2 день

Морская экскурсия на маяк Анива

Рано завтракаем и отправляемся на водную прогулку к маяку Анива — главной достопримечательности Сахалина.

Выезжаем в поселок Новиково, чтобы на лодках отправиться на самый юг Тонино-Анивского полуострова.

Маяк был установлен японцами в 1939 году на небольшой скале Сивучья, возле труднодоступного скалистого мыса Анива. Здесь встречается холодное Охотское море и теплый Анивский залив, поэтому нередки туманы и сильные ветра.

Высота маяка 31 метр, башня имеет 9 этажей. В данный момент маяк заброшен и не действует.

После осмотра маяка отправимся в обратный путь и остановимся на перекус и отдых в районе Мраморного мыса.

Во время морских переходов мы можем встретить сивучей, чаек, нерп, дельфинов, китов и косаток.

Возвращаемся в Южно-Сахалинск около 18:00.

Ужин в кафе (доп. плата).

В случае неблагоприятной погоды, экскурсия может быть заменена на другую поездку.

Ночевка в гостинице

