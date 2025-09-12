Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Сахалин — остров, где встречаются два моря, где ветра создают каменные арки, а маяки хранят легенды.

Наш тур — это путешествие по самым впечатляющим уголкам острова. Мы поднимемся на смотровые площадки сопок, пройдёмся по тропам к маяку Анива, отправимся в треккинг на гору Крузентштерна, увидим скалы и гроты мыса Великан, искупаемся в океане и исследуем подводный мир во время снорклинга. Нас ждут походные вечера у костра, ночёвки в палатках на берегу моря и комфортные дни в Южно-Сахалинске.

Мы попробуем свежие морепродукты прямо у озера Буссе, покатаемся на Sup-досках и заглянем в бухту Тихая — одно из самых живописных мест острова. Каждое утро будет начинаться с новых открытий, а каждый вечер — с ощущением, что Сахалин покорил сердце ещё больше.