Сейчас в Зеленоградске в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 1 600 до 8 990 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 164 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5