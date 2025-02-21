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Цена если вас не более 4 человек, но есть вариант до 7 чел.)

Описание трансфер

Экскурсия-трансфер в Зеленоградске

Мы рады предложить вам уникальную возможность познакомиться с курортным городом Зеленоградск. Встречая вас в аэропорту, мы сразу же отправимся на увлекательную прогулку по этому живописному месту.

Что вас ждет?

Во время экскурсии я расскажу вам о:

истории города;

курортных традициях Восточной Пруссии;

судьбах местных жителей, которые сделали этот город таким уникальным.

Важная информация

Экскурсии проходят в формате трансфера, что позволяет вам не только насладиться красотой Зеленоградска, но и удобно добраться до нужного места.

Присоединяйтесь к нам и откройте для себя все прелести этого замечательного курорта!