Достойных посещения мест на Куршской косе столько, что для внимательного знакомства не хватит и трёх дней. Поэтому я предлагаю вам выбрать 3-4 самых интересных на ваш взгляд уголков этой полоски суши:
По пути будем останавливаться и выходить на морской берег в приглянувшихся вам точках.
В какие бы места мы не отправились, я расскажу самое главное о Куршской косе. Вы узнаете об истории, экологии и действительно уникальных природных особенностях этой земли. О первой в мире экологической катастрофе, созданной руками человека, и о «дюнах-убийцах», которые никого не убивали. Как автор книг об этих краях я поделюсь собранными мной легендами (например, об углежоге Тиме и гноме Тристане), историями о леших, русалках, домовых и прочих персонажах сказок.
И тем, кто впервые на Куршской косе, и тем, кто уже приезжал сюда — ведь план и маршрут подстраивается под ваши интересы и желания.