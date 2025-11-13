Многодневный тур «К котикам Зеленоградска!»: отдых на море и экскурсии
Начало: По договоренности
Расписание: Выезд в 7-9 утра
Завтра в 09:00
14 ноя в 09:00
55 000 ₽ за человека
Сказочное путешествие в Новый год: Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный
Побродить по Танцующему лесу, погулять по нарядным городкам и поужинать в замке
Начало: Зеленоградск, 13:00-13:30
3 янв в 13:00
21 000 ₽ за человека
Семейные выходные в Кранце. Тур в Калининградскую область
Начало: Калининградская область, Зеленоградск
7 авг в 10:00
14 авг в 10:00
от 32 400 ₽ за человека
