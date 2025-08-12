Мои заказы

Калининград и Кёнигсберг: связь времён

Погрузитесь в атмосферу старого Кёнигсберга, исследуя исторические районы и знаковые места Калининграда
Экскурсия предлагает уникальное путешествие по Калининграду, начиная с эпохи Тевтонского ордена.

Посетители увидят виллы старинных немецких кварталов, прогуляются по острову Канта и насладятся архитектурой Кафедрального собора. В завершение можно посетить Музей марципана и узнать о традициях этого десерта. Комфортабельный транспорт и детские кресла обеспечат удобство для всех участников
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Погружение в историю
  • 🏛️ Архитектурные шедевры
  • 🌳 Прогулка по острову Канта
  • 🍬 Посещение Музея марципана
  • 🚗 Комфортабельный транспорт
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Что можно увидеть

  • Марауненхоф
  • Амалиенау
  • Кафедральный собор
  • Рыбная деревня
  • Музей марципана

Описание экскурсии

Марауненхоф и Амалиенау

Два соседних района до сих пор хранят атмосферу старого Кёнигсберга. Марауненхоф часто остаётся в тени более известного Амалиенау, но не уступает ему по красоте: здесь тоже — виллы и архитектурные детали, которые хочется рассматривать.

Фортификация Кёнигсберга

Мы поговорим о кольце оборонительных укреплений, которое окружало город. Проедем мимо ворот, башен, казарм и бастионов. И остановимся у башни Дона, Росгартенских, Королевских и Бранденбургских ворот.

Остров Канта и Кафедральный собор

Рассмотрим Кафедральный собор — главный архитектурный символ Калининграда. Я поделюсь его историей, особенностями готического стиля и фактами о выдающихся личностях, связанных с Пруссией. Конечно, особое внимание уделим Иммануилу Канту.

Рыбная деревня

Небольшой квартал на берегу Преголи, стилизованный под старинный немецкий город с пряничными фасадами и аккуратной набережной.

Музей марципана

Финальная точка маршрута — музей, посвящённый одному из самых известных десертов региона. Вы узнаете, как делают марципан и какие традиции с ним связаны.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном Kia Carnival, есть детские кресла и бустеры (по запросу)
  • Программа подойдёт для взрослых и детей от 7 лет

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Зеленоградске или Калининграде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь
Игорь — ваш гид в Зеленоградске
Провёл экскурсии для 418 туристов
Давайте знакомиться) Меня зовут Игорь. Я гид, аттестованный Министерством по культуре и туризму, аккредитован в национальном парке «Куршская коса» Калининградской области. Провожу индивидуальные и групповые экскурсии по Калининградской области на автомобиле KIA Carnival, оборудованном всем необходимым для комфортного путешествия. С удовольствием проведу для вас экскурсию по Калининграду и Калининградской области.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Наталья
Наталья
12 авг 2025
Очень насыщенная и позновательная экскурсия! Игорь прекрасно составил план экскурсии. Показал и рассказал много интересных фактов и красивейших мест. Рекомендую.
Алла
Алла
2 авг 2025
Игорь обладает поистине энциклопедическими знаниями. После экскурсии я могу сказать: Кёнигсберг действительно существует. По крупицам собрали старинный немецкий город с богатой историей и интересными достопрмечательностями. Огромное спасибо за экскурсию!

