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Экскурсия из Зеленоградска «Калиниград – город-крепость»

Янтарная М.
Янтарная М. – Гид из Зеленоградска
Со второй половины XIX века Кёнигсберг имел в Европе статус города-крепости первого ранга.

В рамках нашей обзорной экскурсии 🧭 на автобусе 🚌 Вы увидите разнообразные военные фортификационные постройки.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • 1 400 ₽ за человека

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Экскурсия из Зеленоградска «Калиниград – город-крепость»
Экскурсия из Зеленоградска «Калиниград – город-крепость»

Что вы увидите

  • Оборонительный ров
  • Вал
  • Бастионы «Астрономический», «Обертайх», «Грольманн»
  • Оборонительную казарму «Кронпринц»
  • Редюиты
  • Башню Дона
  • Городские ворота «Аусфальские», «Россгартенские», «Королевские», «Закхаймские», «Фридландские»
  • Памятникам героям Первой мировой войны
  • Мемориал «1200-ам гвардейцам»
  • Парк Победы
  • Колонна Победы
Фортификационные постройки КалининградаВы увидите разнообразные военные фортификационные постройки. В программу входит посещение одного из крупных фортов Кёнигсберга на внешнем поясе обороны города — №11. Вам подробно покажут функциональные особенности фортификационного строения и расскажут об особенностях несения военной службы на таких объектах. На его примере Вы поймёте, как устроены другие виденные ранее военные здания. Форт №11 не был повреждён во время войны, прекрасно сохранился до наших дней. К форту №11 не ходит городской общественный транспорт, а с нашей помощью Вы доберётесь до этого интереснейшего объекта. Дыхание войныВторой важной темой нашей программы является штурм города советской армией весной 1945 года. Вы узнаете, как немецкий город 🏙️ Кёнигсберг стал советским городом Калининградом. Мы совершим прогулку 👣 к памятникам героям Первой мировой войны, мемориалу «1200-ам гвардейцам», пройдёмся по парку Победы.
Увидим из окон автобуса колонну Победы на главной площади города, памятник маршалу Василевскому — командующему 3-м Белорусским фронтом.
А также посетим в калининградском историко-художественном музее трёхмерную панораму «Кёнигсберг 45. Последний штурм». Вы перенесётесь на улицы города в разгар борьбы между советской и немецкой армиями и почувствуете дыхание войны. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы на еду и напитки
Начало и место завершения
🚩 ул. Ленина 10, г. Зеленоградск
Экскурсия из Зеленоградска «Калиниград – город-крепость»
Экскурсия из Зеленоградска «Калиниград – город-крепость»
Экскурсия из Зеленоградска «Калиниград – город-крепость»
Экскурсия из Зеленоградска «Калиниград – город-крепость»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Янтарная М.
Янтарная М.
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