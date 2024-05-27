На экскурсии по Зеленоградску и Светлогорску вы узнаете, как эти города превратились в фешенебельные курорты.
В Светлогорске вас ждёт прогулка по променаду у моря, знакомство с историей Тевтонских рыцарей и посещение домика Звездочёта.
В Зеленоградске вы увидите здания в стиле модерн, посетите парк Плантаже и узнаете о культуре отдыха начала 20 века. Погрузитесь в атмосферу двух уникальных курортов
В Светлогорске вас ждёт прогулка по променаду у моря, знакомство с историей Тевтонских рыцарей и посещение домика Звездочёта.
В Зеленоградске вы увидите здания в стиле модерн, посетите парк Плантаже и узнаете о культуре отдыха начала 20 века. Погрузитесь в атмосферу двух уникальных курортов
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Узнать историю курортов
- 🚶♂️ Прогуляться по живописным улочкам
- 🌊 Насладиться курортной архитектурой
- 🐱 Посетить «Котофейню»
- 🚗 Путешествие на автомобиле
Что можно увидеть
- Домик Звездочёта
- Променад у моря
- Набережная озера Тихое
- Парк Плантаже
- Котофейня
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Светлогорск — дом Звездочёта и Тевтонские рыцари
Вы прогуляетесь по живописным улочкам города, новому променаду у моря и набережной озера Тихое. Насладитесь удивительной курортной архитектурой и увидите домик Звездочёта — виллу, где снимали фильм «Красная Шапочка». И узнаете:
- Что связывает немецкого сказочника Гофмана со Светлогорском
- Как маленькое рыбацкое поселение превратилось в фешенебельный курорт
- Почему Светлогорск был разделён на нижний и верхний миры
- Как с приходом рыцарей Тевтонского ордена судьба этого места кардинально переменилась
Зеленоградск — коты и модерн
На прогулке по Курортному проспекту вы оцените сохранившиеся здания в стиле модерн. Посетите парк Плантаже и заглянете в гости к пушистым хозяевам города в «Котофейню». А я расскажу:
- Какие правила в моде, развлечениях и досуге диктовала культура отдыха в начале 20 века
- Почему раньше было запрещено свободное плавание и как делились купальни
- Давно ли появился курортный сбор
- Что такое грюссы и как они влияли на популярность побережья за пределами Германии
Организационные детали
- Экскурсию можно начать из Калининграда или Светлогорска
- Поездка проходит на автомобиле Kia Soul. По запросу предоставлю детское кресло или бустер (входит в стоимость).
- Дополнительные расходы: обед — по желанию
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Зеленоградске
Приветствую вас, любители путешествий! Меня зовут Ольга. Мечтая путешествовать, я получила географическое образование и стала дипломированным гидом-экскурсоводом с опытом музейной работы. Родилась в Калининграде — городе, где сохранились осколки готикиЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
27 мая 2024
Бронируйте и не раздумывайте!!!!)
Тот случай когда сошлись звёзды: спонтанно решили, что нам нужен гид, + машина, и было время у Ольги.
Идеальный вариант для тех, кто остановился в Калининграде, нас и
Тот случай когда сошлись звёзды: спонтанно решили, что нам нужен гид, + машина, и было время у Ольги.
Идеальный вариант для тех, кто остановился в Калининграде, нас и
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