Таинственный остров Сахалин
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Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Обзорная экскурсия по городу
Прибытие в г. Южно-Сахалинск.
Встреча в аэропорту.
Трансфер в отель, размещение.
Внимание! Заселение в гостиницу с 14:00 (возможен ранний заезд с доплатой 50%/номер/сутки).
15:00 Обзорная экскурсия по городу (2 часа).
Во время экскурсии мы расскажем, как рос и развивался город в период японского правления (тогда он назывался Тойохара), вы увидите сохранившиеся японские здания, построенные в те далекие времена.
Познакомитесь с самыми яркими местами современного Южно-Сахалинска и основными достопримечательностями островной столицы: смотровая площадка СТК «Горный воздух», откуда открывается великолепный вид на весь город (подъем на среднюю площадку осуществляется автотранспортом).
Посетим три площади — Ленина, Победы и Славы, а также сквер Чехов цента.
17:10–18:00 Приветственный ужин по-сахалински.
Свое путешествие мы начнем знакомством с сахалинской кухней. На нашем ужине вы отведаете знаменитый суп хемультан, салаты из сахалинских дикоросов.
За ужином обсудим детали путешествия и подарим вам необходимый атрибут к путешествию по Сахалину.
Погода на Сахалине меняется очень быстро, и чтобы ваше путешествие было комфортным, мы приготовили для вас плащ-дождевик.
Ваша одежда будет оставаться всегда сухой, даже в самую ненастную погоду.
Трансфер в гостиницу.
Отдых.
Маяк Анива и обед с устрицами в лагуне Буссе
05:45 Подача машин в отель, отправление к месту общего сбора группы на маяк Анива.
Важно! Накануне вечером закажите свой завтрак с собой на рецепции гостиницы.
06:00 Выезд из Южно-Сахалинска до п. Новиково.
08:30 Прибытие в пос. Новиково. Инструктаж, подготовка к выходу в море.
09:00 Выход в море из п. Новиково на моторных лодках из ПВХ.
11:00 Прибытие на маяк Анива.
Маяк Анива (яп. Нака — Сиретокомисаки) был установлен 1939 году на небольшой скале Сивучей, возле труднодоступного скалистого мыса Анива.
Является не только самым оригинальным и сложным техническим проектом периода Карафуто, но и выдающимся мировым достижением в практике маячного строительства того времени.
Необходимость постройки маяка была обусловлена непредсказуемыми коварными течениями, при смешении вод Охотского моря и залива Анива, частыми туманами и каменистыми банками.
12:00 Переход кмысу Мраморный.
Во время морских переходов мы можем встретить сивучей, тюленей, дельфинов и косаток.
13:00 Прибытие на мыс Мраморный. Прогулка, фотосессия.
13:30 Отправление в пос. Новиково.
14:30 Прибытие в пос. Новиково. Подготовка к выезду в поселок Муравьево (лагуна Буссе).
14:45 Трансфер в лагуну Буссе.
15:15 Прибытие на побережье лагуны.
Мастер-класс по открыванию устриц.
Фотосессия.
Обед из свежевыловленных морепродуктов и диких устриц. Устриц будет много!
Вас ждет увлекательное путешествие в уникальный «ресторан» морской кухни с дегустацией диких устриц, совершенно неповторимых по своим вкусовым качествам, которые сможете попробовать только на Сахалине.
В меню: ½ бокала вина, свежий гребешок, красная икра, нарезка из рыбы, дикие устрицы с лимоном и фирменным устричным соусом, запеченные устрицы под сыром с чесночком, блюдо «Сахалинское детство» (сезонная рыба, запеченная в листьях лопуха), уха по-сахалински, свежие овощи, морс, чай/кофе.
18:00 Трансфер из лагуны Буссе в Южно-Сахалинск.
20:00 Окончание экскурсии в г. Южно-Сахалинск.
Возвращение в гостиницу или к месту сбора.
Ужин (самостоятельно).
Внимание!
Находясь на борту плавательного средства, вы должны придерживаться общепринятых норм поведения, не создавать опасные или угрожающие ситуации. Обязательно должен быть надет спасательный жилет, если вас укачивает, необходимо принять лекарственное средство от укачивания. Во время экскурсий бережно относитесь к памятникам культуры и истории, а также берегите природу.
Морская прогулка полностью зависит от милости моря. В случае плохих погодных условий и невозможности выйти в море, морская прогулка будет отменена или проведена замена на автотур к мысу Евстафия.
Рекомендации:
- Маяк Анива — на данном маршруте по пути следования на лодках по морю, не забудьте взять плащ, шапку, хлопчатобумажные перчатки.
- Обед с устрицами: возьмите с собой любимое вино. С устрицами хорошо сочетается белое сухое вино, просекко и брют.
Янтарное побережье и бухта Тихая
Завтрак в ресторане или кафе гостиницы.
10:00 Отправление по маршруту Южно-Сахалинск — бухта Тихая.
11:00 Остановка в с. Стародубское — «Янтарное побережье Сахалина».
Местный янтарь сахалинит имеет красивый цвет черного чая с вишневым оттенком.
11:30–12:30 движение в п. Взморье.
По пути следования посетим ворота тории храма Хигаси Сираура Дзиндзя.
Тории (с японского языка «птичий насест») — ритуальные врата, устанавливаемые перед святилищами японской религии синто.
Сам храм был разрушен в советское время, в настоящее время усилиями правительства Сахалинской Области и общественных организаций, территория на месте бывшего храмового комплекса приведена в порядок, объект считается памятником истории.
12:30 Остановка в пос. Взморье.
Посещение крабового рынка.
Остановимся на так называемом крабовом рынке, где крабов продают как семечки в центральной России.
Желающие смогут сделать фотосессию и приобрести крабов на любой вкус, чтобы потом отведать дары моря на берегу бухты Тихой.
13:00 Отправление в бухту Тихая.
13:30 Прибытие в бухту Тихая.
Пешеходная прогулка по бухте Тихая.
15:00 Походный обед с морепродуктами на берегу моря.
Бухта Тихая настолько маленькая, что на многих картах она просто не отмечена.
Песок здесь только на прибрежной полосе, а всё остальное — чёрно-коричневые скалы и огромнейшие камни, что скатились когда-то к самой кромке воды.
Здесь есть всё: причудливые скалы, буйная растительность, огромнейшие камни, «запечённые» тысячелетия назад прилежной хозяйкой Природой, непредсказуемое Охотское море и шумные чайки, живущие на скале-острове с точным названием «Заметный».
Если же вы романтик, то обязательно найдёте скромный эдельвейс — символ любви и верности.
16:00 Отправление в г. Южно-Сахалинск.
18:00 Окончание экскурсии. Возвращение в гостиницу или к месту сбора
Ужин (самостоятельно).
Рекомендации: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, резиновые тапочки для хождения по каменистому дну в воде, средство от комаров, для желающих искупаться — купальные принадлежности, полотенце, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и резиновые сапоги.
Свободный день или дополнительные экскурсии
Завтрак в ресторане или кафе гостиницы.
Свободное время.
Дополнительные экскурсии (за доп. плату):
- «Сивучи и морские ворота Сахалина» (с 15 мая по 17 июля).
09:00 Отправление по маршруту г. Южно-Сахалинск — г. Невельск.
Дорога до г. Невельск проходит через один из живописных и высоких перевалов о. Сахалин - Ловецкий перевал, протяженность которого около 13 км.
Наивысшая точка — гора Старицкого, поднимается над уровнем моря на 439 метров.
С перевала открываются красивейшие виды на сахалинские сопки, что позволяет увидеть всю красоту растительного мира на Сахалине.
В начале 19 века на месте Невельска располагались айнские поселения Понто-Кэси, что в переводе означает «на краю озера». С 1905-1946, город носил японское название Хонто.
10:45 Прибытие в г. Невельск.
Посещение набережной города.
11:15 Отправление к месту проведения экскурсии.
11:30 Прибытие на морское побережье. Проверка документов, инструктаж, выдача спасжилетов.
12:00–12:30 Морская прогулка к сивучам.
Выход на лодке к брекватеру с лежбищем сивучей, общее расстояние на воде (от берега до брекватера): 3 км.
Мы увидим уникальное природное явление (только в трех местах на планете: Невельск/Сахалин, Камчатка, Сиэтл/США) — лежбище сивучей в черте города, услышим их «диалоги», на минимальном расстоянии сделаем потрясающие фотографии.
12:30 Возвращение на берег.
12:45 Отправление вдоль живописного, морского побережья в порт-город Холмск.
13:30–15:00 Прибытие в г. Холмск. Обзорная экскурсия.
Во время экскурсии мы увидим останки старого японского целлюлозно-бумажного завода, посетим двор, где прожил юные годы наш знаменитый поэт, музыкант и композитор. Интересный факт: в г. Холмск родился Игорь Николаев.
Прогуляемся по приморскому бульвару и сделаем красивые фото на фоне морского побережья, с панорамными видами на главные морские ворота Сахалина, соединяющие остров с материком.
На территории приморского бульвара находится кафе, где можно приобрести кофе и выпечку.
15:00 Отправление в г. Южно-Сахалинск по еще одному из красивых перевалов нашего острова, Холмскому перевалу.
По пути сделаем остановку на самой высокой точке перевала, с которой открывается дивный вид.
Посетим мемориал павшим при штурме перевала войнам, во время освобождения Южного Сахалина в 1945 году.
Заедем на базу «Бамбучки», где можно устроить фотоссесию на фоне осколков губернаторства Карафуто.
17:00–17:30 Окончание экскурсии. Возвращение в гостиницу или к месту сбора.
Рекомендации: непродуваемые туристические/спортивные штаны и куртку с капюшоном, под них – флиску и термобелье, шарф/снуд, головной убор (плотно прилегающий к голове), треккинговая обувь, средство от укачивания (для тех кого укачивает, прием за 1 час до отправления), документ удостоверяющий личность, плащ-дождевик при неблагоприятных погодных условиях.
- «Маяк Лопатина и морские ворота Сахалина» (с 24 июля по 30 октября).
09:00 Отправление по маршруту г. Южно-Сахалинск – г. Невельск.
Дорога до г. Невельск проходит через один из живописных и высоких перевалов о. Сахалин — Ловецкий перевал, протяженность которого около 13 км.
С перевала открываются красивейшие виды на сахалинские сопки, что позволяет увидеть всю красоту растительного мира на Сахалине.
10:45 Прибытие в г. Невельск.
Посещение набережной города, откуда можно в бинокль понаблюдать за приближающимися судами, сделать красивые фотографии, а кому повезет — увидеть оставшихся морских львов, не торопящихся уходить за своими сородичами в морскую даль.
11:15 Отправление к мысу Лопатина.
11:45–12:30 Посещение мыса Лопатина, внешний осмотр маяка.
Мыс Лопатина является южным входным мысом залива Невельского. Мыс низкий, но к нему подступает поросшая лесом возвышенность, на которой установлен маяк высотой 17,4 метра.
С мыса открывается красивый вид на бескрайнее синее море. А маяк выглядит на этом фоне — сурово и величественно, как одинокий страж, охраняющий за эту красоту.
12:30 Отправление вдоль живописного, морского побережья в порт-город Холмск.
Город Холмск является главными морскими воротами Сахалина. Морской порт Холмск расположен на юго-западном побережье острова, в вершине залива Невельского и включает в себя Южную гавань и Северную гавань.
13:30–15:00 Прибытие в г. Холмск. Обзорная экскурсия.
Во время экскурсии мы увидим останки старого японского целлюлозно-бумажного завода, посетим двор, где прожил юные годы наш знаменитый поэт, музыкант и композитор. Интересный факт: в г. Холмск родился Игорь Николаев.
Прогуляемся по приморскому бульвару и сделаем красивые фото на фоне морского побережья, с панорамными видами на главные морские ворота Сахалина, соединяющие остров с материком.
На территории приморского бульвара находится кафе, где можно приобрести кофе и выпечку.
15:00 Отправление в г. Южно-Сахалинск по еще одному из красивых перевалов нашего острова, Холмскому перевалу.
По пути сделаем остановку на самой высокой точке перевала, с которой открывается дивный вид.
Посетим мемориал павшим при штурме перевала войнам, во время освобождения Южного Сахалина в 1945 году.
Заедем на базу «Бамбучки», где можно устроить фотоссесию на фоне осколков губернаторства Карафуто.
17:00–17:30 Окончание экскурсии. Возвращение в гостиницу или к месту сбора.
Рекомендации: непродуваемые туристические/спортивные штаны и куртку с капюшоном, под них – флиску и термобелье, шарф/снуд, головной убор (плотно прилегающий к голове), треккинговая обувь, плащ-дождевик при неблагоприятных погодных условиях.
Джип-тур мыс Птичий и мыс Великан
07:00 Завтрак в ресторане или кафе гостиницы.
07:30 Выезд на экскурсию.
Движение в сторону мыса с остановкой в поселке Охотское.
Время в пути ~2,5 часа.
По пути следования открываются живописные панорамы острова и многочисленных озёр.
10:00 Прибытие на мысы, выходим на пешеходную прогулку. Вашему взгляду предстанет множество скал, сотворённых матушкой Природой.
Мыс Птичий и Мыс Великан — одно из самых красивых и удивительных морских побережий Сахалина.
Возле берега находится множество останцев в виде арок и каменных столбов, на которых располагаются птичьи колонии. В прибрежных скалах скрываются террасы, гроты и небольшие пещеры, а на пляжах мыса Великан довольно часто можно встретить тюленей.
Место отдаленное, но уединенным его назовешь не всегда. Уж очень много желающих полюбоваться местными красотами! И даже бездорожье никого не пугает. Берег на мысе обрывистый и заканчивается лесом из почти что мачтовых сосен. А дальше горы, покрытые дремучими темнохвойными лесами с преобладанием пихты.
12:30 Походный обед.
Отдых на берегу моря. Фотосессия.
14:00 Отправление в Южно-Сахалинск.
16:30 Окончание экскурсии. Возвращение в гостиницу или к месту сбора.
Ужин (самостоятельно).
Рекомендации: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, резиновые тапочки для хождения по каменистому дну в воде, средство от комаров, для желающих искупаться — купальные принадлежности, полотенце, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и резиновые сапоги.
Окончание программы. Вылет из Южно-Сахалинска
Завтрак в гостинице.
Сдача номеров до 12:00 (возможен поздний выезд с доплатой 50%/номер/сутки)
Трансфер в аэропорт с возможностью заехать (по предварительной договоренности) на рыбный рынок.
Важно: Трансфер предоставляется гостям, оплатившим проживание в г. Южно-Сахалинск.
Проживание
Стоимость тура на 1 человека (без проживания в гостинице г. Южно-Сахалинска):
- 54 100 руб. — даты заездов: c 12.05.2024 по 23.06.2024 // с 06.10.2024 по 27.10.2024;
- 58 200 руб. — даты заездов: c 30.06.2024 по 29.09.2024.
Дополнительно оплачивается проживание в гостинице в Южно-Сахалинске (стоимость на 1 человека за 5 ночей), руб:
|Гостиницы
|При двухместном размещении
|При одноместном размещении
|Доп. ночи
двухместный номер /одноместный номер
|Юность 3*
|14 500
|24 500
|2 900 / 4 900
|Белка 3*
|16 000
|27 250
|3 200 / 5 450
|Юбилейная 3*
|16 500
|28 250
|3 300 / 5 650
|Гагарин 3*
|18 000
|29 000
|3 600 / 5 800
|Мега Палас Отель 4*
|19 500
|33 250
|3 900 / 6 650
|Санта Ризот Отель 4*
две 1,5 спальные кровати
|25 000
|43 000
|5 000 / 8 600
|Санта Ризот Отель 4*
одна большая кровать
|26 250
|45 350
|5 250 / 9 070
|Парадайз Ризот отель 4*
|30 000
|55 000
|6 000 / 11 000
При самостоятельном бронировании размещения в Южно-Сахалинске просим учесть:
- трансфер на прибытие / убытие (встреча/проводы) предоставляется только до базовых гостиниц;
- турист должен самостоятельно прибыть к месту начала групповых экскурсий по программе, место и время для сбора подтверждается накануне, по окончании экскурсии туристы доставляются только до базовых гостиниц.
Варианты проживания
Гостиница «Белка»
Первая на Дальнем Востоке гостиница, выполненная по финской технологии в деревянном стиле из фрезерованного бруса.
Трёхэтажное здание с цокольным этажом построено по индивидуальному проекту, разработанному японскими архитекторами, с максимальным сохранением всех неповторимых свойств дерева — здоровый микроклимат, особая глубинная теплота, уют, создающие благоприятную атмосферу и дающие чувства защищённости и покоя. В стенах гостиницы — атмосфера теплого, таежного дерева в своей первозданной красоте.
Гостиница открыта в 2003 году.
Реновирована в 2019 году.
Во всех номерах: телевизор, Интернет Wi-Fi, сейф, кондиционер, холодильник, мини-бар, халат, тапочки, средства личной гигиены, фен.
Отель «Гагарин»
Отель «Гагарин» расположен в тихом месте в парковой зоне Южно-Сахалинска, в 15 минутах езды от аэропорта Хомутово. В отеле «Гагарин» к услугам гостей сауна с мини-бассейном.
Номера отеля «Гагарин» в Южно-Сахалинске оформлены с использованием элементов японского и европейского стилей. В числе удобств рабочий стол и телевизор с более чем 100 спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с ванной укомплектована феном, халатами и тапочками.
По утрам в отеле подают полный завтрак «шведский стол». Ресторан «Гагарин» специализируется на блюдах европейской кухни.
Гости могут отдохнуть в караоке-баре. Рядом с отелем раскинулся парк им. Гагарина с красивым садом камней.
На территории отеля «Гагарин» обустроена бесплатная парковка. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации могут организовать для гостей трансфер.
Отель «Мега Палас»
Этот отель находится на дальневосточном русском острове Сахалин, у подножия Сусунайских гор. К услугам гостей ресторан интернациональной кухни, спа-центр и ночной клуб. До центра Южно-Сахалинска можно доехать за 15 минут.
Многоэтажный отель «Мега Палас» располагает современными номерами и апартаментами с мебелью в старинном стиле. Все номера с кабельным телевидением оснащены сейфом и мини-баром.
К числу удобств спа-центра относятся фитнес-центр, гидромассажная ванна и сауна. Вечером гости могут посетить караоке-бар или ночной клуб с выступлениями диджея.
Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол». В ресторане «Маркиз» подают блюда русской, европейской и японской кухни, а сербскую кухню можно отведать в ресторане «Гриль на небе». Также работают ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан BamBoo. Гости могут расслабиться в караоке-баре Duke.
Гостиница «Санта Резорт»
Курортный отель «Санта Ризот» расположен в Южно-Сахалинске, рядом с живописным парком имени Гагарина у подножия горы Парковой, в 10 минутах езды от делового района города. К услугам гостей сауна, гидромассажная ванна, ресторан и теннисный корт.
В ресторане «Рубин» подают блюда русской, европейской, паназиатской и японской кухни. В баре «Кристалл» гости могут заказать экзотические коктейли, выпить которые можно на открытой террасе, откуда открывается панорамный вид.
В номерах курортного отеля «Санта Ризот» имеется балкон и доступен бесплатный Wi-Fi. В числе удобств кондиционер, телевизор с плоским экраном и мини-бар. Собственные ванные комнаты укомплектованы туалетно-косметическими принадлежностями, банными халатами и феном.
В курортном отеле «Санта Ризот» в распоряжении гостей спа-комплекс с сауной с плавательным бассейном, а также хорошо оборудованный тренажерный зал.
Гостиница «Юбилейная»
Эта гостиница находится в Южно-Сахалинске, в 10 минутах ходьбы от горнолыжного центра «Горный воздух». К услугам гостей номера с микроволновой печью, сауна и бесплатная частная парковка.
Номера гостиницы «Юбилейная» оформлены в классическом стиле и располагают рабочим столом и ванной комнатой с феном.
В кафе «Тайм» подают блюда европейской и восточной кухни, а в 10 минутах ходьбы от гостиницы работает несколько ресторанов.
Гости могут посетить сауну. Прогулка от гостиницы «Юбилейная» до парка имени Гагарина, где проходят развлекательные программы, займет 3 минуты.
Отель «Юность»
Отель «Юность» расположен в Южно-Сахалинске, в 300 метрах от площади Победы. К услугам гостей ресторан, общий лаундж и бесплатная частная парковка. Отель находится в 4,1 км от центра Южно-Сахалинска и в 4,4 км от железнодорожного вокзала Южно-Сахалинск. Желающие могут забронировать семейные номера.
Номера отеля «Юность» оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Постельное белье и тапочки предоставляются.
Отель «Парадайз Ризот»
Новый отель открылся в Южно-Сахалинске в непосредственной близи от горнолыжного курорта «Горный воздух».
Курортный отель «Парадиз» расположен в Южно-Сахалинске, в 4,3 км от площади Победы. К услугам гостей ресторан и бар. Курортный отель располагает семейными номерами.
Номера курортного отеля оснащены письменным столом и телевизором с плоским экраном. Номера курортного отеля Paradise располагают собственной ванной комнатой с биде и феном. Из окон открывается вид на город. Все номера оснащены холодильником.
Ежедневно в отеле сервируется завтрак «шведский стол».
Сотрудники отеля говорят на английском и русском языках и будут рады предоставить гостям информацию о регионе на стойке регистрации.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсии по программе
- Трансферы по программе
- Питание, указанное в программе: завтраки (если входят в стоимость номера) 3 обеда (на маршруте во время экскурсий) ужин в первый день
- Завтраки (если входят в стоимость номера)
- 3 обеда (на маршруте во время экскурсий)
- Ужин в первый день
- Транспортное обслуживание на маршрутах
- Сопровождение профессиональными инструкторами на всех маршрутах
- Страховка от несчастного случая, страховое покрытие до 100 000 руб
- Плащ-дождевик
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
- Проживание
- Питание, не указанное в программе тура
- Трансфер в аэропорт при самостоятельном бронировании проживания
- Экскурсия «Сивучи и морские ворота Сахалина» (с 15 мая по 17 июля):взрослый - 7 600 руб. /чел. ребенок от 7 до 12 лет - 7 000 руб. /чел
- Взрослый - 7 600 руб. /чел
- Ребенок от 7 до 12 лет - 7 000 руб. /чел
- Экскурсия «Маяк Лопатина и морские ворота Сахалина» (с 24 июля по 30 октября) - 7 600 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобные кроссовки или треккинговая обувь (основная пара и запасная);
- непромокаемая куртка;
- теплая одежда;
- любые легкие хлопчатобумажные перчатки;
- сапоги резиновые средней длины;
- сланцы;
- купальный костюм;
- головной убор;
- средства защиты от солнца и насекомых.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, в зависимости от погодных условий и набора сборного тура, при этом объем и содержание экскурсии остается неизменным.
Каковы условия трансфера?
При самостоятельном бронировании размещения в Южно-Сахалинске просим учесть:
- трансфер на прибытие/убытие (встреча/проводы) предоставляется только до базовых гостиниц;
- турист должен самостоятельно прибыть к месту начала групповых экскурсий по программе, место и время для сбора подтверждается накануне, по окончании экскурсии туристы доставляются только до базовых гостиниц.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо вам
Люди там совсем другие - добрые, открытые. Природа невероятная. Захотелось почитать об истории дальнего востока, о переселенцах, купила себе книг)
С выбором направления не ошиблась, ни о чем не пожалела. Жаль одного, что когда я вернусь, второй раз испытать эти первые эмоции уже не получится.