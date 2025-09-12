Мои заказы

Сахалин: остров легенд и приключений

Сахалин - остров, где встречаются два моря, где ветры создают каменные арки, а маяки хранят легенды
Сахалин: остров легенд и приключенийФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Сахалин: остров легенд и приключенийФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Сахалин: остров легенд и приключенийФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Сахалин — остров, где встречаются два моря, где ветра создают каменные арки, а маяки хранят легенды.

Наш тур — это путешествие по самым впечатляющим уголкам острова. Мы поднимемся на смотровые площадки сопок, пройдёмся по тропам к маяку Анива, отправимся в треккинг на гору Крузентштерна, увидим скалы и гроты мыса Великан, искупаемся в океане и исследуем подводный мир во время снорклинга. Нас ждут походные вечера у костра, ночёвки в палатках на берегу моря и комфортные дни в Южно-Сахалинске.

Мы попробуем свежие морепродукты прямо у озера Буссе, покатаемся на Sup-досках и заглянем в бухту Тихая — одно из самых живописных мест острова. Каждое утро будет начинаться с новых открытий, а каждый вечер — с ощущением, что Сахалин покорил сердце ещё больше.

Программа тура по дням

1 день

Здравствуй, Сахалин

Прилетаем в Южно-Сахалинск и заселяемся в отель. Сегодня главная цель — мягкая акклиматизация и лёгкая прогулка, чтобы быстрее справиться с джетлагом. После обеда поднимемся на склон горнолыжного курорта Горный воздух, где откроется панорама города. Если останутся силы — отправимся в лёгкий треккинг по одной из соседних сопок.

Проживание: отель в Южно-Сахалинске

Здравствуй, Сахалин
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Тайны маяка Анива

Утром нас ждёт встреча с символом Сахалина — маяком Анива, который был построен японцами в 1939 году и стоит на скалистом мысе, где сходятся воды Охотского и Японского морей. Добраться до него можно только по морю — на катере. На обратном пути остановимся у мыса Анивского залива, разобьём палаточный лагерь. Здесь часто встречаются ларги (нерпы). Если позволит погода, отправимся на снорклинг и катание на Sup-досках. Вечером — походная баня на берегу с купанием в море.

Проживание: палатки

Тайны маяка АниваТайны маяка АниваТайны маяка Анива
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Восхождение к Крузентштерну

После завтрака выходим в путь к горе Крузентштерна — красивейшей вершине юга Сахалина. Нас ждёт несложный треккинг с живописными видами и атмосферой дикой природы. Во второй половине дня катер доставит нас в посёлок Новиково, а к вечеру вернёмся в Южно-Сахалинск.

Проживание: отель в Южно-Сахалинске

Восхождение к Крузентштерну
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Скалы, арки и легенды восточного побережья

Сегодня переезжаем на восточное побережье острова. Живописные скалы, арки и гроты мысов Птичий и Великан — настоящие памятники, созданные ветром и морем за тысячи лет. Здесь трудно удержаться от фотографий. После прогулки и установки лагеря нас ждёт снорклинг в поисках морских ежей. Вечером — ужин у костра и шум океана.

Проживание: палатки

Скалы, арки и легенды восточного побережьяСкалы, арки и легенды восточного побережьяСкалы, арки и легенды восточного побережья
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Утро у океана

Утром совершаем лёгкий треккинг вдоль побережья. После обеда собираем лагерь и возвращаемся в Южно-Сахалинск.

Проживание: отель в Южно-Сахалинске

Утро у океана
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Сокровища озера Буссе

Перед выездом на озеро заглянем в краеведческий музей. Само озеро Буссе — природный памятник федерального значения, уникальное место, где в одной экосистеме обитают гигантские устрицы, крабы, гребешки, трепанги, морские ежи и множество видов рыбы. Попробуем себя в роли добытчиков, приготовим уху из собственного улова и покатаемся на Sup-досках.

Проживание: отель в Южно-Сахалинске

Сокровища озера БуссеСокровища озера БуссеСокровища озера Буссе
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Бухта Тихая и ворота Тории

После завтрака отправляемся в сторону бухты Тихая. По пути сделаем остановку на янтарном пляже Охотского моря и у ворот Тории — напоминания о японском периоде в истории острова. В самой бухте нас ждёт треккинг и подъём на смотровую площадку, с которой открывается один из лучших видов на побережье.

Проживание: отель в Южно-Сахалинске

Бухта Тихая и ворота ТорииБухта Тихая и ворота ТорииБухта Тихая и ворота Тории
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

Возвращение домой

Наше сахалинское приключение подходит к концу. Перед вылетом заедем на местный рыбный рынок за сувенирами и деликатесами. Дальнейшее время можно провести на острове по своему желанию — ведь расставаться с Сахалином так трудно!

Возвращение домой
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Работа гида
  • Экскурсионная программа
  • Трансфер
  • Трехразовое питание
  • Проживание
  • Снаряжение
Что не входит в цену
  • Перелёт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Александр
Александр — Тревел-эксперт
Специализируемся в outdoor туризме на природе и с 2013г. провели уже более 300 туров по России и ближайшему зарубежью. Имеем многолетний профессиональный опыт работы практически во всех регионах нашей страны.

Тур входит в следующие категории Южно-Сахалинска

Похожие туры из Южно-Сахалинска

Сахалин - перезагрузка
Джиппинг
11 дней
-
14%
3 отзыва
Сахалин - перезагрузка
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
28 июл в 10:00
15 авг в 10:00
от 178 000 ₽208 000 ₽ за человека
Путешествие на остров Сахалин и остров Итуруп
Пешая
Джиппинг
8 дней
3 отзыва
Путешествие на остров Сахалин и остров Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
19 июн в 10:00
25 июн в 10:00
169 000 ₽ за человека
Таинственный остров Сахалин. Экскурсии и гастрономические впечатления
6 дней
3 отзыва
Таинственный остров Сахалин. Экскурсии и гастрономические впечатления
Начало: Г. Южно-Сахалинск
17 мая в 10:00
7 июн в 10:00
от 89 700 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Южно-Сахалинске
Все туры из Южно-Сахалинска