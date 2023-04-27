Пройти из старины в современность и полюбить город на авторской экскурсии по нестандартному маршруту
А какой он за туристическим фасадом? Мы предлагаем вам углубиться в лабиринт улочек и перенестись на 100 лет назад.
На этой лёгкой прогулке вы заглянете в несколько парадных, исследуете городские детали от метлахской плитки до витражей и ощутите себя жителями немецкого Кранца с его маленькими заботами и радостями.
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Описание
Какой Зеленоградск вы увидите с нами?
Уютный, контрастный и нетуристический! Мы любим и давно изучаем город, в котором живём сами. Мы поделимся с вами историями, которые узнали от родителей и соседей, краеведов и немцев, ранее проживавших в Восточной Пруссии. Рассказами местных рыбаков и сюжетами из будней современного Зеленоградска. А ещё с нами вы отыщете любопытные городские детали и разведаете живописные уголки.
План прогулки
Встретимся у вокзала Зеленоградска и отправимся на центральную Koenigsbergstrasse. Ненадолго зайдём в Краеведческий музей в здании виллы Крелль, чтобы посмотреть на сохранившиеся печь и ванную комнату. А неподалеку вы полюбуетесь ажурной лестницей и плиткой в парадной.
С парадной улицы мы свернём на соседние улочки-переулки. Через Bahnhofstrasse и Hohenzollernstrasse выйдем к кирхе Св. Адальберта на Kirchenstrasse. В этих кварталах вас ждут немецкие подъезды, винтовые лестницы, плитка, детали на фасадах домов, водяные колонки.
По вашему желанию мы можем завершить экскурсию у Водонапорной башни или прогуляться дальше: дойти до пристани клуба морских видов спорта, а весной насладиться цветением лунария в начале Куршской косы.
За пару часов вы узнаете:
- Что испытывали наши солдаты, когда входили в немецкий Кранц и как жили первые советские переселенцы;
- Как вели себя немцы в первые дни прихода новой власти и какую страшную находку сделали в здании бывшей гимназии;
- Где находились голубятни и зачем они нужны были детям;
- Как в 60-х годах простые жители Зеленоградска добывали янтарь;
- Как в 90-х годах немцы возвращались в свои покинутые дома;
- И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная, мы подстроимся под ваш ритм, и вы точно не устанете. Весной и летом прогулка займёт 2 часа, а зимой и осенью 1,5 часа.
- Из дополнительных расходов только возможная кофе-пауза
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади перед железнодорожным вокзалом Зеленоградска
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.