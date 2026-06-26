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Индивидуальная
Экскурсия «В поисках самого старого дома Кранца»
Отыскать самое древнее здание Зеленоградска и познакомиться с историей города
Начало: У колеса обозрения
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
от 4000 ₽ за человека
Квест
до 4 чел.
Код Зеленоградска: экскурсия-квест для всей семьи
Посчитать котов, заглянуть в чемоданчик фармацевта прошлого века и узнать, бывала ли здесь королева
Начало: На променаде у пирса
6 июл в 10:00
7 июл в 10:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Велоприключение на Балтике - с историей и пикником
Прокатитесь по живописной велодорожке Калининградского побережья, наслаждаясь историей и природой. Впереди - пикник с видом на море
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 500 ₽ за всё до 5 чел.
-
10%
Групповая
Многоликий Калининград: обзорная экскурсия с речной прогулкой для желающих
Начало: Улица Ленина, 10
1590.30 ₽
1767 ₽ за человека
Мини-группа
до 5 чел.
SUP-прогулка по реке Тростянка
Начало: Россия, Калининградская область, Зеленоградск, ули...
Расписание: Согласно календарю.
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4000 ₽ за человека
-
15%
Групповая
Сплав на байдарках, средневековый город и отдых на ферме
Из Зеленоградска - за активным отдыхом и знакомством с памятниками области
Начало: На улице Ленина
Расписание: в среду, четверг и субботу в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2790 ₽
3282 ₽ за человека
-
15%
Групповая
до 18 чел.
Морские прогулки в небольшой группе из Зеленоградска
Начало: Зеленоградск, ул. Окружная 15
Расписание: В 8, 9, 10
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
3399 ₽
4000 ₽ за человека
Мини-группа
до 3 чел.
SUP-тур на Куршскую косу
Начало: Зеленоградск, ул. Московская, д. 40В
Расписание: САП-туры проводятся по запросу в зависимости от погодных условий.
Завтра в 08:00
3 июл в 08:00
5000 ₽ за человека
Групповая
Экскурсия в Светлогорск «Музыка ветра - Раушен» (из Зеленоградска)
Начало: Зеленоградск, улица Ленина, 10
Расписание: По вторникам и пятницам в 10:30
2000 ₽ за человека
Аудиогид
Куршская коса: автомобильная театрализованная аудиоэкскурсия (без билета)
Начало: Ул. Тургенева, 12Б
1250 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
М
Большое спасибо за отличную экскурсию, остались в восторге! Было очень познавательно, узнали много нового про город и область, маршрут был
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Е
Большое Спасибо за Интересную и Весёлую экскурсию. Детям очень понравилось (11 и 13 лет): открывали для себя город через весёлые ребусы и загадки. Анна - взрыв эмоций, заряжает своим позитивом. Очень внимательная к слушателям. Знает Всё про город Зеленоградск. Рекомендую.
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Очень комфортный темп прогулки, позновательный материал, грамотная речь Натальи! Нам очень понравилось! Идеально подходит как первая ознакомительная экскурсия для города.
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Анна, очень интересно провела экускурсию, затронули архитектуру, историю, нашли всех котов и дочь разгада квест 🗾Рекомендуем ❤️❤️❤️
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Л
Все было супер! Очень понравилось!
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И
Ходили с Анной на сап-прогулку по реке Тростянка с выходом в Куршский залив. Маршрут короткий и несложный — отличный вариант,
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М
потрясающая экскурсия, прекрасный маршрут, гид чудесный, рассказ интересный. Всем рекомендуем, и детям и взрослым было очень интересно.
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А
Прекраснейшая экскурсия и прекрасный гид Анна: мы довольно стеснительная семья, но ей удалось подобрать к нам ключик. Два часа пролетели очень незаметно и даже не устали!
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Т
Экскурсия очень понравилась, много информации на маршруте, узнали чудесные истории домов и отелей Зеленоградска.
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К
Интересная экскурсия-квест, ребенок остался в полном восторге!
Очень понравился подход Анны, все четко, грамотно, структурировано. Проходить квест понравилось всей семье 🤩🤩🤩
Очень понравился подход Анны, все четко, грамотно, структурировано. Проходить квест понравилось всей семье 🤩🤩🤩
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Всего 206 отзывов в Зеленоградске в категории "Развлечения"
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Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Развлечения»
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