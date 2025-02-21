Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание трансфер
Экскурсия-трансфер в Зеленоградске
Мы рады предложить вам уникальную возможность познакомиться с курортным городом Зеленоградск. Встречая вас в аэропорту, мы сразу же отправимся на увлекательную прогулку по этому живописному месту.
Что вас ждет?
Во время экскурсии я расскажу вам о:
- истории города;
- курортных традициях Восточной Пруссии;
- судьбах местных жителей, которые сделали этот город таким уникальным.
Важная информация
Экскурсии проходят в формате трансфера, что позволяет вам не только насладиться красотой Зеленоградска, но и удобно добраться до нужного места.
Присоединяйтесь к нам и откройте для себя все прелести этого замечательного курорта!
Каждый день с 09:00 до 23:00.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк «Плантаже»
- Набережная (променад)
- Главные площади города
- Курортный дом
- Дом звёздного неба
- Кошачья улица
- Вилла сестёр Шутц
- Исторический почтамт
- Вилла Фридриха Баста и вилла Крелль
- Исторический вокзал
- Сквер королевы Луизы
Что включено
- Трансфер из аэропорта
- Услуги гида
- Хорошее настроение
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Храброво
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 09:00 до 23:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Зеленоградска
скидка
30%
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Зеленоградск и Светлогорск: как деревеньки стали курортами
Узнайте, как Зеленоградск и Светлогорск превратились из маленьких деревень в популярные курорты с богатой историей и уникальной атмосферой
16 фев в 09:00
17 фев в 09:00
1500010 500₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Зеленоградск: жизнь на курорте
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска, прогуливаясь по уютным улицам и наслаждаясь морским воздухом. Узнайте об истории курорта и его достопримечательностях
Начало: Недалеко от железнодорожного вокзала Зеленоградск
19 фев в 11:00
25 фев в 11:00
от 5000₽ за всё до 8 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Экскурсия-трансфер в Зеленоградске
Встреча в аэропорту, комфортный трансфер и увлекательная экскурсия по Зеленоградску. Начните свой отдых с приятных впечатлений
Начало: В аэропорту Храброво
19 фев в 08:30
21 фев в 08:00
от 8400₽ за всё до 7 чел.