На экскурсии по Зеленоградску и Светлогорску вы узнаете, как эти города превратились в фешенебельные курорты. В Светлогорске вас ждёт прогулка по променаду у моря, знакомство с историей Тевтонских рыцарей и посещение домика Звездочёта. В Зеленоградске вы увидите здания в стиле модерн, посетите парк Плантаже и узнаете о культуре отдыха начала 20 века. Погрузитесь в атмосферу двух уникальных курортов

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Светлогорск — дом Звездочёта и Тевтонские рыцари

Вы прогуляетесь по живописным улочкам города, новому променаду у моря и набережной озера Тихое. Насладитесь удивительной курортной архитектурой и увидите домик Звездочёта — виллу, где снимали фильм «Красная Шапочка». И узнаете:

Что связывает немецкого сказочника Гофмана со Светлогорском

Как маленькое рыбацкое поселение превратилось в фешенебельный курорт

Почему Светлогорск был разделён на нижний и верхний миры

Как с приходом рыцарей Тевтонского ордена судьба этого места кардинально переменилась

Зеленоградск — коты и модерн

На прогулке по Курортному проспекту вы оцените сохранившиеся здания в стиле модерн. Посетите парк Плантаже и заглянете в гости к пушистым хозяевам города в «Котофейню». А я расскажу:

Какие правила в моде, развлечениях и досуге диктовала культура отдыха в начале 20 века

Почему раньше было запрещено свободное плавание и как делились купальни

Давно ли появился курортный сбор

Что такое грюссы и как они влияли на популярность побережья за пределами Германии

Организационные детали