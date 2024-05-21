Представьте: вы только что приземлились в аэропорту Храброво, полны ожиданий и готовы начать своё путешествие.
Вам не нужно беспокоиться о том, как добраться до Зеленоградска, ведь ваш личный гид уже ждёт
Вам не нужно беспокоиться о том, как добраться до Зеленоградска, ведь ваш личный гид уже ждёт
6 причин купить этот трансфер
- ✈️ Встреча в аэропорту Храброво
- 🚗 Комфортабельный трансфер
- 🗺️ Интересные рассказы о Зеленоградске
- 🏛️ Посещение популярных и скрытых достопримечательностей
- 📸 Возможность сделать уникальные фотографии
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Парк «Плантаже»
- Набережная (променад)
- Главные площади города
- Курортный дом
- Дом звёздного неба
- Кошачья улица
- Вилла сестёр Шутц
- Исторический почтамт
- Вилла Фридриха Баста
- Вилла Крелль
- Исторический вокзал
- Сквер королевы Луизы
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Описание трансфер
Что вас ожидает
Я заберу вас из аэропорта на комфортабельном автомобиле и покажу всё самое интересное в Зеленоградске. О каждой локации вы услышите содержательный и нескучный рассказ.
Автопешеходная прогулка будет включать:
- Парк «Плантаже»
- Набережную (променад)
- Главные площади города
- Курортный дом
- Дом звёздного неба
- Кошачью улицу
- Виллу сестёр Шутц
- Исторический почтамт
- Виллу Фридриха Баста и виллу Крелль
- Исторический вокзал
- Сквер королевы Луизы
Я расскажу о курортной жизни не только Восточной Пруссии, но и Германии. Познакомлю с эволюцией купальных костюмов, курортными нравами 19 века и интересными судьбами жителей нашего городка. А после прогулки доставлю вас по нужному адресу.
Организационные детали
- Трансфер на автомобиле Peugeot Expert Tepee 2014 г. в.
- В стоимость входит ожидание до 1 час в аэропорту в случае задержки рейса. Если задержка более часа, экскурсия может быть отменена.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту Храброво
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Геннадий — ваш гид в Зеленоградске
Провёл экскурсии для 669 туристов
Буду краток:) Дипломированный экскурсовод и просто человек, который любит свой город. И готов поделиться этой любовью с вами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анастасия
21 мая 2024
Отличная, очень приятная экскурсия!
Все началось с милой встречи и стихов! Прогулка была приятная, в спокойном темпе, обошли много локаций с сопровождающими рассказами об истории этого чудесного города понятным языком. Все очень понравилось, информации много, разбавляется интересными фактами и забавными рассказами) также получили много рекомендаций, где можно покушать с хорошим сервисом.
В общем - всё на высшем уровне! Каждому было интересно!
Все началось с милой встречи и стихов! Прогулка была приятная, в спокойном темпе, обошли много локаций с сопровождающими рассказами об истории этого чудесного города понятным языком. Все очень понравилось, информации много, разбавляется интересными фактами и забавными рассказами) также получили много рекомендаций, где можно покушать с хорошим сервисом.
В общем - всё на высшем уровне! Каждому было интересно!
Надежда
28 апр 2024
Замечательно! Советую всем!
Д
Дарья
26 апр 2024
Добрый день, вчера нас из Аэропорта встречал Геннадий. Остались очень довольны таким форматом встречи. Геннадий профессионал и мастер своего дела. Прекрасно находит общий язык ориентируясь на возраст и интересы прибывших, тактичный, пунктуальный. Чувствует группу, умеет привлечь внимание к интересным фактам, заинтересовать. Геннадий довез и провел по всем ключевым местам Зеленоградска, порекомендовал куда сходить, и что еще посмотреть самим.
Рекомендуем👍🏻
Рекомендуем👍🏻
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