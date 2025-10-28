Знакомство с Калининградом: от площади Победы до хомлинов Калининград, город с многовековой историей, приглашает на прогулку по своим тайным уголкам и старинным памятникам. Вы увидите площадь Победы с её мемориалами, Храм Христа Спасителя — символ возрождения города, и погрузитесь в атмосферу прошлого в районе Амалинау с его изящными виллами конца XIX — начала XX века. Вы посетите Кафедральный собор, где покоится Иммануил Кант, и заглянете в мир морских исследований у Музея Мирового океана с его кораблями и подводной лодкой. Завершится путешествие в «Мастерской хомлинов», где вы познакомитесь с легендами о милых существах — хранителях города, которые, как верят, приносят удачу и оберегают его историю. Важная информация:

Основная точка сбора: Зеленоградск, Окружная 11, парковка у озера • Экскурсия проходит на комфортабельном туристическом автобусе с багажным отделением • Форма одежды: максимально удобная, обувь без каблуков • Во время экскурсии предусмотрено свободное время для перекуса, но полноценный обед в программу не входит.