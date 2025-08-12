Экскурсия предлагает уникальное путешествие по Калининграду, начиная с эпохи Тевтонского ордена. Посетители увидят виллы старинных немецких кварталов, прогуляются по острову Канта и насладятся архитектурой Кафедрального собора. В завершение можно посетить Музей марципана и узнать о традициях этого десерта. Комфортабельный транспорт и детские кресла обеспечат удобство для всех участников

Описание экскурсии

Марауненхоф и Амалиенау

Два соседних района до сих пор хранят атмосферу старого Кёнигсберга. Марауненхоф часто остаётся в тени более известного Амалиенау, но не уступает ему по красоте: здесь тоже — виллы и архитектурные детали, которые хочется рассматривать.

Фортификация Кёнигсберга

Мы поговорим о кольце оборонительных укреплений, которое окружало город. Проедем мимо ворот, башен, казарм и бастионов. И остановимся у башни Дона, Росгартенских, Королевских и Бранденбургских ворот.

Остров Канта и Кафедральный собор

Рассмотрим Кафедральный собор — главный архитектурный символ Калининграда. Я поделюсь его историей, особенностями готического стиля и фактами о выдающихся личностях, связанных с Пруссией. Конечно, особое внимание уделим Иммануилу Канту.

Рыбная деревня

Небольшой квартал на берегу Преголи, стилизованный под старинный немецкий город с пряничными фасадами и аккуратной набережной.

Музей марципана

Финальная точка маршрута — музей, посвящённый одному из самых известных десертов региона. Вы узнаете, как делают марципан и какие традиции с ним связаны.

