Фортификационные постройки КалининградаВы увидите разнообразные военные фортификационные постройки. В программу входит посещение одного из крупных фортов Кёнигсберга на внешнем поясе обороны города — №11. Вам подробно покажут функциональные особенности фортификационного строения и расскажут об особенностях несения военной службы на таких объектах. На его примере Вы поймёте, как устроены другие виденные ранее военные здания. Форт №11 не был повреждён во время войны, прекрасно сохранился до наших дней. К форту №11 не ходит городской общественный транспорт, а с нашей помощью Вы доберётесь до этого интереснейшего объекта. Дыхание войныВторой важной темой нашей программы является штурм города советской армией весной 1945 года. Вы узнаете, как немецкий город 🏙️ Кёнигсберг стал советским городом Калининградом. Мы совершим прогулку 👣 к памятникам героям Первой мировой войны, мемориалу «1200-ам гвардейцам», пройдёмся по парку Победы.

Увидим из окон автобуса колонну Победы на главной площади города, памятник маршалу Василевскому — командующему 3-м Белорусским фронтом.

А также посетим в калининградском историко-художественном музее трёхмерную панораму «Кёнигсберг 45. Последний штурм». Вы перенесётесь на улицы города в разгар борьбы между советской и немецкой армиями и почувствуете дыхание войны. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.