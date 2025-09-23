Вас ждут увлекательные треккинговые маршруты по зарослям курильского бамбука, потрясающие фумарольные поля, величественные вулканы, озёра и бухты. Не упустите возможность насладиться красотой и неповторимостью этих мест!
Программа тура по дням
Отправление на о. Шикотан
09:00 Трансфер в порт г. Корсакова.
Посадка на теплоход.
Отправление на остров Шикотан.
Билеты на теплоход и питание на теплоходе оплачиваются дополнительно.
Прибытие на о. Шикотан
Переход на теплоходе на остров Шикотан.
Маршрут проходит через остров Кунашир.
По-другому логистику выстроить невозможно.
Расписание выстроено таким образом, чтобы мы могли сделать переход между островами в нужной нам комбинации, поэтому маршрут на Шикотан проходит через Кунашир, а обратно на Сахалин с Кунашира через Шикотан.
17:00 Прибытие на Шикотан.
Трансфер в гостиницу.
Ужин в гостинице.
Бухта Безымянная. Мыс Край Света
09:00 Завтрак в гостинице.
10:00 Экскурсия в бухту Безымянную и мыс Край света.
Обед на маршруте (перекус, бутерброды, морепродукты, чай).
18:00 Возвращение в гостиницу.
18:30 Ужин в гостинице.
Гора Шикотан. Бухта Димитрова
09:00 Завтрак в гостинице.
10:00 Отправление на гору Шикотан.
Обед на маршруте (перекус, бутерброды, морепродукты, чай).
14:00 Отправление в бухту Димитрова.
18:00 Возвращение в гостиницу.
18:30 Ужин в гостинице.
Переход на теплоходе на о. Кунашир
Переход на теплоходе на о. Кунашир.
11:00 Отправление в порт.
12:00 Посадка на теплоход.
14:00 Отправление на о. Кунашир.
18:00 Прибытие на о. Кунашир.
Ужин в гостинице.
Кальдера вулкана Головнина. Озёра Горячее и Кипящее
08:00 Завтрак в гостинице.
09:00–18:00 Экскурсия в кальдеру вулкана Головнина. Озеро Горячее и Кипящее.
В кальдере расположено два озера, одно из них носит имя Горячее, а второе, которое находится непосредственно в одном из кратеров, — озеро Кипящее.
В озерах присутствует большое количество серных и сульфидных соединений, а на Кипящем и вовсе плавает сульфидно-серная пена.
Треккинговый маршрут, от высадки с транспорта до места назначения расстояние составляет 7 км (туда – обратно 14 км).
Обед на маршруте (перекус, бутерброды, морепродукты, чай).
19:00 Ужин в гостинице.
Фумарольное поле вулкана Менделеева
08:00 Завтрак в гостинице.
09:00–16:00 Экскурсия на фумарольное поле вулкана Менделеева.
Треккинговый маршрут, от высадки с транспорта до места назначения расстояние составляет 3,5 км (туда – обратно 7 км).
Маршрут проходит через бамбук высотой около 1,2 – 1,5 метра.
Обед на маршруте (перекус, бутерброды, морепродукты, чай).
19:00 Ужин в гостинице.
Мыс Столбчатый
08:00 Завтрак в гостинице.
09:00–17:00 Экскурсия на мыс Столбчатый.
Протяженность маршрута 7 км.
Обед на маршруте (перекус, бутерброды, морепродукты, чай).
19:00 Ужин в гостинице.
Важно! Маршрут для физически подготовленных участников.
Для прохождения маршрута необходима хорошая обувь для треккинга. Большая вероятность промокнуть на маршруте, так как он проходит по скалам с прибоем воды.
Отправление в г. Корсаков
Отправление в г. Корсаков.
10:30 отправление в порт Кунашир.
13:00 отправление в порт г. Корсакова.
Прибытие в порт г. Корсакова
20:00 Прибытие в порт г. Корсакова.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах на о. Шикотан (двухместное размещение, удобства в номере) и о. Кунашир (двухместное размещение), а также в каютах теплохода.
Стоимость тура на 1 человека — 205 000 руб. /чел.
Одноместное размещение в туре не предусмотрено. Возможно подселение, подробности уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Гостиница «Кунашир»
Гостиница расположена в поселке Южно-Курильск (Сахалинская область, улица Мира, 16) и предлагает различные номера.
На первом этаже оборудована столовая зона с панорамными окнами и видом на бухту. Также в гостинице доступна стиральная машина
Расположение удобное, рядом отсутствуют хозяйственные постройки. Вид на бухту и закаты является одним из ключевых преимуществ.
Гостиница «Звезда»
Гостиница «Звезда» расположена в с. Малокурильское (Сахалинская область, Спортивная улица, 11) и предлагает различные номера.
В номерах: холодильник, чайник, ТВ, душ, полотенцесушитель. Wi-Fi стабильный.
Есть общая кухня и стиральная машина.
Расположен близко к бухте, магазинам, остановке и причалу. До маяка около 30 минут пешком.
Каюта теплохода
Каюта третьей категории.
Питание на теплоходе оплачивается самостоятельно.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе
- Питание, указанное в программе (5 завтраков, 5 обедов, 7 ужинов)
- Экскурсионное обслуживание
- Сопровождение на протяжении тура
- Оформление пропуска на Курильские острова
- Проживание: Южно-Курильск - Гостиница "Кунашир" (двухместное размещение) Малокурильское - Гостиница "Звезда" (двухместное размещение, удобства в номере)
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Южно-Сахалинска и обратно
- Билеты (стоимость предварительная, точная будет известна позже):билет на теплоход по маршруту порт Корсаков - порт Малокурильск (3-я категория) - стоимость уточняетсябилет на теплоход по маршруту Шикотан - Кунашир (3-я категория) - стоимость уточняетсябилет на теплоход по маршруту Кунашир - Сахалин (3-я категория) рублей - стоимость уточняется
- Питание на теплоходе
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Обувь:
- Удобная городская обувь. Она понадобится вам для нахождения в пути до наших островов и между ними. Также она будет необходима вам для перемещения по городу между экскурсиями и во время городских экскурсий. Тут принципиальных особенностей нет. Кому что удобно. Для экономии места в чемодане в качестве городской обуви можно использовать кроссовки, о чем мы расскажем ниже.
- Кроссовки. Это самый универсальный тип обуви для путешествия на Сахалин и Курильские острова. Советуем вам приобретать кроссовки, которые могут противостоять влаге и имеют хорошую ребристую подошву для походов по скользкому грунту и переходу небольших речек.
- Треккинговые ботинки. Если вы выбираете для себя путешествие по Кунаширу и Шикотану, значит вы должны быть готовы к длинным треккинговым маршрутам. В наших программах есть маршруты от 8 до 15 км в день по пересеченной местности. Для преодоления этих маршрутов вам необходима треккинговая обувь с хорошей фиксацией стопы. Желательно, чтобы ботинки были с водоотталкивающим покрытием.
- Резиновые тапочки. Этот вид обуви будет необходим вам для передвижения по гостинице, бане и горячим источникам на Итурупе и Кунашире. Советуем обратить внимание на тапочки с фиксацией, в них вам будет особенно удобно на природных горячих источниках, где нет хорошего ровного покрытия.
Одежда:
- Начнём с того, что заменит вам традиционное нижнее бельё во время купания в горячих источниках и похода в баню. Речь о плавках и купальнике. Обратите внимание на то, что некоторые виды ткани могут покраситься после купания в горячих источниках, поэтому не стоит брать с собой последнюю коллекцию известных брендов.
- Термобельё. Мы советуем вам брать с собой в путешествие комплект термобелья, если вы планируете путешествие на Кунашир и Шикотан, при этом обращаем внимание на то, что хоть треки там и длинные, но не очень тяжелые, поэтому тут на ваше усмотрение, если у вас нет повышенного потовыделения, то можно обойтись и без него.
- Удобные дышащие спортивные штаны. Это самый ходовой вариант одежды на ноги при путешествии по нашим островам. Обратите внимание на то, что штаны должны хорошо тянуться, иметь высокую посадку и пропускать влагу от вашего тела.
- Шорты. Они будут необходимы вам при простых маршрутах в жаркую погоду. Также в них можно передвигаться по городу и в гостинице.
- Одежда из флиса. Мы советуем вам взять с собой одну кофту из флиса на молнии. Её можно будет использовать как легкую куртку днём и вечером в нежаркую погоду и надеть под ветровку в прохладную погоду. В любом случае её всегда можно снять и положить в рюкзак, если она не нужна, и достать её при ухудшении погоды в течение дня.
- Ветрозащитная куртка. Куртку обязательно нужно иметь с собой, независимо от того, когда и где вы путешествуете. Очень хорошо, если куртка будет дышать и выпускать влагу от вашего тела и одновременно будет влагостойкой снаружи, что не даст вам промокнуть от дождя.
- Футболка с длинным рукавом. Такие футболки мы советуем носить вам во время прохождения маршрутов через лес или густую растительность, для того чтобы максимально защитить ваше тело от насекомых, солнечных лучей и мелких царапин.
Головной убор:
- Buff. Самый универсальный головной убор при активном путешествии, который вообще не занимает места в вашей сумке. Из этого головного убора можно сделать легкую шапку, балаклаву, закрыть шею от ветра.
- Кепка. Этот головной убор будет способствовать защите от солнечных лучей в хорошую погоду.
Аксессуары:
- Солнцезащитные очки — это обязательный для путешествия аксессуар. Обратите внимание на то, что очки должны хорошо держаться на вашей голове, так как во время прохождения маршрута очень часто бывает, что они падают и разбиваются. Очень удобно, если очки имеют шнурок для дополнительной фиксации на шее.
- Солнцезащитный крем. Обязательно возьмите с собой солнцезащитный крем. Даже когда солнце не светит очень ярко и на небе облачно, во время экскурсии или прохождения треккингового маршрута ваша кожа будет очень сильно подвержена солнечному ультрафиолету. В этот момент очень велика вероятность получить ожог.
- Репеленты от комаров и клещей. Для защиты от клещей, комаров и белоножки советуем вам взять индивидуальный флакон. Обратите внимание на то, нет ли у вас аллергии на указанные средства.
- Лёгкий рюкзак 30-40 литров. Рюкзак нужно обязательно брать с собой во все путешествия по нашим островам. Он пригодится вам на любом маршруте, в нём вы сможете хранить личные вещи, еду и воду, аптечку, фотоаппарат и вещи. Обратите внимание на то, что вам должно быть удобно нести этот рюкзак в течение продолжительного времени. Желательно иметь накидку от дождя для рюкзака.
- Треккинговые палки. Если вы отправляетесь в тур по Кунаширу и Шикотану, рекомендуем взять с собой треккинговые палки, они помогут значительно снять нагрузку при продолжительных переходах на маршруте.
- Полотенце. Полотенце понадобится вам в путешествии по острову Кунашир. К сожалению, в гостинице не разрешают брать полотенца из номера для посещения горячих источников, поэтому туристам необходимо иметь своё полотенце. Его можно привезти с собой или купить на месте.
- Средства личной гигиены и персональная аптечка. Каждый турист должен иметь при себе средства личной гигиены, а также персональную аптечку с лекарствами, которые вам необходимы при особенностях вашего здоровья или поведения организма в разных ситуациях.
- Фотоаппарат и Power Bank. Сейчас в большинстве современных мобильных телефонах есть достойные фотоаппараты, но если вы увлекаетесь фотографией профессионально, вам обязательно понадобится хорошая фототехника, у нас очень много работы для вас) В любом случае рекомендуем взять с собой переносное зарядное устройство.
- Индивидуальный термос или термокружку. В путешествии по Кунаширу и Шикотану, во время продолжительного перехода, вам может понадобиться индивидуальный термос или термокружка, в случае если вы пьёте чай или кофе. Утром в гостинице у вас будет возможность приготовить для себя необходимый вам напиток.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая погода будет в туре?
Путешествуя по Сахалину и Курильским островам, вам необходимо понимать главное — погода здесь очень неустойчивая.
В течение дня может светить яркое солнце и лить проливной дождь.
Вместе с погодой нужно однозначно понимать, что вы путешествуете по дикой природе, где нет подготовленных троп.