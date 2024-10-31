Балтийск, Янтарный, Светлогорск: исследуем балтийское побережье из Зеленоградска

Откройте для себя уникальные уголки Калининградской области: Балтийск с его военной историей, Янтарный с солнечным камнем и Светлогорск с курортной атмосферой
Однодневное путешествие по живописным местам Калининградской области. В Балтийске вы узнаете о военной истории и увидите корабли. Янтарный познакомит с процессом добычи янтаря и порадует пляжем с «Голубым флагом». Светлогорск предложит прогулку по старинным улочкам и возможность насладиться морскими пейзажами. Программа также включает посещение Филинской бухты при хорошей погоде
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • ⚓ Уникальная военная история Балтийска
  • 🌞 Узнайте всё о янтаре в Янтарном
  • 🏖️ Пляж с «Голубым флагом»
  • 🏛️ Прогулка по старинным улочкам Светлогорска
  • 📸 Возможность сделать потрясающие фото
    • Балтийск, Янтарный, Светлогорск: исследуем балтийское побережье из Зеленоградска
    Балтийск, Янтарный, Светлогорск: исследуем балтийское побережье из Зеленоградска
    Балтийск, Янтарный, Светлогорск: исследуем балтийское побережье из Зеленоградска
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

    Что можно увидеть

  • Шведская крепость
  • Корабли Балтийского флота
  • Пляж с «Голубым флагом»
  • Кирха Пальмникена
  • Театр эстрады «Янтарь-холл»

    • Описание экскурсии

    Балтийск: Военная слава и история

    Самый запад нашей необъятной страны! И по совместительству Город воинской славы России. Здесь мы расскажем вам о временах Петра I и Елизаветы Петровны и покажем входной портал Шведской крепости, или, как её ещё называют, цитадели Пиллау. Вы увидите корабли Балтийского флота и, если не будет шторма, понаблюдаете, как паромы и сухогрузы проходят по Калининградскому морскому судоходному каналу. Вы сможете с руки покормить лебедей и сделать потрясающие фото на память!

    Янтарный: камень солнца и пляж с «Голубым флагом»

    Далее поедем в янтарную столицу, где янтарь добывается со времён Тевтонского ордена до наших дней. Вы узнаете о процессе его добычи и «янтарном короле Восточной Пруссии» Морице Бэккере, увидите пляж с «Голубым флагом», нисколько не уступающий Майами-бич. Также мы посетим невероятной красоты кирху Пальмникена и прогуляемся по городскому парку со 160-летними буками, ситхинскими елями и другими диковинками.

    Светлогорск: курорт с историей

    Завершим наше путешествие в уютном городке Светлогорске, бывшем фешенебельном курорте восточной Пруссии под названием Раушен. Прогулка по его тихим улочкам пройдёт мимо красивейших вилл и гостевых домов 19–20 веков. Вы узнаете интересные факты о городе, например, почему его считают самым медленным в России. Также вы увидите морские пейзажи побережья и театр эстрады «Янтарь-холл».

    В хорошую погоду, если захотите, включим в программу Филинскую бухту. Это место, которое завораживает всех любителей красивых видов.

    А на обед заедем в один из хороших ресторанов Янтарного/Светлогорска.

    Организационные детали

    Как проходит экскурсия:

    • На автомобиле Hyundai Solaris 2015 года с кондиционером. Пожалуйста, предупредите заранее, если с вами будут дети — мы предоставим вам бустер
    • Мы заберём вас по указанному адресу в Зеленоградске и после экскурсии привезём обратно
    • Тайминг экскурсии — 8 часов с момента встречи с учётом времени дороги туда и обратно
    • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

    Дополнительные опции:

    • По желанию можно продлить экскурсионное время из расчёта 1200 ₽/час
    • На побережье бывает ветренно и случаются кратковременные дожди. Шарфики, зонтики, удобная непромокаемая обувь приветствуются

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 8 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
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    4
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    С
    31 окт 2024
    Спасибо Алексею за экскурсию и знакомство с городами Балтики. Алексей пунктуален, аккуратен в вождении. Содержательно и интересно, но в то же время не слишком перегружено историческими фактами.

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