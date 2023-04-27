Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска

Пройти из старины в современность и полюбить город на авторской экскурсии по нестандартному маршруту

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Наш Зеленоградск — один из красивейших курортных городков в России.

А какой он за туристическим фасадом? Мы предлагаем вам углубиться в лабиринт улочек и перенестись на 100 лет назад.

На этой лёгкой прогулке вы заглянете в несколько парадных, исследуете городские детали от метлахской плитки до витражей и ощутите себя жителями немецкого Кранца с его маленькими заботами и радостями.
Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
Ближайшие даты:
27
апр
28
апр
29
апр
1
мая
2
мая
3
мая
4
мая
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Какой Зеленоградск вы увидите с нами?

Уютный, контрастный и нетуристический! Мы любим и давно изучаем город, в котором живём сами. Мы поделимся с вами историями, которые узнали от родителей и соседей, краеведов и немцев, ранее проживавших в Восточной Пруссии. Рассказами местных рыбаков и сюжетами из будней современного Зеленоградска. А ещё с нами вы отыщете любопытные городские детали и разведаете живописные уголки.

План прогулки

Встретимся у вокзала Зеленоградска и отправимся на центральную Koenigsbergstrasse. Ненадолго зайдём в Краеведческий музей в здании виллы Крелль, чтобы посмотреть на сохранившиеся печь и ванную комнату. А неподалеку вы полюбуетесь ажурной лестницей и плиткой в парадной.

С парадной улицы мы свернём на соседние улочки-переулки. Через Bahnhofstrasse и Hohenzollernstrasse выйдем к кирхе Св. Адальберта на Kirchenstrasse. В этих кварталах вас ждут немецкие подъезды, винтовые лестницы, плитка, детали на фасадах домов, водяные колонки.

По вашему желанию мы можем завершить экскурсию у Водонапорной башни или прогуляться дальше: дойти до пристани клуба морских видов спорта, а весной насладиться цветением лунария в начале Куршской косы.

За пару часов вы узнаете:

  • Что испытывали наши солдаты, когда входили в немецкий Кранц и как жили первые советские переселенцы;
  • Как вели себя немцы в первые дни прихода новой власти и какую страшную находку сделали в здании бывшей гимназии;
  • Где находились голубятни и зачем они нужны были детям;
  • Как в 60-х годах простые жители Зеленоградска добывали янтарь;
  • Как в 90-х годах немцы возвращались в свои покинутые дома;
  • И многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, мы подстроимся под ваш ритм, и вы точно не устанете. Весной и летом прогулка займёт 2 часа, а зимой и осенью 1,5 часа.
  • Из дополнительных расходов только возможная кофе-пауза

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади перед железнодорожным вокзалом Зеленоградска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Зеленоградска

Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Необычные

Похожие туры из Зеленоградска

«Тайны Зеленоградска»: экскурсия для взрослых и детей
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
31 отзыв
«Тайны Зеленоградска»: экскурсия для взрослых и детей
Познакомиться с историей и ключевыми местами города, разгадывая загадки и выполняя задания
около железнодорожного вокзала Зеленоградска
Завтра
5 мая
8 мая
12 мая
от 910 за человека
Атмосферный Кранц
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Атмосферный Кранц
Приятная прогулка по страницам истории красивейшего курорта Калининградской области
в районе ж/д вокзала ул. Ленина, 10
29 апр
6 мая
10 мая
11 мая
3 900 за всё до 4 чел.
Зеленоградск 2в1: экскурсия и фотосессия
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
2 отзыва
Зеленоградск 2в1: экскурсия и фотосессия
Прогуляться по нарядным улочкам курорта и получить стильные кадры на фоне моря и города
около жд вокзала Зеленоградска
Сегодня
Завтра
29 апр
30 апр
63005 355 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Зеленоградске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Зеленоградске
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ