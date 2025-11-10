Эногастрономический тур — это путешествие с особым вниманием на местную кухню и региональные вина.
Эногастрономический туризм — это новый способ путешествий в поиске необычных вкусов и аутентичных кулинарных традиций, помогающий почувствовать наиболее полно культуру и ценности разных регионов, хранимые многими поколениями. Кухня каждой страны и региона уникальна.
Описание экскурсии
Что вас ждёт? Вкусный тур выходного дня начинаем с очень познавательной экскурсии в удивительный ландшафтный парк, расположенный в сердце Кавказских минеральных вод: прогуляемся по парковым аллеям с благоухающими цветами, посидим на живописных скамейках, с которых открывается потрясающий вид. Пройдясь по лабиринту арок, вы увидите чудесные скульптуры, разные арт-объекты, потайные тропы, которые нас приведут в ресторан «Терраса» — место кулинарных изысков кавказской кухни. Долма, чуду, курзе, хычины, садж и харчо — вот перечень самых любимых блюд у миллионов поклонников национальной кухни Кавказа. Обилие солнечных лучей, острые, жгучие и ароматные специи, яркие соусы, потрясающе сочное мясо — про секрет мирового успеха и про то, откуда пошли все эти названия, вы узнаете во время их дегустации. В нашем туре вы подарите максимум удовольствия своим вкусовым рецепторам! Ведь после обеда мы отправляемся на экскурсию в Иноземцевский завод игристых вин. История завода началась в 1916 году с кустарного производства. Дегустировать новую линейку премиальных вин «Иноземцево» мы с вами будем в исторических подвалах. Прежде пройдём по производственным цехам, однако в цехе шампанизации не устоять — так и быть — продегустируем игристое из огромных акратофоров. Всё оборудование современное, владельцы винодельни вдохнули в неё новую жизнь. Кстати, для производства вина используется только Ставропольский виноград. Миссия завода — развитие виноградарства и виноделия в Ставропольском крае, поддержка виноградарей и виноделов. Ставрополье, Левокумский терруар, Иноземцевский, терруар горы Верблюд — это уникальные для виноделия территории с глубокой уходящей корнями во время историей. Виноделы Ставрополья завоевали славу своими винами далеко за пределами региона, вы сможете продегустировать:
Игристые белые брют • Полусухое и полусладкое • «Мускат Оттонель» • «Цветы Левокумья» • «Каберне Фран» • «Саперави» • «Аликанте Буше» • «Ребо Марселан» и другие К винам вам будут предложены закуски от местных производителей.
Каждую среду в 10:00.
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание
- Экскурсия
Что не входит в цену
- Трансфер до места старта и обратно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иноземцево, парк Зелёный квартал, ул. Гагарина 188
Завершение: Иноземцево, парк Зелёный квартал, ул. Гагарина, 188
Когда и сколько длится?
Когда: Каждую среду в 10:00.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Железноводска
