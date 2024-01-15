2 день

Экскурсия к подножью вулкана Баранский, отдых в термальных источниках вулкана. Лавовое плато Янкито

09:00 Завтрак в кафе.

Освобождение номера.

10:00 Выезд к подножию вулкана Баранского на ретраке.

Продолжительность: 4 часа.

Поездка по зимнему лесу дарит непередаваемые эмоции.

То восхитишься красотой окружающих путь вершин, то залюбуешься заледенелыми деревцами вблизи теплых источников и причудливо изогнутыми низкорослыми березками и елочками, припорошенными снегом, то удивишься особенно яркой бирюзе термального ручья на фоне белоснежных сугробов, во время остановки на смотровой площадке замрешь от великолепия открывающихся видов!

Вулкан с изумрудной водой — именно так его называют туристы.

У подножия вулкана мы можем наблюдать живописные вулканические ландшафты: грязевые котлы, фумаролы, горячие озёра с кислотой необычного бирюзового цвета, горячие минеральные ручьи, из недр земли бьют лечебные источники.

13:00 Термальные источники на вулкане среди белоснежных снегов помогут окунуться в нирвану и насладиться окружающей вас красотой. Входные билеты оплачиваются дополнительно.

Во время экскурсии перекус (горячий чай или кофе, бутерброды с рыбой).

15:00 Выезд к подножью вулкана Богдан Хмельницкий в Янкито, представляющее собой плато застывших лавовых потоков причудливой формы.

Красивые пейзажи, открывающиеся с любой точки обзора.

Эффектные фотографии, неповторимые впечатления!



Внимание! В районе фумарольных полей необходимо соблюдать меры предосторожности (есть риск провалиться в горячую грязь, в районе минеральных источников — получить химические ожоги). Купаться можно только в источниках с определенной температурой воды. Температура в источниках в зимний период не превышает +30°C.

Рекомендации: