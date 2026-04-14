А какой он за туристическим фасадом? Мы предлагаем вам углубиться в лабиринт улочек и перенестись на 100 лет назад.
На этой лёгкой прогулке вы заглянете в несколько парадных, исследуете городские детали от метлахской плитки до витражей и ощутите себя жителями немецкого Кранца с его маленькими заботами и радостями.
Описание экскурсии
Какой Зеленоградск вы увидите с нами?
Уютный, контрастный и нетуристический! Мы любим и давно изучаем город, в котором живём сами. Мы поделимся с вами историями, которые узнали от родителей и соседей, краеведов и немцев, ранее проживавших в Восточной Пруссии. Рассказами местных рыбаков и сюжетами из будней современного Зеленоградска. А ещё с нами вы отыщете любопытные городские детали и разведаете живописные уголки.
План прогулки
Начнём экскурсию с введения в историю города.
Расскажем о графе Адольфе фон Батоцки — главном меценате Кранца, его роли в развитии города и сохранении культурного наследия.
Полюбуемся виллой Макса Крелля (ныне краеведческий музей), доходным домом Фридриха Баста и пансионатом Луиса Цамори.
Заглянем в парадную бывшего отеля «Балтийское море». Там ажурная лестница и метлахская плитка напомнят о великолепии модерна.
Отдохнем в сквере королевы Луизы, узнаем, почему она до сих пор так любима в Германии и у нас — в Зеленоградске.
Отправимся на центральную Koenigsbergstrasse, пройдем мимо архитектурных шедевров: старинных доходных домов, отелей, курхауса (именно здесь останавливался король Фридрих Вильгельм IV).
Пройдем по туннелю времени — подъезду, сохранившему атмосферу Второй Мировой войны.
С парадной улицы мы свернём на соседние улочки-переулки. Через Bahnhofstrasse и Hohenzollernstrasse выйдем на Kirchenstrasse. Посетим кирху святого Адальберта, ныне православный храм Преображения Господня, где духовность переплетается с историей. В этих кварталах вы увидите немецкие подъезды, винтовые лестницы, плитку, детали на фасадах домов, герб Кранца.
По вашему желанию мы можем завершить экскурсию у водонапорной башни, посетив домик немецкого врача, или продолжить прогулку в парке Плантаже, где можно обнять Императорский дуб и загадать желание.
За пару часов вы узнаете:
- Что испытывали наши солдаты, когда входили в немецкий Кранц и как жили первые советские переселенцы;
- Как вели себя немцы в первые дни прихода новой власти и какую страшную находку сделали в здании бывшей гимназии;
- Где находились голубятни и зачем они нужны были детям;
- Как в 60-х годах простые жители Зеленоградска добывали янтарь;
- Как в 90-х годах немцы возвращались в свои покинутые дома;
- И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная, мы подстроимся под ваш ритм, и вы точно не устанете. Прогулка займёт 1,5 часа.
- Возможно продлить экскурсию до 2,3 часов, дойти до пристани клуба морских видов спорта, а весной насладиться цветением краснокнижного лунника в начале Куршской косы
- Из дополнительных расходов только возможная кофе-пауза
- При необходимости мы можем провести экскурсию для группы до 6 человек: +1300 ₽ за каждого участника
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей семейной команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Видно, что человек искренне
Понравилось именно то, что мы смогли увидеть не туристические места, а заходили в закоулки дворов, в дома и подъезды, куда сами мы
Познакомили и открыли другой Зеленоградск.
Погуляли. Послушали. Узнали. Удивились.
Много исторического. Много незамеченного. Информация с любовью и с разных ракурсов.
Спасибо!!!!