Что вас ожидает

С Зеленоградом на «ты»

Вы проедете по беспроигрышному круговому маршруту и увидите главные достопримечательности 🏛️ Зеленограда: парк 🌳 Победы, мемориальный комплекс «Штыки», старинную Никольскую церковь ⛪ и экспериментальный жилой дом «Флейта». А еще заглянете в местный Дендропарк, понаблюдаете за австралийскими черными лебедями на Быковом болоте, познакомитесь с семейством ланей в мини-зоопарке и оцените музыкальный фонтан ⛲ у Альпийской горки.

Зеленоград изнутри

Зеленоград — относительно молодой, но очень интересный город 🏙️. Я расскажу, какие эксперименты проводились в нем в советское время, как местная Крюковская исправительная колония стала съемочной площадкой и как здесь готовились к приезду президента США в 1972 году. А также покажу танк Т-34, на открытии которого присутствовал сам маршал Рокоссовский, и помогу отыскать университетские музыкальные часы с древним колоколом.

Организационные детали