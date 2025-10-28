Погружение в атмосферу старого Кёнигсберга! Вы пройдете по историческим улицам Калининграда, узнаете увлекательные легенды города и познакомитесь с его таинственными хранителями — хомлинами. Эти маленькие мифические существа скрываются в укромных уголках и оберегают город.
Откройте для себя магию прошлого, исследуя достопримечательности, старинные здания и загадочные скульптуры, которые делают Калининград по-настоящему уникальным!
Описание экскурсии
Знакомство с Калининградом: от площади Победы до хомлинов Калининград, город с многовековой историей, приглашает на прогулку по своим тайным уголкам и старинным памятникам. Вы увидите площадь Победы с её мемориалами, Храм Христа Спасителя — символ возрождения города, и погрузитесь в атмосферу прошлого в районе Амалинау с его изящными виллами конца XIX — начала XX века. Вы посетите Кафедральный собор, где покоится Иммануил Кант, и заглянете в мир морских исследований у Музея Мирового океана с его кораблями и подводной лодкой. Завершится путешествие в «Мастерской хомлинов», где вы познакомитесь с легендами о милых существах — хранителях города, которые, как верят, приносят удачу и оберегают его историю. Важная информация:
Основная точка сбора: Зеленоградск, Окружная 11, парковка у озера • Экскурсия проходит на комфортабельном туристическом автобусе с багажным отделением • Форма одежды: максимально удобная, обувь без каблуков • Во время экскурсии предусмотрено свободное время для перекуса, но полноценный обед в программу не входит.
По понедельникам в 09:30 и 10:30
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд на комфортабельном автобусе туристического класса
- Профессиональный гид
- Посещение «Мастерской хомлинов»
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание и напитки
Место начала и завершения?
Зеленоградск, Окружная 11, парковка у озера
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам в 09:30 и 10:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
28 окт 2025
Экскурсия называется Калининград:история, легенды и волшебные хомлины. Данную экскурсию выбрала по большей части из-за хомлинов, тк была с ребенком. Увидели только одного, мимо остальных просто проехали, что очень огорчило. Большая
