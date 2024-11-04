Найдено 3 экскурсии в категории « Индивидуальные » в Зеленогорске, цены от 890 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году

1 чел. По популярности Пешая 23 отзыва 3 часа Индивидуальная до 8 чел. Зеленогорск сквозь эпохи Исследовать в компании краеведа один из самых интересных городов Курортного района Начало: У ж/д вокзала Зеленогорска от 3 200 ₽ за всё до 4 чел. Пешая 1 час Аудиогид Комарово: аудио прогулка по Морской стороне Начало: Ulitsa Leytenantov, 12, Ленинградская, SPb Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время 890 ₽ за человека Пешая 2 часа Аудиогид Комарово. Аудиопрогулка по Лесной стороне Начало: Ulitsa Leytenantov, 12, Ленинградская, Sankt-Peter 890 ₽ за человека Другие экскурсии Зеленогорска Последние отзывы на экскурсии А Александр Зеленогорск сквозь эпохи 3 часа пролетели незаметно несмотря на погоду, которая начала портится где- то на 2й час. Сама экскурсия прекрасно построена логически, а сам гид - настоящий краевед, любящий и знающий историю своего родного города.

О Оксана Зеленогорск сквозь эпохи читать дальше прогулка, уникальные места, красота самого города, отсылки в рассказе к конкретным людям - сделали наше знакомство с городом приятным и запоминающимся! Александр, благодарим ещё раз! Александр провел прекрасную экскурсию, интересно было и тем, кто знает историю города, и тем, кто в нем впервые. Неспешная пешая

А Алексей Зеленогорск сквозь эпохи читать дальше рассказал много интересного из истории города. Для нас, как для жителей Петербурга, экскурсия тоже представляла интерес: благодаря рассказу Александра разрозненные факты сложились в стройную историю. В нашей группе были участники от 7 до 70, всем понравилось. Экскурсию брали больше для нашей родственницы, приехавшей в гости. Александр

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленогорску в категории «Индивидуальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зеленогорске Зеленогорск сквозь эпохи Комарово: аудио прогулка по Морской стороне Комарово. Аудиопрогулка по Лесной стороне В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Зеленогорску в ноябре 2024 Сейчас в Зеленогорске в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 890 до 3 200. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5

Любите не зависеть от других и самостоятельно решать куда и когда ехать на экскурсию в Зеленогорске? Предлагаем купить экскурсию с индивидуальным гидом, например, вы посетите местные достопримечательности на автомобиле или микроавтобусе. Низкие цены, много отзывов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь 2024