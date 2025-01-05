Экскурсия в Зеленоградск предлагает уникальную возможность познакомиться с историей и культурой этого очаровательного города.Вы прогуляетесь по Курортному проспекту, увидите сохранившиеся виллы и пансионаты, а также посетите парк «Плантаже». Узнаете о

жизни зеленоградских котов и насладитесь видами на Балтийское море. Экскурсия подходит для взрослых и детей от 10 лет, длится не менее 2,5 часов и охватывает 4,5 км маршрута. Возможны остановки на кофе или чай

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Вы прогуляетесь по главной артерии Зеленоградска — Курортному проспекту. Рассмотрите хорошо сохранившиеся виллы, доходные дома и пансионаты. Побываете в гостях у зеленоградских котов и узнаете об организации их жизни на курорте.

Посетите бывший парк «Плантаже» и познакомитесь с историей его создания и обустройства. Пройдёте по «Мосту вздохов», через «Дорогу помолвки», вдоль Тортиллиного пруда к императорскому дубу и окажетесь у зеленоградской сковородки.

Осмотрите отреставрированные многосемейные виллы самых состоятельных жителей Кранца и дома, которые пока не были отремонтированы, а потому сохранили свой неповторимый колорит.

Побываете в сквере королевы Луизы, где узнаете о роли знатной особы в истории Пруссии и её связях с Россией.

Я расскажу, где попробовать целебную минеральную воду и увидеть янтарные инклюзы, на каком пляже лучше отдыхать, где вкусно поесть и многое другое.

Организационные детали