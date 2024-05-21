Представьте: вы только что приземлились в аэропорту Храброво, полны ожиданий и готовы начать своё путешествие.Вам не нужно беспокоиться о том, как добраться до Зеленоградска, ведь ваш личный гид уже ждёт

вас с комфортабельным автомобилем Peugeot Expert Tepee 2014 года выпуска. Вас ждёт не просто трансфер, а настоящее путешествие в историю и культуру Зеленоградска. Вы узнаете о курортных нравах, посетите самые живописные уголки города, включая Парк «Плантаже», набережную, исторические виллы и многое другое. Ваш гид расскажет не только о Зеленоградске, но и о курортной жизни Восточной Пруссии и Германии, познакомит с эволюцией купальных костюмов и интересными судьбами жителей. В случае задержки рейса, вас будут ждать до часа, гарантируя беззаботное начало вашего отдыха. Этот трансфер обещает не только доставить вас по адресу, но и оставить незабываемые впечатления от первых минут пребывания в Зеленоградске

за 1-4 человека или 1500 руб. за человека, если вас больше

от 6 000 ₽ за 1-4 человека или 1500 руб. за человека, если вас больше

Описание трансфер

Что вас ожидает

Я заберу вас из аэропорта на комфортабельном автомобиле и покажу всё самое интересное в Зеленоградске. О каждой локации вы услышите содержательный и нескучный рассказ.

Автопешеходная прогулка будет включать:

Парк «Плантаже»

Набережную (променад)

Главные площади города

Курортный дом

Дом звёздного неба

Кошачью улицу

Виллу сестёр Шутц

Исторический почтамт

Виллу Фридриха Баста и виллу Крелль

Исторический вокзал

Сквер королевы Луизы

Я расскажу о курортной жизни не только Восточной Пруссии, но и Германии. Познакомлю с эволюцией купальных костюмов, курортными нравами 19 века и интересными судьбами жителей нашего городка. А после прогулки доставлю вас по нужному адресу.

Организационные детали