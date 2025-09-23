6 день

Кальдера вулкана Головнина. Озёра Горячее и Кипящее

08:00 Завтрак в гостинице.

09:00–18:00 Экскурсия в кальдеру вулкана Головнина. Озеро Горячее и Кипящее.

В кальдере расположено два озера, одно из них носит имя Горячее, а второе, которое находится непосредственно в одном из кратеров, — озеро Кипящее.

В озерах присутствует большое количество серных и сульфидных соединений, а на Кипящем и вовсе плавает сульфидно-серная пена.

Треккинговый маршрут, от высадки с транспорта до места назначения расстояние составляет 7 км (туда – обратно 14 км).

Обед на маршруте (перекус, бутерброды, морепродукты, чай).

19:00 Ужин в гостинице.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160