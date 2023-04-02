Георгенсвальде(отрадное) - уютное местечко на высоком утесе над морем

, в середине XIX века, Восточную Пруссию захлестнул «курортный бум»здесь распланировали и возвели целую колонию вилл в стиле «балтийский модерн». Архитектурно-планировочные особенности этой «колонии вилл» сохранились до настоящего времени, практически все виллы сейчас восстановлены. прогуляемся по тихим улочкам подышим свежим морским воздухом с криками чаек и плеском волн;

А больше всего Георгенсвальде прославилось из-за Германа Брахерта (1890-1972), величайшего скульптора Восточной Пруссии. ГБ — профессор Кенигсбергской Школы искусств и ремесел, скульптор, педагог, художественный консультант Государственной янтарной мануфактуры.

Он создал для города Раушена много отличных скульптур, символом Светлогорска давно стала скульптура девушки с кувшином под названием «Несущая воду», что в Лиственничном парке. бронзовая Нимфа украшает променад. Посетим Дом-музей и парк скульптур который был создан в 1993 г

Есть ли на Калининградском побережье более живописная бухта, чем Филинская? . Здесь чувствуешь себя на вершине мира. Слева заросшие облепихой, шиповником и другими кустарниками склоны дюны, прямо — бескрайнее Балтийское море, каждый раз уникальное по цветовой гамме.

Далее нас ждет Раушен (светлогорск)город-сказка под сенью старых дубов и Кранц(зеленоградск) город котов