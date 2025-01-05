Зеленоградск: восхищение прошлым, любовь к настоящему

Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска, прогуливаясь по Курортному проспекту и парку. Узнайте больше о местной истории и культуре в индивидуальной экскурсии
Экскурсия в Зеленоградск предлагает уникальную возможность познакомиться с историей и культурой этого очаровательного города.

Вы прогуляетесь по Курортному проспекту, увидите сохранившиеся виллы и пансионаты, а также посетите парк «Плантаже». Узнаете о
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жизни зеленоградских котов и насладитесь видами на Балтийское море.

Экскурсия подходит для взрослых и детей от 10 лет, длится не менее 2,5 часов и охватывает 4,5 км маршрута. Возможны остановки на кофе или чай

5
3 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальные исторические объекты
  • 🐾 Знакомство с зеленоградскими котами
  • 🌳 Прогулка по живописному парку
  • 🏰 Виллы и архитектура Кранца
  • ☕ Возможность остановки на кофе
  • 🌊 Вид на Балтийское море
Зеленоградск: восхищение прошлым, любовь к настоящему
Зеленоградск: восхищение прошлым, любовь к настоящему
Зеленоградск: восхищение прошлым, любовь к настоящему
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30

Что можно увидеть

  • Курортный проспект
  • Парк «Плантаже»
  • Мост вздохов
  • Дорога помолвки
  • Тортиллин пруд
  • Императорский дуб
  • Зеленоградская сковородка
  • Сквер королевы Луизы

Описание экскурсии

Вы прогуляетесь по главной артерии Зеленоградска — Курортному проспекту. Рассмотрите хорошо сохранившиеся виллы, доходные дома и пансионаты. Побываете в гостях у зеленоградских котов и узнаете об организации их жизни на курорте.

Посетите бывший парк «Плантаже» и познакомитесь с историей его создания и обустройства. Пройдёте по «Мосту вздохов», через «Дорогу помолвки», вдоль Тортиллиного пруда к императорскому дубу и окажетесь у зеленоградской сковородки.

Осмотрите отреставрированные многосемейные виллы самых состоятельных жителей Кранца и дома, которые пока не были отремонтированы, а потому сохранили свой неповторимый колорит.

Побываете в сквере королевы Луизы, где узнаете о роли знатной особы в истории Пруссии и её связях с Россией.

Я расскажу, где попробовать целебную минеральную воду и увидеть янтарные инклюзы, на каком пляже лучше отдыхать, где вкусно поесть и многое другое.

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет
  • Продолжительность экскурсии — не менее 2,5 часов, протяжённость маршрута — 4,5 км
  • Если захотите, сделаем остановку на кофе или чай. Напитки оплачиваются дополнительно
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек — детали уточняйте в переписке
  • Маршрут можно изменить по вашему желанию

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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Т
5 янв 2025
Огромное СПАСИБО Юрию. Очень внимателен, грамотен, чуток к просьбам и приоритетам. Вся наша семья, от детей до пожилых родителей в полном восторге. Три часа захватывающего путешествия по Зеленоградску. От самых
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истоков возникновения до современной реальности с ее сохранившимися пряничными домиками, Променадом и вкуснейшими марципановыми батончиками. Полная копилка информации об этом маленьком, но таком уютном и близком городе. Вернемся) и съездим по другим местам) обязательно с Юрием! 10 баллов из 10!

Анна
31 дек 2024
Были на экскурсии 31 декабря, это было замечательно! Юрий прекрасный гид и человек! Очень много интересной информации и продуманный маршрут! Огромное спасибо за великолепную экскурсию! 🌸❄️🍾🎁
Были на экскурсии 31 декабря, это было замечательно! Юрий прекрасный гид и человек! Очень много интереснойБыли на экскурсии 31 декабря, это было замечательно! Юрий прекрасный гид и человек! Очень много интереснойБыли на экскурсии 31 декабря, это было замечательно! Юрий прекрасный гид и человек! Очень много интереснойБыли на экскурсии 31 декабря, это было замечательно! Юрий прекрасный гид и человек! Очень много интереснойБыли на экскурсии 31 декабря, это было замечательно! Юрий прекрасный гид и человек! Очень много интереснойБыли на экскурсии 31 декабря, это было замечательно! Юрий прекрасный гид и человек! Очень много интереснойБыли на экскурсии 31 декабря, это было замечательно! Юрий прекрасный гид и человек! Очень много интереснойБыли на экскурсии 31 декабря, это было замечательно! Юрий прекрасный гид и человек! Очень много интереснойБыли на экскурсии 31 декабря, это было замечательно! Юрий прекрасный гид и человек! Очень много интереснойБыли на экскурсии 31 декабря, это было замечательно! Юрий прекрасный гид и человек! Очень много интересной
И
28 дек 2024
Спасибо большое Юрию за замечательную экскурсию! Время пролетело незаметно. Посмотрели все основные достопримечательности. Экскурсовод ориентируется на ваши предпочтения при рассказе о городе. Много знает, скучно точно не будет!
Спасибо большое Юрию за замечательную экскурсию! Время пролетело незаметно. Посмотрели все основные достопримечательности. Экскурсовод ориентируется наСпасибо большое Юрию за замечательную экскурсию! Время пролетело незаметно. Посмотрели все основные достопримечательности. Экскурсовод ориентируется наСпасибо большое Юрию за замечательную экскурсию! Время пролетело незаметно. Посмотрели все основные достопримечательности. Экскурсовод ориентируется на

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