Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск и Филинская бухта из Зеленоградска
Путешествие по Зеленоградску и окрестностям: Балтийск, Янтарный, Филинская бухта, Светлогорск. Гид расскажет о местных достопримечательностях и истории
За один день вы посетите три главных приморских города: Балтийск, Янтарный и Светлогорск. В Балтийске вас ждёт военно-морская гавань, шведская крепость Пиллау и маяк 19 века.
В Янтарном вы узнаете о читать дальше
добыче солнечного камня, осмотрите кирху Пальмникена и дворец Мориса Беккера.
Филинская бухта впечатлит своими видами, а Светлогорск порадует зелёными парками и сказочными виллами. Прогулка по центральному парку и променаду Светлогорска завершит ваше путешествие
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9 отзывов
5 причин купить эту экскурсию
🌊 Три уникальных города за один день
🔍 Секреты янтарного промысла
🏰 Исторические крепости и маяки
🌿 Прекрасные виды Филинской бухты
🏡 Уютные виллы Светлогорска
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Что можно увидеть
Военно-морская гавань
Шведская крепость Пиллау
Маяк 19 века
Елизаветинский форт
Кирха Пальмникена
Янтарная мануфактура
Дворец Мориса Беккера
Филинская бухта
Центральный парк Светлогорска
Променад Светлогорска
Солнечные часы
Скульптура «Нимфа»
Водонапорная башня 1908 года
Описание экскурсии
Наше путешествие начнётся с самого западного города России — Балтийска
Мы посетим военно-морскую гавань с пришвартованными кораблями, осмотрим шведскую крепость Пиллау, маяк 19 века, Елизаветинский форт. Вы узнаете, что связывает Петра I и Елизавету Петровну с прусской приморской провинцией, раскроете секрет Иосифа Бродского и услышите удивительную историю об основателе бранденбургского военно-морского флота.
Дальше наш путь ведёт в небольшой, но уютный городок — Янтарный
Это мировой центр добычи солнечного камня. Вы узнаете, как его добывают и перерабатывают, осмотрите кирху Пальмникена, посетите янтарную мануфактуру и увидите дворец и усадебный парк — настоящий ботанический сад — янтарного магната Мориса Беккера на берегу моря.
Следующая остановка — Филинская бухта. Её виды впечатлят даже самого искушённого путешественника. Посещение возможно только при благоприятных погодных условиях.
И последняя точка маршрута — «королевский» курорт Светлогорск
Такой зелёный, уютный и живописный, со сказочными виллами в 100-летнем сосновом бору. На прогулке по центральному парку и променаду мы поговорим о причинах невероятной популярности города, замерим время по солнечным часам, полюбуемся скульптурой «Нимфа» и обсудим архитектурные особенности символа города — водонапорной башни 1908 года.
Организационные детали
Поездка проходит на легковом автомобиле, минивэне или микроавтобусе в зависимости от размера группы
Гид организует для вас обед по меню (по желанию). Можно взять перекус или пообедать в альтернативных точках питания
Есть возможность прогулки на катере по акватории Балтийска. Стоимость от 600 рублей с чел.
Посещение Филинской бухты возможно только при благоприятной погоде
Гид уточнит накануне поездки точный адрес и время отправления, модель, марку и регистрационный номер автомобиля
По всем вопросам пишите нам, мы обязательно ответим в вечернее время
Экскурсию для вас проведёт гид-экскурсовод нашей команды
в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Зеленоградске
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Зеленоградске
Провели экскурсии для 2895 туристов
Меня зовут Наталья, я коренная калининградка в третьем поколении! Обожаю наш регион, увлечена фотографией и очень люблю путешествия. С радостью поделюсь своими знаниями и помогу сделать ваш отдых насыщенным красотами, впечатлениями и эмоциями. До встречи!
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Гульнара
4 авг 2024
Добрый день! Брали экскурсию по трем городам Калининградской области: Балтийск-пос. Янтарный-Светлогорск. Коммуникации перед экскурсией были точны. Не приходилось никого ловить или решать самостоятельно вопросы. Команда работала на опережение. Экскурсовод - читать дальше
Марат, сам вел минивэн, сам вел экскурсию. Вежливый, учтивый и уважительный. Из-за небольшой по численности группы, получился фактически индивидуальный, домашний тур. Марат очень неравнодушный к своему краю человек. Информации было много: и исторической, и бытовой. Экскурсия фактически никогда не прекращалась: переезжали ли мы с одного места на другое, или гуляли по городу. При этом соблюдалась пунктуальность. Тур больше ознакомительный с городами, чтобы у посетителей сложить впечатление, и дальше дать им выбрать, что они хотят посетить самостоятельно. Поэтому не стоит ожидать многочасовых остановок в каждом городе. В каждом городе примерно минут 40 шла экскурсия, и час на самостоятельное изучение. Большое спасибо команде и конкретно Марату за этот день!
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Марина
3 авг 2024
Все было замечательно, удалось проникнуться атмосферой, городами и людьми! Поездка была информативная. Спасибо нашему гиду Дмитрию. Также, по просьбе моего 7-летнего сына пишу, что Дмитрий -очень хороший человек. Спасибо ✊
И
Ирина
3 авг 2024
Замечательная экскурсия с гидом Натальей, спасибо ей огромное!!! Удалось за один день увидеть столько замечательных мест и узнать очень много интересной информации!!!! Рекомендую!!!
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Юлия
27 июл 2024
Отличный гид!!! Очень интересно, насыщенно, все своевременно
Г
Гульнара
27 июл 2024
Ездили с водителем экскурсоводом Игорем. Интересные рассказы и про места, где были и про Калининград. Все продумано на маршруте, даже место для обеда. Побывали даже на репетиции парада ВМФ в Балтийске. Игорь любит свой край, много знает про него и очень увлекательно рассказывает. Всем рекомендую!
Н
Николай
24 июл 2024
Очень понравилась экскурсия! На протяжении всего дня было интересно слушать экскурсовода(Игорь), весь материал подовался легко, на дополнительные вопросы получали ответы. День прошёл познавательно. Ещё хочу отметить,что в Янтарном чудесный пляж-там даётся свободное время,которое можно провести с пользой. Так что обязательно берите купальники/шорты.
Елена
22 июл 2024
Экскурсия замечательная, экскурсовод Марат СУПЕР👍. Рассказывал интересно, много. Высоко эрудирован, на любые вопросы даёт очень развёрнутые ответы. День пролетел незаметно. Получили массу положительных эмоций.
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Лидия
16 июл 2024
Спасибо Дмитрию за обзорную экскурсию по городам Балтики! Очень харизматичный и очаровательный экскурсовод, удивлял нас своими историями весь день) К рекомендациям авторских чебуреков и авторских изделий из янтаря стоит прислушаться!
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Елена
14 июл 2024
Только что вернулись с этой замечательной экскурсии. Экскурсовод Дмитрий. Получили полное представление о Восточной Пруссии с древних времен до настоящего времени. Очень информативная, насыщенная впечатлениями поездка. Спасибо Дмитрию! Советую всем.