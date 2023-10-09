4 день

Свободный день или дополнительные экскурсии

Завтрак в ресторане или кафе гостиницы.

Свободное время.



Дополнительные экскурсии (за доп. плату):

«Сивучи и морские ворота Сахалина» (с 15 мая по 17 июля).

09:00 Отправление по маршруту г. Южно-Сахалинск — г. Невельск.

Дорога до г. Невельск проходит через один из живописных и высоких перевалов о. Сахалин - Ловецкий перевал, протяженность которого около 13 км.

Наивысшая точка — гора Старицкого, поднимается над уровнем моря на 439 метров.

С перевала открываются красивейшие виды на сахалинские сопки, что позволяет увидеть всю красоту растительного мира на Сахалине.

В начале 19 века на месте Невельска располагались айнские поселения Понто-Кэси, что в переводе означает «на краю озера». С 1905-1946, город носил японское название Хонто.

10:45 Прибытие в г. Невельск.

Посещение набережной города.

11:15 Отправление к месту проведения экскурсии.

11:30 Прибытие на морское побережье. Проверка документов, инструктаж, выдача спасжилетов.

12:00–12:30 Морская прогулка к сивучам.

Выход на лодке к брекватеру с лежбищем сивучей, общее расстояние на воде (от берега до брекватера): 3 км.

Мы увидим уникальное природное явление (только в трех местах на планете: Невельск/Сахалин, Камчатка, Сиэтл/США) — лежбище сивучей в черте города, услышим их «диалоги», на минимальном расстоянии сделаем потрясающие фотографии.

12:30 Возвращение на берег.

12:45 Отправление вдоль живописного, морского побережья в порт-город Холмск.

13:30–15:00 Прибытие в г. Холмск. Обзорная экскурсия.

Во время экскурсии мы увидим останки старого японского целлюлозно-бумажного завода, посетим двор, где прожил юные годы наш знаменитый поэт, музыкант и композитор. Интересный факт: в г. Холмск родился Игорь Николаев.

Прогуляемся по приморскому бульвару и сделаем красивые фото на фоне морского побережья, с панорамными видами на главные морские ворота Сахалина, соединяющие остров с материком.

На территории приморского бульвара находится кафе, где можно приобрести кофе и выпечку.

15:00 Отправление в г. Южно-Сахалинск по еще одному из красивых перевалов нашего острова, Холмскому перевалу.

По пути сделаем остановку на самой высокой точке перевала, с которой открывается дивный вид.

Посетим мемориал павшим при штурме перевала войнам, во время освобождения Южного Сахалина в 1945 году.

Заедем на базу «Бамбучки», где можно устроить фотоссесию на фоне осколков губернаторства Карафуто.

17:00–17:30 Окончание экскурсии. Возвращение в гостиницу или к месту сбора.

Рекомендации: непродуваемые туристические/спортивные штаны и куртку с капюшоном, под них – флиску и термобелье, шарф/снуд, головной убор (плотно прилегающий к голове), треккинговая обувь, средство от укачивания (для тех кого укачивает, прием за 1 час до отправления), документ удостоверяющий личность, плащ-дождевик при неблагоприятных погодных условиях.



«Маяк Лопатина и морские ворота Сахалина» (с 24 июля по 30 октября).

09:00 Отправление по маршруту г. Южно-Сахалинск – г. Невельск.

Дорога до г. Невельск проходит через один из живописных и высоких перевалов о. Сахалин — Ловецкий перевал, протяженность которого около 13 км.

С перевала открываются красивейшие виды на сахалинские сопки, что позволяет увидеть всю красоту растительного мира на Сахалине.

10:45 Прибытие в г. Невельск.

Посещение набережной города, откуда можно в бинокль понаблюдать за приближающимися судами, сделать красивые фотографии, а кому повезет — увидеть оставшихся морских львов, не торопящихся уходить за своими сородичами в морскую даль.

11:15 Отправление к мысу Лопатина.

11:45–12:30 Посещение мыса Лопатина, внешний осмотр маяка.

Мыс Лопатина является южным входным мысом залива Невельского. Мыс низкий, но к нему подступает поросшая лесом возвышенность, на которой установлен маяк высотой 17,4 метра.

С мыса открывается красивый вид на бескрайнее синее море. А маяк выглядит на этом фоне — сурово и величественно, как одинокий страж, охраняющий за эту красоту.

12:30 Отправление вдоль живописного, морского побережья в порт-город Холмск.

Город Холмск является главными морскими воротами Сахалина. Морской порт Холмск расположен на юго-западном побережье острова, в вершине залива Невельского и включает в себя Южную гавань и Северную гавань.

13:30–15:00 Прибытие в г. Холмск. Обзорная экскурсия.

Во время экскурсии мы увидим останки старого японского целлюлозно-бумажного завода, посетим двор, где прожил юные годы наш знаменитый поэт, музыкант и композитор. Интересный факт: в г. Холмск родился Игорь Николаев.

Прогуляемся по приморскому бульвару и сделаем красивые фото на фоне морского побережья, с панорамными видами на главные морские ворота Сахалина, соединяющие остров с материком.

На территории приморского бульвара находится кафе, где можно приобрести кофе и выпечку.

15:00 Отправление в г. Южно-Сахалинск по еще одному из красивых перевалов нашего острова, Холмскому перевалу.

По пути сделаем остановку на самой высокой точке перевала, с которой открывается дивный вид.

Посетим мемориал павшим при штурме перевала войнам, во время освобождения Южного Сахалина в 1945 году.

Заедем на базу «Бамбучки», где можно устроить фотоссесию на фоне осколков губернаторства Карафуто.

17:00–17:30 Окончание экскурсии. Возвращение в гостиницу или к месту сбора.

Рекомендации: непродуваемые туристические/спортивные штаны и куртку с капюшоном, под них – флиску и термобелье, шарф/снуд, головной убор (плотно прилегающий к голове), треккинговая обувь, плащ-дождевик при неблагоприятных погодных условиях.