Природа и легенды Куршской косы

Познавательное путешествие в вашем ритме из Зеленоградска или Пионерского

5
6 отзывов
Индивидуальная
Уникальная природа красивейшей полоски суши — пишут путеводители о Куршской косе.

И не обманывают! Я расскажу, в чём же особенности этой земли между заливом и морем, познакомлю с её обитателями, легендами и мистикой.

Места для посещения вы выбираете сами: например, необычный Танцующий лес, самую узкую часть косы, музейный комплекс, очаровательные посёлки, смотровые площадки — в любом случае обещаю насыщенную, интересную именно вам поездку.
Природа и легенды Куршской косы
Природа и легенды Куршской косы
Природа и легенды Куршской косы
Природа и легенды Куршской косы
Природа и легенды Куршской косы
Природа и легенды Куршской косы
Природа и легенды Куршской косы
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Что вас ожидает

Любые уголки косы на выбор

Достойных посещения мест на Куршской косе столько, что для внимательного знакомства не хватит и трёх дней. Поэтому я предлагаю вам выбрать 3-4 самых интересных на ваш взгляд уголков этой полоски суши:

  • Королевский бор: вы окажетесь в древнейшем лесу, где никогда не вырубали деревья. Узнаете, почему живописный бор сохранился именно здесь, увидите места подкормки диких животных и гигантские туи высотой до 60 метров, прогуляетесь до залива и полюбуетесь окрестностями со смотровой площадки.
  • Поселок Лесной и самая узкая часть Куршской косы, где прикасаешься к воде залива, а через 400 метров и несколько минут стоишь у Балтийского моря. Здесь я расскажу о «кусателях ворон» и том, какие необыкновенные желания иногда появляются у путешественников в этих местах.
  • Музейный комплекс Куршской косы: здесь стоит заглянуть в краеведческий музей и музей суеверий, прогуляться по деревне викингов и тропе ощущений, помогающей прочувствовать ландшафты косы.
  • Высота Мюллера подарит виды уходящей вдаль Куршской косы, озера Чайка и посёлка Рыбачий.
  • Озеро Чайка, где живут лебеди, утки и серые цапли. Мы поговорим о названии живописного водоёма и покормим лебедей хлебом.
  • Посёлок Рыбачий: в маленьком посёлке с большой историей вы узнаете о Тевтонском ордене, Россинтенском замке и новелле Гофмана «Майорат». А после можно остановиться на обед с местными блюдами и заглянуть в рыбный магазин.
  • Танцующий лес: название отражает суть этого странного места. Вас ждут деревья, изогнутые в необыкновенные позы, — феномен, которому пока нет объяснения. Я расскажу все версии (самые интересные придумали мои гости!) и поделюсь личной историей из детства, связанной с Танцующим лесом.
  • Дюна Эфа: с высочайшей точки косы откроются виды на белые дюны, море и залив — идеальное место для созерцания и фотографий.
  • Зеленоградск: на обратном пути вы сможете погулять по очаровательному городку в начале Куршской косы. Увидите кирху Св. Адальберта — ныне действующий православный храм, Водонапорную башню, с которой открывается панорама Зеленоградска, и сквер королевы Луизы.

По пути будем останавливаться и выходить на морской берег в приглянувшихся вам точках.

Рассказы об истории, легендах и экологии

В какие бы места мы не отправились, я расскажу самое главное о Куршской косе. Вы узнаете об истории, экологии и действительно уникальных природных особенностях этой земли. О первой в мире экологической катастрофе, созданной руками человека, и о «дюнах-убийцах», которые никого не убивали. Как автор книг об этих краях я поделюсь собранными мной легендами (например, об углежоге Тиме и гноме Тристане), историями о леших, русалках, домовых и прочих персонажах сказок.

В конце экскурсии вас ждут подарки:)

Кому подойдёт экскурсия

И тем, кто впервые на Куршской косе, и тем, кто уже приезжал сюда — ведь план и маршрут подстраивается под ваши интересы и желания.

Организационные детали

  • Обязательные дополнительные расходы: экологический сбор при въезде на косу (450 руб. за машину с водителем + 300 руб. за пассажира; детям до 18 лет и пенсионерам бесплатно).
  • Экскурсия может начинаться в Зеленоградске и Пионерском (это включено в стоимость)

Дополнительные опции

  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (до 18) за дополнительную оплату (по запросу)
  • Во время экскурсии я могу провести для вас профессиональную фотосессию (уточняйте в переписке)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Л
2 сен 2020
Экскурсия понравилась! Гид Игорь прекрасный рассказчик! Ввел нас в историю происхождения Куршской косы. Поведал множество легенд и гипотез, связанных и с местными поселениями, и с "Танцующим лесом". Спасибо Игорю за удивительную атмосферу, которую он создал во время проведения экскурсии!!!
В
1 сен 2020
Кто подробно не интересовался историей Куршской косы - отличной шанс услышать это в ходе поездки. Посетите малоизвестные и малопосещаемые места.
Н
15 авг 2020
Ездили с Игорем на Куршскую косу- было просто замечательно! Посмотрели красивые места, узнали много нового, а на закате искупались в море. Спасибо!
О
20 июля 2020
Игорь - прекрасный гид, к тому же еще и публицист, рассказывает очень обстоятельно, с деталями, в приятном темпе и аккуратно учитывает обратную связь. С организационной точки зрения также отдельная благодарность за предложенную оптимизацию - несмотря на сложности попасть на косу без пробок (о которых писали все медиа в эти дни) мы провели в очереди не более 10 мин, хотя для этого пришлось встать в 6.20. Пройденные 9 км (которые могли бы быть и 3-5 км, но я сама была "за" посмотреть еще больше в отведенное время) - прекрасный подарок любителям путешествовать и узнавать новое, интересное и неожиданное. Реакцией на мои фото в соц сетях уже стало "А посоветуй гида, который вас по этим местам водил!"
А
12 окт 2019
Потрясающая экскурсия с замечательным гидом! Я увидела практически все, что хотела и даже больше, благодаря Игорю и его другу, тоже гиду Сергею, который в порядке обмена опытом, был в этом небольшом путешествии с нами. Удивительно много знающие гиды, которые ещё и прекрасно владеют словом! Всем очень рекомендую!
С
25 сен 2019
Очень рекомендую для организации индивидуальной экскурсии гида Игоря. Экскурсия - выше всяких похвал))

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