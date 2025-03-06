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интересного мы узнали и увидели. Отпуск в Калининграде прошел замечательно, весело, интересно и познавательно. Программа очень интересная, развлекательная, познавательная. Все все понравилось: и красивые прибрежные городки, и завораживающие замки с их подвалами и рыцарями, и сыроварня с дегустацией и всеми вкусностями и сам Калининград с его историей и развлечениями, а особенно Балтийское море, берег с его чайками, волнами и весенним бризом! Отличный тур. Буду рекомендовать обязательно своим друзьям и знакомым. Обязательно еще приеду к вам в Калининград!