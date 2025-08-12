Погрузитесь в атмосферу старого Кёнигсберга, исследуя исторические районы и знаковые места Калининграда
Экскурсия предлагает уникальное путешествие по Калининграду, начиная с эпохи Тевтонского ордена.
Посетители увидят виллы старинных немецких кварталов, прогуляются по острову Канта и насладятся архитектурой Кафедрального собора. В завершение можно посетить Музей марципана и узнать о традициях этого десерта. Комфортабельный транспорт и детские кресла обеспечат удобство для всех участников
Два соседних района до сих пор хранят атмосферу старого Кёнигсберга. Марауненхоф часто остаётся в тени более известного Амалиенау, но не уступает ему по красоте: здесь тоже — виллы и архитектурные детали, которые хочется рассматривать.
Фортификация Кёнигсберга
Мы поговорим о кольце оборонительных укреплений, которое окружало город. Проедем мимо ворот, башен, казарм и бастионов. И остановимся у башни Дона, Росгартенских, Королевских и Бранденбургских ворот.
Остров Канта и Кафедральный собор
Рассмотрим Кафедральный собор — главный архитектурный символ Калининграда. Я поделюсь его историей, особенностями готического стиля и фактами о выдающихся личностях, связанных с Пруссией. Конечно, особое внимание уделим Иммануилу Канту.
Рыбная деревня
Небольшой квартал на берегу Преголи, стилизованный под старинный немецкий город с пряничными фасадами и аккуратной набережной.
Музей марципана
Финальная точка маршрута — музей, посвящённый одному из самых известных десертов региона. Вы узнаете, как делают марципан и какие традиции с ним связаны.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном Kia Carnival, есть детские кресла и бустеры (по запросу)
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Зеленоградске
Провёл экскурсии для 418 туристов
Давайте знакомиться) Меня зовут Игорь. Я гид, аттестованный Министерством по культуре и туризму, аккредитован в национальном парке «Куршская коса» Калининградской области. Провожу индивидуальные и групповые экскурсии по Калининградской области на автомобиле KIA Carnival, оборудованном всем необходимым для комфортного путешествия.
С удовольствием проведу для вас экскурсию по Калининграду и Калининградской области.
Наталья
12 авг 2025
Очень насыщенная и позновательная экскурсия! Игорь прекрасно составил план экскурсии. Показал и рассказал много интересных фактов и красивейших мест. Рекомендую.
Алла
2 авг 2025
Игорь обладает поистине энциклопедическими знаниями. После экскурсии я могу сказать: Кёнигсберг действительно существует. По крупицам собрали старинный немецкий город с богатой историей и интересными достопрмечательностями. Огромное спасибо за экскурсию!