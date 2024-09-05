5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборПутешествие по Куршской косе: сказки, легенды и природа
Вас ждет увлекательное путешествие по Куршской косе, где каждый шаг открывает новую страницу истории и природы
Начало: ТЦ «Виктория», ул. Большая окружная
«Вы увидите, где находился грозный замок «Росситен», описанный в новелле Гофмана «Майорат», и узнаете о его коте, который хранил легенды Пруссии и «мурчал» их немецкому сказочнику»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
8 990₽ за всё до 3 чел.
5 часов
Групповая
Лучший выборЭкскурсия из Зеленоградска «Куршская коса: Легенды моря»
Начало: Ул. Ленина 10, г. Зеленоградск
Расписание: По понедельникам,вторникам,средам,пятницам,cубботам в 13:00
21 сен в 13:50
28 сен в 13:50
1 600₽ за человека
скидка
10%
9 часов
Мини-группа
до 8 чел.
По Куршской косе и Зеленоградску, к замку Шаакен и сыроварне (из Зеленоградска)
Изучить экотропы, природные феномены и легенды косы
Начало: На ул. Окружная
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
21 сен в 08:30
40003 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила5 сентября 2024Экскурсию провела Оксана, нам понравилось! Все очень комфортно, спокойно, познавательно! Узнали удивительные факты, полюбовались шикарными видами на косе. Сомневались, стоит
- ВВиктория30 августа 2024С нами была чудесная Оксана. 5 часов пролетели как 5 минут. Спасибо большое🌹
- ААлла25 августа 2024Экскурсию провела Оксана. Очень понравилось.
- ККсения27 апреля 2021Все хорошо! Не скучно, не напряжно. Экскурсовод отвечала на вопросы, все показала-рассказала. Если вы пеший путешественник, то однозначно лучше брать экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Мифы и легенды»
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