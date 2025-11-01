На Сахалине мы посетим самые знаковые и интересные
Программа тура по дням
Встреча в Южно-Сахалинске
Прилетаем в Южно-Сахалинск в любое удобное время.
Свободная программа, вашему организму необходимо адаптироваться к смене часового пояса и климата.
Как можно провести этот день? Отдохнуть и выспаться. Всё-таки за плечами непростой 8-часовой перелет из Москвы. Или можно посетить местные достопримечательности и погулять по Южно-Сахалинску — городу с богатой историей, здесь правда есть что посмотреть!
20:00 Собираемся в гостинице на брифинг.
- Ночевка в гостинице
- Связь и вай фай
Морская экскурсия на маяк Анива
Рано завтракаем и отправляемся на водную прогулку к маяку Анива — главной достопримечательности Сахалина.
Выезжаем в поселок Новиково, чтобы на лодках отправиться на самый юг Тонино-Анивского полуострова.
Маяк был установлен японцами в 1939 году на небольшой скале Сивучья, возле труднодоступного скалистого мыса Анива. Здесь встречается холодное Охотское море и теплый Анивский залив, поэтому нередки туманы и сильные ветра.
Высота маяка 31 метр, башня имеет 9 этажей. В данный момент маяк заброшен и не действует.
После осмотра маяка отправимся в обратный путь и остановимся на перекус и отдых в районе Мраморного мыса.
Во время морских переходов мы можем встретить сивучей, чаек, нерп, дельфинов, китов и косаток.
Возвращаемся в Южно-Сахалинск около 18:00.
Ужин в кафе (доп. плата).
В случае неблагоприятной погоды, экскурсия может быть заменена на другую поездку.
- Ночевка в гостинице
- Морская экскурсия
- Связь и вай фай
Вылет на Итуруп
Завтрак в гостинице, свободное время.
Во второй половине дня вас ждет перелет на Итуруп.
Точное расписание рейсов, как правило, известно за месяц до даты вылета.
Полет займет полтора часа.
С высоты открывается прекрасный вид на Японию, Кунашир и Шикотан.
Из аэропорта переезжаем в Курильск и заселяемся в гостиницу, здесь мы проведем 4 ночи.
Ужин в гостевом доме.
- Перелет на Итуруп
- Ночевка в гостинице
- Связь и вай фай
Джип-прогулка на Белые скалы и Тихий океан
После завтрака грузимся в джипы и отправляемся в другую часть острова смотреть главную достопримечательность Итурупа — Белые скалы.
По пути останавливаемся на Черных скалах и кладбище кораблей.
И вот, наконец, перед нами Белые пемзовые скалы, растянувшиеся на 6 километров. Пемза образовалась во время подводного извержения древнего вулкана.
Из-за своей непрочной пористой структуры скалы легко поддаются выветриванию и приобретают необычный вид. В сочетании с черным песком выглядят особо впечатляюще.
Едем дальше, чтобы увидеть настоящий Тихий океан.
Проезжаем по территории старого японского аэродрома, здесь сохранились старые технические постройки.
Перед нами Тихий океан, и дальше много много километров ничего нет до самой Америки.
Перекус, отдых и отправляемся в обратный путь.
Ужин в гостевом доме.
- 100 км на джипах
- Ночевка в гостинице
- Есть связь и вай фай
Морская прогулка вокруг полуострова Чирип
После завтрака отправляемся на морскую прогулку вокруг полуострова Чирип.
На маршруте нам откроются вулканы Богдан Хмельницкий и Чирип.
Увидим многочисленные птичьи базары, лежбища нерп, а если повезет — дельфинов, китов и косаток!
Вокруг живописные пейзажи темных обрывистых скал, водопады, буйная растительность.
При благоприятных погодных условиях несколько раз совершим высадку на берег.
В гостевой дом вернемся только к ужину, делимся впечатлениями и сделанными фотографиями.
При неблагоприятных погодных условиях морская экскурсия может не состояться.
- Ночевка в гостинце
- Морская прогулка на лодках
- 5 км
- Связь и вай фай
Фумарольное поле вулкана Баранского и горячие источники
Сегодня непростой день — настоящий поход. Идем осматривать фумарольное поле вулкана Баранского.
От старой ГеоТэс нам предстоит набрать 300 м по руслу реки, которое постепенно переходит в тропу. По пути — густой бамбучник, скользские камни и сыпушка.
После того как осмотрим все фумаролы, поднимемся на перевальное плечо, чтобы насладиться окружающими видами.
Спускаемся и идем отмокать в горячих источниках, где можно не только погреться, но и сделать фантастические фотографии.
Возвращение в город.
Ужин в гостевом доме и отдых.
- 12 км без рюкзаков
- Ночевка в гостевом доме
- Есть связь и вай фай
Прогулка на плато Янкито. Вылет на Сахалин
После завтрака поедем знакомиться с еще одной удивительной достопримечательностью Итурупа — плато Янкито.
Огромные лавовые образования причудливой формы застыли черными лапами вдоль океанского побережья.
Это чудо природы появилось в результате деятельности вулкана Богдан Хмельницкий, который мы сможем увидеть.
Гуляем по плато, фотографируемся, отдыхаем.
Возвращаемся в гостиницу, забираем вещи и выезжаем в аэропорт.
Возвращение на Сахалин.
Точное расписание рейсов, как правило, известно за месяц до даты вылета, программа может быть скорректирована.
Заселяемся в гостиницу.
Ужин в кафе и отдых.
- 7 км
- Ночевка в гостинице
- Связь и вай фай
- Перелет на Сахалин
Бухта Тихая и хребет Жданко
Отправляемся на хребет Жданко в бухту Тихую — еще одну значимую достопримечательность Сахалина.
Рано утром переезжаем из Южно-Сахалинска к подножию хребта (2–3 часа в пути).
По дороге заезжаем в поселок Взморье — крабовый рынок, бескрайнее Охотское море, остатки древнего японского храма.
Отведаем свежего вкуснейшего краба и после небольшой паузы отправляемся дальше.
Вот мы оказываемся в одной их самых красивых бухт острова — Тихой. Отсюда берет начало хребет Жданко — геологический памятник природы. Он сформирован лавовыми потоками и имеет протяженность в 13 км.
Многочисленные скальные гребни, эдельвейсы, брусника, красника и шикша и самое главное — потрясающие виды.
Полное прохождение хребта — технически сложное и требует от участников специальной подготовки и использования дополнительного страховочного снаряжения. Поэтому мы не будем подниматься на высшую точку хребта, а дойдем до крайней безопасной точки на маршруте, отдохнем, пофотографируемся, насладимся видами и отправимся в обратный путь.
В бухте Тихой остановимся на сытный перекус — здесь действительно тихо, безлюдно и безумно красиво.
Возвращение в Южно-Сахалинск, ужин в кафе.
- Ночевка в гостинице
- Связь и вай фай
- 15 км без рюкзаков
Вылет домой
Завтрак, выезд из гостиницы в 12:00.
Прощаемся с Дальним Востоком, вылет домой.
По желанию можно задержаться на Сахалине еще на несколько дней и посмотреть достопримечательности, которые не входят в нашу программу.
Проживание
На Сахалине проживание в хорошей гостинице, двухместное размещение с удобствами в номере.
На Итурупе проживаем в уютном гостевом доме, проживание в 1-4-местных номерах с удобствами в номере и на этаже.
Стоимость тура на 1 человека – 175 000 руб.
Скидки:
- на первые 5 мест — 5 000 руб. Наличие мест со скидкой уточняйте при бронировании.
- для компаний от 3 человек: скидка каждому — 1000 руб. (не суммируется с другими скидками).
- детям от 10 до 12 лет стоимость 160 000 руб. Не суммируется с другими скидками.
Варианты проживания
Гостиница в Южно-Сахалинска
На Сахалине размещение в хорошей гостинице, двухместное размещение с удобствами в номере.
Гостевой дом на Итурупе
Проживание в уютном гостевом доме, в 1-4-местных номерах с удобствами в номере и на этаже.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- 4 ночи в гостинице Южно-Сахалинска (2-местное размещение с завтраком)
- 4 ночи в гоством доме на Итурупе (2-4-местное размещение)
- Завтраки, обеды/перекусы и ужины на Итурупе
- Завтраки на Сахалине
- Завтраки, обеды/перекусы и ужины на Итурупе
- Завтраки на Сахалине
- Внутренние перелёты Южно-Сахалинск - Курильск - Южно-Сахалинск
- Трансферы по программе на Сахалине и Итурупе
- Джип-тур на Белые скалы
- Морская экскурсия на маяк Анива
- Морская экскурсия на Итурупе
- Горячие источники под вулканом Баранского
- Оформление коллективного пропуска в пограничную зону
- Прокат группового снаряжения (горелки, котлы и пр.)
- Регистрация группы в МЧС
- Услуги инструкторов
- Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Южно-Сахалинска и обратно
- Трансфер от/до аэропорта Южно-Сахалинска
- Обеды и ужины на Сахалине (от 5000 рублей)
- Оформление индивидуального погранпропуска для иностранных граждан
- Все расходы, связанные с форс-мажорами или чрезвычайными ситуациями
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Очень важно подобрать соответствующее снаряжение для каждого похода, ведь это залог вашего хорошего настроения и комфорта на маршруте. Погода на Курильских островах переменчива и часто непредсказуема. Может стоять изнуряющая жара, а можно попасть в настоящую непогоду — затяжные дожди и сильный ветер.
Довольно ощутим перепад температуры днём и ночью, поэтому тёплые вещи обязательно должны быть в нужном количестве.
Личное снаряжение должно весить 10-15 кг, у нас поход без рюкзаков, но всё равно вам нужно будет их поднимать, чтобы загрузить в машину или донести до лагеря, поэтому советуем не брать много лишних вещей.
Снаряжение:
- рюкзак штурмовой (20-35 литров);
- накидка на рюкзак;
- хоба (сидушка туристическая);
- фонарик налобный светодиодный;
- треккинговые палки;
- гермомешок;
- рюкзак/спортивная сумка/чемодан.
Одежда:
- одежда для сна;
- нижнее бельё;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- термобельё;
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- штаны теплые для вечера (флисовые);
- шорты;
- носки или термоноски;
- фонарики (гамаши, бахилы);
- футболка;
- лёгкая кофта (тельник, термо);
- теплая флисовая кофта с горловиной;
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- перчатки рабочие;
- шапочка лёгкая;
- головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
- накидка от дождя с капюшоном;
- треккинговые ботинки;
- шлёпки/кроксы/сандалии;
- пуховик тонкий;
- бафф.
Личные вещи:
- паспорт;
- деньги;
- термос;
- набор посуды (КЛМН);
- многоразовая бутылка;
- туалетная бумага;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- лёгкое полотенце;
- спички;
- телефон;
- медицинский полис;
- очки солнцезащитные;
- пауэрбанк.
Рекомендуем добавить:
- фотоаппарат;
- платье.
Как организовано питание в путешествии?
На Сахалине включены только завтраки, в остальное время питаетесь самостоятельно в кафе. На Итурупе питание полностью включено в стоимость — завтраки и ужины в гостевом доме, на обед ланч-боксы.
Могут ли дети принять участие?
Возможно участие детей от 10 лет, необходима хорошая физическая подготовка и готовность к суровым погодным условиям.
Есть ли связь на маршруте?
На Сахалине и Итурупе в гостинице есть интернет. Также связь будет появляться местами на маршруте.
Какие погодные условия ожидаются?
Днем до +20, ночью не ниже +13, в среднем +16.
На Итурупе высокая влажность и сильные ветра. Очень часто случаются туманы и дожди, погода очень переменчива — будьте к этому готовы.
Маршрут полностью зависит от погодных условий, могут быть изменения!
Есть ли скидки?
