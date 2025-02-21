От трапа самолёта до курорта: Зеленоградск

От трапа самолёта до курорта
От трапа самолёта до курорта: Зеленоградск
От трапа самолёта до курорта: Зеленоградск
От трапа самолёта до курорта: Зеленоградск
Ближайшие даты:
21
фев22
фев23
фев24
фев25
фев26
фев27
фев
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

Описание трансфер

Экскурсия-трансфер в Зеленоградске

Мы рады предложить вам уникальную возможность познакомиться с курортным городом Зеленоградск. Встречая вас в аэропорту, мы сразу же отправимся на увлекательную прогулку по этому живописному месту.

Что вас ждет?

Во время экскурсии я расскажу вам о:

  • истории города;
  • курортных традициях Восточной Пруссии;
  • судьбах местных жителей, которые сделали этот город таким уникальным.

Важная информация

Экскурсии проходят в формате трансфера, что позволяет вам не только насладиться красотой Зеленоградска, но и удобно добраться до нужного места.

Присоединяйтесь к нам и откройте для себя все прелести этого замечательного курорта!

Каждый день с 09:00 до 23:00.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Парк «Плантаже»
  • Набережная (променад)
  • Главные площади города
  • Курортный дом
  • Дом звёздного неба
  • Кошачья улица
  • Вилла сестёр Шутц
  • Исторический почтамт
  • Вилла Фридриха Баста и вилла Крелль
  • Исторический вокзал
  • Сквер королевы Луизы
Что включено
  • Трансфер из аэропорта
  • Услуги гида
  • Хорошее настроение
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Храброво
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 09:00 до 23:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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