Откройте для себя Балтийск и Янтарный — два города, скрывающих в себе множество историй и загадок.
В этом путешествии вы познакомитесь с военным наследием Балтийска, прогуляетесь по старинным улочкам Янтарного, узнаете о тайнах добычи янтаря и почувствуете атмосферу Балтики с её величественными маяками и живописными пейзажами.
Описание экскурсииПутешествие в сердце Калининградской области Вы сможете стать исследователем: спуститься к карьеру, где рождается «солнечный камень», и ощутить мощь моря в легендарном Балтийске, где сливаются воедино история и стихия. Это путешествие перенесёт вас в два удивительных уголка Калининградской области: Янтарный — столицу солнечного камня, где добывают 90% мирового янтаря, и Балтийск — самый западный город России, хранящий морские традиции и военную историю. Янтарный Увидим архитектурные памятники прошлого в историческом центре: лютеранскую церковь, здание Шлосс-отеля, Храм Казанской иконы Божией Матери, площадь Мастеров. Прогуляемся через реликтовый парк им. Беккера к знаменитому пляжу Янтарного. Посетим мануфактуру и увидим процесс обработки янтаря – от необработанного камня до изысканных украшений. Балтийск Маршрут начнётся с внешнего осмотра крепости Пиллау (Шведской крепости). На центральной площади нас встретит памятник Петру I. Мы также увидим действующий маяк и Свято-Георгиевский морской собор. Финальная точка экскурсии – прогулка по набережной к Елизаветинскому форту, откуда открываются потрясающие виды на морской горизонт и военные корабли Балтийского флота. Это путешествие для тех, кто хочет не просто увидеть, а прикоснуться к истокам: держать в руках кусочек древнего солнца, вдыхать соленый балтийский ветер и слушать шепот веков среди фортов и сосен. Важная информация:
- Основная точка сбора: Зеленоградск, Окружная 11, парковка у озера.
- Экскурсия проходит на комфортабельном туристическом автобусе с багажным отделением.
- Форма одежды: максимально удобная, обувь без каблуков.
- Во время экскурсии предусмотрено свободное время для перекуса, но полноценный обед в программу не входит.
Во вторник и четверг в 9:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Лютеранская церковь
- Здание Шлосс-отеля
- Храм Казанской иконы Божией Матери
- Площадь Мастеров
- Реликтовый парк им. Беккера
- Пляжу Янтарного
- Янтарная мануфактура
- Крепость Пиллау
- Памятник Петру I
- Свято-Георгиевский морской собор
- Елизаветинский форт
Что включено
- Проезд на комфортабельном автобусе туристического класса
- Профессиональный гид
- Хорошее настроение
- Красивые фотографии
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание и напитки
Место начала и завершения?
Зеленоградск, Окружная 11, парковка у озера
Когда и сколько длится?
Когда: Во вторник и четверг в 9:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
