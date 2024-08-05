Здесь видно, как просыпается солнце, вставая оттуда, где расположился ближайший российский сосед — Шикотан.
Здесь видно, как солнце заходит за острова
Программа тура по дням
Прилет в Южно-Сахалинск
Прилетаем утром в Южно-Сахалинск в любое удобное время.
Свободная программа, вашему организму необходимо адаптироваться к смене часового пояса и климата.
Как можно провести этот день? Отдохнуть и выспаться. Всё-таки за плечами непростой 8-ми часовой перелет из Москвы. Или можно посетить местные достопримечательности и погулять по Южно-Сахалинску – городу с богатой историей, здесь правда есть что посмотреть!
- проживание в хостеле;
- есть связь и интернет;
- питание в кафе.
Вылет на Кунашир
Утром отправляемся в аэропорт и вылетаем на Кунашир – самый южный Курильский остров.
Название означает «чёрный остров» и указывает на его природу — темнохвойные леса, тёмные почвы, и четыре действующих вулкана (на три из которых мы с вами отправимся).
Принадлежность острова России оспаривает Япония, которая рассматривает его как часть своего округа Нэмуро. Вопрос, кто появился раньше на Южных Курилах и, в частности, на Кунашире — русские или японцы — до сих пор остаётся спорным. Но, это история, а мы с вами, долго не раздумывая, сразу отправляемся в путь!
После проверки погранпропусков нас ждёт заброска к Чертову пальцу, где мы разобьем лагерь.
Чертов палец – это кекур, останец, похожий на палец. Кажется, что кто-то большой и гигантский нырнул в море и показывает оттуда вытянутый палец с острым ногтем.
Скала совершенно отвесная, высота конструкции высотой с пятиэтажный дом. А самое главное, вокруг никаких других скал и утёсов нет вообще. Говорят, что после землетрясения 1994 г. Чёртов палец потерял часть фаланги и лишился былой грациозности, но по-прежнему впечатляет!
Обед, радиальная прогулка до мыса Сукачева, возвращение в лагерь, ужин и знакомство.
- перелет 1,5 часа;
- ночевка в палатке;
- есть связь и мобильный интернет;
- 4 км без рюкзаков.
Чертов Палец - мыс Рубежный, заброска на лодках к подножию Тяти
После завтрака нас ждет заброска на лодках под вулкан Тятя.
Небольшими партиями распределяемся по лодкам, путь долгий – около 2,5ч, настоящее морское приключение.
Заранее советуем запастись Драминой тех, кого укачивает, а также как следует утеплиться.
По пути можем увидеть тюленей, дельфинов и даже косаток. Разбиваем лагерь на берегу моря. Готовимся к завтрашнему восхождению. Ранний отбой.
- 2-3 часа по морю на лодках;
- ночевка в палатках;
- нет связи и интернета.
Восхождение на Тятю
Начинаем наше восхождение на вулкан Тятя (1819 метров).
Вулкан входит в топ 10 самых красивых вулканов мира. Это второй по высоте вулкан на Курильских островах и высшая точка острова Кунашир.
Восхождение на вулкан не самое простое и в общей сложности займет 10-12 часов (6-8 часов подъем, 4-6 часов спуск) – несмотря на то, что идем без больших рюкзаков, требуется хорошая физическая подготовка.
Подъем начинается через густой лес, далее начинаются знаменитые шлаковые поля с высохшими деревьями. В июле 1973 года было мощнейшее извержение вулкана Тяти и лес погиб. На высоте 650 м достигаем кратера Отважный – в хорошую погоду виды отсюда просто потрясающие, в плохую – завораживающие.
После кратера начинается самая сложная часть подъёма на гребень (1400 м). С гребня подъём на молодой конус займет около 40 минут.
И вот мы достигли наивысшей точки 1819 м. Земля теплая – явное ощущение, что вулкан живет и дышит.
Фотографируемся, отдыхаем, делаем перекус.
На обратном пути спустимся к обломкам вертолёта, разбившегося в результате катастрофы в 1975 году. Спуск очень крутой и сыпучий, соблюдаем все меры предосторожности.
После выхода на старый кратер, возвращаемся в лагерь тем же путем.
- без рюкзаков 15 км, набор высоты около 1800 м;
- ночевка в палатке;
- может ловить связь на вершине вулкана.
Мыс Рубежный - река Рогачевка
Выдвигаемся в обратный путь от мыса Рубежного к реке Рогачевка по побережью.
Будут небольшие броды, песок, камни и грунтовые дороги. День сложный и длинный, зато вечером можно выдохнуть, больше таких длительных переходов не предвидится.
- 20 км под рюкзаком;
- нет связи и интернета.
Река Рогачевка - горячие источники на р. Чайке
Продолжаем путь по побережью, поднимаемся на небольшой хребет и спускаемся к береговой линии.
По пути нас ждут несколько не очень глубоких бродов через притоки. К вечеру приходим к реке Чайка, здесь можно расслабиться и погреться в горячих источниках.
- 16 км под рюкзаком;
- нет связи и интернета.
Р. Чайка - кордон на влк. Головнина
Утром еще немного понежимся в горячих источниках, затем проделаем путь около 5 км до места, где нас заберет трансфер.
Заедем в администрацию заповедника «Курильский», где нам торжественно вручат сертификаты о восхождении на самый высокий вулкан Курильских островов.
Затем отправимся к подножию вулкана Головнина. Пару часов подъема по красивейшему лесу и мы на кордоне, где разбиваем лагерь. Прогулка по кальдере вулкана нас ждет уже завтра.
- 8 км под рюкзаком;
- есть связь и интернет;
- переезд 1 час.
Радиальная прогулка в кальдере вулкана Головнина
Сегодня полностью посвятим день вулкану Головнина и его кальдере. Гуляем по окрестностям, ведь там есть что посмотреть!
Сходим к Кипящему озеру. Будем купаться в теплых ручьях и озере Горячем. Очевидно, почему эти озера получили такое название – деятельность вулкана всё еще продолжается.
Вулкан Головнина невысокий, всего 541м, но знаменит своей кальдерой, диаметром почти 5 км! На дне кальдеры 4 небольших вулканических купола, 2 взрывных кратера, озера, горячие ключи и грязевые котлы. Вулкан извергался последний раз в 1998 году.
- 10 км без рюкзаков;
- нет связи и интернета;
- ночевка в палатке.
Вулкан Головнина - вулкан Менделеева
Собираем лагерь и отправляемся к дороге, где нас ждет трансфер на 15-ый километр.
Оставляем рюкзаки, берем самое необходимое и налегке идем на восхождение на вулкан Менделеева. Восхождение займёт около 5 часов. Нас ждет путь по зарослям бамбука.
Через 2 часа мы оказываемся на сульфатном поле, наблюдаем мощные выделения газа и громкий шум. Здесь находятся одни из самых гигантских фумарол в мире.
Еще немного и достигаем высшей точки вулкана Менделеева (887 метров). Путь наверх не из простых, нужно будет карабкаться по корням, подниматься по крутой тропе. Но виды, которые откроются, компенсируют все трудности.
Спуск к месту, где оставили рюкзаки.
После небольшого отдыха продолжаем путь с вещами по приятной эко-тропе «Столбовская». Лагерь разбиваем на берегу моря.
- 10 км (4 км под рюкзаками и 6 км без рюкзаков);
- ночевка в палатке;
- нет связи и интернета.
Радиальный выход на мыс Столбчатый
Мыс Столбчатый – это визитная карточка Кунашира, охраняется наследием ЮНЕСКО.
Мыс сложен наслоениями базальтовых лав вулкана Менделеева в виде 5-ти и 6-ти гранных колонн разных размеров. Место впечатляет!
Гуляем по мысу, фотографируемся.
Возвращаемся в лагерь.
- 12 км без рюкзаков;
- ночевка в палатке;
- нет связи и интернета.
Лагерь у моря - пос. Третьяково
Утром собираем лагерь и переходим в поселок Третьяково, откуда нас заберет трансфер и отвезет в аэропорт.
Прощаемся с Кунаширом.
Полтора часа в полете и мы снова на Сахалине. Трансфер отвозит нас в хостел.
Отдыхаем, гуляем по вечернему Южно-Сахалинску.
- 5 км под рюкзаком;
- есть связь и интернет;
- ночевка в хостеле.
Запасной день. Морская прогулка на маяк Анива
Запасной день на случай задержки самолета с Кунашира. Если всё идет по плану и погодные условия благоприятные, в этот день отправляемся на водную прогулку к маяку Анива – главная достопримечательность Сахалина.
Выезжаем в поселок Новиково, чтобы на лодках отправиться на самый юг Тонино-Анивского полуострова. Маяк был установлен японцами в 1939 году на небольшой скале Сивучья, возле труднодоступного скалистого мыса Анива.
Здесь встречается холодное Охотское море и теплый Анивский залив, поэтому нередки туманы и сильные ветра. Высота маяка 31 метр, башня имеет 9 этажей. В данный момент маяк заброшен и не действует.
После осмотра маяка отправимся в обратный путь и остановимся на перекус в районе Мраморного мыса. Во время морских переходов мы можем встретить сивучей, чаек, нерп, дельфинов, китов и касаток.
Возвращаемся в Южно-Сахалинск около 18 вечера. Ужин в кафе или хостеле.
- ночевка в хостеле;
- питание в кафе;
- есть связи и интернет.
Вылет домой
Прощаемся с Дальним Востоком, вылет домой.
По желанию можно задержаться на Сахалине еще на несколько дней и посмотреть достопримечательности, которые не входят в нашу программу.
Проживание
Тур предусматривает проживание:
- в Южно-Сахалинске в комфортабельном хостеле в многоместных номерах (3 ночи);
- в туристических палатках (9 ночей)
Варианты проживания
Хостел в Южно-Сахалинске
В Южно-Сахалинске живем в комфортабельном хостеле в многоместных номерах. Общая кухня, туалет, душ.
Туристическая палатка
На активной части маршрута живем в палатках.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- 3 ночи в уютном хостеле Южно-Сахалинска
- Трёхразовое питание на маршруте
- Билеты на самолет Южно-Сахалинск - Южно-Курильск - Южно-Сахалинск
- Все трансферы на Сахалине и Кунашире по программе
- Заброска на лодке/вездеходе к подножию влк. Тятя
- Оформление пропуска в заповедник «Курильский»
- Кемпинговые сборы за проживание на территории заповедника
- Оформление коллективного пропуска в пограничную зону
- Сертификат о восхождении на вулкан Тятя
- Прокат группового снаряжения (палатки, горелки, котлы и пр.)
- Доставка авиапочтой на Сахалин модулей с едой и общественным снаряжением
- Заброска модулей на середину маршрута на Кунашире
- Регистрация группы в МЧС
- Услуги инструкторов
- Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
- Трансфер от/до аэропорта
- Прокат личного снаряжения: рюкзак, спальник, пенка и т. д
- Питание в Южно-Сахалинске (от 3000 рублей)
- Экскурсия на маяк Анива при благоприятной погоде (6000-8000 рублей)
- Оформление индивидуального погранпропуска для иностранных граждан
- Все расходы связанные с форс-мажорами или чрезвычайными ситуациями
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Очень важно подобрать соответствующее снаряжение для каждого похода, ведь это залог вашего хорошего настроения и комфорта на маршруте.
Погода на Курильских островах переменчива и часто непредсказуема. Может стоять изнуряющая жара, а можно попасть в настоящую непогоду – затяжные дожди и сильный ветер. Довольно ощутим перепад температуры днём и ночью, поэтому теплые вещи обязательно должны быть в нужном количестве.
Личное снаряжение должно весить 10-15 кг и занимать около 2/3 объёма рюкзака. Не забывайте, что вам ещё нести часть общественного снаряжения и модули с едой.
СНАРЯЖЕНИЕ
- Рюкзак штурмовой (20-35 литров)
- Рюкзак для длительного похода (90 л – мужчины, 70 л – женщины) с поясом
- Накидка на рюкзак
- Пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат)
- Подпопник (пендаль, хоба, пенозад, сидушка туристическая)
- Фонарик налобный светодиодный
- Треккинговые палки
- Гермомешок
- Спальник весенне-осенний (температура комфорта 0/+5* С)
- Гермопакет для телефона/документов
ОДЕЖДА
- Одежда для сна
- Нижнее бельё
- Плавательный костюм (купальник, плавки)
- Термобельё
- Штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё)
- Штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые)
- Штаны теплые для вечера (флисовые)
- Шорты
- Носки или термоноски
- Термоноски теплые
- Фонарики (гамаши, бахилы)
- Футболка
- Рубашка с длинным рукавом
- Теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер)
- Куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана)
- Перчатки рабочие
- Шапочка лёгкая
- Головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа)
- Накидка от дождя с капюшоном
- Треккинговые ботинки
- Шлёпки/кроксы/сандалии
- Пуховик тонкий
- Бафф
ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ
- Паспорт
- Деньги
- Набор посуды (КЛМН)
- Многоразовая бутылка
- Туалетная бумага
- Индивидуальная аптечка
- Солнцезащитный крем и гигиеническая помада
- Предметы личной гигиены
- Лёгкое полотенце
- Спички
- Телефон
- Медицинский полис
- Очки солнцезащитные
- Средство от комаров
- Средство от клещей
- Рекомендуем добавить
- Фотоаппарат
- Нитки и иголка
- Студенческий билет (если есть)
- Платье
- Палатка
- Пауэрбанк
Какая нужна подготовка?
Обязателен опыт походов, опыт хождения под рюкзаком и хорошая физическая подготовка.
Есть несколько переходов подряд свыше 20км под рюкзаком. Плюс сложное 12-часовое восхождение на вулкан Тятя.
Очень просим вас рассчитывать свои силы. Если вы сомневаетесь или адекватно не представляет, что такое 20-25 км под рюкзаком или 7-ми часовой подъем на вулкан, советуем выбрать безрюкзачные активные туры, они тоже непростые и весьма интересные.
Есть ли связь на маршруте?
Связь на маршруте частично есть, иногда ловит интернет. Однако необходимо предупреждать близких, что вы будете не на связи какое-то время.
Какое питание в походе?
Во время активной части предусмотрено трехразовое питание, мы готовим на газовых горелках и на костре. Готовят еду участники сами, для этого назначаются дежурные, всегда под руководством инструктора.
В остальные дни участники питаются самостоятельно в кафе или готовят еду на кухне в хостеле.
Допускается ли участие детей?
Мы можем рассмотреть вариант участия детей от 14 лет с отличной физической подготовкой и туристическим опытом под рюкзаком. Решается индивидуально.
Нужно ли покупать какое-то снаряжение или походную одежду?
У вас должно быть с собой все по списку.
Особое внимание просим обратить на вашу обувь! Нужны хорошие треккинговые ботинки, городские кроссовки и т. д. НЕ ПОДХОДЯТ для нашего маршрута. Во время треккинга идем по сложному рельефу под тяжелым рюкзаком, большая нагрузка на голеностоп и большой риск получить травму в случае, если у вас неподходящая обувь.
Треккинговые палки также обязательны в нашем походе.
Еще обратите внимание на рюкзак – он обязательно должен быть с поясом и хорошо сидеть по вашей спине, иначе есть риск травмироваться!
В чем сложность маршрута?
Несколько дней подряд под рюкзаком 20-25км + сразу 12-часовое восхождение на вулкан Тятя (1819м) + длительные переходы по песку + большая нагрузка на голенстоп + переходы без тропы по густому бамбучнику + скальные прижимы.
Во второй половине маршрута восхождение на еще 2 вулкана (попроще).
Много медведей и лис.