2 день

Вылет на Кунашир

Утром отправляемся в аэропорт и вылетаем на Кунашир – самый южный Курильский остров.

Название означает «чёрный остров» и указывает на его природу — темнохвойные леса, тёмные почвы, и четыре действующих вулкана (на три из которых мы с вами отправимся).

Принадлежность острова России оспаривает Япония, которая рассматривает его как часть своего округа Нэмуро. Вопрос, кто появился раньше на Южных Курилах и, в частности, на Кунашире — русские или японцы — до сих пор остаётся спорным. Но, это история, а мы с вами, долго не раздумывая, сразу отправляемся в путь!

После проверки погранпропусков нас ждёт заброска к Чертову пальцу, где мы разобьем лагерь.

Чертов палец – это кекур, останец, похожий на палец. Кажется, что кто-то большой и гигантский нырнул в море и показывает оттуда вытянутый палец с острым ногтем.

Скала совершенно отвесная, высота конструкции высотой с пятиэтажный дом. А самое главное, вокруг никаких других скал и утёсов нет вообще. Говорят, что после землетрясения 1994 г. Чёртов палец потерял часть фаланги и лишился былой грациозности, но по-прежнему впечатляет!

Обед, радиальная прогулка до мыса Сукачева, возвращение в лагерь, ужин и знакомство.