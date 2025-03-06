Авторские туры на 6 дней в Зеленоградск

Найдено 3 тура в категории «6-дневные туры» в Зеленоградске, цены от 55 500 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Отпуск в Зеленоградске с поездками в Калининград, на Куршскую косу и проживанием в SPA-отеле
На автобусе
6 дней
Отпуск в Зеленоградске с поездками в Калининград, на Куршскую косу и проживанием в SPA-отеле
Отдохнуть у моря и в заповедных дюнах, пройти по Амалиенау, Рыбной деревне и острову Канта
Начало: Зеленоградск, Курортный проспект, 25, 16:00
9 июн в 16:00
23 июн в 16:00
56 000 ₽ за человека
Балтийский бриз Зеленоградска
На автобусе
6 дней
3 отзыва
Балтийский бриз Зеленоградска
Начало: Калининградская область, Зеленоградск
9 июн в 10:00
23 июн в 10:00
56 000 ₽ за человека
Отпуск у Балтийского моря: Зеленоградск и топовые места области
На машине
6 дней
Отпуск у Балтийского моря: Зеленоградск и топовые места области
Погулять по променадам и курортным улочкам, увидеть дюны Куршской косы и рассмотреть архитектуру
Начало: Аэропорт Калининграда, время по договорённости
6 апр в 12:00
7 апр в 12:00
55 500 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Д
    Денис
    6 марта 2025
    Балтийский бриз Зеленоградска
    Все организовано хорошо и не каких вопросов нет спасибо.
  • И
    Инна
    6 марта 2025
    Балтийский бриз Зеленоградска
    Побывав в Калининграде получили массу впечатлений. Спасибо организаторам тура и нашим замечательным гидам-экскурсоводам Владимиру и Анне Смирновым. Сколько нового и
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    интересного мы узнали и увидели. Отпуск в Калининграде прошел замечательно, весело, интересно и познавательно. Программа очень интересная, развлекательная, познавательная. Все все понравилось: и красивые прибрежные городки, и завораживающие замки с их подвалами и рыцарями, и сыроварня с дегустацией и всеми вкусностями и сам Калининград с его историей и развлечениями, а особенно Балтийское море, берег с его чайками, волнами и весенним бризом! Отличный тур. Буду рекомендовать обязательно своим друзьям и знакомым. Обязательно еще приеду к вам в Калининград!

    Побывав в Калининграде получили массу впечатлений. Спасибо организаторам тура и нашим замечательным гидам-экскурсоводам Владимиру и АннеПобывав в Калининграде получили массу впечатлений. Спасибо организаторам тура и нашим замечательным гидам-экскурсоводам Владимиру и АннеПобывав в Калининграде получили массу впечатлений. Спасибо организаторам тура и нашим замечательным гидам-экскурсоводам Владимиру и АннеПобывав в Калининграде получили массу впечатлений. Спасибо организаторам тура и нашим замечательным гидам-экскурсоводам Владимиру и АннеПобывав в Калининграде получили массу впечатлений. Спасибо организаторам тура и нашим замечательным гидам-экскурсоводам Владимиру и АннеПобывав в Калининграде получили массу впечатлений. Спасибо организаторам тура и нашим замечательным гидам-экскурсоводам Владимиру и АннеПобывав в Калининграде получили массу впечатлений. Спасибо организаторам тура и нашим замечательным гидам-экскурсоводам Владимиру и АннеПобывав в Калининграде получили массу впечатлений. Спасибо организаторам тура и нашим замечательным гидам-экскурсоводам Владимиру и АннеПобывав в Калининграде получили массу впечатлений. Спасибо организаторам тура и нашим замечательным гидам-экскурсоводам Владимиру и АннеПобывав в Калининграде получили массу впечатлений. Спасибо организаторам тура и нашим замечательным гидам-экскурсоводам Владимиру и Анне
  • В
    Виктор
    26 февраля 2025
    Балтийский бриз Зеленоградска
    Большое спасибо за организацию,,своевременное информирование о туре. Спасибо вашем экскурсоаодам особенно Алесандру. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и встречи.

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «6-дневные туры»

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  1. Отпуск в Зеленоградске с поездками в Калининград, на Куршскую косу и проживанием в SPA-отеле
  2. Балтийский бриз Зеленоградска
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4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
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  2. Балтийское море
  3. Высота Эфа
  4. Танцующий лес
Сколько стоит тур в Зеленоградске в апреле 2025
Сейчас в Зеленоградске в категории "6-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 55 500 до 56 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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