Вы прогуляетесь по Курортному проспекту, увидите сохранившиеся виллы и пансионаты, а также посетите парк «Плантаже». Узнаете о
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные исторические объекты
- 🐾 Знакомство с зеленоградскими котами
- 🌳 Прогулка по живописному парку
- 🏰 Виллы и архитектура Кранца
- ☕ Возможность остановки на кофе
- 🌊 Вид на Балтийское море
Что можно увидеть
- Курортный проспект
- Парк «Плантаже»
- Мост вздохов
- Дорога помолвки
- Тортиллин пруд
- Императорский дуб
- Зеленоградская сковородка
- Сквер королевы Луизы
Описание экскурсии
Вы прогуляетесь по главной артерии Зеленоградска — Курортному проспекту. Рассмотрите хорошо сохранившиеся виллы, доходные дома и пансионаты. Побываете в гостях у зеленоградских котов и узнаете об организации их жизни на курорте.
Посетите бывший парк «Плантаже» и познакомитесь с историей его создания и обустройства. Пройдёте по «Мосту вздохов», через «Дорогу помолвки», вдоль Тортиллиного пруда к императорскому дубу и окажетесь у зеленоградской сковородки.
Осмотрите отреставрированные многосемейные виллы самых состоятельных жителей Кранца и дома, которые пока не были отремонтированы, а потому сохранили свой неповторимый колорит.
Побываете в сквере королевы Луизы, где узнаете о роли знатной особы в истории Пруссии и её связях с Россией.
Я расскажу, где попробовать целебную минеральную воду и увидеть янтарные инклюзы, на каком пляже лучше отдыхать, где вкусно поесть и многое другое.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет
- Продолжительность экскурсии — не менее 2,5 часов, протяжённость маршрута — 4,5 км
- Если захотите, сделаем остановку на кофе или чай. Напитки оплачиваются дополнительно
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — детали уточняйте в переписке
- Маршрут можно изменить по вашему желанию