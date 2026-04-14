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Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска

Пройти из старины в современность и полюбить город на авторской экскурсии по нестандартному маршруту
Наш Зеленоградск — один из красивейших курортных городков в России.

А какой он за туристическим фасадом? Мы предлагаем вам углубиться в лабиринт улочек и перенестись на 100 лет назад.

На этой лёгкой прогулке вы заглянете в несколько парадных, исследуете городские детали от метлахской плитки до витражей и ощутите себя жителями немецкого Кранца с его маленькими заботами и радостями.
4.8
258 отзывов
Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска

Описание экскурсии

Какой Зеленоградск вы увидите с нами?

Уютный, контрастный и нетуристический! Мы любим и давно изучаем город, в котором живём сами. Мы поделимся с вами историями, которые узнали от родителей и соседей, краеведов и немцев, ранее проживавших в Восточной Пруссии. Рассказами местных рыбаков и сюжетами из будней современного Зеленоградска. А ещё с нами вы отыщете любопытные городские детали и разведаете живописные уголки.

План прогулки

Начнём экскурсию с введения в историю города.

Расскажем о графе Адольфе фон Батоцки — главном меценате Кранца, его роли в развитии города и сохранении культурного наследия.

Полюбуемся виллой Макса Крелля (ныне краеведческий музей), доходным домом Фридриха Баста и пансионатом Луиса Цамори.

Заглянем в парадную бывшего отеля «Балтийское море». Там ажурная лестница и метлахская плитка напомнят о великолепии модерна.

Отдохнем в сквере королевы Луизы, узнаем, почему она до сих пор так любима в Германии и у нас — в Зеленоградске.

Отправимся на центральную Koenigsbergstrasse, пройдем мимо архитектурных шедевров: старинных доходных домов, отелей, курхауса (именно здесь останавливался король Фридрих Вильгельм IV).

Пройдем по туннелю времени — подъезду, сохранившему атмосферу Второй Мировой войны.

С парадной улицы мы свернём на соседние улочки-переулки. Через Bahnhofstrasse и Hohenzollernstrasse выйдем на Kirchenstrasse. Посетим кирху святого Адальберта, ныне православный храм Преображения Господня, где духовность переплетается с историей. В этих кварталах вы увидите немецкие подъезды, винтовые лестницы, плитку, детали на фасадах домов, герб Кранца.

По вашему желанию мы можем завершить экскурсию у водонапорной башни, посетив домик немецкого врача, или продолжить прогулку в парке Плантаже, где можно обнять Императорский дуб и загадать желание.

За пару часов вы узнаете:

  • Что испытывали наши солдаты, когда входили в немецкий Кранц и как жили первые советские переселенцы;
  • Как вели себя немцы в первые дни прихода новой власти и какую страшную находку сделали в здании бывшей гимназии;
  • Где находились голубятни и зачем они нужны были детям;
  • Как в 60-х годах простые жители Зеленоградска добывали янтарь;
  • Как в 90-х годах немцы возвращались в свои покинутые дома;
  • И многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, мы подстроимся под ваш ритм, и вы точно не устанете. Прогулка займёт 1,5 часа.
  • Возможно продлить экскурсию до 2,3 часов, дойти до пристани клуба морских видов спорта, а весной насладиться цветением краснокнижного лунника в начале Куршской косы
  • Из дополнительных расходов только возможная кофе-пауза
  • При необходимости мы можем провести экскурсию для группы до 6 человек: +1300 ₽ за каждого участника
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей семейной команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Ленина, д. 3
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лидия
Лидия — ваша команда гидов в Зеленоградске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1897 туристов
Гиды: Лидия, Сергей и Константин — два поколения нашей семьи. Лидия — родилась и училась в Калининграде, многие годы работала школьным учителем физики в старинной немецкой усадьбе посёлка Сосновка, расположенного всего
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в 4 км от Зеленоградска. В 2021 году она выпустила книгу «Сосновка-Bledau», в которой запечатлены её воспоминания и истории о нашем регионе. Сергей — настоящий балтийский моряк, родившийся и выросший в Зеленоградске. Его страсть к родному городу, отменное чувство юмора увлекают слушателей историями, основанными на личном опыте и воспоминаниях. Константин — наш внук и студент факультета туризма и сервиса. Он специализируется на подземельях, фортах и мрачных районах Кёнигсберга, а также изучает историю Второй Мировой войны, прекрасный тонко чувствующий актер Уличного театра. Привносит свежий взгляд и энергию, делая экскурсию интересной для молодежи и более зрелых участников.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 258 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
241
4
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Юлия
Огромное спасибо гиду Лидии и ее супругу за профессиональную и увлекательную экскурсию! Она не просто рассказывает заученные факты, а делится настоящей любовью к городу и его жителям.
Видно, что человек искренне
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увлечён своим делом. Очень впечатлили старинные витражи, изразцовые печи и старинная дубовая лестница. Теперь Зеленоградск стал для нас стал гораздо ближе! по окончании экскурсии очень приятно было получить пакетик янтаря в подарок))

Огромное спасибо гиду Лидии и ее супругу за профессиональную и увлекательную экскурсию! Она не просто рассказывает
Огромное спасибо гиду Лидии и ее супругу за профессиональную и увлекательную экскурсию! Она не просто рассказывает
Огромное спасибо гиду Лидии и ее супругу за профессиональную и увлекательную экскурсию! Она не просто рассказывает
Огромное спасибо гиду Лидии и ее супругу за профессиональную и увлекательную экскурсию! Она не просто рассказывает
Огромное спасибо гиду Лидии и ее супругу за профессиональную и увлекательную экскурсию! Она не просто рассказывает
Огромное спасибо гиду Лидии и ее супругу за профессиональную и увлекательную экскурсию! Она не просто рассказывает
Огромное спасибо гиду Лидии и ее супругу за профессиональную и увлекательную экскурсию! Она не просто рассказывает
Лидия
Лидия
Ответ организатора:
Юлия, благодарим за положительный отзыв на нашу экскурсию! Очень радостно, что наш город Вам понравился! Приезжайте! До новых встреч!
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Н
Гид Лидия заранее поинтересовалась у меня ожиданиями от прогулки и построила нашу экскурсию в соответствии с пожеланиями: максимум не туристических мест, улочек, местечек «для своих», минимум цифр, дат и имен. маршрут получился очень насыщенным, красивым и запоминабщися. Спасибо за Вашу любовь к городу и своему делу, с радостью буду рекомендовать Вас своим друзьям
Гид Лидия заранее поинтересовалась у меня ожиданиями от прогулки и построила нашу экскурсию в соответствии с
Гид Лидия заранее поинтересовалась у меня ожиданиями от прогулки и построила нашу экскурсию в соответствии с
Гид Лидия заранее поинтересовалась у меня ожиданиями от прогулки и построила нашу экскурсию в соответствии с
Гид Лидия заранее поинтересовалась у меня ожиданиями от прогулки и построила нашу экскурсию в соответствии с
Лидия
Лидия
Ответ организатора:
Благодарю, Наталия! Вы так лучезарно воспринимали рассказ, город парадный и город простых жителей, что мне было легко и радостно с Вами. Удовольствие получили мы вместе. Приезжайте!
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Катерина
Экскурсия получилась душевной, неспешной и мы получили положительные эмоции!
Понравилось именно то, что мы смогли увидеть не туристические места, а заходили в закоулки дворов, в дома и подъезды, куда сами мы
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бы вряд ли рискнули заглянуть.
Что оставило самое яркое и неизгладимое впечатление, это когда мы зашли в гости к местной жительнице, ранее это был дом фотографа и увидели печи, которые сохранились с тех времен. Двери. Мелочь вроде, но это история.

Экскурсия получилась душевной, неспешной и мы получили положительные эмоции!
Экскурсия получилась душевной, неспешной и мы получили положительные эмоции!
Экскурсия получилась душевной, неспешной и мы получили положительные эмоции!
Экскурсия получилась душевной, неспешной и мы получили положительные эмоции!
Лидия
Лидия
Ответ организатора:
Катерина, благодарим за Ваше внимание к историческим деталям, любознательность, -из этого складывается история нашего города.
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Ирина
Огромное спасибо!!!
Познакомили и открыли другой Зеленоградск.
Погуляли. Послушали. Узнали. Удивились.
Много исторического. Много незамеченного. Информация с любовью и с разных ракурсов.
Спасибо!!!!
Огромное спасибо!!!
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О
Огромное спасибо Лидии за рассказ. Экскурсия отличная!!!! Мы были компанией- 4 человека, и все остались в восторге от интересной подачи материала. Лидия не только рассказала по материалу экскурсии, но и
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показала места где и что купить, где покушать, дополнительно посмотреть, где сделать фото.
Лидия!!! Огромное вам спасибо от всей нашей компании!! Будьте здоровы! Продолжайте в том же духе!!! Огромное спасибо и вашему мужу!!!

Огромное спасибо Лидии за рассказ. Экскурсия отличная!!!! Мы были компанией- 4 человека, и все остались в
Огромное спасибо Лидии за рассказ. Экскурсия отличная!!!! Мы были компанией- 4 человека, и все остались в
Огромное спасибо Лидии за рассказ. Экскурсия отличная!!!! Мы были компанией- 4 человека, и все остались в
Огромное спасибо Лидии за рассказ. Экскурсия отличная!!!! Мы были компанией- 4 человека, и все остались в
Огромное спасибо Лидии за рассказ. Экскурсия отличная!!!! Мы были компанией- 4 человека, и все остались в
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Г
Спасибо большое Лидии и Сергею за знакомство с историей города. От души рекомендую!
Спасибо большое Лидии и Сергею за знакомство с историей города. От души рекомендую!
Спасибо большое Лидии и Сергею за знакомство с историей города. От души рекомендую!
Спасибо большое Лидии и Сергею за знакомство с историей города. От души рекомендую!
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