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На велосипедах по Зеленограду!

Насладиться чудесными пейзажами, посетить дом Лани и раскрыть тайны самого маленького округа Москвы

Анастасия
Анастасия – Гид из Зеленограда
Зеленоград — не только удивительно живописное место с парками, озерами и фонтанами, но и «секретный» город 🏙️ микроэлектроники СССР.

Вы услышите малоизвестные факты его истории 📖, познакомитесь с милыми ланями и черными лебедями и увидите место съемок «Калины красной» Шукшина.

А также отдохнете от московского шума и суеты!
Задать вопросОбычно отвечает за 38 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚲На велосипеде
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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На велосипедах по Зеленограду!
На велосипедах по Зеленограду!

Что вас ожидает

С Зеленоградом на «ты»
Вы проедете по беспроигрышному круговому маршруту и увидите главные достопримечательности 🏛️ Зеленограда: парк 🌳 Победы, мемориальный комплекс «Штыки», старинную Никольскую церковь ⛪ и экспериментальный жилой дом «Флейта». А еще заглянете в местный Дендропарк, понаблюдаете за австралийскими черными лебедями на Быковом болоте, познакомитесь с семейством ланей в мини-зоопарке и оцените музыкальный фонтан ⛲ у Альпийской горки.

Зеленоград изнутри
Зеленоград — относительно молодой, но очень интересный город 🏙️. Я расскажу, какие эксперименты проводились в нем в советское время, как местная Крюковская исправительная колония стала съемочной площадкой и как здесь готовились к приезду президента США в 1972 году. А также покажу танк Т-34, на открытии которого присутствовал сам маршал Рокоссовский, и помогу отыскать университетские музыкальные часы с древним колоколом.

Организационные детали

  • Если вас больше одного человека, аренда велосипедов оплачивается дополнительно — 100 р. в час в будни и 150 в выходные. С собой нужно иметь документ, удостоверяющий личность.
  • В хорошую погоду после экскурсии 🧭 можно отдохнуть и искупаться на местных пляжах
Начало и место завершения
🚩 на площади Юности
На велосипедах по Зеленограду!
На велосипедах по Зеленограду!
На велосипедах по Зеленограду!
На велосипедах по Зеленограду!
На велосипедах по Зеленограду!
На велосипедах по Зеленограду!
На велосипедах по Зеленограду!
На велосипедах по Зеленограду!
На велосипедах по Зеленограду!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анастасия
Анастасия
Добрый день, меня зовут Анастасия. Я обожаю Зеленоград, в котором родилась, выросла и живу. Люблю его историю и природу. А еще я фанат велосипедов! И в какой-то момент эти две мои страсти соединились — и появилась велопрогулка, на которой я вас очень жду.
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