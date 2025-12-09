Мои заказы

Секреты Балтики: путешествие в Янтарный и Балтийск

Откройте для себя Балтийск и Янтарный — два города, скрывающих в себе множество историй и загадок.

В этом путешествии вы познакомитесь с военным наследием Балтийска, прогуляетесь по старинным улочкам Янтарного, узнаете о тайнах добычи янтаря и почувствуете атмосферу Балтики с её величественными маяками и живописными пейзажами.
Описание экскурсии

Путешествие в сердце Калининградской области Вы сможете стать исследователем: спуститься к карьеру, где рождается «солнечный камень», и ощутить мощь моря в легендарном Балтийске, где сливаются воедино история и стихия. Это путешествие перенесёт вас в два удивительных уголка Калининградской области: Янтарный — столицу солнечного камня, где добывают 90% мирового янтаря, и Балтийск — самый западный город России, хранящий морские традиции и военную историю. Янтарный Увидим архитектурные памятники прошлого в историческом центре: лютеранскую церковь, здание Шлосс-отеля, Храм Казанской иконы Божией Матери, площадь Мастеров. Прогуляемся через реликтовый парк им. Беккера к знаменитому пляжу Янтарного. Посетим мануфактуру и увидим процесс обработки янтаря – от необработанного камня до изысканных украшений. Балтийск Маршрут начнётся с внешнего осмотра крепости Пиллау (Шведской крепости). На центральной площади нас встретит памятник Петру I. Мы также увидим действующий маяк и Свято-Георгиевский морской собор. Финальная точка экскурсии – прогулка по набережной к Елизаветинскому форту, откуда открываются потрясающие виды на морской горизонт и военные корабли Балтийского флота. Это путешествие для тех, кто хочет не просто увидеть, а прикоснуться к истокам: держать в руках кусочек древнего солнца, вдыхать соленый балтийский ветер и слушать шепот веков среди фортов и сосен. Важная информация:
Во вторник и четверг в 9:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Лютеранская церковь
  • Здание Шлосс-отеля
  • Храм Казанской иконы Божией Матери
  • Площадь Мастеров
  • Реликтовый парк им. Беккера
  • Пляжу Янтарного
  • Янтарная мануфактура
  • Крепость Пиллау
  • Памятник Петру I
  • Свято-Георгиевский морской собор
  • Елизаветинский форт
Что включено
  • Проезд на комфортабельном автобусе туристического класса
  • Профессиональный гид
  • Хорошее настроение
  • Красивые фотографии
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Питание и напитки
Место начала и завершения?
Зеленоградск, Окружная 11, парковка у озера
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Зеленоградска

