Сахалин + Итуруп. Активный тур без палаток и рюкзаков

Единственный маршрут на Курилах без рюкзаков и палаток, ходим налегке, живем в гостиницах. Программа похода состоит из двух частей — Сахалин и Итуруп.

На Сахалине мы посетим самые знаковые и интересные
места — заброшенный японский маяк Анива, а также бухту Тихая и хребет Жданко. На Итуруп отправимся на самолете и с высоты посмотрим на Японию и острова Курильского архипелага.

На острове нас ждут радиальные прогулки налегке на плато Янкито и действующий вулкан Баранского, джип-прогулка на Белые и Черные скалы, морская прогулка вокруг полуострова Чирип и, конечно, горячие источники. Программа сильно зависит от погоды и от графика авиатранспорта, который каждый год меняется.

Маршрут подходит для опытных туристов и для новичков с хорошей физической подготовкой, готовых к возможным суровым погодным условиям, длительным переходам и динамическому планированию. Скидка на первые 5 мест — 5 000 ₽. Наличие уточняйте при бронировании. Детям 10-12 лет цена 160 000 ₽. Не суммируется с другими скидками.

5
3 отзыва
Ближайшие даты:
20
июн4
июл1
авг15
авг12
сен

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Южно-Сахалинске

Прилетаем в Южно-Сахалинск в любое удобное время.

Свободная программа, вашему организму необходимо адаптироваться к смене часового пояса и климата.

Как можно провести этот день? Отдохнуть и выспаться. Всё-таки за плечами непростой 8-часовой перелет из Москвы. Или можно посетить местные достопримечательности и погулять по Южно-Сахалинску — городу с богатой историей, здесь правда есть что посмотреть!

20:00 Собираемся в гостинице на брифинг.

  • Ночевка в гостинице
  • Связь и вай фай
Встреча в Южно-СахалинскеВстреча в Южно-СахалинскеВстреча в Южно-Сахалинске
2 день

Морская экскурсия на маяк Анива

Рано завтракаем и отправляемся на водную прогулку к маяку Анива — главной достопримечательности Сахалина.

Выезжаем в поселок Новиково, чтобы на лодках отправиться на самый юг Тонино-Анивского полуострова.

Маяк был установлен японцами в 1939 году на небольшой скале Сивучья, возле труднодоступного скалистого мыса Анива. Здесь встречается холодное Охотское море и теплый Анивский залив, поэтому нередки туманы и сильные ветра.

Высота маяка 31 метр, башня имеет 9 этажей. В данный момент маяк заброшен и не действует.

После осмотра маяка отправимся в обратный путь и остановимся на перекус и отдых в районе Мраморного мыса.

Во время морских переходов мы можем встретить сивучей, чаек, нерп, дельфинов, китов и косаток.

Возвращаемся в Южно-Сахалинск около 18:00.

Ужин в кафе (доп. плата).

В случае неблагоприятной погоды, экскурсия может быть заменена на другую поездку.

  • Ночевка в гостинице
  • Морская экскурсия
  • Связь и вай фай
Морская экскурсия на маяк АниваМорская экскурсия на маяк АниваМорская экскурсия на маяк Анива
3 день

Вылет на Итуруп

Завтрак в гостинице, свободное время.

Во второй половине дня вас ждет перелет на Итуруп.

Точное расписание рейсов, как правило, известно за месяц до даты вылета.

Полет займет полтора часа.

С высоты открывается прекрасный вид на Японию, Кунашир и Шикотан.

Из аэропорта переезжаем в Курильск и заселяемся в гостиницу, здесь мы проведем 4 ночи.

Ужин в гостевом доме.

  • Перелет на Итуруп
  • Ночевка в гостинице
  • Связь и вай фай
Вылет на ИтурупВылет на ИтурупВылет на Итуруп
4 день

Джип-прогулка на Белые скалы и Тихий океан

После завтрака грузимся в джипы и отправляемся в другую часть острова смотреть главную достопримечательность Итурупа — Белые скалы.

По пути останавливаемся на Черных скалах и кладбище кораблей.

И вот, наконец, перед нами Белые пемзовые скалы, растянувшиеся на 6 километров. Пемза образовалась во время подводного извержения древнего вулкана.

Из-за своей непрочной пористой структуры скалы легко поддаются выветриванию и приобретают необычный вид. В сочетании с черным песком выглядят особо впечатляюще.

Едем дальше, чтобы увидеть настоящий Тихий океан.

Проезжаем по территории старого японского аэродрома, здесь сохранились старые технические постройки.

Перед нами Тихий океан, и дальше много много километров ничего нет до самой Америки.

Перекус, отдых и отправляемся в обратный путь.

Ужин в гостевом доме.

  • 100 км на джипах
  • Ночевка в гостинице
  • Есть связь и вай фай
Джип-прогулка на Белые скалы и Тихий океанДжип-прогулка на Белые скалы и Тихий океанДжип-прогулка на Белые скалы и Тихий океан
5 день

Морская прогулка вокруг полуострова Чирип

После завтрака отправляемся на морскую прогулку вокруг полуострова Чирип.

На маршруте нам откроются вулканы Богдан Хмельницкий и Чирип.

Увидим многочисленные птичьи базары, лежбища нерп, а если повезет — дельфинов, китов и косаток!

Вокруг живописные пейзажи темных обрывистых скал, водопады, буйная растительность.

При благоприятных погодных условиях несколько раз совершим высадку на берег.

В гостевой дом вернемся только к ужину, делимся впечатлениями и сделанными фотографиями.

При неблагоприятных погодных условиях морская экскурсия может не состояться.

  • Ночевка в гостинце
  • Морская прогулка на лодках
  • 5 км
  • Связь и вай фай
Морская прогулка вокруг полуострова ЧирипМорская прогулка вокруг полуострова ЧирипМорская прогулка вокруг полуострова Чирип
6 день

Фумарольное поле вулкана Баранского и горячие источники

Сегодня непростой день — настоящий поход. Идем осматривать фумарольное поле вулкана Баранского.

От старой ГеоТэс нам предстоит набрать 300 м по руслу реки, которое постепенно переходит в тропу. По пути — густой бамбучник, скользские камни и сыпушка.

После того как осмотрим все фумаролы, поднимемся на перевальное плечо, чтобы насладиться окружающими видами.

Спускаемся и идем отмокать в горячих источниках, где можно не только погреться, но и сделать фантастические фотографии.

Возвращение в город.

Ужин в гостевом доме и отдых.

  • 12 км без рюкзаков
  • Ночевка в гостевом доме
  • Есть связь и вай фай
Фумарольное поле вулкана Баранского и горячие источникиФумарольное поле вулкана Баранского и горячие источникиФумарольное поле вулкана Баранского и горячие источники
7 день

Прогулка на плато Янкито. Вылет на Сахалин

После завтрака поедем знакомиться с еще одной удивительной достопримечательностью Итурупа — плато Янкито.

Огромные лавовые образования причудливой формы застыли черными лапами вдоль океанского побережья.

Это чудо природы появилось в результате деятельности вулкана Богдан Хмельницкий, который мы сможем увидеть.

Гуляем по плато, фотографируемся, отдыхаем.

Возвращаемся в гостиницу, забираем вещи и выезжаем в аэропорт.

Возвращение на Сахалин.

Точное расписание рейсов, как правило, известно за месяц до даты вылета, программа может быть скорректирована.

Заселяемся в гостиницу.

Ужин в кафе и отдых.

  • 7 км
  • Ночевка в гостинице
  • Связь и вай фай
  • Перелет на Сахалин
Прогулка на плато Янкито. Вылет на СахалинПрогулка на плато Янкито. Вылет на СахалинПрогулка на плато Янкито. Вылет на Сахалин
8 день

Бухта Тихая и хребет Жданко

Отправляемся на хребет Жданко в бухту Тихую — еще одну значимую достопримечательность Сахалина.

Рано утром переезжаем из Южно-Сахалинска к подножию хребта (2–3 часа в пути).

По дороге заезжаем в поселок Взморье — крабовый рынок, бескрайнее Охотское море, остатки древнего японского храма.

Отведаем свежего вкуснейшего краба и после небольшой паузы отправляемся дальше.

Вот мы оказываемся в одной их самых красивых бухт острова — Тихой. Отсюда берет начало хребет Жданко — геологический памятник природы. Он сформирован лавовыми потоками и имеет протяженность в 13 км.

Многочисленные скальные гребни, эдельвейсы, брусника, красника и шикша и самое главное — потрясающие виды.

Полное прохождение хребта — технически сложное и требует от участников специальной подготовки и использования дополнительного страховочного снаряжения. Поэтому мы не будем подниматься на высшую точку хребта, а дойдем до крайней безопасной точки на маршруте, отдохнем, пофотографируемся, насладимся видами и отправимся в обратный путь.

В бухте Тихой остановимся на сытный перекус — здесь действительно тихо, безлюдно и безумно красиво.

Возвращение в Южно-Сахалинск, ужин в кафе.

  • Ночевка в гостинице
  • Связь и вай фай
  • 15 км без рюкзаков
Бухта Тихая и хребет ЖданкоБухта Тихая и хребет ЖданкоБухта Тихая и хребет Жданко
9 день

Вылет домой

Завтрак, выезд из гостиницы в 12:00.

Прощаемся с Дальним Востоком, вылет домой.

По желанию можно задержаться на Сахалине еще на несколько дней и посмотреть достопримечательности, которые не входят в нашу программу.

Вылет домойВылет домойВылет домой
Проживание

На Сахалине проживание в хорошей гостинице, двухместное размещение с удобствами в номере.

На Итурупе проживаем в уютном гостевом доме, проживание в 1-4-местных номерах с удобствами в номере и на этаже.

Стоимость тура на 1 человека – 175 000 руб.

Скидки:

  • на первые 5 мест — 5 000 руб. Наличие мест со скидкой уточняйте при бронировании.
  • для компаний от 3 человек: скидка каждому — 1000 руб. (не суммируется с другими скидками).
  • детям от 10 до 12 лет стоимость 160 000 руб. Не суммируется с другими скидками.

Варианты проживания

Гостиница в Южно-Сахалинска

4 ночи

На Сахалине размещение в хорошей гостинице, двухместное размещение с удобствами в номере.

Гостевой дом на Итурупе

4 ночи

Проживание в уютном гостевом доме, в 1-4-местных номерах с удобствами в номере и на этаже.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • 4 ночи в гостинице Южно-Сахалинска (2-местное размещение с завтраком)
  • 4 ночи в гоством доме на Итурупе (2-4-местное размещение)
  • Питание: завтраки, обеды/перекусы и ужины на Итурупезавтраки на Сахалине
  • Завтраки, обеды/перекусы и ужины на Итурупе
  • Завтраки на Сахалине
  • Внутренние перелёты Южно-Сахалинск - Курильск - Южно-Сахалинск
  • Трансферы по программе на Сахалине и Итурупе
  • Джип-тур на Белые скалы
  • Морская экскурсия на маяк Анива
  • Морская экскурсия на Итурупе
  • Горячие источники под вулканом Баранского
  • Оформление коллективного пропуска в пограничную зону
  • Прокат группового снаряжения (горелки, котлы и пр.)
  • Регистрация группы в МЧС
  • Услуги инструкторов
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Южно-Сахалинска и обратно
  • Трансфер от/до аэропорта Южно-Сахалинска
  • Обеды и ужины на Сахалине (от 5000 рублей)
  • Оформление индивидуального погранпропуска для иностранных граждан
  • Все расходы, связанные с форс-мажорами или чрезвычайными ситуациями
Место начала и завершения?
Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Очень важно подобрать соответствующее снаряжение для каждого похода, ведь это залог вашего хорошего настроения и комфорта на маршруте. Погода на Курильских островах переменчива и часто непредсказуема. Может стоять изнуряющая жара, а можно попасть в настоящую непогоду — затяжные дожди и сильный ветер.

Довольно ощутим перепад температуры днём и ночью, поэтому тёплые вещи обязательно должны быть в нужном количестве.

Личное снаряжение должно весить 10-15 кг, у нас поход без рюкзаков, но всё равно вам нужно будет их поднимать, чтобы загрузить в машину или донести до лагеря, поэтому советуем не брать много лишних вещей.

Снаряжение:

  • рюкзак штурмовой (20-35 литров);
  • накидка на рюкзак;
  • хоба (сидушка туристическая);
  • фонарик налобный светодиодный;
  • треккинговые палки;
  • гермомешок;
  • рюкзак/спортивная сумка/чемодан.

Одежда:

  • одежда для сна;
  • нижнее бельё;
  • плавательный костюм (купальник, плавки);
  • термобельё;
  • штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
  • штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
  • штаны теплые для вечера (флисовые);
  • шорты;
  • носки или термоноски;
  • фонарики (гамаши, бахилы);
  • футболка;
  • лёгкая кофта (тельник, термо);
  • теплая флисовая кофта с горловиной;
  • куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
  • перчатки рабочие;
  • шапочка лёгкая;
  • головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
  • накидка от дождя с капюшоном;
  • треккинговые ботинки;
  • шлёпки/кроксы/сандалии;
  • пуховик тонкий;
  • бафф.

Личные вещи:

  • паспорт;
  • деньги;
  • термос;
  • набор посуды (КЛМН);
  • многоразовая бутылка;
  • туалетная бумага;
  • индивидуальная аптечка;
  • солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
  • предметы личной гигиены;
  • лёгкое полотенце;
  • спички;
  • телефон;
  • медицинский полис;
  • очки солнцезащитные;
  • пауэрбанк.

Рекомендуем добавить:

  • фотоаппарат;
  • платье.
Как организовано питание в путешествии?

На Сахалине включены только завтраки, в остальное время питаетесь самостоятельно в кафе. На Итурупе питание полностью включено в стоимость — завтраки и ужины в гостевом доме, на обед ланч-боксы.

Могут ли дети принять участие?

Возможно участие детей от 10 лет, необходима хорошая физическая подготовка и готовность к суровым погодным условиям.

Есть ли связь на маршруте?

На Сахалине и Итурупе в гостинице есть интернет. Также связь будет появляться местами на маршруте.

Какие погодные условия ожидаются?

Днем до +20, ночью не ниже +13, в среднем +16.

На Итурупе высокая влажность и сильные ветра. Очень часто случаются туманы и дожди, погода очень переменчива — будьте к этому готовы.

Маршрут полностью зависит от погодных условий, могут быть изменения!

Есть ли скидки?

Скидки:

  • на первые 5 мест — 5 000 руб. Наличие мест со скидкой уточняйте при бронировании.
  • для компаний от 3 человек: скидка каждому — 1000 руб. (не суммируется с другими скидками).
  • детям от 10 до 12 лет стоимость 160 000 руб. Не суммируется с другими скидками.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Южно-Сахалинска

