Поход на Кунашир с восхождением на Тятю

Кунашир — далекий остров, место жительства отчаянных романтиков, рыбаков и военных.

Здесь видно, как просыпается солнце, вставая оттуда, где расположился ближайший российский сосед — Шикотан.

Здесь видно, как солнце заходит за острова
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Японии, поэтому на Кунашире никто не считает ее «Страной восходящего солнца».

На Кунашир отправимся на самолете и с высоты птичьего полета посмотрим на Японию и острова Курильского архипелага.

За 13 дней похода вы посетите самые знаковые места Кунашира, в том числе взойдете на высочайший действующий вулкан Курильских островов — Тятю 1819 м, а также посетите еще 2 действующих вулкана и жемчужину острова — Столбчатый мыс. По возвращении на Сахалин вас ждёт морская прогулка к заброшенному японскому маяку Анива.

5
3 отзыва
Поход на Кунашир с восхождением на Тятю
Поход на Кунашир с восхождением на Тятю
Поход на Кунашир с восхождением на Тятю
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прилет в Южно-Сахалинск

Прилетаем утром в Южно-Сахалинск в любое удобное время.

Свободная программа, вашему организму необходимо адаптироваться к смене часового пояса и климата.

Как можно провести этот день? Отдохнуть и выспаться. Всё-таки за плечами непростой 8-ми часовой перелет из Москвы. Или можно посетить местные достопримечательности и погулять по Южно-Сахалинску – городу с богатой историей, здесь правда есть что посмотреть!

  • проживание в хостеле;
  • есть связь и интернет;
  • питание в кафе.
Прилет в Южно-СахалинскПрилет в Южно-Сахалинск
2 день

Вылет на Кунашир

Утром отправляемся в аэропорт и вылетаем на Кунашир – самый южный Курильский остров.

Название означает «чёрный остров» и указывает на его природу — темнохвойные леса, тёмные почвы, и четыре действующих вулкана (на три из которых мы с вами отправимся).

Принадлежность острова России оспаривает Япония, которая рассматривает его как часть своего округа Нэмуро. Вопрос, кто появился раньше на Южных Курилах и, в частности, на Кунашире — русские или японцы — до сих пор остаётся спорным. Но, это история, а мы с вами, долго не раздумывая, сразу отправляемся в путь!

После проверки погранпропусков нас ждёт заброска к Чертову пальцу, где мы разобьем лагерь.

Чертов палец – это кекур, останец, похожий на палец. Кажется, что кто-то большой и гигантский нырнул в море и показывает оттуда вытянутый палец с острым ногтем.

Скала совершенно отвесная, высота конструкции высотой с пятиэтажный дом. А самое главное, вокруг никаких других скал и утёсов нет вообще. Говорят, что после землетрясения 1994 г. Чёртов палец потерял часть фаланги и лишился былой грациозности, но по-прежнему впечатляет!

Обед, радиальная прогулка до мыса Сукачева, возвращение в лагерь, ужин и знакомство.

  • перелет 1,5 часа;
  • ночевка в палатке;
  • есть связь и мобильный интернет;
  • 4 км без рюкзаков.
Вылет на Кунашир
3 день

Чертов Палец - мыс Рубежный, заброска на лодках к подножию Тяти

После завтрака нас ждет заброска на лодках под вулкан Тятя.

Небольшими партиями распределяемся по лодкам, путь долгий – около 2,5ч, настоящее морское приключение.

Заранее советуем запастись Драминой тех, кого укачивает, а также как следует утеплиться.

По пути можем увидеть тюленей, дельфинов и даже косаток. Разбиваем лагерь на берегу моря. Готовимся к завтрашнему восхождению. Ранний отбой.

  • 2-3 часа по морю на лодках;
  • ночевка в палатках;
  • нет связи и интернета.
Чертов Палец - мыс Рубежный, заброска на лодках к подножию ТятиЧертов Палец - мыс Рубежный, заброска на лодках к подножию ТятиЧертов Палец - мыс Рубежный, заброска на лодках к подножию Тяти
4 день

Восхождение на Тятю

Начинаем наше восхождение на вулкан Тятя (1819 метров).

Вулкан входит в топ 10 самых красивых вулканов мира. Это второй по высоте вулкан на Курильских островах и высшая точка острова Кунашир.

Восхождение на вулкан не самое простое и в общей сложности займет 10-12 часов (6-8 часов подъем, 4-6 часов спуск) – несмотря на то, что идем без больших рюкзаков, требуется хорошая физическая подготовка.

Подъем начинается через густой лес, далее начинаются знаменитые шлаковые поля с высохшими деревьями. В июле 1973 года было мощнейшее извержение вулкана Тяти и лес погиб. На высоте 650 м достигаем кратера Отважный – в хорошую погоду виды отсюда просто потрясающие, в плохую – завораживающие.

После кратера начинается самая сложная часть подъёма на гребень (1400 м). С гребня подъём на молодой конус займет около 40 минут.

И вот мы достигли наивысшей точки 1819 м. Земля теплая – явное ощущение, что вулкан живет и дышит.

Фотографируемся, отдыхаем, делаем перекус.

На обратном пути спустимся к обломкам вертолёта, разбившегося в результате катастрофы в 1975 году. Спуск очень крутой и сыпучий, соблюдаем все меры предосторожности.

После выхода на старый кратер, возвращаемся в лагерь тем же путем.

  • без рюкзаков 15 км, набор высоты около 1800 м;
  • ночевка в палатке;
  • может ловить связь на вершине вулкана.
Восхождение на ТятюВосхождение на ТятюВосхождение на ТятюВосхождение на Тятю
5 день

Мыс Рубежный - река Рогачевка

Выдвигаемся в обратный путь от мыса Рубежного к реке Рогачевка по побережью.

Будут небольшие броды, песок, камни и грунтовые дороги. День сложный и длинный, зато вечером можно выдохнуть, больше таких длительных переходов не предвидится.

  • 20 км под рюкзаком;
  • нет связи и интернета.
Мыс Рубежный - река Рогачевка
6 день

Река Рогачевка - горячие источники на р. Чайке

Продолжаем путь по побережью, поднимаемся на небольшой хребет и спускаемся к береговой линии.

По пути нас ждут несколько не очень глубоких бродов через притоки. К вечеру приходим к реке Чайка, здесь можно расслабиться и погреться в горячих источниках.

  • 16 км под рюкзаком;
  • нет связи и интернета.
Река Рогачевка - горячие источники на р. Чайке
7 день

Р. Чайка - кордон на влк. Головнина

Утром еще немного понежимся в горячих источниках, затем проделаем путь около 5 км до места, где нас заберет трансфер.

Заедем в администрацию заповедника «Курильский», где нам торжественно вручат сертификаты о восхождении на самый высокий вулкан Курильских островов.

Затем отправимся к подножию вулкана Головнина. Пару часов подъема по красивейшему лесу и мы на кордоне, где разбиваем лагерь. Прогулка по кальдере вулкана нас ждет уже завтра.

  • 8 км под рюкзаком;
  • есть связь и интернет;
  • переезд 1 час.
Р. Чайка - кордон на влк. ГоловнинаР. Чайка - кордон на влк. ГоловнинаР. Чайка - кордон на влк. Головнина
8 день

Радиальная прогулка в кальдере вулкана Головнина

Сегодня полностью посвятим день вулкану Головнина и его кальдере. Гуляем по окрестностям, ведь там есть что посмотреть!

Сходим к Кипящему озеру. Будем купаться в теплых ручьях и озере Горячем. Очевидно, почему эти озера получили такое название – деятельность вулкана всё еще продолжается.

Вулкан Головнина невысокий, всего 541м, но знаменит своей кальдерой, диаметром почти 5 км! На дне кальдеры 4 небольших вулканических купола, 2 взрывных кратера, озера, горячие ключи и грязевые котлы. Вулкан извергался последний раз в 1998 году.

  • 10 км без рюкзаков;
  • нет связи и интернета;
  • ночевка в палатке.
Радиальная прогулка в кальдере вулкана ГоловнинаРадиальная прогулка в кальдере вулкана ГоловнинаРадиальная прогулка в кальдере вулкана Головнина
9 день

Вулкан Головнина - вулкан Менделеева

Собираем лагерь и отправляемся к дороге, где нас ждет трансфер на 15-ый километр.

Оставляем рюкзаки, берем самое необходимое и налегке идем на восхождение на вулкан Менделеева. Восхождение займёт около 5 часов. Нас ждет путь по зарослям бамбука.

Через 2 часа мы оказываемся на сульфатном поле, наблюдаем мощные выделения газа и громкий шум. Здесь находятся одни из самых гигантских фумарол в мире.

Еще немного и достигаем высшей точки вулкана Менделеева (887 метров). Путь наверх не из простых, нужно будет карабкаться по корням, подниматься по крутой тропе. Но виды, которые откроются, компенсируют все трудности.

Спуск к месту, где оставили рюкзаки.

После небольшого отдыха продолжаем путь с вещами по приятной эко-тропе «Столбовская». Лагерь разбиваем на берегу моря.

  • 10 км (4 км под рюкзаками и 6 км без рюкзаков);
  • ночевка в палатке;
  • нет связи и интернета.
Вулкан Головнина - вулкан МенделееваВулкан Головнина - вулкан МенделееваВулкан Головнина - вулкан Менделеева
10 день

Радиальный выход на мыс Столбчатый

Мыс Столбчатый – это визитная карточка Кунашира, охраняется наследием ЮНЕСКО.

Мыс сложен наслоениями базальтовых лав вулкана Менделеева в виде 5-ти и 6-ти гранных колонн разных размеров. Место впечатляет!

Гуляем по мысу, фотографируемся.

Возвращаемся в лагерь.

  • 12 км без рюкзаков;
  • ночевка в палатке;
  • нет связи и интернета.
Радиальный выход на мыс СтолбчатыйРадиальный выход на мыс Столбчатый
11 день

Лагерь у моря - пос. Третьяково

Утром собираем лагерь и переходим в поселок Третьяково, откуда нас заберет трансфер и отвезет в аэропорт.

Прощаемся с Кунаширом.

Полтора часа в полете и мы снова на Сахалине. Трансфер отвозит нас в хостел.

Отдыхаем, гуляем по вечернему Южно-Сахалинску.

  • 5 км под рюкзаком;
  • есть связь и интернет;
  • ночевка в хостеле.
Лагерь у моря - пос. ТретьяковоЛагерь у моря - пос. Третьяково
12 день

Запасной день. Морская прогулка на маяк Анива

Запасной день на случай задержки самолета с Кунашира. Если всё идет по плану и погодные условия благоприятные, в этот день отправляемся на водную прогулку к маяку Анива – главная достопримечательность Сахалина.

Выезжаем в поселок Новиково, чтобы на лодках отправиться на самый юг Тонино-Анивского полуострова. Маяк был установлен японцами в 1939 году на небольшой скале Сивучья, возле труднодоступного скалистого мыса Анива.

Здесь встречается холодное Охотское море и теплый Анивский залив, поэтому нередки туманы и сильные ветра. Высота маяка 31 метр, башня имеет 9 этажей. В данный момент маяк заброшен и не действует.

После осмотра маяка отправимся в обратный путь и остановимся на перекус в районе Мраморного мыса. Во время морских переходов мы можем встретить сивучей, чаек, нерп, дельфинов, китов и касаток.

Возвращаемся в Южно-Сахалинск около 18 вечера. Ужин в кафе или хостеле.

  • ночевка в хостеле;
  • питание в кафе;
  • есть связи и интернет.
Запасной день. Морская прогулка на маяк АниваЗапасной день. Морская прогулка на маяк АниваЗапасной день. Морская прогулка на маяк АниваЗапасной день. Морская прогулка на маяк Анива
13 день

Вылет домой

Прощаемся с Дальним Востоком, вылет домой.

По желанию можно задержаться на Сахалине еще на несколько дней и посмотреть достопримечательности, которые не входят в нашу программу.

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • в Южно-Сахалинске в комфортабельном хостеле в многоместных номерах (3 ночи);
  • в туристических палатках (9 ночей)

Варианты проживания

Хостел в Южно-Сахалинске

3 ночи

В Южно-Сахалинске живем в комфортабельном хостеле в многоместных номерах. Общая кухня, туалет, душ.

Туристическая палатка

9 ночей

На активной части маршрута живем в палатках.

Туристическая палатка

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Ответы на вопросы

Что включено
  • 3 ночи в уютном хостеле Южно-Сахалинска
  • Трёхразовое питание на маршруте
  • Билеты на самолет Южно-Сахалинск - Южно-Курильск - Южно-Сахалинск
  • Все трансферы на Сахалине и Кунашире по программе
  • Заброска на лодке/вездеходе к подножию влк. Тятя
  • Оформление пропуска в заповедник «Курильский»
  • Кемпинговые сборы за проживание на территории заповедника
  • Оформление коллективного пропуска в пограничную зону
  • Сертификат о восхождении на вулкан Тятя
  • Прокат группового снаряжения (палатки, горелки, котлы и пр.)
  • Доставка авиапочтой на Сахалин модулей с едой и общественным снаряжением
  • Заброска модулей на середину маршрута на Кунашире
  • Регистрация группы в МЧС
  • Услуги инструкторов
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
  • Трансфер от/до аэропорта
  • Прокат личного снаряжения: рюкзак, спальник, пенка и т. д
  • Питание в Южно-Сахалинске (от 3000 рублей)
  • Экскурсия на маяк Анива при благоприятной погоде (6000-8000 рублей)
  • Оформление индивидуального погранпропуска для иностранных граждан
  • Все расходы связанные с форс-мажорами или чрезвычайными ситуациями
Место начала и завершения?
Сахалинская область, Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Очень важно подобрать соответствующее снаряжение для каждого похода, ведь это залог вашего хорошего настроения и комфорта на маршруте.

Погода на Курильских островах переменчива и часто непредсказуема. Может стоять изнуряющая жара, а можно попасть в настоящую непогоду – затяжные дожди и сильный ветер. Довольно ощутим перепад температуры днём и ночью, поэтому теплые вещи обязательно должны быть в нужном количестве.

Личное снаряжение должно весить 10-15 кг и занимать около 2/3 объёма рюкзака. Не забывайте, что вам ещё нести часть общественного снаряжения и модули с едой.

СНАРЯЖЕНИЕ

  • Рюкзак штурмовой (20-35 литров)
  • Рюкзак для длительного похода (90 л – мужчины, 70 л – женщины) с поясом
  • Накидка на рюкзак
  • Пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат)
  • Подпопник (пендаль, хоба, пенозад, сидушка туристическая)
  • Фонарик налобный светодиодный
  • Треккинговые палки
  • Гермомешок
  • Спальник весенне-осенний (температура комфорта 0/+5* С)
  • Гермопакет для телефона/документов

ОДЕЖДА

  • Одежда для сна
  • Нижнее бельё
  • Плавательный костюм (купальник, плавки)
  • Термобельё
  • Штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё)
  • Штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые)
  • Штаны теплые для вечера (флисовые)
  • Шорты
  • Носки или термоноски
  • Термоноски теплые
  • Фонарики (гамаши, бахилы)
  • Футболка
  • Рубашка с длинным рукавом
  • Теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер)
  • Куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана)
  • Перчатки рабочие
  • Шапочка лёгкая
  • Головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа)
  • Накидка от дождя с капюшоном
  • Треккинговые ботинки
  • Шлёпки/кроксы/сандалии
  • Пуховик тонкий
  • Бафф

ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ

  • Паспорт
  • Деньги
  • Набор посуды (КЛМН)
  • Многоразовая бутылка
  • Туалетная бумага
  • Индивидуальная аптечка
  • Солнцезащитный крем и гигиеническая помада
  • Предметы личной гигиены
  • Лёгкое полотенце
  • Спички
  • Телефон
  • Медицинский полис
  • Очки солнцезащитные
  • Средство от комаров
  • Средство от клещей
  • Рекомендуем добавить
  • Фотоаппарат
  • Нитки и иголка
  • Студенческий билет (если есть)
  • Платье
  • Палатка
  • Пауэрбанк
Какая нужна подготовка?

Обязателен опыт походов, опыт хождения под рюкзаком и хорошая физическая подготовка.

Есть несколько переходов подряд свыше 20км под рюкзаком. Плюс сложное 12-часовое восхождение на вулкан Тятя.

Очень просим вас рассчитывать свои силы. Если вы сомневаетесь или адекватно не представляет, что такое 20-25 км под рюкзаком или 7-ми часовой подъем на вулкан, советуем выбрать безрюкзачные активные туры, они тоже непростые и весьма интересные.

Есть ли связь на маршруте?

Связь на маршруте частично есть, иногда ловит интернет. Однако необходимо предупреждать близких, что вы будете не на связи какое-то время.

Какое питание в походе?

Во время активной части предусмотрено трехразовое питание, мы готовим на газовых горелках и на костре. Готовят еду участники сами, для этого назначаются дежурные, всегда под руководством инструктора.

В остальные дни участники питаются самостоятельно в кафе или готовят еду на кухне в хостеле.

Допускается ли участие детей?

Мы можем рассмотреть вариант участия детей от 14 лет с отличной физической подготовкой и туристическим опытом под рюкзаком. Решается индивидуально.

Нужно ли покупать какое-то снаряжение или походную одежду?

У вас должно быть с собой все по списку.

Особое внимание просим обратить на вашу обувь! Нужны хорошие треккинговые ботинки, городские кроссовки и т. д. НЕ ПОДХОДЯТ для нашего маршрута. Во время треккинга идем по сложному рельефу под тяжелым рюкзаком, большая нагрузка на голеностоп и большой риск получить травму в случае, если у вас неподходящая обувь.

Треккинговые палки также обязательны в нашем походе.

Еще обратите внимание на рюкзак – он обязательно должен быть с поясом и хорошо сидеть по вашей спине, иначе есть риск травмироваться!

В чем сложность маршрута?

Несколько дней подряд под рюкзаком 20-25км + сразу 12-часовое восхождение на вулкан Тятя (1819м) + длительные переходы по песку + большая нагрузка на голенстоп + переходы без тропы по густому бамбучнику + скальные прижимы.

Во второй половине маршрута восхождение на еще 2 вулкана (попроще).

Много медведей и лис.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 23 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
5 авг 2024
Нареканий нет, все вопросы решаются в моменте, всегда на связи, готовые помочь.
А
20 июл 2024
Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.
Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.
А
6 июл 2024
Хороший отзыв в основном конечно инструкторам. Андрей и Рита, огромные молодцы. Профессионалы, у них прям талант. Спасибо вам большое. Надеюсь где нибудь увижу вас на других маршрутах.)) Спасибо за маленькое, но очень яркое приключение.
Хороший отзыв в основном конечно инструкторам. Андрей и Рита, огромные молодцы. Профессионалы, у них прям талант.

Тур входит в следующие категории Южно-Сахалинска

ПешеходныеТермальные источникиПрирода и пейзажиВсе турыМаяк АниваПопулярные местаВосхожденияМногодневные походы

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