Отпуск в Зеленоградске с поездками в Калининград, на Куршскую косу и проживанием в SPA-отеле
Отдохнуть у моря и в заповедных дюнах, пройти по Амалиенау, Рыбной деревне и острову Канта
Начало: Зеленоградск, Курортный проспект, 25, 16:00
9 июн в 16:00
23 июн в 16:00
56 000 ₽ за человека
Балтийский бриз Зеленоградска
Начало: Калининградская область, Зеленоградск
9 июн в 10:00
23 июн в 10:00
56 000 ₽ за человека
Отпуск у Балтийского моря: Зеленоградск и топовые места области
Погулять по променадам и курортным улочкам, увидеть дюны Куршской косы и рассмотреть архитектуру
Начало: Аэропорт Калининграда, время по договорённости
6 апр в 12:00
7 апр в 12:00
55 500 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ДДенис6 марта 2025Все организовано хорошо и не каких вопросов нет спасибо.
- ИИнна6 марта 2025Побывав в Калининграде получили массу впечатлений. Спасибо организаторам тура и нашим замечательным гидам-экскурсоводам Владимиру и Анне Смирновым. Сколько нового и
- ВВиктор26 февраля 2025Большое спасибо за организацию,,своевременное информирование о туре. Спасибо вашем экскурсоаодам особенно Алесандру. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и встречи.
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «6-дневные туры»
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