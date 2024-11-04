3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Зеленогорск сквозь эпохи
Исследовать в компании краеведа один из самых интересных городов Курортного района
Начало: У ж/д вокзала Зеленогорска
23 ноя в 10:00
24 ноя в 10:00
от 3 200₽ за всё до 4 чел.
1 час
Аудиогид
Комарово: аудио прогулка по Морской стороне
Начало: Ulitsa Leytenantov, 12, Ленинградская, SPb
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
890₽ за человека
2 часа
Аудиогид
Комарово. Аудиопрогулка по Лесной стороне
Начало: Ulitsa Leytenantov, 12, Ленинградская, Sankt-Peter
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
890₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр4 ноября 20243 часа пролетели незаметно несмотря на погоду, которая начала портится где- то на 2й час. Сама экскурсия прекрасно построена логически, а сам гид - настоящий краевед, любящий и знающий историю своего родного города.
- ООксана22 июля 2024Александр провел прекрасную экскурсию, интересно было и тем, кто знает историю города, и тем, кто в нем впервые. Неспешная пешая
- ААлексей13 июля 2024В нашей группе были участники от 7 до 70, всем понравилось. Экскурсию брали больше для нашей родственницы, приехавшей в гости. Александр
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленогорску в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Зеленогорску в ноябре 2024
Сейчас в Зеленогорске в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 890 до 3 200. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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