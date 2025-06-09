Найдено 3 тура в категории « Обзорные » в Зеленоградске, цены от 48 500 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году

1 чел. По популярности На автобусе 6 дней Отпуск в Зеленоградске с поездками в Калининград, на Куршскую косу и проживанием в SPA-отеле Отдохнуть у моря и в заповедных дюнах, пройти по Амалиенау, Рыбной деревне и острову Канта Начало: Зеленоградск, Курортный проспект, 25, 16:00 «В программе — знакомство с прусской архитектурой, прогулки у моря, посещение главных достопримечательностей обоих курортов, погружение в процесс добычи и обработки янтаря, обед (оплачивается самостоятельно)» 56 000 ₽ за человека На машине 6 дней Отпуск у Балтийского моря: Зеленоградск и топовые места области Погулять по променадам и курортным улочкам, увидеть дюны Куршской косы и рассмотреть архитектуру Начало: Аэропорт Калининграда, время по договорённости «Вы увидите главные достопримечательности, узнаете историю Кёнигсберга и полюбуетесь архитектурой: от средневековых замков до особняков в стиле модерн» 55 500 ₽ за человека На автобусе 8 дней Освежающий балтийский бриз и прусская архитектура: летние каникулы в Зеленоградске Отдохнуть на море, съездить в Калининград и Светлогорск и узнать всё о янтаре Начало: Отель в Зеленоградске, заселение после 14:00 «Также мы покажем вам все главные достопримечательности других популярных локаций области: Калининграда, Светлогорска и Янтарного» 48 500 ₽ за человека Все туры Зеленоградска

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Обзорные»

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