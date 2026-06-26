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Развлечения в Зеленоградске

Найдено 10 экскурсий в категории «Развлечения» в Зеленоградске, цены от 1250 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Экскурсия «В поисках самого старого дома Кранца»
Пешая
2 часа
67 отзывов
Индивидуальная
Экскурсия «В поисках самого старого дома Кранца»
Отыскать самое древнее здание Зеленоградска и познакомиться с историей города
Начало: У колеса обозрения
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
от 4000 ₽ за человека
Код Зеленоградска: экскурсия-квест для всей семьи
Пешая
2 часа
42 отзыва
Квест
до 4 чел.
Код Зеленоградска: экскурсия-квест для всей семьи
Посчитать котов, заглянуть в чемоданчик фармацевта прошлого века и узнать, бывала ли здесь королева
Начало: На променаде у пирса
6 июл в 10:00
7 июл в 10:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Велоприключение на Балтике - с историей и пикником
На велосипеде
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Велоприключение на Балтике - с историей и пикником
Прокатитесь по живописной велодорожке Калининградского побережья, наслаждаясь историей и природой. Впереди - пикник с видом на море
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 500 ₽ за всё до 5 чел.
Многоликий Калининград: обзорная экскурсия с речной прогулкой для желающих
На автобусе
4 часа
-
10%
34 отзыва
Групповая
Многоликий Калининград: обзорная экскурсия с речной прогулкой для желающих
Начало: Улица Ленина, 10
1590.30 ₽1767 ₽ за человека
SUP-прогулка по реке Тростянка
SUP-прогулки
2 часа
7 отзывов
Мини-группа
до 5 чел.
SUP-прогулка по реке Тростянка
Начало: Россия, Калининградская область, Зеленоградск, ули...
Расписание: Согласно календарю.
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4000 ₽ за человека
Сплав на байдарках, средневековый город и отдых на ферме
На автобусе
На байдарках
8 часов
-
15%
1 отзыв
Групповая
Сплав на байдарках, средневековый город и отдых на ферме
Из Зеленоградска - за активным отдыхом и знакомством с памятниками области
Начало: На улице Ленина
Расписание: в среду, четверг и субботу в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2790 ₽3282 ₽ за человека
Морские прогулки в небольшой группе из Зеленоградска
Пешая
8 часов
-
15%
31 отзыв
Групповая
до 18 чел.
Морские прогулки в небольшой группе из Зеленоградска
Начало: Зеленоградск, ул. Окружная 15
Расписание: В 8, 9, 10
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
3399 ₽4000 ₽ за человека
SUP-тур на Куршскую косу
Пешая
SUP-прогулки
6 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 3 чел.
SUP-тур на Куршскую косу
Начало: Зеленоградск, ул. Московская, д. 40В
Расписание: САП-туры проводятся по запросу в зависимости от погодных условий.
Завтра в 08:00
3 июл в 08:00
5000 ₽ за человека
Экскурсия в Светлогорск «Музыка ветра - Раушен» (из Зеленоградска)
На автобусе
5 часов
21 отзыв
Групповая
Экскурсия в Светлогорск «Музыка ветра - Раушен» (из Зеленоградска)
Начало: Зеленоградск, улица Ленина, 10
Расписание: По вторникам и пятницам в 10:30
2000 ₽ за человека
Куршская коса: автомобильная театрализованная аудиоэкскурсия (без билета)
6 часов
Аудиогид
Куршская коса: автомобильная театрализованная аудиоэкскурсия (без билета)
Начало: Ул. Тургенева, 12Б
1250 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

М
Экскурсия «В поисках самого старого дома Кранца»
Большое спасибо за отличную экскурсию, остались в восторге! Было очень познавательно, узнали много нового про город и область, маршрут был
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очень хорошо продуман. Экскурсовод Наталья очень доброжелательная, вежливая, прекрасно знает город, была готова отвечать на наши многочисленные вопросы. Еще раз большое спасибо!

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Е
Код Зеленоградска: экскурсия-квест для всей семьи
Большое Спасибо за Интересную и Весёлую экскурсию. Детям очень понравилось (11 и 13 лет): открывали для себя город через весёлые ребусы и загадки. Анна - взрыв эмоций, заряжает своим позитивом. Очень внимательная к слушателям. Знает Всё про город Зеленоградск. Рекомендую.
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Максим
Экскурсия «В поисках самого старого дома Кранца»
Очень комфортный темп прогулки, позновательный материал, грамотная речь Натальи! Нам очень понравилось! Идеально подходит как первая ознакомительная экскурсия для города.
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Ольга
Код Зеленоградска: экскурсия-квест для всей семьи
Анна, очень интересно провела экускурсию, затронули архитектуру, историю, нашли всех котов и дочь разгада квест 🗾Рекомендуем ❤️❤️❤️
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Л
SUP-прогулка по реке Тростянка
Все было супер! Очень понравилось!
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И
SUP-прогулка по реке Тростянка
Ходили с Анной на сап-прогулку по реке Тростянка с выходом в Куршский залив. Маршрут короткий и несложный — отличный вариант,
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если хочется спокойно покататься и насладиться природой без серьёзной нагрузки.

Больше всего запомнился «ведьминский лес»: здесь бы фильмы ужасов снимать!)) увидели большую колонию бакланов, лебедей, цапель!

Отдельное спасибо Анне за организацию. Всё продумано, спокойно и без суеты. Анна приятный и интересный собеседник, поэтому прогулка прошла в очень комфортной и дружелюбной атмосфере.

Спасибо за отличный день на воде! 🌿🏄♀️

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М
Код Зеленоградска: экскурсия-квест для всей семьи
потрясающая экскурсия, прекрасный маршрут, гид чудесный, рассказ интересный. Всем рекомендуем, и детям и взрослым было очень интересно.
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А
Код Зеленоградска: экскурсия-квест для всей семьи
Прекраснейшая экскурсия и прекрасный гид Анна: мы довольно стеснительная семья, но ей удалось подобрать к нам ключик. Два часа пролетели очень незаметно и даже не устали!
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Т
Экскурсия «В поисках самого старого дома Кранца»
Экскурсия очень понравилась, много информации на маршруте, узнали чудесные истории домов и отелей Зеленоградска.
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К
Код Зеленоградска: экскурсия-квест для всей семьи
Интересная экскурсия-квест, ребенок остался в полном восторге!
Очень понравился подход Анны, все четко, грамотно, структурировано. Проходить квест понравилось всей семье 🤩🤩🤩
Интересная экскурсия-квест, ребенок остался в полном восторге!
Интересная экскурсия-квест, ребенок остался в полном восторге!
Интересная экскурсия-квест, ребенок остался в полном восторге!
Интересная экскурсия-квест, ребенок остался в полном восторге!
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Всего 206 отзывов в Зеленоградске в категории "Развлечения"

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Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зеленоградске
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10:
  1. Экскурсия «В поисках самого старого дома Кранца»;
  2. Код Зеленоградска: экскурсия-квест для всей семьи;
  3. Велоприключение на Балтике - с историей и пикником;
  4. Многоликий Калининград: обзорная экскурсия с речной прогулкой для желающих;
  5. SUP-прогулка по реке Тростянка.
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Куршская Коса;
  2. Танцующий лес;
  3. Набережная;
  4. Замок Шаакен;
  5. Балтийское море;
  6. Водонапорная башня;
  7. Кирха Святой Барбары;
  8. Станция Фрингилла;
  9. Замок Нессельбек;
  10. Высота Эфа.
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в июле 2026
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