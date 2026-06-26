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если хочется спокойно покататься и насладиться природой без серьёзной нагрузки.



Больше всего запомнился «ведьминский лес»: здесь бы фильмы ужасов снимать!)) увидели большую колонию бакланов, лебедей, цапель!



Отдельное спасибо Анне за организацию. Всё продумано, спокойно и без суеты. Анна приятный и интересный собеседник, поэтому прогулка прошла в очень комфортной и дружелюбной атмосфере.



Спасибо за отличный день на воде! 🌿🏄♀️