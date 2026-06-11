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Истории и тайны Кёнигсберга-Калининграда (из Зеленоградска)

Увидеть город во всей его красе: от средневековых стен и старинных башен до современных проспектов
Калининград — город, где переплетаются средневековая мощь Тевтонского ордена, дух старого Кёнигсберга и советское наследие.

На этой экскурсии вы окунётесь в атмосферу прошлого, погуляете по Рыбной деревне и рассмотрите старинные виллы Амалиенау. Увидите ключевые достопримечательности центра и почувствуете, как история оживает на каждом шагу.
5
4 отзыва
Истории и тайны Кёнигсберга-Калининграда (из Зеленоградска)
Истории и тайны Кёнигсберга-Калининграда (из Зеленоградска)
Истории и тайны Кёнигсберга-Калининграда (из Зеленоградска)

Описание экскурсии

Площадь Победы и храм Христа Спасителя — символ новой эпохи города. Белокаменные стены и золотые купола собора сияют в центре Калининграда.

Кафедральный собор и остров Канта — сердце старого Кёнигсберга. Здесь, под сводами готического храма 14 века, звучит один из лучших органов Европы, а рядом покоится философ Иммануил Кант.

Музей Мирового океана — собрание морских легенд. Вы увидите подводную лодку «Б-413», исследовательское судно «Витязь» и корабль космической связи «Виктор Пацаев».

Бастионы Литовского вала и Королевские ворота. Вы услышите истории рыцарей, коронаций и прусских монархов.

Площадь Василевского и Музей Янтаря. В башне Дона, где расположен музей, живёт «солнечный камень»: от прозрачных крошек до шедевров из янтаря.

Район Амалиенау и атмосферные улочки. Вы насладитесь очарованием старого города. Среди тенистых аллей притаились особняки в стиле модерн, когда-то принадлежавшие прусской знати.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном туристическом автобусе с багажным отделением
  • В программе будут остановки у достопримечательностей, а также прогулка по Рыбной деревне и острову Канта (около 40–50 мин.)
  • С вами будет гид из нашей команды

в понедельник, среду, четверг и пятницу в 09:15

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1200 ₽
Дети до 18 лет1100 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Пенсионеры1100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Окружная
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг и пятницу в 09:15
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мадина
Мадина — Организатор в Зеленоградске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 1437 туристов
Мы — команда профессиональных гидов и организаторов с многолетним опытом, которые знают и любят этот регион. Наша цель — не просто рассказать вам историю, а создать для вас настоящее приключение!
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В каждой экскурсии — эмоции, интересные факты и атмосфера, которая погружает в эпоху Средневековья, времен Кёнигсберга и военных лет. Что делает нас особенными? Проверенные маршруты — мы собрали самые красивые и знаковые места, чтобы каждое путешествие оставалось в памяти. Комфортные условия — наши автобусы оборудованы всем необходимым, а удобные точки посадки по городу делают поездку ещё приятнее. Экскурсии на любой вкус — классические обзорные маршруты, путешествия к замкам, фортам, природным достопримечательностям и уникальные авторские туры.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Экскурсия понравилась, отдельное спасибо Мадине за организацию трансфера от Зеленоградска в Калининград и назад.
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Мария
прекрасная Мадина, очень интересно довезла из Зеленоградска в Калининград с комфортом. в Калининграде бережно передала очень заризматичному экскурсоводу. 4 часа сплошной информации. очень интересно! С рассказами из жизни жителей, с глубоким погружением в историю. Даже ребенок 10ти лет всю дорогу смотрела по сторонам и слушала все 4 часа!!! Считаю это высшим пилотажем
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Юлия
Экскурсия прекрасная, содержательная и просто классная. Экскурсовод Павел профессионал в своём деле, великолепно владеет историей города, знаток высшего уровня. При этом умело вставляет шутки и прибаутки, благодаря чему история становится интересней. Спасибо организаторам.
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А
Очень познавательная экскурсия и интересная. Спасибо гиду Павлу. Для создания особой исторической атмосферы, он был одет в костюм барона Мюнхаузена.
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