А еще вы сможете полюбоваться впечатляющими просторами с палубы теплохода, побывать в удивительных местах и принять участие в гастро-туре на побережье лагуны Буссе.
Программа тура по дням
Прибытие на Сахалин. Обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску
Прибытие в г. Южно-Сахалинск любым удобным рейсом.
Самостоятельный трансфер в гостиницу. Размещение.
Важно! При бронировании гостиниц через услуги компании, обратите пожалуйста внимание на время заселения. Во всех гостиницах заселение в 14:00.
14:30 Начало сбора на обзорную экскурсию.
Для вас мы подготовили комфортный автобус и продуманный маршрут с профессиональным гидом.
15:00-17:00 Обзорная экскурсия по городу (продолжительность 2 часа).
Во время экскурсии вы узнаете, как рос и развивался город Южно-Сахалинск в период японского правления, в те времена он назывался Тойохара.
Вы увидите сохранившиеся японские здания, построенные в те же далекие времена, в том числе одно из самых старых зданий, построенное в 1908 году, и самых ярких зданий 1937 года постройки. Познакомитесь с самыми красивыми местами современного уютного города Южно-Сахалинск и основными достопримечательностями островной столицы, три площади — Ленина, Победы и Славы, а также сквер имени А. П. Чехова возле одноименного театрального центра.
17:00-18:30 Приветственный ужин по-сахалински.
Свое путешествие мы начнем знакомством с сахалинской кухней, расскажем об особенностях предстоящего путешествия и вручим документы для путешествия. На ужине вы отведаете знаменитый суп хемультан, салаты из сахалинских дикоросов.
За ужином будут выданы документы в тур, разъяснены детали путешествия.
Трансфер в гостиницу по окончании ужина.
Отдых.
Маяк Анива и обед с устрицами в лагуне Буссе
07:30 Переезд в порт-ковш Новиково на комфортном транспорте с сопровождением. Если в вашей гостинице завтрак проходит позже, мы заранее закажем для вас завтрак в гостинице, и по прибытию в порт-ковш вы сможете позавтракать и выпить горячий кофе.
Прибытие в порт-ковш Новиково. Подготовка к выходу в море, инструктаж.
Морское путешествие к самому известному и уникальному маяку Анива на катерах или рибах.
Перед путешествием мы выдадим вам дождевики для комфортного путешествия на море (продолжительность морской прогулки 3,5 – 4 часа).
Возвращение в порт-ковш Новиково.
Чай и легкий перекус после морского путешествия.
Переезд в лагуну Буссе.
Гастро-тур на побережье лагуны Буссе (продолжительность 4,5 – 5 часов).
Мастер-класс по открыванию устриц.
Фотосессия.
Обед из свежевыловленных морепродуктов и диких устриц. Вас ждет увлекательное путешествие в уникальный «ресторан» морской кухни с дегустацией диких устриц, совершенно неповторимых по своим вкусовым качествам, которые сможете попробовать только на Сахалине.
Отправление в Южно-Сахалинск.
Окончание экскурсии в г. Южно-Сахалинск.
Возвращение в гостиницу.
Обратите внимание! Находясь на борту плавательного средства, вы должны придерживаться общепринятых норм поведения, не создавать опасные или угрожающие ситуации. Обязательно должен быть надет спасательный жилет, если вас укачивает, необходимо принять лекарственное средство от укачивания. Во время экскурсий бережно относитесь к памятникам культуры и истории, а также берегите природу.
Важно! Морская прогулка полностью зависит от милости моря. В случае плохих погодных условий и невозможности выйти в море, морская прогулка будет отменена или перенесена на другой день, или проведена замена на автотур.
Рекомендации: Маяк Анива — на данном маршруте по пути следования на лодках по морю не забудьте взять плащ, шапку, хлопчатобумажные перчатки.
Обед с устрицами: возьмите с собой любимое вино. С устрицами хорошо сочетается белое сухое вино, просекко и брют.
Выход теплохода из порта Корсаков
Завтрак в ресторане гостиницы.
Сдача номеров.
08:00 Выезд в морской порт г. Корсаков.
10:00 Регистрация и посадка на теплоход.
12:00 Отправление на остров Кунашир (т/х «Адмирал Невельской» или т/х «Павел Леонов»). Время в пути ~ 21 час.
Важная информация:
- Питание на теплоходе оплачивается дополнительно.
- Запаситесь в дорогу напитками, перекусом. На теплоходе можно приобрести напитки, но значительно дороже.
- Оплата картой на теплоходе принимается, но может «подвисать» связь, поэтому всегда имейте при себе наличные.
Прибытие на о. Кунашир. Фумарольное поле вулкана Менделеева. Купание в ваннах ручья Кислый
Кунашир в переводе с айнского — «Черный остров», является самым южным островом Большой Курильской гряды.
Остров известен своей российской «Фудзиямой», именно так называют между собой туристы могущественный вулкан Тятя, великолепием мыса Столбчатый, кальдерой вулкана Головнина и вулканом Менделеева. Горячими источниками, расположенными прямо на берегу моря.
Остров усеян краснокнижными растениями, которые вы сможете увидеть на экологической тропе.
09:00 Подход к Южно-Курильск (о. Кунашир).
Высадка.
Трансфер в гостиницу.
Размещение в гостинице.
Завтрак в кафе.
11:00 Выезд на экскурсию фумарольное поле вулкана Менделеева (продолжительность 4-5 часов).
Действующий вулкан южной части острова Кунашир. Назван в честь выдающегося русского химика Д. И. Менделеева в 1946 году. Сложный стратовулкан с центральным экструзивным куполом. Высота 886 м (по другим данным — 888 м). Конус вулкана окружен обширной кальдерой, которая образовалась в результате разрушения конуса более древнего вулкана. Парогазовые выбросы и усиление фумарольной активности в 1880, 1901, 1946, 1977 гг.
На склонах вулкана располагается много фумарол и горячих источников, поверхность склонов покрыта хвойно-широколиственными лесами с густым подлеском из курильского бамбука и кедрового стланика. Статус государственного памятника природы был присвоен ему в 1983 году.
Прибытие к началу тропы.
Выход к фумарольному полю пешком.
Несмотря на трудность при подъеме на поле, тропа, ведущая к нему, очень интересна. То шагаем среди зарослей высокого бамбука, выше человеческого роста. То поднимаемся на крутые затяжные подъемы, как по ступеням, шагая по корням деревьев. То переходим журчащие ручьи по перекинутому бревнышку. То остановимся, и гид укажет на коварную ипритку (очень ядовитое растение), предложит восхититься красотой и величавостью аянской ели. То спустимся в овраг и будем переходить с одной его стороны на другую, постепенно поднимаясь к цели нашей экскурсии: просторному полю, на котором то тут, то там «дышат» парами большие и маленькие фумаролы!
Прибытие на фумарольное поле.
Визуальный осмотр.
Прогулка по полю.
Фотосессия.
Походный перекус (чай, заваренный на природе, овощная, мясная, рыбная нарезка, хлеб, печение, яблоко).
Выход в обратный путь от поля к стоянке автотранспорта.
Выезд к ручью Кислый (продолжительность 2 часа).
Прибытие к ручью.
Подъем по порогам и перекатам ручья.
Купание в многочисленных естественных ваннах, натуральном аквапарке, где в каждой струе свои ощущения.
Возвращение в гостиницу.
Ужин в кафе.
Внимание! В районе фумарольного поля необходимо соблюдать меры предосторожности, обязательно следовать указаниям сопровождающего – можно провалиться в фумарол, получить химические ожоги.
Важная информация! Маршрут средней сложности: 17 км автотранспортом от Южно-Курильска, 3 км в одну сторону от дороги до фумарольного поля по пересеченной местности.
Рекомендации: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, треккинговые палки, средство от комаров, купальные принадлежности, полотенце, хлопчатобумажные перчатки, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и резиновые сапоги.
Кальдера вулкана Головнина. Озёра Кипящее и Горячее
Завтрак в кафе.
09:30 Выезд на экскурсию «Кальдера вулкана Головнина, озеро Кипящее, озеро Горячее» (продолжительность 9-10 часов).
Кальдера Головнина (кальдера – котлообразная впадина с крутыми склонами и ровным дном, образовавшаяся вследствие провала вершины вулкана).
Диаметр кальдеры по гребню более четырех километров. Можно представить, какой силы взрыв произошел здесь при извержении вулкана.
Внутри кальдеры на высоте 130 метров над уровнем моря расположены два озера: Кипящее и Горячее. Струи сероводородного и сернистого газов – сольфатары, выбросы горячей воды, густой пар и постоянно изменяющийся цвет воды создают впечатляющую картину!
Еще одна экскурсия для любителей пеших прогулок (не забудьте взять треккинговые палки)!
Вас ждет много эмоций: восхищение открывающимися видами, удивление новым знаниям, наслаждение от купания в теплых грязях кипящего озера, бодрость от прохлады горячего озера!
Остановка на смотровой площадке с видом на Головнинский клиф.
Прибытие к началу тропы. Выход к кальдере пешком.
Во время перехода остановка на смотровой площадке с видом на кальдеру и японское побережье через пролив! Не забудьте выключить мобильную передачу на смартфоне – может прийти солидный счет за пользование мобильным интернетом в Японии.
Прибытие к кордону заповедника.
Походный перекус (чай из термоса, овощная, мясная, рыбная нарезка, хлеб, печение, яблоко).
Выход к озерам в кальдере.
Визуальный осмотр.
Подъем на смотровую площадку.
Проход по «горячей» тропе озера Кипящего.
Прием грязевых ванн в озере Кипящем. Купание в озере Горячем.
Выход в обратный путь к стоянке автотранспорта.
Выезд в Южно-Курильск.
Возвращение в гостиницу.
Ужин в кафе.
Обратите внимание! В районе фумарольной зоны на оз. Кипящем необходимо соблюдать меры предосторожности, обязательно ступать след в след за сопровождающим – можно провалиться в горячую грязь, получить химические ожоги.
Купаться и принимать грязевые ванны можно только в определенных местах.
Важно! От Южно-Курильска до заповедника мы движемся на автотранспорте, далее следуем пешком до кальдеры вулкана Головнина. Общая продолжительность пешеходной прогулки ~ 16 км (туда и обратно).
Рекомендации: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, треккинговые палки, средство от комаров, купальные принадлежности, полотенце, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь.
Морская прогулка к острову Рогачева. Кекуры Чертов палец и Чертовы ворота
Завтрак в кафе.
10:00 Выезд на экскурсию: Морская прогулка к острову Рогачева (продолжительность 6 ч.).
Погрузка в автомашины, переезд на тихоокеанское побережье острова, в район мыса Чертов палец.
Погрузка в лодку, переезд по Тихому океану до острова Рогачева (примерно 30 км).
Тихоокеанское побережье острова Кунашир привлекает возможностью посмотреть поближе на тот самый островок, который знаком каждому, кто видел снимки вулкана Тятя.
Север острова редко посещается туристами из-за отсутствия автодороги, но именно там, в северной части острова, находится урочище Добрый ключ и горячий источник «Чайка».
Двигаясь на лодке вдоль берега, Вы увидите изрезанные берега острова, чередование темнохвойных и светло-зеленых лиственных лесов, множество водопадов. Есть большая вероятность увидеть медведей, выходящих на открытые пространства берегов в поисках пищи, в море морских обитателей – дельфинов, морскую свинью, косатку, тюленей.
На маршруте Вы повстречаете множество интересных пернатых: несколько видов чаек, бакланов, топорка (морского попугая), тупика-носорога, буревестника, альбатроса и др.
На обратном пути купание в горячих источниках «Чайка».
Походный перекус (чай из термоса, овощная, мясная, рыбная нарезка, хлеб, печение, яблоко).
Отправление в обратный путь.
Прогулка по побережью по возвращению в район мыса Чертов палец.
Осмотр достопримечательностей побережья, кекуры Чертов палец и Чертовы ворота (продолжительность 1 час).
Ужин в кафе.
Рекомендации: на данном маршруте желательно иметь купальные костюмы, банные тапочки, небольшой рюкзачок для ношения купальных принадлежностей, крем от загара (УФ-фильтр), репеллент, таблетки от укачивания, непромокаемая одежда и обувь.
Экологическая тропа Столбовская. Грязевые лечебные термальные источники. Мыс Столбчатый
Завтрак в кафе.
10:00 Выезд на экологическую тропу и грязевые лечебные термальные источники Столбовские (продолжительность 2–3 часа).
Прибытие к началу тропы.
Выход на тропу.
Растительный мир острова богат и вобрал в себя виды, распространенные от субтропиков до северных широт.
Вдоль лесной тропы густой изгородью стоят белая и каменная березы, серые стволы бархатного дерева, рябины, пихты сахалинской с белесыми стволами. По склону вверх светится голубой хвоей ель аянская.
Взгляд останавливается на стволе с красной полосой, проведенной заботливой рукой человека. Это предупреждение: осторожно – магнолия! Вам повезет, если Вы приехали в июне, Вы сможете увидеть, как она цветет, и аромат ее крупных белых цветов наполняют все вокруг!
По тропе мы спускаемся к переплетению ручьев разной температуры. Вода из ручьев перемешивается в углублении в земле, здесь можно принять теплую хлоридно-натриевую минеральную ванну.
Рядом углубление побольше наполнено горячей минеральной грязью. Местечко называется термальные источники Столбовские.
Нужно обязательно понежиться в озерце с термальной грязью, ополоснуться минеральной водой ручья! Всю усталость прошедших дней как рукой снимет.
Подход к термальным источникам.
Купание.
12:00–14:00 Выход к мысу Столбчатый по берегу моря (продолжительность 5–6 ч.).
Мыс Столбчатый — уникальное место, где естественная брусчатка «Красной площади» сменяется видами на каменные карандаши весом 40 тонн и глубоководные фиорды.
Причудливые скалы, в которых вы слышите звук органной музыки, истинные тысячелетние памятники… Ведь именно они были первыми участками земли, появившимися из глубин океана, и сохранились практически в первозданном виде до нашей эпохи.
Подход к прижиму.
Переход прижима по скале или через скалу сверху по тропе.
Осмотр мыса Столбчатый: «Орган», «Черепашка», «Брусчатка». Фотосессия.
Выход по берегу моря к месту обеда.
Обед из свежих курильских деликатесов на берегу моря.
Отдых на берегу моря. Желающие могут искупаться!
Посадка на автотранспорт.
Трансфер в Южно-Курильск.
Возвращение в гостиницу.
Ужин в кафе.
Важная информация! Движение автотранспортом до места выхода на маршрут, затем пешком 3 км по тропе под уклон. Далее выход на берег, 30 минут вдоль береговой линии, затем переход прижима по скале или переход скалы по тропе, сначала вверх на скалу, затем вниз к мысу Столбчатый. От мыса Столбчатый пешком по берегу моря около 40 минут до места отдыха, обеда. Возвращение автотранспортом в Южно-Курильск.
Рекомендации: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, резиновые тапочки для хождения по каменистому дну в воде, средство от комаров, купальные принадлежности, полотенце, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и резиновые сапоги.
Выход теплохода из Южно-Курильска. Прибытие на о. Шикотан. Бухта Хромова
Завтрак в кафе.
10:30 Трансфер в порт.
11:00 Посадка на теплоход.
13:00 Отправление с острова Кунашир (т/х «Игорь Фархутдинов»). Время в пути ~ 4 часа.
17:00 Подход к о. Шикотан.
Высадка.
Трансфер в мотель.
17:30 Размещение в мотеле.
18:00 Выезд в бухту Хромова.
Ужин на берегу Охотского моря.
Местные жители называют бухту Ложная. То ли оттого, что советские рыбаки, иногда не очень трезвые, в тумане по ошибке «заруливали» в бухту Хромова вместо бухты Малокурильской. То ли оттого, что в бухте было установлено несколько ложных оборонительных муляжей: танковые башни с пушками без броневого корпуса танков, для создания видимости оборонной линии от предполагаемого врага, наступающего с моря в бухту Малокурильскую через бухту Хромова.
Побывав в бухте, Вы увидите останки танковых башен, поржавевших от времени, но все еще привлекательных в качестве антуража для создания зрелищных фотографий!
Пение птиц, тихий морской прибой, красивый разноцветный закат – самое предпочтительное окончание дня после длительной дороги! Сопровождающий гид поделится всеми секретами и тайнами бухты.
По окончании ужина возвращение в гостиницу.
Важная информация:
- Питание на теплоходе оплачивается дополнительно.
- Запаситесь в дорогу питьевой водой, перекусом. На теплоходе можно приобрести напитки, но значительно дороже.
- Оплата картой на теплоходе принимается, но может «подвисать» связь, поэтому всегда имейте при себе наличные.
Внимание! При подходе к острову Шикотан заранее приготовьте документы для высадки с теплохода: паспорт и разрешающие нахождение в пограничной зоне документы (пропуск или договор).
Внимание! Если ужин будет невозможно провести на природе по погодным условиям, ужин будет предоставлен в мотеле.
Бухта Снежкова
09:00 Завтрак в кафе мотеля.
10:00 Выезд в бухту Снежкова (продолжительность 8-9 ч.). Остров Шикотан — идеальное место для любителей пеших туров.
Бухта Снежкова расположена вдалеке от автомобильных дорог. Чтобы увидеть красоту бухты, нужно пройти пешком около двух часов в одну сторону. Но и сама тропа, ведущая к морю, прекрасна открывающимися видами.
Каменно-березовый низкорослый лес с причудливо изогнутыми ветками деревьев. Открытый холмистый пейзаж, кажущийся плюшевым из-за зелено-желтого низкорослого бамбучника.
Островки зарослей можжевельника, так и хочется залечь в самую середину и надышаться вволю полезными ароматами! Так незаметно мы дойдем до вершины холма, с которого откроется захватывающая дух панорама, охватывающая все юго-восточное побережье острова.
Без сопровождающего не обойтись: и с пути не свернешь, и узнаешь, что вот тот кустарник в виде елочки — это можжевельник (не каждый городской житель это знает), и подскажет, за каким холмом нас ждет чудо.
Обед походный (ланч бокс) в бухте.
Возвращение в поселок.
Ужин в кафе мотеля.
Важная информация! Маршрут начинается от поселка Крабозаводское. Он сложный из-за холмистой местности. Расстояние туда и обратно ~20 км. Время в пути туда ~2 – 2,40, обратно до 3-х часов. По тропе гораздо проще будет идти с треккинговыми палками.
Рекомендации: На данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, средство от комаров, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь или резиновые сапоги.
Мыс Край Света. Бухта Безымянная
09:00 Завтрак в кафе мотеля.
10:00 Выезд на мыс Край света (продолжительность 8-9 ч.).
Пожалуй, самое популярное место острова Шикотан. Это скалистый выступ, уходящий далеко в море и обрывающийся вниз 40-метровыми стенами. Когда попадаешь сюда, сразу становится понятным смысл названия. Сверху открывается захватывающий вид на безбрежные просторы Тихого океана, и невольно приходит мысль о том, что ты действительно находишься на краю земли!
На расстоянии чуть больше 1 км на юго-восток от легендарного мыса Край Света находится мыс Краб, получивший свое название из-за внешней схожести с одноименным членистоногим. На этом мысе в сентябре 1943 года был построен Маяк Шпанберга, названный в честь капитана, который в 18 веке открыл более трёх десятков островов Курильской гряды, в том числе и Шикотан. Он стал последним маяком, построенным японцами на Курильских островах.
Обед походный (ланч бокс) в бухте.
Недалеко от мыса «Край света» расположена Безымянная бухта. По утверждению многих очевидцев, эта бухта является самым красивым природным местом острова из-за россыпи островков, расположенных внутри бухты. Именно там в 1972 году снимался фильм «Жизнь и приключения Робинзона Крузо» в главной роли с Леонидом Куравлевым.
В бухте вы увидите то самое знаменитое бревно, которое рубил Робинзон Крузо. Самые удачные ракурсы для создания фотографий Вам покажут наши сопровождающие.
Возвращение в поселок.
19:00 Ужин в кафе мотеля.
Расстояние около 24 км туда и обратно преодолеваем на транспорте, переход между бухтами до 4 км запланирован пешком.
Рекомендации: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, кто пользуется – треккинговые палки, средство от комаров, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ, одеть непромокаемую обувь.
Экскурсия на гору Шикотан. Выезд в бухты Димитрова, Аэродромная. Выход теплохода из Малокурильска
09:00 Завтрак в кафе мотеля.
Перед выездом на экскурсию сдача номеров.
10:00 Экскурсия на гору Шикотан (продолжительность 4 ч.).
Самая высокая гора на острове Шикотан — 412 метров. Находится рядом с посёлком Малокурильское. На горе во времена Карафуто располагался японский пост наблюдения за морем, позднее, в эпоху СССР, — военные локаторы, заброшенные в настоящее время.
С горы просматривается большая часть острова. У подножья горы хорошо виден разлом. В ясную погоду видны острова Кунашир и Итуруп.
Обед походный (ланчбокс).
Выезд в бухту Димитрова. Бухта Аэродромная (продолжительность 3-4 ч).
Бухта Димитрова — самая большая бухта на тихоокеанской стороне Шикотана. Также неповторимо красива, как и все берега острова. Но она имеет свою историю! Во время проживания японцев на о. Шикотан бухта называлась «Инэмосири». В ней размещался хутор из трех японских рыбацких семей, занимающихся ловлей и вяленьем трески.
До нашего времени сохранилось японское кладбище — след проживания японцев в бухте. В советское время, в 60-80-х годах, бухту закрыли для наших сограждан и организовали пограничную зону, куда могли заходить без прохождения таможенных формальностей японские шхуны во время штормов на рейд или на небольшой ремонт судна.
Пограничный пункт для защиты границ от несанкционированного пересечения был оснащен конюшней, собаками, вездеходами.
Из бухты Димитрова можно прогуляться по тропинке в сторону соседней бухты – Аэродромная, которая также живописна.
Возвращение в поселок.
19:00 Ужин в кафе мотеля.
19:30 Трансфер в порт.
Посадка на теплоход.
22:00 Отправление на остров Сахалин (т/х «Адмирал Невельской» или т/х «Павел Леонов»). Время в пути ~ 22 часа.
Важная информация: экскурсионный день проходит на автотранспорте. Выход на пешие переходы по прибытию в экскурсионные локации.
Рекомендации: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, кто пользуется – треккинговые палки, средство от комаров, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ, надеть непромокаемую обувь.
Важная информация:
- Питание на теплоходе оплачивается дополнительно.
- Запаситесь в дорогу напитками, перекусом. На теплоходе можно приобрести напитки, но значительно дороже.
- Оплата картой на теплоходе принимается, но может «подвисать» связь, поэтому всегда имейте при себе наличные.
Прибытие теплохода в порт Корсаков. Трансфер в Южно-Сахалинск
20:00 Прибытие в морской порт г. Корсаков.
20:30 Встреча группы в зоне прибытия.
21:00 Трансфер в г. Южно-Сахалинск.
22:00 Прибытие в г. Южно-Сахалинск.
Размещение в гостиницах.
Свободный день или джип-тур за доп. плату
Завтрак в ресторане гостиницы.
Свободный день.
Самостоятельное посещение рынка морепродуктов и сувенирных магазинов.
По желанию возможно заказать факультативно джип-тур к мысу Птичий и мысу Великан.
08:00 Выезд на экскурсию джип-тур Мыс Птичий и мыс Великан (продолжительность 8-9 часов).
10:30 Прибытие на мысы, выходим на пешеходную прогулку. Вашему взгляду предстанет множество скал, сотворённых матушкой Природой. Вы выйдете к самому главному останцу, которой получил свое название Великан.
Мыс Великан — одно из самых красивых и удивительных морских побережий Сахалина. Возле берега находится множество останцев в виде арок и каменных столбов, на которых располагаются птичьи колонии.
В прибрежных скалах скрываются террасы, гроты и небольшие пещеры, а на пляжах мыса Великан довольно часто можно встретить тюленей. Причудливые гигантские надводные надстройки поражают впечатление своими очертаниями, и названия им под стать – Великан, Боец!
На вершинах скал и арок суетятся крикливые чайки, гордо восседают бакланы и снуют стрижи. Вдоль узкой полосы песчаного пляжа протянулись елово-пихтовые леса на морской террасе, где елочки старательно прячутся от холодного морского ветра, повернувшись к Охотскому морю «спиной».
Место отдаленное, но уединенным его назовешь не всегда. Уж очень много желающих полюбоваться местными красотами! И даже бездорожье никого не пугает.
Берег на мысе обрывистый и заканчивается лесом из почти что мачтовых сосен. А дальше горы, покрытые дремучими темнохвойными лесами с преобладанием пихты. Для тех, кто никогда не был у моря и родился на равнинной местности, оно покажется весьма необычным. Некоторые считают мыс Великан «местом силы».
Походный на природе.
Отдых на берегу моря.
Отправление в Южно-Сахалинск.
Прибытие в гостиницу.
Рекомендации: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, резиновые тапочки для хождения по каменистому дну в воде, средство от комаров, для желающих искупаться — купальные принадлежности, полотенце, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и резиновые сапоги.
Окончание программы. Вылет из Южно-Сахалинска
Завтрак в ресторане гостиницы.
Сдача номеров.
10:00 – 13:00 Организованный трансфер в аэропорт на комфортабельном автобусе. По желанию можно заказать индивидуальный трансфер с посещением рынка.
Индивидуальный джип с заездом на рынок (продолжительность – 2 часа) – 4 000 руб.
Внимание! Время сдачи номеров до 12:00 (возможен поздний выезд с доплатой 50%/номер/сутки).
Проживание
Тур предусматривает проживание:
- 4 ночи на о. Сахалин в выбранной гостинице;
- 4 ночи на о. Кунашир в стандартных номерах в гостинице «Айсберг» (корпус 1, номера с удобствами на блок);
- 3 ночи на о. Шикотан в мотеле «Островной», стандартные номера с удобствами;
- 2 ночи в каюте на теплоходе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного размещения в Южно-Сахалинске, руб:
|Гостиница в Южно-Сахалинске
|При двухместном размещении
|Доплата за одноместное размещение
|«Юбилейная» 3*
|345 659
|37 100
|«Белка» 3*
|346 409
|36 150
|«Мега Палас» 4*
|354 289
|42 900
|«Санта Ризот» 4*
|368 109
|46 600
Варианты проживания
Гостиница «Юбилейная»
Гостиница «Юбилейная» расположена в Южно-Сахалинске и подойдет для размещения во время туристической или деловой поездки. Гостям предлагаются номера разных категорий, все номера для некурящих.
В отеле есть Wi-Fi, обслуживание в номерах, прачечная, трансфер, а также кафе «Тайм», где по утрам подают комплексные завтраки по меню.
Для размещения доступны категории «Одноместный эконом», «Одноместный стандарт», «Джуниор сюит» с одной кроватью или двумя раздельными кроватями, «Джуниор сюит Комфорт+», «Семейная студия», «Люкс» и «Апартаменты».
В номерах предусмотрены основные удобства для комфортного проживания: телевизор, микроволновая печь, небольшой холодильник, чайник, посуда, Wi-Fi и собственная ванная комната. В более просторных категориях есть зоны отдыха, дополнительные спальные места, а в апартаментах — две ванные комнаты.
Кафе «Тайм» рассчитано примерно на 35 гостей и работает до 22:00. Завтраки сервируются в будние дни с 7:00 до 10:00, в выходные и праздничные дни — с 7:30 до 11:00.
Для удобства гостей на этажах также предусмотрены кулеры с водой и гладильные принадлежности.
Гостиница «Белка»
Гостиница «Белка» расположена в Южно-Сахалинске, в деловом центре города, но в стороне от шумных магистралей. Рядом находятся правительственные здания, краеведческий музей, театр имени А. П. Чехова, торговые объекты и парк культуры и отдыха. Такое расположение подойдет как для поездки по делам, так и для знакомства с городом.
Для размещения в гостинице предусмотрено 45 номеров разных категорий: стандартные номера с одной кроватью, номера с двуспальной и односпальной кроватями, номера «де-люкс» и семейные двухкомнатные номера.
Во всех номерах есть телевизор, мини-бар, чайник, а в ванной комнате — фен и душевые принадлежности. Номера оформлены в спокойной гамме с акцентом на деревянную фактуру интерьера.
Для гостей сервируется завтрак по системе «шведский стол» в ресторане при гостинице: в будние дни с 06:00 до 10:00, в выходные и праздничные — с 07:00 до 11:00. В остальное время ресторан не работает.
На территории также предусмотрена охраняемая парковка, а сама гостиница оснащена системами безопасности и видеонаблюдения.
Гостиница «Мега Палас Отель»
Отель «Мега Палас» находится на дальневосточном русском острове Сахалин, у подножия Сусунайских гор. До центра города 1,2 км.
Многоэтажный отель располагает современными номерами и апартаментами с мебелью в старинном стиле. Все номера оснащены кроватями, большим столом, за которым можно поработать или привести себя в порядок. Есть кабельное телевидение, сейф. В ванной комнате есть вся необходимая сантехника, набор полотенец, косметические средства.
В номерах чайный набор и мини-бар. В ресторане «Маркиз» подают блюда русской, европейской и японской кухни, а сербскую кухню можно отведать в ресторане «Гриль на небе». Также работает ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан BamBoo. Гости могут расслабиться в караоке-баре Duke.
Гостиница «Санта Ризот Отель»
Отель «Санта Ризот» расположился в Южно-Сахалинске у подножия горы, на которую открываются живописные виды. Отель предоставляет широкий перечень услуг и развлечений, чтобы каждый гость чувствовал себя комфортно и мог оценить высокий уровень обслуживания благодаря высококвалифицированному, внимательному и доброжелательному персоналу.
Каждый номер выполнен в классическом стиле, который связал в себе комфорт и изысканный вкус. Здесь есть всё необходимое для комфортного проживания, а именно: удобная и качественная мебель, современная техника, ванная комната с набором индивидуальных гигиенических принадлежностей и халатами.
В ресторане на территории готовятся изумительные блюда не только национальной, но европейской и японской кухонь. Также можно посетить бар, где представлен широкий ассортимент напитков.
Каюта на теплоходе
Место в каюте.
Гостиница «Айсберг»
Гостиница «Айсберг» — это комплекс из двух корпусов, расположенных рядом на расстоянии 30 метров друг от друга по адресу: улица Океанская, дом 5 в Южно-Курильске. Эта улица является одной из центральных и отличается хорошим расположением, спокойной атмосферой и комфортным личным пространством.
Улица проходит вдоль высокого берега Тихого океана. Расстояние от здания отеля до берега составляет около 50 метров.
В окрестностях можно найти краеведческий музей, насладиться живописными видами природы острова и посетить ещё множество интересных мест.
Каждому гостю предоставляются полотенце и тапочки. Также на территории отеля доступен бесплатный Wi-Fi.
«Айсберг-2» (корпус 2) – новая гостиница, дата постройки – 2014 год. Все номера с полным санузлом.
В одноместных номерах вид на Охотское море. В хорошую погоду можно увидеть вулкан Тятю.
Номерной фонд:
- 2 люкса (1 большая кровать и софа);
- 4 одноместных номера (одна 1,5-спальная кровать).
Островной
«Островной» расположен на острове Шикотан. Высокий уровень обустройства 41 номера различной категории позволяет получить качественные услуги. Интерьер отеля выполнен в стиле лофт.
Во дворе Мотеля «Островной» бесплатная парковка, имеется бесплатный доступ к интернету.
Номера двух категорий — одноместные и двухместные. В том числе номера для людей с ограниченными возможностями.
Также в мотеле есть буфет с линией раздачи для завтраков по системе шведский стол, мини-кухни на каждом этаже, комната отдыха, собственная прачечная, камера хранения, комнаты для проведения переговоров и просторный лобби!
Все номера оборудованы удобной и современной мебелью, ванными комнатами, что обеспечивает гостям комфортное проживание и отдых.
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсии по программе
- Транспортное обслуживание по программе
- Размещение: в г. Южно-Сахалинске (гостиница на выбор из предложенного) на о. Кунашир, стандартные номера в гостинице "Айсберг", корпус 1, номера с удобствами на блокна о. Шикотан в мотеле "Островной", стандартные номера с удобствами
- Питание, указанное в программе
- Сопровождение инструкторами на всех маршрутах
- Оформление разрешительных документов для нахождения в погранзоне на о. Кунашир, о. Шикотан
- Страховка от несчастного случая, страховое покрытие до 100 000 руб
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
- Питание, не включенное программу и указанное в программе «самостоятельно»
- Питание на теплоходе, питьевая вода
- Факультативно предлагаемые экскурсии, активности
- Индивидуальный трансфер с посещением рынка (джип с заездом на рынок) в последний день тура - 4 000 руб
- Доплата за поздний выезд - 50%/номер/сутки (по желанию)
- Билет на теплоход "Павел Леонов" или "Адмирал Невельской" по маршруту о. Сахалин (порт Корсаков) - о. Кунашир (порт Южно-Курильск), время в пути ~ 21 ч. (место в каюте 3 класс, четырёхместная с удобствами):взрослый - 10 300 руб. ребенок (2-12 лет) - 6 460 руб
- Билет на теплоход "Игорь Фархутдинов" по маршруту о. Кунашир (порт Южно-Курильск) - о. Шикотан (порт Малокурильское), время в пути ~ 4 ч. - подробная информация в разделе "Важно знать"
- Билет на теплоход "Павел Леонов" или "Адмирал Невельской" по маршруту о. Шикотан (порт Малокурильское) - о. Сахалин (порт Корсаков), время в пути ~ 22 ч. (место в каюте 3 класс, четырёхместная с удобствами):взрослый - 9 980 руб. ребенок (2-12 лет) - 6 140 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Походное снаряжение:
- одежда:
- теплый свитер;
- теплые шерстяные носки;
- ветровка;
- непродуваемая и непромокаемая куртка;
- дождевик на одежду
- дождевик на обувь;
- термобелье;
- футболки;
- шорты;
- купальный костюм;
- головной убор, аксессуары:
- панама или кепка;
- трикотажная шапка;
- солнцезащитные очки;
- хлопчатобумажные перчатки;
- обувь:
- удобные кроссовки, разношенные, на цепкой подошве или треккинговые ботинки, кроссовки непромокаемые;
- сандалии для хождения по воде, сланцы.
На каждом маршруте, необходимо при себе иметь сменную одежду и обувь.
Документы:
- паспорт, ваучер;
- медицинский полис ОМС;
- страховой полис;
- свидетельство о рождении (если с вами летит ребенок).
Какие документы необходимы для оформление пропуска на Курильские острова?
Для оформления разрешительных документов для нахождения в пограничной зоне на Курильских островах необходимы следующие документы:
Для граждан РФ (оформление договора, действующего как индивидуальный пропуск):
- качественная копия паспорта РФ (полный разворот с паспортными данными, полный разворот с пропиской);
- детям до 14 лет копия свидетельства о рождении;
- номер мобильного телефона (обязательно).
Для иностранных граждан (индивидуальный пропуск):
- копия паспорта для въезда в РФ (полный разворот с паспортными данными);
- копия визы в РФ (если требуется) (полный разворот);
- номер мобильного телефона (обязательно);
- адрес регистрации места проживания на русском и английском языках.
Сроки подачи документов:
- для граждан РФ не позднее 3-х рабочих дней до заезда;
- для иностранных граждан не позднее 35-ти дней до заезда.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Может ли измениться программа?
Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий в зависимости от погодных условий, своевременности прибытия/убытия теплохода, при этом объем и содержание экскурсии остается неизменным!
Туроператор не несет ответственности за действия морской компании, в частности за задержку рейса. В этом случае корректировка программы будет зависеть от информации, предоставленной морской компанией.
В случае возникновения свободного времени из-за изменения расписания рейса теплохода между о. Сахалин, о. Кунашир и о. Шикотан, не включённые в программу экскурсии, возможно предоставить за дополнительную плату.
Что дополнительно оплачивается при оформлении тура?
Билет на теплоход «Игорь Фархутдинов» по маршруту о. Кунашир (порт Южно-Курильск) — о. Шикотан (порт Малокурильское), время в пути ~ 4 ч.
Пассажир
3-я категория каюты
2-я категория каюты
1-я категория каюты
Люкс категория каюты
|Взрослый
5 480 руб.
7 520
9 440
11 360
|Ребенок (2 -12 лет)
3 500 руб.
4 520
5 480
6 440
Описание кают на теплоходе «Игорь Фархутдинов».
Категория каюты
Описание каюты
|3-я категория
|4-х местная, удобства (душ, умывальник, санузел) общие, на палубе
|2-я категория
|4-х местная, удобства (душ, умывальник, санузел) в каюте
|1-я категория
|2-х местная, удобства (душ, умывальник, санузел) в каюте
|Люкс категория
|2-х местная, 2х комнатная гостинная+спальня, удобства (душ, умывальник, санузел) в каюте