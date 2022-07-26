2 день

Морская прогулка вдоль побережья. Бухта Парусная. Озеро Сопочное. Белые скалы. Термальные источники «Жаркие воды»

09:00 Завтрак в кафе гостиницы «Итуруп».

10:00 Трансфер в бухту Оля (пос. Рейдово).

Посадка в лодки для отправления на морскую прогулку.

11:00 Морская прогулка вдоль побережья Охотского моря к пляжу с Белыми скалами.

Протяженность скал около 28 км.

Они состоят из пористого вулканического стекла и пемзы, застывших в результате колоссального извержения раскаленной газовой тучи. Песок пляжа состоит из белого кварцевого и черного титаномагнетитового песка. Из-за смеси этих двух песков образуется необычайно красивый серо-графитовый песчаный пляж.

13:00 Первая бухта нашей экскурсии — Парусная. Высаживаемся на берег. В глубине бухты, в живописном каньоне находится водопад «Девичьи косы» высотой 10 м.

Высадка в районе красивого озера на Итурупе — озеро Сопочное (при высокой волне высадка невозможна! В этом случае морская прогулка вдоль побережья). Индивидуальность озера в его подковообразной форме и невероятно красивых пейзажей, потрясающих свой красотой в любую погоду.

14:00 Высадка на пляже с Белыми скалами. Прогулка по каньону. Отправление на лодке к Черным камням.

15:00 Обед на берегу моря возле Черных камней (уха по-итурупски, костровой чай, нарезка из рыбы).

16:30 Посадка на наземный транспорт. Выезд к термальным источникам.

17:00 После морской прогулки, вы насладитесь отдыхом в термальных источниках «Жаркие воды» (1 час).

18:30 Возвращение в гостиницу.

Ужин (самостоятельно).

Рекомендации: На данном маршруте по пути следования на лодках по морю, есть вероятность промокнуть, не забудьте взять плащ, обувь можно одеть обычную, высокие резиновые сапоги (выдадут перед отправлением на морскую прогулку), шапку, перчатки, купальные принадлежности, простынь (можно взять на ресепшен гостиницы).

Внимание! В случае плохих погодных условий и невозможности выйти в море, морская прогулка будет заменена на автотур.