Индивидуальная пешеходная экскурсия по Зеленоградску и его окрестностям
Ближайшие даты:
31
мар
мар
1
апр
апр
2
апр
апр
3
апр
апр
4
апр
апр
5
апр
апр
6
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает 🤩
- Георгенсвальде(отрадное)
- Раушен(светлогорск)
- Филинская бухта
- Кранц(зеленоградск)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Георгенсвальде(отрадное) - уютное местечко на высоком утесе над морем
, в середине XIX века, Восточную Пруссию захлестнул «курортный бум»здесь распланировали и возвели целую колонию вилл в стиле «балтийский модерн». Архитектурно-планировочные особенности этой «колонии вилл» сохранились до настоящего времени, практически все виллы сейчас восстановлены. прогуляемся по тихим улочкам подышим свежим морским воздухом с криками чаек и плеском волн;
А больше всего Георгенсвальде прославилось из-за Германа Брахерта (1890-1972), величайшего скульптора Восточной Пруссии. ГБ — профессор Кенигсбергской Школы искусств и ремесел, скульптор, педагог, художественный консультант Государственной янтарной мануфактуры.
Он создал для города Раушена много отличных скульптур, символом Светлогорска давно стала скульптура девушки с кувшином под названием «Несущая воду», что в Лиственничном парке. бронзовая Нимфа украшает променад. Посетим Дом-музей и парк скульптур который был создан в 1993 г
Есть ли на Калининградском побережье более живописная бухта, чем Филинская? . Здесь чувствуешь себя на вершине мира. Слева заросшие облепихой, шиповником и другими кустарниками склоны дюны, прямо — бескрайнее Балтийское море, каждый раз уникальное по цветовой гамме.
Далее нас ждет Раушен (светлогорск)город-сказка под сенью старых дубов и Кранц(зеленоградск) город котов
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида
- Что не входит
- Входные билеты в музей. напитки
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Зеленоградск. индивидуальноЗавершение: зеленоградск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Зеленоградска
Индивидуальные
Пешеходные
Необычные
Похожие туры из Зеленоградска
Индивидуальная
Марина
Атмосферный Кранц
Приятная прогулка по страницам истории красивейшего курорта Калининградской области
в районе ж/д вокзала ул. Ленина, 10
2 апр
3 апр
4 апр
5 апр
3 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Игорь
Авто-путешествие в Балтийск, Янтарный, Светлогорск и Филинскую бухту
Насыщенная экскурсия в вашем ритме по живописным городам Калининградского побережья
Зеленоградск, Окружная 15, парковка у магазина «Sp...
2 апр
3 апр
4 апр
6 апр
18 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Дина
Зеленоградск: жизнь на курорте
Примерить на себя роль отдыхающих в атмосферном Кранце 19 и начала 20 веков
недалеко от железнодорожного вокзала Зеленоградск
5 апр
14 апр
19 апр
21 апр
от 3 500₽ за всё до 5 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии