Откройте для себя мифы и легенды Зеленоградска с нашими экскурсиями

Найдено 3 экскурсии в категории «Мифы и легенды» в Зеленоградске, цены от 1 600 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Куршская коса для детей и взрослых
На машине
125 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Путешествие по Куршской косе: сказки, легенды и природа
Вас ждет увлекательное путешествие по Куршской косе, где каждый шаг открывает новую страницу истории и природы
Начало: ТЦ «Виктория», ул. Большая окружная
«Вы увидите, где находился грозный замок «Росситен», описанный в новелле Гофмана «Майорат», и узнаете о его коте, который хранил легенды Пруссии и «мурчал» их немецкому сказочнику»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
8 990 за всё до 3 чел.
Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса: Легенды моря»
На автобусе
39 отзывов
5 часов
Групповая
Лучший выбор
Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса: Легенды моря»
Начало: Ул. Ленина 10, г. Зеленоградск
Расписание: По понедельникам,вторникам,средам,пятницам,cубботам в 13:00
21 сен в 13:50
28 сен в 13:50
1 600 за человека
По Куршской косе и Зеленоградску, к замку Шаакен и сыроварне (из Зеленоградска)
На машине
скидка
10%
9 часов
Мини-группа
до 8 чел.
По Куршской косе и Зеленоградску, к замку Шаакен и сыроварне (из Зеленоградска)
Изучить экотропы, природные феномены и легенды косы
Начало: На ул. Окружная
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
21 сен в 08:30
40003 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    5 сентября 2024
    Куршская коса для детей и взрослых
    Экскурсию провела Оксана, нам понравилось! Все очень комфортно, спокойно, познавательно! Узнали удивительные факты, полюбовались шикарными видами на косе. Сомневались, стоит
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    ли посещать орнитологическую станцию - нисколько не пожалели, интересный и необычный этап экскурсии) Выезжали из Зеленоградска в 8 утра - оптимально! Избежали пробок и толп туристов. Оксана, еще раз большое спасибо!

  • В
    Виктория
    30 августа 2024
    Куршская коса для детей и взрослых
    С нами была чудесная Оксана. 5 часов пролетели как 5 минут. Спасибо большое🌹
    С нами была чудесная Оксана. 5 часов пролетели как 5 минут. Спасибо большое🌹
  • А
    Алла
    25 августа 2024
    Куршская коса для детей и взрослых
    Экскурсию провела Оксана. Очень понравилось.
    Экскурсию провела Оксана. Очень понравилосьЭкскурсию провела Оксана. Очень понравилосьЭкскурсию провела Оксана. Очень понравилось
  • К
    Ксения
    27 апреля 2021
    Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса: Легенды моря»
    Все хорошо! Не скучно, не напряжно. Экскурсовод отвечала на вопросы, все показала-рассказала. Если вы пеший путешественник, то однозначно лучше брать экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Мифы и легенды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зеленоградске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Куршская коса для детей и взрослых
  2. Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса: Легенды моря»
  3. По Куршской косе и Зеленоградску, к замку Шаакен и сыроварне (из Зеленоградска)
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Куршская Коса
  2. Балтийское море
  3. Самое главное
  4. Танцующий лес
  5. Высота Эфа
  6. Набережная
  7. Водонапорная башня
  8. Высота Мюллера
  9. Спасо-Преображенский собор
  10. Королевский бор
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в сентябре 2024
Сейчас в Зеленоградске в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 1 600 до 8 990 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 164 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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