Калининград — город, где переплетаются средневековая мощь Тевтонского ордена, дух старого Кёнигсберга и советское наследие. На этой экскурсии вы окунётесь в атмосферу прошлого, погуляете по Рыбной деревне и рассмотрите старинные виллы Амалиенау. Увидите ключевые достопримечательности центра и почувствуете, как история оживает на каждом шагу.

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Описание экскурсии

Площадь Победы и храм Христа Спасителя — символ новой эпохи города. Белокаменные стены и золотые купола собора сияют в центре Калининграда.

Кафедральный собор и остров Канта — сердце старого Кёнигсберга. Здесь, под сводами готического храма 14 века, звучит один из лучших органов Европы, а рядом покоится философ Иммануил Кант.

Музей Мирового океана — собрание морских легенд. Вы увидите подводную лодку «Б-413», исследовательское судно «Витязь» и корабль космической связи «Виктор Пацаев».

Бастионы Литовского вала и Королевские ворота. Вы услышите истории рыцарей, коронаций и прусских монархов.

Площадь Василевского и Музей Янтаря. В башне Дона, где расположен музей, живёт «солнечный камень»: от прозрачных крошек до шедевров из янтаря.

Район Амалиенау и атмосферные улочки. Вы насладитесь очарованием старого города. Среди тенистых аллей притаились особняки в стиле модерн, когда-то принадлежавшие прусской знати.

Организационные детали