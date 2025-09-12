Описание тура
Сахалин — остров, где встречаются два моря, где ветра создают каменные арки, а маяки хранят легенды.
Наш тур — это путешествие по самым впечатляющим уголкам острова. Мы поднимемся на смотровые площадки сопок, пройдёмся по тропам к маяку Анива, отправимся в треккинг на гору Крузентштерна, увидим скалы и гроты мыса Великан, искупаемся в океане и исследуем подводный мир во время снорклинга. Нас ждут походные вечера у костра, ночёвки в палатках на берегу моря и комфортные дни в Южно-Сахалинске.
Мы попробуем свежие морепродукты прямо у озера Буссе, покатаемся на Sup-досках и заглянем в бухту Тихая — одно из самых живописных мест острова. Каждое утро будет начинаться с новых открытий, а каждый вечер — с ощущением, что Сахалин покорил сердце ещё больше.
Программа тура по дням
Здравствуй, Сахалин
Прилетаем в Южно-Сахалинск и заселяемся в отель. Сегодня главная цель — мягкая акклиматизация и лёгкая прогулка, чтобы быстрее справиться с джетлагом. После обеда поднимемся на склон горнолыжного курорта Горный воздух, где откроется панорама города. Если останутся силы — отправимся в лёгкий треккинг по одной из соседних сопок.
Проживание: отель в Южно-Сахалинске
Тайны маяка Анива
Утром нас ждёт встреча с символом Сахалина — маяком Анива, который был построен японцами в 1939 году и стоит на скалистом мысе, где сходятся воды Охотского и Японского морей. Добраться до него можно только по морю — на катере. На обратном пути остановимся у мыса Анивского залива, разобьём палаточный лагерь. Здесь часто встречаются ларги (нерпы). Если позволит погода, отправимся на снорклинг и катание на Sup-досках. Вечером — походная баня на берегу с купанием в море.
Проживание: палатки
Восхождение к Крузентштерну
После завтрака выходим в путь к горе Крузентштерна — красивейшей вершине юга Сахалина. Нас ждёт несложный треккинг с живописными видами и атмосферой дикой природы. Во второй половине дня катер доставит нас в посёлок Новиково, а к вечеру вернёмся в Южно-Сахалинск.
Проживание: отель в Южно-Сахалинске
Скалы, арки и легенды восточного побережья
Сегодня переезжаем на восточное побережье острова. Живописные скалы, арки и гроты мысов Птичий и Великан — настоящие памятники, созданные ветром и морем за тысячи лет. Здесь трудно удержаться от фотографий. После прогулки и установки лагеря нас ждёт снорклинг в поисках морских ежей. Вечером — ужин у костра и шум океана.
Проживание: палатки
Утро у океана
Утром совершаем лёгкий треккинг вдоль побережья. После обеда собираем лагерь и возвращаемся в Южно-Сахалинск.
Проживание: отель в Южно-Сахалинске
Сокровища озера Буссе
Перед выездом на озеро заглянем в краеведческий музей. Само озеро Буссе — природный памятник федерального значения, уникальное место, где в одной экосистеме обитают гигантские устрицы, крабы, гребешки, трепанги, морские ежи и множество видов рыбы. Попробуем себя в роли добытчиков, приготовим уху из собственного улова и покатаемся на Sup-досках.
Проживание: отель в Южно-Сахалинске
Бухта Тихая и ворота Тории
После завтрака отправляемся в сторону бухты Тихая. По пути сделаем остановку на янтарном пляже Охотского моря и у ворот Тории — напоминания о японском периоде в истории острова. В самой бухте нас ждёт треккинг и подъём на смотровую площадку, с которой открывается один из лучших видов на побережье.
Проживание: отель в Южно-Сахалинске
Возвращение домой
Наше сахалинское приключение подходит к концу. Перед вылетом заедем на местный рыбный рынок за сувенирами и деликатесами. Дальнейшее время можно провести на острове по своему желанию — ведь расставаться с Сахалином так трудно!
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Что включено
- Работа гида
- Экскурсионная программа
- Трансфер
- Трехразовое питание
- Проживание
- Снаряжение
Что не входит в цену
- Перелёт