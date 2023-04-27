Наш Зеленоградск — один из красивейших курортных городков в России. А какой он за туристическим фасадом? Мы предлагаем вам углубиться в лабиринт улочек и перенестись на 100 лет назад. На этой лёгкой прогулке вы заглянете в несколько парадных, исследуете городские детали от метлахской плитки до витражей и ощутите себя жителями немецкого Кранца с его маленькими заботами и радостями.

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Описание

Какой Зеленоградск вы увидите с нами?

Уютный, контрастный и нетуристический! Мы любим и давно изучаем город, в котором живём сами. Мы поделимся с вами историями, которые узнали от родителей и соседей, краеведов и немцев, ранее проживавших в Восточной Пруссии. Рассказами местных рыбаков и сюжетами из будней современного Зеленоградска. А ещё с нами вы отыщете любопытные городские детали и разведаете живописные уголки.

План прогулки

Встретимся у вокзала Зеленоградска и отправимся на центральную Koenigsbergstrasse. Ненадолго зайдём в Краеведческий музей в здании виллы Крелль, чтобы посмотреть на сохранившиеся печь и ванную комнату. А неподалеку вы полюбуетесь ажурной лестницей и плиткой в парадной.

С парадной улицы мы свернём на соседние улочки-переулки. Через Bahnhofstrasse и Hohenzollernstrasse выйдем к кирхе Св. Адальберта на Kirchenstrasse. В этих кварталах вас ждут немецкие подъезды, винтовые лестницы, плитка, детали на фасадах домов, водяные колонки.

По вашему желанию мы можем завершить экскурсию у Водонапорной башни или прогуляться дальше: дойти до пристани клуба морских видов спорта, а весной насладиться цветением лунария в начале Куршской косы.

За пару часов вы узнаете:

Что испытывали наши солдаты, когда входили в немецкий Кранц и как жили первые советские переселенцы;

Как вели себя немцы в первые дни прихода новой власти и какую страшную находку сделали в здании бывшей гимназии;

Где находились голубятни и зачем они нужны были детям;

Как в 60-х годах простые жители Зеленоградска добывали янтарь;

Как в 90-х годах немцы возвращались в свои покинутые дома;

И многое другое!

Организационные детали