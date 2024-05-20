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Авторский тур
4 дня
Яркая сахалинская зима
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«В короткой, но насыщенной программе запланирована поездка на снегоходах и зимняя рыбалка»
6 янв в 10:00
7 янв в 10:00
от 21 258₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Зима на Сахалине с подлёдной рыбалкой
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Встретить праздничные дни на Сахалине с подлёдной рыбалкой и снегоходными прогулками — что может быть лучше»
94 800₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна20 мая 2024Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)
- ААлександр15 января 2024Все очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно дали все расклады, оперативно оформили
- ССветлана7 октября 2023Работа организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полном объеме, постоянное сопровождение и
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Животные»
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