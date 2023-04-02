Георгенсвальде, Раушен, Кранц, Филинская бухта - самобытная Прибалтика

Индивидуальная пешеходная экскурсия по Зеленоградску и его окрестностям

Описание
Выбрать день
Ответы на вопросы
Георгенсвальде, Раушен, Кранц, Филинская бухта - самобытная Прибалтика
Георгенсвальде, Раушен, Кранц, Филинская бухта - самобытная Прибалтика
Георгенсвальде, Раушен, Кранц, Филинская бухта - самобытная Прибалтика
Георгенсвальде, Раушен, Кранц, Филинская бухта - самобытная Прибалтика
Георгенсвальде, Раушен, Кранц, Филинская бухта - самобытная Прибалтика
Георгенсвальде, Раушен, Кранц, Филинская бухта - самобытная Прибалтика
Георгенсвальде, Раушен, Кранц, Филинская бухта - самобытная Прибалтика
Ближайшие даты:
31
мар
1
апр
2
апр
3
апр
4
апр
5
апр
6
апр
Ещё
даты

Что вас ожидает 🤩

  • Георгенсвальде(отрадное)
  • Раушен(светлогорск)
  • Филинская бухта
  • Кранц(зеленоградск)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Георгенсвальде(отрадное) - уютное местечко на высоком утесе над морем
, в середине XIX века, Восточную Пруссию захлестнул «курортный бум»здесь распланировали и возвели целую колонию вилл в стиле «балтийский модерн». Архитектурно-планировочные особенности этой «колонии вилл» сохранились до настоящего времени, практически все виллы сейчас восстановлены. прогуляемся по тихим улочкам подышим свежим морским воздухом с криками чаек и плеском волн;
А больше всего Георгенсвальде прославилось из-за Германа Брахерта (1890-1972), величайшего скульптора Восточной Пруссии. ГБ — профессор Кенигсбергской Школы искусств и ремесел, скульптор, педагог, художественный консультант Государственной янтарной мануфактуры.
Он создал для города Раушена много отличных скульптур, символом Светлогорска давно стала скульптура девушки с кувшином под названием «Несущая воду», что в Лиственничном парке. бронзовая Нимфа украшает променад. Посетим Дом-музей и парк скульптур который был создан в 1993 г
Есть ли на Калининградском побережье более живописная бухта, чем Филинская? . Здесь чувствуешь себя на вершине мира. Слева заросшие облепихой, шиповником и другими кустарниками склоны дюны, прямо — бескрайнее Балтийское море, каждый раз уникальное по цветовой гамме.
Далее нас ждет Раушен (светлогорск)город-сказка под сенью старых дубов и Кранц(зеленоградск) город котов

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в музей. напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Зеленоградск. индивидуально
Завершение: зеленоградск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Зеленоградска

Индивидуальные
Пешеходные
Необычные

Похожие туры из Зеленоградска

Атмосферный Кранц
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Марина
Марина
10 отзывов
Атмосферный Кранц
Приятная прогулка по страницам истории красивейшего курорта Калининградской области
в районе ж/д вокзала ул. Ленина, 10
2 апр
3 апр
4 апр
5 апр
3 900 за всё до 4 чел.
Авто-путешествие в Балтийск, Янтарный, Светлогорск и Филинскую бухту
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Игорь
Игорь
9 отзывов
Авто-путешествие в Балтийск, Янтарный, Светлогорск и Филинскую бухту
Насыщенная экскурсия в вашем ритме по живописным городам Калининградского побережья
Зеленоградск, Окружная 15, парковка у магазина «Sp...
2 апр
3 апр
4 апр
6 апр
18 900 за всё до 4 чел.
Зеленоградск: жизнь на курорте
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Дина
Дина
7 отзывов
Зеленоградск: жизнь на курорте
Примерить на себя роль отдыхающих в атмосферном Кранце 19 и начала 20 веков
недалеко от железнодорожного вокзала Зеленоградск
5 апр
14 апр
19 апр
21 апр
от 3 500 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Зеленоградске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Зеленоградске
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ