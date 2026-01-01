1 день

Прибытие на Сахалин. Обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску

Прибытие в г. Южно-Сахалинск любым удобным рейсом.

Самостоятельный трансфер в гостиницу. Размещение.

Важно! При бронировании гостиниц через услуги компании, обратите пожалуйста внимание на время заселения. Во всех гостиницах заселение в 14:00.

14:30 Начало сбора на обзорную экскурсию.

Для вас мы подготовили комфортный автобус и продуманный маршрут с профессиональным гидом.

15:00-17:00 Обзорная экскурсия по городу (продолжительность 2 часа).

Во время экскурсии вы узнаете, как рос и развивался город Южно-Сахалинск в период японского правления, в те времена он назывался Тойохара.

Вы увидите сохранившиеся японские здания, построенные в те же далекие времена, в том числе одно из самых старых зданий, построенное в 1908 году, и самых ярких зданий 1937 года постройки. Познакомитесь с самыми красивыми местами современного уютного города Южно-Сахалинск и основными достопримечательностями островной столицы, три площади — Ленина, Победы и Славы, а также сквер имени А. П. Чехова возле одноименного театрального центра.

17:00-18:30 Приветственный ужин по-сахалински.

Свое путешествие мы начнем знакомством с сахалинской кухней, расскажем об особенностях предстоящего путешествия и вручим документы для путешествия. На ужине вы отведаете знаменитый суп хемультан, салаты из сахалинских дикоросов.

За ужином будут выданы документы в тур, разъяснены детали путешествия.

Трансфер в гостиницу по окончании ужина.

Отдых.

