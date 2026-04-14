Наш Зеленоградск — один из красивейших курортных городков в России. А какой он за туристическим фасадом? Мы предлагаем вам углубиться в лабиринт улочек и перенестись на 100 лет назад. На этой лёгкой прогулке вы заглянете в несколько парадных, исследуете городские детали от метлахской плитки до витражей и ощутите себя жителями немецкого Кранца с его маленькими заботами и радостями.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Какой Зеленоградск вы увидите с нами?

Уютный, контрастный и нетуристический! Мы любим и давно изучаем город, в котором живём сами. Мы поделимся с вами историями, которые узнали от родителей и соседей, краеведов и немцев, ранее проживавших в Восточной Пруссии. Рассказами местных рыбаков и сюжетами из будней современного Зеленоградска. А ещё с нами вы отыщете любопытные городские детали и разведаете живописные уголки.

План прогулки

Начнём экскурсию с введения в историю города.

Расскажем о графе Адольфе фон Батоцки — главном меценате Кранца, его роли в развитии города и сохранении культурного наследия.

Полюбуемся виллой Макса Крелля (ныне краеведческий музей), доходным домом Фридриха Баста и пансионатом Луиса Цамори.

Заглянем в парадную бывшего отеля «Балтийское море». Там ажурная лестница и метлахская плитка напомнят о великолепии модерна.

Отдохнем в сквере королевы Луизы, узнаем, почему она до сих пор так любима в Германии и у нас — в Зеленоградске.

Отправимся на центральную Koenigsbergstrasse, пройдем мимо архитектурных шедевров: старинных доходных домов, отелей, курхауса (именно здесь останавливался король Фридрих Вильгельм IV).

Пройдем по туннелю времени — подъезду, сохранившему атмосферу Второй Мировой войны.

С парадной улицы мы свернём на соседние улочки-переулки. Через Bahnhofstrasse и Hohenzollernstrasse выйдем на Kirchenstrasse. Посетим кирху святого Адальберта, ныне православный храм Преображения Господня, где духовность переплетается с историей. В этих кварталах вы увидите немецкие подъезды, винтовые лестницы, плитку, детали на фасадах домов, герб Кранца.

По вашему желанию мы можем завершить экскурсию у водонапорной башни, посетив домик немецкого врача, или продолжить прогулку в парке Плантаже, где можно обнять Императорский дуб и загадать желание.

За пару часов вы узнаете:

Что испытывали наши солдаты, когда входили в немецкий Кранц и как жили первые советские переселенцы;

Как вели себя немцы в первые дни прихода новой власти и какую страшную находку сделали в здании бывшей гимназии;

Где находились голубятни и зачем они нужны были детям;

Как в 60-х годах простые жители Зеленоградска добывали янтарь;

Как в 90-х годах немцы возвращались в свои покинутые дома;

И многое другое!

Организационные детали