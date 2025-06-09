Отпуск в Зеленоградске с поездками в Калининград, на Куршскую косу и проживанием в SPA-отеле
Отдохнуть у моря и в заповедных дюнах, пройти по Амалиенау, Рыбной деревне и острову Канта
Начало: Зеленоградск, Курортный проспект, 25, 16:00
«В программе — знакомство с прусской архитектурой, прогулки у моря, посещение главных достопримечательностей обоих курортов, погружение в процесс добычи и обработки янтаря, обед (оплачивается самостоятельно)»
9 июн в 16:00
23 июн в 16:00
56 000 ₽ за человека
Отпуск у Балтийского моря: Зеленоградск и топовые места области
Погулять по променадам и курортным улочкам, увидеть дюны Куршской косы и рассмотреть архитектуру
Начало: Аэропорт Калининграда, время по договорённости
«Вы увидите главные достопримечательности, узнаете историю Кёнигсберга и полюбуетесь архитектурой: от средневековых замков до особняков в стиле модерн»
6 апр в 12:00
7 апр в 12:00
55 500 ₽ за человека
Освежающий балтийский бриз и прусская архитектура: летние каникулы в Зеленоградске
Отдохнуть на море, съездить в Калининград и Светлогорск и узнать всё о янтаре
Начало: Отель в Зеленоградске, заселение после 14:00
«Также мы покажем вам все главные достопримечательности других популярных локаций области: Калининграда, Светлогорска и Янтарного»
14 июн в 14:00
21 июн в 14:00
48 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Обзорные»
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