Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие на остров Итуруп
Самостоятельный трансфер в аэропорт.
Начало регистрации на рейс.
Вылет из Южно-Сахалинска.
Прибытие в Курильск (о. Итуруп). Встреча.
Трансфер в гостиницу. Размещение.
Питание самостоятельно.
Трансфер на термальные источники.
Посещение термальных источников «Ванночки» (1 час). Входные билеты оплачиваются дополнительно.
Обратный трансфер в г. Курильск.
Ужин самостоятельно.
Рекомендации: Для купания в источниках нужно взять купальные принадлежности. Проживающие в гостинице «Итуруп», гостевом доме «Касатка» могут взять простынь для купания на источниках на ресепшен. Использовать полотенце из номера на источниках нельзя.
Экскурсия к подножью вулкана Баранский, отдых в термальных источниках вулкана. Лавовое плато Янкито
09:00 Завтрак в кафе.
Освобождение номера.
10:00 Выезд к подножию вулкана Баранского на ретраке.
Продолжительность: 4 часа.
Поездка по зимнему лесу дарит непередаваемые эмоции.
То восхитишься красотой окружающих путь вершин, то залюбуешься заледенелыми деревцами вблизи теплых источников и причудливо изогнутыми низкорослыми березками и елочками, припорошенными снегом, то удивишься особенно яркой бирюзе термального ручья на фоне белоснежных сугробов, во время остановки на смотровой площадке замрешь от великолепия открывающихся видов!
Вулкан с изумрудной водой — именно так его называют туристы.
У подножия вулкана мы можем наблюдать живописные вулканические ландшафты: грязевые котлы, фумаролы, горячие озёра с кислотой необычного бирюзового цвета, горячие минеральные ручьи, из недр земли бьют лечебные источники.
13:00 Термальные источники на вулкане среди белоснежных снегов помогут окунуться в нирвану и насладиться окружающей вас красотой. Входные билеты оплачиваются дополнительно.
Во время экскурсии перекус (горячий чай или кофе, бутерброды с рыбой).
15:00 Выезд к подножью вулкана Богдан Хмельницкий в Янкито, представляющее собой плато застывших лавовых потоков причудливой формы.
Красивые пейзажи, открывающиеся с любой точки обзора.
Эффектные фотографии, неповторимые впечатления!
Внимание! В районе фумарольных полей необходимо соблюдать меры предосторожности (есть риск провалиться в горячую грязь, в районе минеральных источников — получить химические ожоги). Купаться можно только в источниках с определенной температурой воды. Температура в источниках в зимний период не превышает +30°C.
Рекомендации:
- Одевайтесь потеплее, нужно иметь шапку, перчатки, непродуваемую влагонепроницаемую одежду, для купания в источниках — купальные принадлежности, полотенце.
- Проживающие в гостинице «Итуруп» могут взять полотенце для купания на источниках на ресепшен бесплатно. Использовать полотенце из номера на источниках нельзя.
Экскурсия в залив Касатка на тихоокеанской стороне острова. Вылет в Южно-Сахалинск
09:00 Завтрак в кафе.
Освобождение номера.
10:00 Выезд в сторону Тихого океана.
11:30 Залив Касатка.
Залив известен со времен второй мировой войны, именно из него выходила эскадра на Перл-Харбор, которая нанесла разрушительный удар американской военной базе.
События, произошедшие в январе 1960 года, когда была сорвана со швартовки во время сильного шторма военная баржа с военнослужащими на борту, также добавила известности заливу.
Солдаты провели 49 суток в открытом зимнем море. Они были спасены в марте того же года американским авианосцем. История была внесена в учебники по литературе, как образец проявления мужества и стойкости в борьбе с силами стихии.
Вы сможете сделать потрясающие фотографии на берегу океана на фоне выброшенного на мель судна.
12:00 Далее проедем к скале «Чёртовка».
В свое время японцы пробили в ней туннели для сквозного прохода в военных целях, сохранившиеся до сегодняшних дней.
Вы пройдете (где-то пролезете) по местам боевых действий, увидите место бывшего «госпиталя», так называли лабораторию, где японцы работали над разработкой бактериологического оружия.
Экскурсия по тоннелям.
13:00 Выезд в обратный путь.
14:30 Возвращение в г. Курильск.
Обед в кафе города (за доп. плату).
Трансфер в аэропорт. Регистрация.
Вылет из Курильска.
Прибытие в Южно-Сахалинск.
Рекомендации:
- Экскурсия проходит на побережье, одевайтесь потеплее, нужно иметь шапку, перчатки, непродуваемую влагонепроницаемую куртку.
Проживание
Тур предусматривает проживание на о. Итуруп.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Вид тарифа
|При двухместном размещении
|Ребенок до 12 лет
|«Стандартный»
|44 078
|41 087
|«Семейный» (3 человека)
|39 099
|36 099
|«Семейный» (от 4 человек)
|35 969
|32 696
Тариф «Семейный» действует при единовременном бронировании группы от 3 человек.
Доплата за одноместное размещение — 7 000 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Итуруп»
Расположена в нижней части Курильска. Это трехэтажное здание, с хорошим современным ремонтом. Имеется 35 номеров различных категорий: стандартные однокомнатные номера, номера повышенной комфортности с санузлом и душевой кабиной, двухкомнатный номер люкс. В гостинице имеется WiFi доступ в Интернет.
Гостевой дом «Касатка»
Гостевой дом «Гостевой дом Касатка» расположен в Курильске. Этот гостевой дом находится в самом центре города.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсии по программе
- Трансферы по программе
- Проживание на о. Итуруп
- Питание, указанное в программе (2 завтрака, 1 перекус)
- Транспортное обслуживание на маршрутах
- Страховка от несчастного случая, страховое покрытие до 100 000 руб
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Южно-Сахалинска и обратно
- Авиабилет по маршруту Южно-Сахалинск - Курильск - Южно-Сахалинск: взрослый - 14 800 руб. /чел. ребенок от 2 до 12 лет - 7 900 руб. /чел
- Взрослый - 14 800 руб. /чел
- Ребенок от 2 до 12 лет - 7 900 руб. /чел
- Ужины на о. Итуруп
- Питание, не включенное в программу
- Поздний выезд из гостиничного номера в день вылета из Курильска (по желанию) - 50% за номер в сутки
- Входной билет на термальные источники «Ванночки» - 1 000 руб. /чел
- Входной билет на термальные источники на вулкане - 2 000 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- шапку;
- перчатки;
- маску снегоходную;
- балаклаву (желательно);
- солнцезащитные очки;
- солнцезащитный крем;
- не продуваемую влагонепроницаемую одежду;
- куртку;
- походные ботинки;
- чехлы на обувь на случай дождливой погоды;
- трикотажная шапка;
- для купания в источниках — купальные принадлежности;
- резиновые тапочки;
- полотенце;
- документы;
- фотоаппарат.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие документы и сроки для оформления погранпропуска на Курильские острова?
Сроки подачи документов для оформления пропуска:
- для граждан РФ не позднее чем за 5 дней до заезда;
- для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Для граждан РФ:
- качественная копия паспорта РФ, (полный разворот с паспортными данными, полный разворот с пропиской);
- детям до 14 лет копия свидетельства о рождении;
- номер мобильного телефона (обязательно)
Для иностранных граждан:
- копия паспорта для въезда в РФ (полный разворот с паспортными данными);
- копия визы в РФ (если требуется) (полный разворот);
- номер мобильного телефона (обязательно)
Рекомендации по одежде
На экскурсии одевайтесь потеплее, нужно иметь шапку, перчатки, непродуваемую влагонепроницаемую куртку, для купания в источниках — купальные принадлежности, полотенце.
Можно ли взять полотенце на источники в отеле?
Проживающие в гостинице «Итуруп», гостевом доме «Касатка» могут взять простынь для купания на источниках на ресепшен бесплатно.
Использовать полотенце из номера на источниках нельзя.
На фумарольных полях не опасно?
В районе фумарольных полей необходимо соблюдать меры предосторожности (есть риск провалиться в горячую грязь, в районе минеральных источников — получить химические ожоги).
Купаться можно только в источниках с определенной температурой воды.
Температура в источниках в зимний период не превышает +30°C.
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, в зависимости от погодных условий, расписания рейсов и набора сборного тура, при этом объем и содержание экскурсии остается неизменным!
В случае возникновения свободного времени из-за изменения расписания и авиарейса между о. Сахалин и о. Итуруп, не включенные в программу экскурсии, предоставляются за дополнительную плату.