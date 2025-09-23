Мои заказы

Шикотан и Кунашир за 10 дней

Приглашаем вас в захватывающее путешествие по двум Курильским островам — Шикотану и Кунаширу! Вы откроете для себя удивительные пейзажи, которые не оставят равнодушными даже взыскательных путешественников.

Вас ждут увлекательные треккинговые маршруты по зарослям курильского бамбука, потрясающие фумарольные поля, величественные вулканы, озёра и бухты. Не упустите возможность насладиться красотой и неповторимостью этих мест!
5
1 отзыв
Ближайшие даты:
18
июл22
авг

Программа тура по дням

1 день

Отправление на о. Шикотан

09:00 Трансфер в порт г. Корсакова.

Посадка на теплоход.

Отправление на остров Шикотан.

Билеты на теплоход и питание на теплоходе оплачиваются дополнительно.

2 день

Прибытие на о. Шикотан

Переход на теплоходе на остров Шикотан.

Маршрут проходит через остров Кунашир.

По-другому логистику выстроить невозможно.

Расписание выстроено таким образом, чтобы мы могли сделать переход между островами в нужной нам комбинации, поэтому маршрут на Шикотан проходит через Кунашир, а обратно на Сахалин с Кунашира через Шикотан.

17:00 Прибытие на Шикотан.

Трансфер в гостиницу.

Ужин в гостинице.

3 день

Бухта Безымянная. Мыс Край Света

09:00 Завтрак в гостинице.

10:00 Экскурсия в бухту Безымянную и мыс Край света.

Обед на маршруте (перекус, бутерброды, морепродукты, чай).

18:00 Возвращение в гостиницу.

18:30 Ужин в гостинице.

4 день

Гора Шикотан. Бухта Димитрова

09:00 Завтрак в гостинице.

10:00 Отправление на гору Шикотан.

Обед на маршруте (перекус, бутерброды, морепродукты, чай).

14:00 Отправление в бухту Димитрова.

18:00 Возвращение в гостиницу.

18:30 Ужин в гостинице.

5 день

Переход на теплоходе на о. Кунашир

Переход на теплоходе на о. Кунашир.

11:00 Отправление в порт.

12:00 Посадка на теплоход.

14:00 Отправление на о. Кунашир.

18:00 Прибытие на о. Кунашир.

Ужин в гостинице.

6 день

Кальдера вулкана Головнина. Озёра Горячее и Кипящее

08:00 Завтрак в гостинице.

09:00–18:00 Экскурсия в кальдеру вулкана Головнина. Озеро Горячее и Кипящее.

В кальдере расположено два озера, одно из них носит имя Горячее, а второе, которое находится непосредственно в одном из кратеров, — озеро Кипящее.

В озерах присутствует большое количество серных и сульфидных соединений, а на Кипящем и вовсе плавает сульфидно-серная пена.

Треккинговый маршрут, от высадки с транспорта до места назначения расстояние составляет 7 км (туда – обратно 14 км).

Обед на маршруте (перекус, бутерброды, морепродукты, чай).

19:00 Ужин в гостинице.

7 день

Фумарольное поле вулкана Менделеева

08:00 Завтрак в гостинице.

09:00–16:00 Экскурсия на фумарольное поле вулкана Менделеева.

Треккинговый маршрут, от высадки с транспорта до места назначения расстояние составляет 3,5 км (туда – обратно 7 км).

Маршрут проходит через бамбук высотой около 1,2 – 1,5 метра.

Обед на маршруте (перекус, бутерброды, морепродукты, чай).

19:00 Ужин в гостинице.

8 день

Мыс Столбчатый

08:00 Завтрак в гостинице.

09:00–17:00 Экскурсия на мыс Столбчатый.

Протяженность маршрута 7 км.

Обед на маршруте (перекус, бутерброды, морепродукты, чай).

19:00 Ужин в гостинице.

Важно! Маршрут для физически подготовленных участников.

Для прохождения маршрута необходима хорошая обувь для треккинга. Большая вероятность промокнуть на маршруте, так как он проходит по скалам с прибоем воды.

9 день

Отправление в г. Корсаков

Отправление в г. Корсаков.

10:30 отправление в порт Кунашир.

13:00 отправление в порт г. Корсакова.

10 день

Прибытие в порт г. Корсакова

20:00 Прибытие в порт г. Корсакова.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах на о. Шикотан (двухместное размещение, удобства в номере) и о. Кунашир (двухместное размещение), а также в каютах теплохода.

Стоимость тура на 1 человека — 205 000 руб. /чел.

Одноместное размещение в туре не предусмотрено. Возможно подселение, подробности уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Гостиница «Кунашир»

4 ночи

Гостиница расположена в поселке Южно-Курильск (Сахалинская область, улица Мира, 16) и предлагает различные номера.

На первом этаже оборудована столовая зона с панорамными окнами и видом на бухту. Также в гостинице доступна стиральная машина

Расположение удобное, рядом отсутствуют хозяйственные постройки. Вид на бухту и закаты является одним из ключевых преимуществ.

Гостиница «Звезда»

3 ночи

Гостиница «Звезда» расположена в с. Малокурильское (Сахалинская область, Спортивная улица, 11) и предлагает различные номера.

В номерах: холодильник, чайник, ТВ, душ, полотенцесушитель. Wi-Fi стабильный.

Есть общая кухня и стиральная машина.

Расположен близко к бухте, магазинам, остановке и причалу. До маяка около 30 минут пешком.

Каюта теплохода

2 ночи

Каюта третьей категории.

Питание на теплоходе оплачивается самостоятельно.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе
  • Питание, указанное в программе (5 завтраков, 5 обедов, 7 ужинов)
  • Экскурсионное обслуживание
  • Сопровождение на протяжении тура
  • Оформление пропуска на Курильские острова
  • Проживание: Южно-Курильск - Гостиница "Кунашир" (двухместное размещение) Малокурильское - Гостиница "Звезда" (двухместное размещение, удобства в номере)
  • Южно-Курильск - Гостиница «Кунашир» (двухместное размещение)
  • Малокурильское - Гостиница «Звезда» (двухместное размещение, удобства в номере)
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Южно-Сахалинска и обратно
  • Билеты (стоимость предварительная, точная будет известна позже):билет на теплоход по маршруту порт Корсаков - порт Малокурильск (3-я категория) - стоимость уточняетсябилет на теплоход по маршруту Шикотан - Кунашир (3-я категория) - стоимость уточняетсябилет на теплоход по маршруту Кунашир - Сахалин (3-я категория) рублей - стоимость уточняется
  • Билет на теплоход по маршруту порт Корсаков - порт Малокурильск (3-я категория) - стоимость уточняется
  • Билет на теплоход по маршруту Шикотан - Кунашир (3-я категория) - стоимость уточняется
  • Билет на теплоход по маршруту Кунашир - Сахалин (3-я категория) рублей - стоимость уточняется
  • Питание на теплоходе
Место начала и завершения?
Сахалинская область, Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Обувь:

  1. Удобная городская обувь. Она понадобится вам для нахождения в пути до наших островов и между ними. Также она будет необходима вам для перемещения по городу между экскурсиями и во время городских экскурсий. Тут принципиальных особенностей нет. Кому что удобно. Для экономии места в чемодане в качестве городской обуви можно использовать кроссовки, о чем мы расскажем ниже.
  2. Кроссовки. Это самый универсальный тип обуви для путешествия на Сахалин и Курильские острова. Советуем вам приобретать кроссовки, которые могут противостоять влаге и имеют хорошую ребристую подошву для походов по скользкому грунту и переходу небольших речек.
  3. Треккинговые ботинки. Если вы выбираете для себя путешествие по Кунаширу и Шикотану, значит вы должны быть готовы к длинным треккинговым маршрутам. В наших программах есть маршруты от 8 до 15 км в день по пересеченной местности. Для преодоления этих маршрутов вам необходима треккинговая обувь с хорошей фиксацией стопы. Желательно, чтобы ботинки были с водоотталкивающим покрытием.
  4. Резиновые тапочки. Этот вид обуви будет необходим вам для передвижения по гостинице, бане и горячим источникам на Итурупе и Кунашире. Советуем обратить внимание на тапочки с фиксацией, в них вам будет особенно удобно на природных горячих источниках, где нет хорошего ровного покрытия.

Одежда:

  1. Начнём с того, что заменит вам традиционное нижнее бельё во время купания в горячих источниках и похода в баню. Речь о плавках и купальнике. Обратите внимание на то, что некоторые виды ткани могут покраситься после купания в горячих источниках, поэтому не стоит брать с собой последнюю коллекцию известных брендов.
  2. Термобельё. Мы советуем вам брать с собой в путешествие комплект термобелья, если вы планируете путешествие на Кунашир и Шикотан, при этом обращаем внимание на то, что хоть треки там и длинные, но не очень тяжелые, поэтому тут на ваше усмотрение, если у вас нет повышенного потовыделения, то можно обойтись и без него.
  3. Удобные дышащие спортивные штаны. Это самый ходовой вариант одежды на ноги при путешествии по нашим островам. Обратите внимание на то, что штаны должны хорошо тянуться, иметь высокую посадку и пропускать влагу от вашего тела.
  4. Шорты. Они будут необходимы вам при простых маршрутах в жаркую погоду. Также в них можно передвигаться по городу и в гостинице.
  5. Одежда из флиса. Мы советуем вам взять с собой одну кофту из флиса на молнии. Её можно будет использовать как легкую куртку днём и вечером в нежаркую погоду и надеть под ветровку в прохладную погоду. В любом случае её всегда можно снять и положить в рюкзак, если она не нужна, и достать её при ухудшении погоды в течение дня.
  6. Ветрозащитная куртка. Куртку обязательно нужно иметь с собой, независимо от того, когда и где вы путешествуете. Очень хорошо, если куртка будет дышать и выпускать влагу от вашего тела и одновременно будет влагостойкой снаружи, что не даст вам промокнуть от дождя.
  7. Футболка с длинным рукавом. Такие футболки мы советуем носить вам во время прохождения маршрутов через лес или густую растительность, для того чтобы максимально защитить ваше тело от насекомых, солнечных лучей и мелких царапин.

Головной убор:

  1. Buff. Самый универсальный головной убор при активном путешествии, который вообще не занимает места в вашей сумке. Из этого головного убора можно сделать легкую шапку, балаклаву, закрыть шею от ветра.
  2. Кепка. Этот головной убор будет способствовать защите от солнечных лучей в хорошую погоду.

Аксессуары:

  1. Солнцезащитные очки — это обязательный для путешествия аксессуар. Обратите внимание на то, что очки должны хорошо держаться на вашей голове, так как во время прохождения маршрута очень часто бывает, что они падают и разбиваются. Очень удобно, если очки имеют шнурок для дополнительной фиксации на шее.
  2. Солнцезащитный крем. Обязательно возьмите с собой солнцезащитный крем. Даже когда солнце не светит очень ярко и на небе облачно, во время экскурсии или прохождения треккингового маршрута ваша кожа будет очень сильно подвержена солнечному ультрафиолету. В этот момент очень велика вероятность получить ожог.
  3. Репеленты от комаров и клещей. Для защиты от клещей, комаров и белоножки советуем вам взять индивидуальный флакон. Обратите внимание на то, нет ли у вас аллергии на указанные средства.
  4. Лёгкий рюкзак 30-40 литров. Рюкзак нужно обязательно брать с собой во все путешествия по нашим островам. Он пригодится вам на любом маршруте, в нём вы сможете хранить личные вещи, еду и воду, аптечку, фотоаппарат и вещи. Обратите внимание на то, что вам должно быть удобно нести этот рюкзак в течение продолжительного времени. Желательно иметь накидку от дождя для рюкзака.
  5. Треккинговые палки. Если вы отправляетесь в тур по Кунаширу и Шикотану, рекомендуем взять с собой треккинговые палки, они помогут значительно снять нагрузку при продолжительных переходах на маршруте.
  6. Полотенце. Полотенце понадобится вам в путешествии по острову Кунашир. К сожалению, в гостинице не разрешают брать полотенца из номера для посещения горячих источников, поэтому туристам необходимо иметь своё полотенце. Его можно привезти с собой или купить на месте.
  7. Средства личной гигиены и персональная аптечка. Каждый турист должен иметь при себе средства личной гигиены, а также персональную аптечку с лекарствами, которые вам необходимы при особенностях вашего здоровья или поведения организма в разных ситуациях.
  8. Фотоаппарат и Power Bank. Сейчас в большинстве современных мобильных телефонах есть достойные фотоаппараты, но если вы увлекаетесь фотографией профессионально, вам обязательно понадобится хорошая фототехника, у нас очень много работы для вас) В любом случае рекомендуем взять с собой переносное зарядное устройство.
  9. Индивидуальный термос или термокружку. В путешествии по Кунаширу и Шикотану, во время продолжительного перехода, вам может понадобиться индивидуальный термос или термокружка, в случае если вы пьёте чай или кофе. Утром в гостинице у вас будет возможность приготовить для себя необходимый вам напиток.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какая погода будет в туре?

Путешествуя по Сахалину и Курильским островам, вам необходимо понимать главное — погода здесь очень неустойчивая.

В течение дня может светить яркое солнце и лить проливной дождь.

Вместе с погодой нужно однозначно понимать, что вы путешествуете по дикой природе, где нет подготовленных троп.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
В
Валентина
23 сен 2025
Вот и закончился тур «Сахалинские каникулы». Очень понравилась поездка. Все было организовано на высшем уровне. Гид Оля выше всяких похвал. Очень много рассказывала о Сахалине, об истории, видно, что очень любит свой край. Посетили интересные локации. Повар Сергей очень вкусно кормил морскими деликатесами. Спасибо большое всем за отлично проведенное время!
Вот и закончился тур «Сахалинские каникулы». Очень понравилась поездка. Все было организовано на высшем уровне. Гид

Тур входит в следующие категории Южно-Сахалинска

