1 чел.
По популярности
Групповая
14 часов
Домбай: Встреча с природой и культурой Кавказа
Начало: Ул. Калинина, 2, Железноводск
Расписание: Ср, Вс в 06:00
Завтра в 06:00
12 июня в 06:00
2 500₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Тур в горы к Языку Тролля + Верхняя Балкария
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 000₽ за человека
Групповая
12 часов
Грозный, Аргун, Шали: По следам красивейших мест Чечни
Начало: Ул. Калинина, 2, Железноводск
Расписание: Вс в 06:00
Завтра в 06:00
16 июня в 06:00
3 500₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С. С
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Секреты Кабардино-Балкарии: Язык Тролля, Верхняя Балкария, замок Шато-Эркен
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 500₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Тур к водопадам Джилы-Су
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 300₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Начало: По договоренности
Расписание: Смотрите свободные даты
Сегодня в 12:00
12 июня в 09:00
12 500₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
10 часов
Плато Бермамыт - русский Гранд-Каньон
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 6:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
3 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Приэльбрусье и озеро Гижгит
Начало: Аэропорт ж/д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Групповая
14 часов
Отдых в Приэльбрусье: Эльбрус, Чегет
Начало: Ул. Калинина, 2, Железноводск
Расписание: Чт, Сб в 06:00
13 июня в 06:00
15 июня в 06:00
2 500₽ за человека
Групповая
14 часов
Чегемское ущелье и Голубое озеро: путешествие из Железноводска
Погрузитесь в приключение по Чегемскому ущелью, встречая водопады и карстовые озера, завершая путешествие термальными источниками
Начало: Ул. Калинина, 2, Железноводск
Расписание: Пт, Вс в 06:00
Завтра в 06:00
14 июня в 06:00
2 700₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Джилы-Су и три водопада на северном склоне Эльбруса из Железноводска
Начало: Место вашего места проживания
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
19 900₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Язык тролля - Голубое озеро - замок Шато-Эркен - Аушигер из Железноводска
Начало: От вашего места проживания
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
21 500₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда17 мая 2024Были на экскурсии Джилы-Су с гидом Александром! Все очень понравилось- безумно красивые места,очень интересная беседа,атмосфера! Много нового узнали для себя.
- ЕЕкатерина6 мая 2024Были на экскурсии 05.05.2024, провели насыщенный день в Грозном с прекрасным гидом Керме Элиной Ивановной. Очень эрудированный экскурсовод, особенно интересно было, когда Элина, связывала историю и современность. Мечети "Гордость Мусульман","Сердце матери" и" Сердце Чечни" - просто шедевры архитектуры. Безумно понравилось.
- ТТатьяна6 мая 2024Огромное спасибо нашему гиду Андрею за данную экскурсию. Всё было на высоте, невероятно комфортный автомобиль, интересные рассказы, восхитительные горные пейзажи Рекомендасьён, 10/10
- ППолина1 апреля 2024Хорошая бюджетная экскурсия, на Домбае много времени дали к 19 часам вернулись в железноводск, на мой взгляд экскурсовод говорит очень
- ННаталья22 марта 2024Обзорная экскурсия по курортным жемчужинам ПятигорскаОтличная поездка по Пятигорску, гид Александр рассказывал интересно, позитивно, с юмором. Микроавтобус чистый, удобный, Водитель профессионал. Посмотрели все, сфоткались и несмотря на погоду настроение отличное. Спасибо за четкую организацию туров, все понятно, четко и вовремя
- ЕЕлена4 января 2024Мы видели красоту кавказских гор. Незабываемое зрелище. Ущелья, реки, заснеженные вершины. Искупались в горячем источнике. Всю красоту словами не передать.
- ККсения8 октября 2023Очень понравилась экскурсия. Верхняя Балкария и язык Троля, очень живописные места. Горы это просто фантастика. Подъем в гору был захватывающим,
- PPir-a4 сентября 2023Очень понравилась поездка, Андрею отдельное спасибо, интересно рассказывал.
- РРоман16 августа 2023Впечатляющие и поистине уникальные достопримечательности. В экскурсии нет ничего лишнего, а все объекты находятся относительно рядом друг с другом. Получается динамично и не затянуто. Все действо сопровождалось грамотной и информативной речью гида Сергея.
- ЕЕлена7 августа 2023Прекрасные горы
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «На автобусе»
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