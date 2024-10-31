⚓ Уникальная военная история Балтийска 🌞 Узнайте всё о янтаре в Янтарном 🏖️ Пляж с «Голубым флагом» 🏛️ Прогулка по старинным улочкам Светлогорска 📸 Возможность сделать потрясающие фото

Однодневное путешествие по живописным местам Калининградской области. В Балтийске вы узнаете о военной истории и увидите корабли. Янтарный познакомит с процессом добычи янтаря и порадует пляжем с «Голубым флагом». Светлогорск предложит прогулку по старинным улочкам и возможность насладиться морскими пейзажами. Программа также включает посещение Филинской бухты при хорошей погоде

Описание экскурсии

Балтийск: Военная слава и история

Самый запад нашей необъятной страны! И по совместительству Город воинской славы России. Здесь мы расскажем вам о временах Петра I и Елизаветы Петровны и покажем входной портал Шведской крепости, или, как её ещё называют, цитадели Пиллау. Вы увидите корабли Балтийского флота и, если не будет шторма, понаблюдаете, как паромы и сухогрузы проходят по Калининградскому морскому судоходному каналу. Вы сможете с руки покормить лебедей и сделать потрясающие фото на память!

Янтарный: камень солнца и пляж с «Голубым флагом»

Далее поедем в янтарную столицу, где янтарь добывается со времён Тевтонского ордена до наших дней. Вы узнаете о процессе его добычи и «янтарном короле Восточной Пруссии» Морице Бэккере, увидите пляж с «Голубым флагом», нисколько не уступающий Майами-бич. Также мы посетим невероятной красоты кирху Пальмникена и прогуляемся по городскому парку со 160-летними буками, ситхинскими елями и другими диковинками.

Светлогорск: курорт с историей

Завершим наше путешествие в уютном городке Светлогорске, бывшем фешенебельном курорте восточной Пруссии под названием Раушен. Прогулка по его тихим улочкам пройдёт мимо красивейших вилл и гостевых домов 19–20 веков. Вы узнаете интересные факты о городе, например, почему его считают самым медленным в России. Также вы увидите морские пейзажи побережья и театр эстрады «Янтарь-холл».

В хорошую погоду, если захотите, включим в программу Филинскую бухту. Это место, которое завораживает всех любителей красивых видов.

А на обед заедем в один из хороших ресторанов Янтарного/Светлогорска.

Организационные детали

Как проходит экскурсия:

На автомобиле Hyundai Solaris 2015 года с кондиционером. Пожалуйста, предупредите заранее, если с вами будут дети — мы предоставим вам бустер

Мы заберём вас по указанному адресу в Зеленоградске и после экскурсии привезём обратно

Тайминг экскурсии — 8 часов с момента встречи с учётом времени дороги туда и обратно

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

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