, за что мыс и получил своё название. В этих местах любят гнездиться птицы, и вы сможете понаблюдать за птичьими базарами.

Пообедаем в этом живописном месте.

Вечером — возвращаемся в гостиницу/хостел в Южно-Сахалинск.

Пешком: около 5 км.

Автобус: 190 км.

Питание: обед перекусом.

Проживание: гостиница/хостел.

Мысы Птичий и ВеликанМысы Птичий и ВеликанМысы Птичий и ВеликанМысы Птичий и ВеликанМысы Птичий и ВеликанМысы Птичий и Великан
10 день

Свободный день в Южно-Сахалинске (запасной)

Южно-Сахалинск.

Свободный день в Южно-Сахалинске (запасной, на случай изменения расписания теплохода).

Этот день полностью можно посвятить покупке сувениров и праздничному совместному ужину – поделиться впечатлениями о нашем большом приключении на Дальнем Востоке.

По желанию можно в этот день организовать доп экскурсию на усмотрение группы.

Пешком: -

Автобус: -

Питание: -

Проживание: гостиница/хостел.

ВНИМАНИЕ! ПРОГРАММА ТУРА МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ, А ТАКЖЕ РАСПИСАНИЯ ДВИЖЕНИЯ ТЕПЛОХОДА В 2024 ГОДУ.

Свободный день в Южно-Сахалинске (запасной)Свободный день в Южно-Сахалинске (запасной)Свободный день в Южно-Сахалинске (запасной)
11 день

Возвращение домой

Южно-Сахалинск - аэропорт.

Прощаемся с Сахалином.

Вылет домой.

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • 5 ночей - на Сахалине в хостеле/гостинице (6-, 8-местное размещение);
  • 2 ночи - на теплоходе (4-местное размещение);
  • 3 ночи - в гостинице / гостевом доме на Итурупе (2-, 3-, 4-местное размещение).

Включены обеды перекусом на о. Сахалин, завтраки, обеды перекусом и ужины на о. Итуруп, а также обед на Белых скалах.

Остальное питание в кафе, есть возможность готовить в хостеле на о. Сахалин.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Хостел / гостиница

5 ночей

5 ночей - на Сахалине в хостеле/гостинице (6-, 8-местное размещение).

Теплоход

2 ночи

2 ночи - на теплоходе (4-местное размещение).

Гостевой дом / гостиница

3 ночи

3 ночи - в гостинице / гостевом доме на Итурупе (2-, 3-, 4-местное размещение).

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все переезды на о. Сахалин
  • Все переезды на о. Итуруп
  • Трансфер в порт Корсаков и обратно
  • Портовые сборы
  • Билеты на теплоход Корсаков - Итуруп - Корсаков
  • 5 ночей в гостинице/хостеле в г. Южно-Сахалинск (6-, 8-местное размещение)
  • 3 ночи в гостинице в г. Курильск (2-, 3-, 4-местное размещение)
  • Обеды перекусом на о. Сахалин
  • Завтраки, обеды перекусом и ужины на о. Итуруп
  • Обед из морепродуктов на Белых скалах
  • Оформление пропуска в пограничную зону
  • Регистрация группы в МЧС
  • Посещение горячих источников под вулканом Баранского
  • Посещение термального комплекса «Жаркие воды»
  • Инструкторское сопровождение - средства связи и навигации
  • Групповая аптечка
  • Консультация по покупке билетов, оформлению страховки (по запросу)
  • Фирменный бафф
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Южно-Сахалинск и обратно (от 25 000 рублей)
  • Завтраки и ужины на о. Сахалин и питание на теплоходе (около 500 р. /прием)
  • Экскурсии, не предусмотренные программой
  • Страховка от н/с
  • Чаевые (вознаграждение для гидов на добровольной основе)
Место начала и завершения?
Сахалинская область, Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

СНАРЯЖЕНИЕ:

  • рюкзак для прогулок (20 литров);
  • хоба (сидушка туристическая).

ОДЕЖДА:

  • ботинки/кроссовки трекинговые;
  • сланцы/сандалии спортивные;
  • куртка и штаны штормовые (ветрозащитные, лучше влаго — и ветрозащитные);
  • хороший дождевик;
  • пуховик тонкий (куртка утепленная);
  • панама, шапка флисовая, перчатки х/б;
  • кофта утепленная (флисовая);
  • носки (2-3 пары, синтетические, теплые);
  • футболки (1-2 шт);
  • штаны ходовые легкие;
  • сандалии спортивные или сланцы;
  • штаны теплые для вечера (флисовые или полартек);
  • термобелье;
  • рубашка с длинным рукавом/синтетическая футболка с длинным рукавом;
  • плавательный костюм (купальник, плавки) + полотенце.

ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ:

  • кружка (не керамические);
  • аптечка личная, в случае хронических заболеваний, (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора) + эластичный бинт, стерильный бинт — 2 шт., перекись водорода, пластырь рулонный на тканевой основе широкий, средства от укачивания;
  • средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, женские средства личной гигиены и пр.);
  • термос (0,5-1л);
  • очки солнцезащитные;
  • фонарик налобный + зап. батарейки;
  • крем от загара + гигиеническая помада;
  • телефон + зарядное устройство.

ДОКУМЕНТЫ:

  • паспорт;
  • деньги.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ:

  • фотоаппарат (видеокамера);
  • платье (девушкам для фото);
  • шорты;
  • пауэрбанк.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какая разница во времени между Сахалином и Москвой?

Разница во времени между городами Южно-Сахалинск и Москвасоставляет 8 часов.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
22 авг 2024
Сервис по типу швейцарских часов. Все надёжно и вовремя.
А
15 авг 2024
Если не смотреть на погоду, то с организацией всё было хорошо: заброска, палатки, еда (правда немного малокалорийная), встреча с поезда и посадка на поезд.
Если не смотреть на погоду, то с организацией всё было хорошо: заброска, палатки, еда (правда немного
М
24 апр 2024
Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!

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