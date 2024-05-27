Зеленоградск и Светлогорск: как маленькие деревеньки стали популярными курортами

Узнайте, как Зеленоградск и Светлогорск превратились из маленьких деревень в популярные курорты с богатой историей и уникальной атмосферой
На экскурсии по Зеленоградску и Светлогорску вы узнаете, как эти города превратились в фешенебельные курорты.

В Светлогорске вас ждёт прогулка по променаду у моря, знакомство с историей Тевтонских рыцарей и посещение домика Звездочёта.

В Зеленоградске вы увидите здания в стиле модерн, посетите парк Плантаже и узнаете о культуре отдыха начала 20 века. Погрузитесь в атмосферу двух уникальных курортов
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🏰 Узнать историю курортов
  2. 🚶‍♂️ Прогуляться по живописным улочкам
  3. 🌊 Насладиться курортной архитектурой
  4. 🐱 Посетить «Котофейню»
  5. 🚗 Путешествие на автомобиле

Что можно увидеть

  • Домик Звездочёта
  • Променад у моря
  • Набережная озера Тихое
  • Парк Плантаже
  • Котофейня
Зеленоградск и Светлогорск: как маленькие деревеньки стали популярными курортами
Зеленоградск и Светлогорск: как маленькие деревеньки стали популярными курортами
Зеленоградск и Светлогорск: как маленькие деревеньки стали популярными курортами
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Светлогорск — дом Звездочёта и Тевтонские рыцари

Вы прогуляетесь по живописным улочкам города, новому променаду у моря и набережной озера Тихое. Насладитесь удивительной курортной архитектурой и увидите домик Звездочёта — виллу, где снимали фильм «Красная Шапочка». И узнаете:

  • Что связывает немецкого сказочника Гофмана со Светлогорском
  • Как маленькое рыбацкое поселение превратилось в фешенебельный курорт
  • Почему Светлогорск был разделён на нижний и верхний миры
  • Как с приходом рыцарей Тевтонского ордена судьба этого места кардинально переменилась

Зеленоградск — коты и модерн

На прогулке по Курортному проспекту вы оцените сохранившиеся здания в стиле модерн. Посетите парк Плантаже и заглянете в гости к пушистым хозяевам города в «Котофейню». А я расскажу:

  • Какие правила в моде, развлечениях и досуге диктовала культура отдыха в начале 20 века
  • Почему раньше было запрещено свободное плавание и как делились купальни
  • Давно ли появился курортный сбор
  • Что такое грюссы и как они влияли на популярность побережья за пределами Германии

Организационные детали

  • Экскурсию можно начать из Калининграда или Светлогорска
  • Поездка проходит на автомобиле Kia Soul. По запросу предоставлю детское кресло или бустер (входит в стоимость).
  • Дополнительные расходы: обед — по желанию

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Е
27 мая 2024
Бронируйте и не раздумывайте!!!!)
Тот случай когда сошлись звёзды: спонтанно решили, что нам нужен гид, + машина, и было время у Ольги.
Идеальный вариант для тех, кто остановился в Калининграде, нас и
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встретили, и города показали и в отель вернули. И главное- настолько познавательно, душевно, спокойно всё было. Время пролетело незаметно.
Ольга-интеллигентный,образованный человек, засыпали ее вопросами, очень интересные беседы.
От экскурсии нисколько не устали, несмотря на большой объем информации и "картинок", душой и телом прям отдыхали.
Отдельное спасибо за ОБЕД (всё продумано у гида).
1000% и другие экскурсии с Ольгой тоже незабываемые.
PS. Ольга, и все-таки Светлогорск однозначно (из-за вилл так естественно вписанных в природу).
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!

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