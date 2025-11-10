Что вас ждёт? Вкусный тур выходного дня начинаем с очень познавательной экскурсии в удивительный ландшафтный парк, расположенный в сердце Кавказских минеральных вод: прогуляемся по парковым аллеям с благоухающими цветами, посидим на живописных скамейках, с которых открывается потрясающий вид. Пройдясь по лабиринту арок, вы увидите чудесные скульптуры, разные арт-объекты, потайные тропы, которые нас приведут в ресторан «Терраса» — место кулинарных изысков кавказской кухни. Долма, чуду, курзе, хычины, садж и харчо — вот перечень самых любимых блюд у миллионов поклонников национальной кухни Кавказа. Обилие солнечных лучей, острые, жгучие и ароматные специи, яркие соусы, потрясающе сочное мясо — про секрет мирового успеха и про то, откуда пошли все эти названия, вы узнаете во время их дегустации. В нашем туре вы подарите максимум удовольствия своим вкусовым рецепторам! Ведь после обеда мы отправляемся на экскурсию в Иноземцевский завод игристых вин. История завода началась в 1916 году с кустарного производства. Дегустировать новую линейку премиальных вин «Иноземцево» мы с вами будем в исторических подвалах. Прежде пройдём по производственным цехам, однако в цехе шампанизации не устоять — так и быть — продегустируем игристое из огромных акратофоров. Всё оборудование современное, владельцы винодельни вдохнули в неё новую жизнь. Кстати, для производства вина используется только Ставропольский виноград. Миссия завода — развитие виноградарства и виноделия в Ставропольском крае, поддержка виноградарей и виноделов. Ставрополье, Левокумский терруар, Иноземцевский, терруар горы Верблюд — это уникальные для виноделия территории с глубокой уходящей корнями во время историей. Виноделы Ставрополья завоевали славу своими винами далеко за пределами региона, вы сможете продегустировать:

Игристые белые брют • Полусухое и полусладкое • «Мускат Оттонель» • «Цветы Левокумья» • «Каберне Фран» • «Саперави» • «Аликанте Буше» • «Ребо Марселан» и другие К винам вам будут предложены закуски от местных производителей.