Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы На экскурсии вы познакомитесь с главными достопримечательностями Калининграда, включая Кафедральный собор, Рыбную деревню и сохранившиеся городские ворота.



Гид расскажет о немецком прошлом Кёнигсберга и советском наследии, а также о том, как война изменила облик города. 4.8 31 отзыв

Описание экскурсии Непростая история Калининграда Мы отправляемся в путешествие по самым знаменитым местам Калининграда с многочисленными остановками. Всего за 3 часа вы сможете познакомиться со всем города, побывать у самых интересных достопримечательностей и познакомиться с его историей. Профессиональный гид расскажет о немецком и российском периодах Калининграда. О том, что многие городские достопримечательности не сохранились после длительных бомбежек во время Второй мировой войны, но некоторые всё же уцелели, например, семь ворот города-крепости, через которые люди попадали в Кёнигсберг. Или кирха королевы Луизы, построенная на рубеже XX века в память о королеве Пруссии, бабушке императора Александра II. На обзорной экскурсии вы увидите: Рыбную деревню, Кафедральный собор, Закхаймские ворота, Королевские ворота, Литовский вал, башню «Дер Дона», Университетскую площадь, памятник Канту, площадь Победы, район старых немецких особняков и многое другое.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Площадь Победы

Областной драматический театр

Калининградский зоопарк

Проспект Мира

Кирха Королевы Луизы

Район старых немецких вилл Амалиенау

Бранденбургские ворота

Набережная Музея Мирового Океана

Кафедральный собор

Остров Канта

Фридландские ворота

Транспортные услуги Что не входит в цену Личные расходы

