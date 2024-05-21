Экскурсия-трансфер в Зеленоградске: от аэропорта до курорта

Встреча в аэропорту, комфортный трансфер и увлекательная экскурсия по Зеленоградску. Начните свой отдых с приятных впечатлений
Представьте: вы только что приземлились в аэропорту Храброво, полны ожиданий и готовы начать своё путешествие.

Вам не нужно беспокоиться о том, как добраться до Зеленоградска, ведь ваш личный гид уже ждёт
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вас с комфортабельным автомобилем Peugeot Expert Tepee 2014 года выпуска. Вас ждёт не просто трансфер, а настоящее путешествие в историю и культуру Зеленоградска.

Вы узнаете о курортных нравах, посетите самые живописные уголки города, включая Парк «Плантаже», набережную, исторические виллы и многое другое.

Ваш гид расскажет не только о Зеленоградске, но и о курортной жизни Восточной Пруссии и Германии, познакомит с эволюцией купальных костюмов и интересными судьбами жителей. В случае задержки рейса, вас будут ждать до часа, гарантируя беззаботное начало вашего отдыха.

Этот трансфер обещает не только доставить вас по адресу, но и оставить незабываемые впечатления от первых минут пребывания в Зеленоградске

5
3 отзыва

6 причин купить этот трансфер

  1. ✈️ Встреча в аэропорту Храброво
  2. 🚗 Комфортабельный трансфер
  3. 🗺️ Интересные рассказы о Зеленоградске
  4. 🏛️ Посещение популярных и скрытых достопримечательностей
  5. 📸 Возможность сделать уникальные фотографии
  6. 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи

Что можно увидеть

  • Парк «Плантаже»
  • Набережная (променад)
  • Главные площади города
  • Курортный дом
  • Дом звёздного неба
  • Кошачья улица
  • Вилла сестёр Шутц
  • Исторический почтамт
  • Вилла Фридриха Баста
  • Вилла Крелль
  • Исторический вокзал
  • Сквер королевы Луизы
Экскурсия-трансфер в Зеленоградске: от аэропорта до курорта
Экскурсия-трансфер в Зеленоградске: от аэропорта до курорта
Экскурсия-трансфер в Зеленоградске: от аэропорта до курорта
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00

Описание трансфер

Что вас ожидает

Я заберу вас из аэропорта на комфортабельном автомобиле и покажу всё самое интересное в Зеленоградске. О каждой локации вы услышите содержательный и нескучный рассказ.

Автопешеходная прогулка будет включать:

  • Парк «Плантаже»
  • Набережную (променад)
  • Главные площади города
  • Курортный дом
  • Дом звёздного неба
  • Кошачью улицу
  • Виллу сестёр Шутц
  • Исторический почтамт
  • Виллу Фридриха Баста и виллу Крелль
  • Исторический вокзал
  • Сквер королевы Луизы

Я расскажу о курортной жизни не только Восточной Пруссии, но и Германии. Познакомлю с эволюцией купальных костюмов, курортными нравами 19 века и интересными судьбами жителей нашего городка. А после прогулки доставлю вас по нужному адресу.

Организационные детали

  • Трансфер на автомобиле Peugeot Expert Tepee 2014 г. в.
  • В стоимость входит ожидание до 1 час в аэропорту в случае задержки рейса. Если задержка более часа, экскурсия может быть отменена.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В аэропорту Храброво
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Анастасия
21 мая 2024
Отличная, очень приятная экскурсия!
Все началось с милой встречи и стихов! Прогулка была приятная, в спокойном темпе, обошли много локаций с сопровождающими рассказами об истории этого чудесного города понятным языком. Все очень понравилось, информации много, разбавляется интересными фактами и забавными рассказами) также получили много рекомендаций, где можно покушать с хорошим сервисом.
В общем - всё на высшем уровне! Каждому было интересно!
Отличная, очень приятная экскурсия!Отличная, очень приятная экскурсия!Отличная, очень приятная экскурсия!Отличная, очень приятная экскурсия!Отличная, очень приятная экскурсия!Отличная, очень приятная экскурсия!Отличная, очень приятная экскурсия!Отличная, очень приятная экскурсия!
Надежда
28 апр 2024
Замечательно! Советую всем!
Замечательно! Советую всем!Замечательно! Советую всем!Замечательно! Советую всем!Замечательно! Советую всем!
Д
26 апр 2024
Добрый день, вчера нас из Аэропорта встречал Геннадий. Остались очень довольны таким форматом встречи. Геннадий профессионал и мастер своего дела. Прекрасно находит общий язык ориентируясь на возраст и интересы прибывших, тактичный, пунктуальный. Чувствует группу, умеет привлечь внимание к интересным фактам, заинтересовать. Геннадий довез и провел по всем ключевым местам Зеленоградска, порекомендовал куда сходить, и что еще посмотреть самим.
Рекомендуем👍🏻

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