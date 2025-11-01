На экскурсии вы познакомитесь с главными достопримечательностями Калининграда, включая Кафедральный собор, Рыбную деревню и сохранившиеся городские ворота.
Гид расскажет о немецком прошлом Кёнигсберга и советском наследии, а также о том, как война изменила облик города.
Описание экскурсииНепростая история Калининграда Мы отправляемся в путешествие по самым знаменитым местам Калининграда с многочисленными остановками. Всего за 3 часа вы сможете познакомиться со всем города, побывать у самых интересных достопримечательностей и познакомиться с его историей. Профессиональный гид расскажет о немецком и российском периодах Калининграда. О том, что многие городские достопримечательности не сохранились после длительных бомбежек во время Второй мировой войны, но некоторые всё же уцелели, например, семь ворот города-крепости, через которые люди попадали в Кёнигсберг. Или кирха королевы Луизы, построенная на рубеже XX века в память о королеве Пруссии, бабушке императора Александра II. На обзорной экскурсии вы увидите: Рыбную деревню, Кафедральный собор, Закхаймские ворота, Королевские ворота, Литовский вал, башню «Дер Дона», Университетскую площадь, памятник Канту, площадь Победы, район старых немецких особняков и многое другое.
Ежедневно из Зеленоградска
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Победы
- Областной драматический театр
- Калининградский зоопарк
- Проспект Мира
- Кирха Королевы Луизы
- Район старых немецких вилл Амалиенау
- Бранденбургские ворота
- Набережная Музея Мирового Океана
- Кафедральный собор
- Остров Канта
- Фридландские ворота
Что включено
- Услуги гида
- Транспортные услуги
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Экскурсия после 17:00 проводится в темное время.
Место начала и завершения?
Ул. Окружная, 15, главный вход Eurospar
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно из Зеленоградска
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 31 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
1 ноя 2025
А
Антонина
28 окт 2025
В
Вера
23 окт 2025
h
hi+79226
14 окт 2025
Отличная организация. Комфортабельный автобус. Интересный маршрут. Приятный и знающий историю гид. Большое спасибо за создание воспоминаний о поездке.
Ю
Юлия
11 окт 2025
Экскурсия очень понравилась экскурсовод Светлана все подробно рассказала. Советуем.
С
Светлана
18 сен 2025
Понравилось всë, отличная экскурсия!
В
Виталий
15 сен 2025
Отличный экскурсовод!!!!!
А
Александр
14 сен 2025
М
Мадина
13 сен 2025
А
Александр
12 сен 2025
Здравствуйте. Выражаем благодарность нашему гиду Михаилу. Это очень грамотный, эрудированный, с большим чувством юмора. человек.
Мы очень рады и считаем что нам повезло, что нам предоставили такого гида!
М
Михаил
8 сен 2025
Интересный рассказ экскурсовода. Немного подвела погода.
А
Анна
6 сен 2025
Понравилась подача материала. Только наша вина,что выбрали экскурсию без хомлинов,обязательных для знакомства и переплатили 1100 на двоих,а могли бы купить у местных тур. агенст на прогулочной улице. Поэтому не рекомендую покупать экскурсии через посредника в Санкт-Петербурге.
С
Сергей
1 сен 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия рекомендую.
Е
Елена
30 авг 2025
Брали вечернюю экскурсию. Смогли с детьми увидеть чудесный Калининград в свете вечерних огней. Посетили основные достопримечательности, наелись вкуснейших марципанов, сделали чудесное селфи с Кантом, познакомились с городом, в который давно хотели попасть. Спасибо замечательным водителю и экскурсоводу! Обратно на такси довезли до отеля - отдельное спасибо за такую клиентоориентированность организаторам! Для ознакомительной обзорной экскурсии - чудесно!
О
Ольга
27 авг 2025
Ездили с друзьями 24 августа на обзорную экскурсию по Калининграду. Очень хороший гид с приятным голосом и интересным рассказом про город. Спасибо за хорошую организацию. Нам всё понравилось ❤️
