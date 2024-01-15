Зимний остров Итуруп

Приглашаем познакомиться с зимним островом Итуруп! Вы посетите залив Касатка, термальный источник «Ванночки» и скалу «Чёртовка», отправитесь к подножью вулкана, где сможете увидеть живописные вулканические ландшафты: грязевые котлы, фумаролы, горячие озёра с кислотой необычного бирюзового цвета. А после расслабитесь в горячих источниках на вулкане среди белоснежных снегов.
5
3 отзыва
Зимний остров Итуруп
Зимний остров Итуруп
Зимний остров Итуруп
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Отдых в термальных источниках
Отдых в термальных источниках
Окунемся в нирвану и насладимся окружающей красотой
На ретраке к подножию вулкана
На ретраке к подножию вулкана
Поедем по зимнему лесу к вулкану Баранского с его фумаролами и бирюзовыми озерами
Знаменитая бухта Касатка
Знаменитая бухта Касатка
Сделаем потрясающие фотографии на берегу океана

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на остров Итуруп

Самостоятельный трансфер в аэропорт.

Начало регистрации на рейс.

Вылет из Южно-Сахалинска.

Прибытие в Курильск (о. Итуруп). Встреча.

Трансфер в гостиницу. Размещение.

Питание самостоятельно.

Трансфер на термальные источники.

Посещение термальных источников «Ванночки» (1 час). Входные билеты оплачиваются дополнительно.

Обратный трансфер в г. Курильск.

Ужин самостоятельно.

Рекомендации: Для купания в источниках нужно взять купальные принадлежности. Проживающие в гостинице «Итуруп», гостевом доме «Касатка» могут взять простынь для купания на источниках на ресепшен. Использовать полотенце из номера на источниках нельзя.

Прибытие на остров ИтурупПрибытие на остров Итуруп
2 день

Экскурсия к подножью вулкана Баранский, отдых в термальных источниках вулкана. Лавовое плато Янкито

09:00 Завтрак в кафе.

Освобождение номера.

10:00 Выезд к подножию вулкана Баранского на ретраке.

Продолжительность: 4 часа.

Поездка по зимнему лесу дарит непередаваемые эмоции.

То восхитишься красотой окружающих путь вершин, то залюбуешься заледенелыми деревцами вблизи теплых источников и причудливо изогнутыми низкорослыми березками и елочками, припорошенными снегом, то удивишься особенно яркой бирюзе термального ручья на фоне белоснежных сугробов, во время остановки на смотровой площадке замрешь от великолепия открывающихся видов!

Вулкан с изумрудной водой — именно так его называют туристы.

У подножия вулкана мы можем наблюдать живописные вулканические ландшафты: грязевые котлы, фумаролы, горячие озёра с кислотой необычного бирюзового цвета, горячие минеральные ручьи, из недр земли бьют лечебные источники.

13:00 Термальные источники на вулкане среди белоснежных снегов помогут окунуться в нирвану и насладиться окружающей вас красотой. Входные билеты оплачиваются дополнительно.

Во время экскурсии перекус (горячий чай или кофе, бутерброды с рыбой).

15:00 Выезд к подножью вулкана Богдан Хмельницкий в Янкито, представляющее собой плато застывших лавовых потоков причудливой формы.

Красивые пейзажи, открывающиеся с любой точки обзора.

Эффектные фотографии, неповторимые впечатления!


Внимание! В районе фумарольных полей необходимо соблюдать меры предосторожности (есть риск провалиться в горячую грязь, в районе минеральных источников — получить химические ожоги). Купаться можно только в источниках с определенной температурой воды. Температура в источниках в зимний период не превышает +30°C.

Рекомендации:

  • Одевайтесь потеплее, нужно иметь шапку, перчатки, непродуваемую влагонепроницаемую одежду, для купания в источниках — купальные принадлежности, полотенце.
  • Проживающие в гостинице «Итуруп» могут взять полотенце для купания на источниках на ресепшен бесплатно. Использовать полотенце из номера на источниках нельзя.
Экскурсия к подножью вулкана Баранский, отдых в термальных источниках вулкана. Лавовое плато ЯнкитоЭкскурсия к подножью вулкана Баранский, отдых в термальных источниках вулкана. Лавовое плато ЯнкитоЭкскурсия к подножью вулкана Баранский, отдых в термальных источниках вулкана. Лавовое плато ЯнкитоЭкскурсия к подножью вулкана Баранский, отдых в термальных источниках вулкана. Лавовое плато Янкито
3 день

Экскурсия в залив Касатка на тихоокеанской стороне острова. Вылет в Южно-Сахалинск

09:00 Завтрак в кафе.

Освобождение номера.

10:00 Выезд в сторону Тихого океана.

11:30 Залив Касатка.

Залив известен со времен второй мировой войны, именно из него выходила эскадра на Перл-Харбор, которая нанесла разрушительный удар американской военной базе.

События, произошедшие в январе 1960 года, когда была сорвана со швартовки во время сильного шторма военная баржа с военнослужащими на борту, также добавила известности заливу.

Солдаты провели 49 суток в открытом зимнем море. Они были спасены в марте того же года американским авианосцем. История была внесена в учебники по литературе, как образец проявления мужества и стойкости в борьбе с силами стихии.

Вы сможете сделать потрясающие фотографии на берегу океана на фоне выброшенного на мель судна.

12:00 Далее проедем к скале «Чёртовка».

В свое время японцы пробили в ней туннели для сквозного прохода в военных целях, сохранившиеся до сегодняшних дней.

Вы пройдете (где-то пролезете) по местам боевых действий, увидите место бывшего «госпиталя», так называли лабораторию, где японцы работали над разработкой бактериологического оружия.

Экскурсия по тоннелям.

13:00 Выезд в обратный путь.

14:30 Возвращение в г. Курильск.

Обед в кафе города (за доп. плату).

Трансфер в аэропорт. Регистрация.

Вылет из Курильска.

Прибытие в Южно-Сахалинск.


Рекомендации:

  • Экскурсия проходит на побережье, одевайтесь потеплее, нужно иметь шапку, перчатки, непродуваемую влагонепроницаемую куртку.
Экскурсия в залив Касатка на тихоокеанской стороне острова. Вылет в Южно-СахалинскЭкскурсия в залив Касатка на тихоокеанской стороне острова. Вылет в Южно-СахалинскЭкскурсия в залив Касатка на тихоокеанской стороне острова. Вылет в Южно-Сахалинск

Проживание

Тур предусматривает проживание на о. Итуруп.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Вид тарифаПри двухместном размещенииРебенок до 12 лет
«Стандартный»44 07841 087
«Семейный» (3 человека)39 09936 099
«Семейный» (от 4 человек)35 96932 696

Тариф «Семейный» действует при единовременном бронировании группы от 3 человек.

Доплата за одноместное размещение — 7 000 руб.

Варианты проживания

Гостиница «Итуруп»

2 ночи

Расположена в нижней части Курильска. Это трехэтажное здание, с хорошим современным ремонтом. Имеется 35 номеров различных категорий: стандартные однокомнатные номера, номера повышенной комфортности с санузлом и душевой кабиной, двухкомнатный номер люкс. В гостинице имеется WiFi доступ в Интернет.

Гостиница «Итуруп»Гостиница «Итуруп»Гостиница «Итуруп»

Гостевой дом «Касатка»

2 ночи

Гостевой дом «Гостевой дом Касатка» расположен в Курильске. Этот гостевой дом находится в самом центре города.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсии по программе
  • Трансферы по программе
  • Проживание на о. Итуруп
  • Питание, указанное в программе (2 завтрака, 1 перекус)
  • Транспортное обслуживание на маршрутах
  • Страховка от несчастного случая, страховое покрытие до 100 000 руб
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Южно-Сахалинска и обратно
  • Авиабилет по маршруту Южно-Сахалинск - Курильск - Южно-Сахалинск: взрослый - 14 800 руб. /чел. ребенок от 2 до 12 лет - 7 900 руб. /чел
  • Взрослый - 14 800 руб. /чел
  • Ребенок от 2 до 12 лет - 7 900 руб. /чел
  • Ужины на о. Итуруп
  • Питание, не включенное в программу
  • Поздний выезд из гостиничного номера в день вылета из Курильска (по желанию) - 50% за номер в сутки
  • Входной билет на термальные источники «Ванночки» - 1 000 руб. /чел
  • Входной билет на термальные источники на вулкане - 2 000 руб. /чел
Место начала и завершения?
Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • шапку;
  • перчатки;
  • маску снегоходную;
  • балаклаву (желательно);
  • солнцезащитные очки;
  • солнцезащитный крем;
  • не продуваемую влагонепроницаемую одежду;
  • куртку;
  • походные ботинки;
  • чехлы на обувь на случай дождливой погоды;
  • трикотажная шапка;
  • для купания в источниках — купальные принадлежности;
  • резиновые тапочки;
  • полотенце;
  • документы;
  • фотоаппарат.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие документы и сроки для оформления погранпропуска на Курильские острова?

Сроки подачи документов для оформления пропуска:

  • для граждан РФ не позднее чем за 5 дней до заезда;
  • для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.

Для граждан РФ:

  • качественная копия паспорта РФ, (полный разворот с паспортными данными, полный разворот с пропиской);
  • детям до 14 лет копия свидетельства о рождении;
  • номер мобильного телефона (обязательно)

Для иностранных граждан:

  • копия паспорта для въезда в РФ (полный разворот с паспортными данными);
  • копия визы в РФ (если требуется) (полный разворот);
  • номер мобильного телефона (обязательно)
Рекомендации по одежде

На экскурсии одевайтесь потеплее, нужно иметь шапку, перчатки, непродуваемую влагонепроницаемую куртку, для купания в источниках — купальные принадлежности, полотенце.

Можно ли взять полотенце на источники в отеле?

Проживающие в гостинице «Итуруп», гостевом доме «Касатка» могут взять простынь для купания на источниках на ресепшен бесплатно.

Использовать полотенце из номера на источниках нельзя.

На фумарольных полях не опасно?

В районе фумарольных полей необходимо соблюдать меры предосторожности (есть риск провалиться в горячую грязь, в районе минеральных источников — получить химические ожоги).

Купаться можно только в источниках с определенной температурой воды.

Температура в источниках в зимний период не превышает +30°C.

Возможны ли изменения в программе?

Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, в зависимости от погодных условий, расписания рейсов и набора сборного тура, при этом объем и содержание экскурсии остается неизменным!

В случае возникновения свободного времени из-за изменения расписания и авиарейса между о. Сахалин и о. Итуруп, не включенные в программу экскурсии, предоставляются за дополнительную плату.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
15 янв 2024
В общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-Сахалинска встретил нас, снабдил документами, другой представитель встретил в аэропорте Курильска и хорошо организовал все
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мероприятия. Никаких проблем за все время тура я не испытал. Гостиница и администратор тоже хороши. В общем только положительные эмоции, никаких огорчений и расстройств. Отдых на Итурупе мне понравился и практический результат не разошелся с ожидаемым.

В общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-СахалинскаВ общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-СахалинскаВ общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-СахалинскаВ общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-СахалинскаВ общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-СахалинскаВ общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-СахалинскаВ общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-СахалинскаВ общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-СахалинскаВ общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-СахалинскаВ общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-Сахалинска
А
15 янв 2024
Все очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда на снегоходах, бухта Касатка и Тихий океан! Масса незабываемых впечатлений и ни с чем не сравнимый зимний запах охотского моря! Жаль что я взял тур всего на три дня, с большим количеством дней можно было бы также сходить на о. Шикотан. Всем рекомендую!
Все очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда наВсе очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда наВсе очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда наВсе очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда наВсе очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда наВсе очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда наВсе очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда наВсе очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда наВсе очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда наВсе очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда на
Т
20 мая 2024
Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)
Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)

Тур входит в следующие категории Южно-Сахалинска

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