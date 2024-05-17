Экскурсии на автобусе в Железноводске

Найдено 13 экскурсий в категории «На автобусе» в Железноводске, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Домбай: Встреча с природой и культурой Кавказа
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
2 отзыва
Домбай: Встреча с природой и культурой Кавказа
Начало: Ул. Калинина, 2, Железноводск
Расписание: Ср, Вс в 06:00
Завтра в 06:00
12 июня в 06:00
2 500 за человека
Тур в горы к Языку Тролля + Верхняя Балкария
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
3 отзыва
Тур в горы к Языку Тролля + Верхняя Балкария
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 000 за человека
Грозный, Аргун, Шали: По следам красивейших мест Чечни
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
4 отзыва
Грозный, Аргун, Шали: По следам красивейших мест Чечни
Начало: Ул. Калинина, 2, Железноводск
Расписание: Вс в 06:00
Завтра в 06:00
16 июня в 06:00
3 500 за человека
Тур в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С. С
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Тур в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С. С
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 700 за человека
Секреты Кабардино-Балкарии: Язык Тролля, Верхняя Балкария, замок Шато-Эркен
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
3 отзыва
Секреты Кабардино-Балкарии: Язык Тролля, Верхняя Балкария, замок Шато-Эркен
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 500 за человека
Тур к водопадам Джилы-Су
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
10 отзывов
Тур к водопадам Джилы-Су
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 300 за человека
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
🚌 На автобусе
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Начало: По договоренности
Расписание: Смотрите свободные даты
Сегодня в 12:00
12 июня в 09:00
12 500 за всё до 6 чел.
Плато Бермамыт - русский Гранд-Каньон
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
Плато Бермамыт - русский Гранд-Каньон
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 6:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
3 700 за человека
Приэльбрусье и озеро Гижгит
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
Приэльбрусье и озеро Гижгит
Начало: Аэропорт ж/д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Отдых в Приэльбрусье: Эльбрус, Чегет
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
Отдых в Приэльбрусье: Эльбрус, Чегет
Начало: Ул. Калинина, 2, Железноводск
Расписание: Чт, Сб в 06:00
13 июня в 06:00
15 июня в 06:00
2 500 за человека
От Чегема до Аушигера: Верхняя Балкария и Голубое озеро
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
Чегемское ущелье и Голубое озеро: путешествие из Железноводска
Погрузитесь в приключение по Чегемскому ущелью, встречая водопады и карстовые озера, завершая путешествие термальными источниками
Начало: Ул. Калинина, 2, Железноводск
Расписание: Пт, Вс в 06:00
Завтра в 06:00
14 июня в 06:00
2 700 за человека
Джилы-Су и три водопада на северном склоне Эльбруса из Железноводска
🚌 На автобусе
Индивидуальная
11 часов
Джилы-Су и три водопада на северном склоне Эльбруса из Железноводска
Начало: Место вашего места проживания
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
19 900 за всё до 7 чел.
Язык тролля - Голубое озеро - замок Шато-Эркен - Аушигер из Железноводска
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
Язык тролля - Голубое озеро - замок Шато-Эркен - Аушигер из Железноводска
Начало: От вашего места проживания
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
21 500 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    17 мая 2024
    Тур к водопадам Джилы-Су
    Были на экскурсии Джилы-Су с гидом Александром! Все очень понравилось- безумно красивые места,очень интересная беседа,атмосфера! Много нового узнали для себя.
  • Е
    Екатерина
    6 мая 2024
    Грозный, Аргун, Шали: По следам красивейших мест Чечни
    Были на экскурсии 05.05.2024, провели насыщенный день в Грозном с прекрасным гидом Керме Элиной Ивановной. Очень эрудированный экскурсовод, особенно интересно было, когда Элина, связывала историю и современность. Мечети "Гордость Мусульман","Сердце матери" и" Сердце Чечни" - просто шедевры архитектуры. Безумно понравилось.
  • Т
    Татьяна
    6 мая 2024
    Тур в горы к Языку Тролля + Верхняя Балкария
    Огромное спасибо нашему гиду Андрею за данную экскурсию. Всё было на высоте, невероятно комфортный автомобиль, интересные рассказы, восхитительные горные пейзажи Рекомендасьён, 10/10
  • П
    Полина
    1 апреля 2024
    Домбай: Встреча с природой и культурой Кавказа
    Хорошая бюджетная экскурсия, на Домбае много времени дали к 19 часам вернулись в железноводск, на мой взгляд экскурсовод говорит очень
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    много и громко, но наверное так и требуется Вечером мы еще на такси в суворовские термы успели съездить, очень корила себя, что купальников и тапок не взяла на домбай, ведь нас могли бы и высадить там на обратном пути, экономия денег и времени, возможно будет полезен мой опыт

  • Н
    Наталья
    22 марта 2024
    Обзорная экскурсия по курортным жемчужинам Пятигорска
    Отличная поездка по Пятигорску, гид Александр рассказывал интересно, позитивно, с юмором. Микроавтобус чистый, удобный, Водитель профессионал. Посмотрели все, сфоткались и несмотря на погоду настроение отличное. Спасибо за четкую организацию туров, все понятно, четко и вовремя
  • Е
    Елена
    4 января 2024
    Тур в горы к Языку Тролля + Верхняя Балкария
    Мы видели красоту кавказских гор. Незабываемое зрелище. Ущелья, реки, заснеженные вершины. Искупались в горячем источнике. Всю красоту словами не передать.
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    Организация на высшем уровне. Всё продумано по минутам. Времени достаточно послушать,выбрать безопасную локацию, сделать фото и идти дальше по маршруту. Маршрут построен так, что интересно и взрослым и детям. Замечательный гид Павел рассказал очень много интересного не только по теме экскурсии но и в общем о культуре и быте народов КМВ. Время экскурсии пролетело незаметно. Спасибо огромное. Обязательно ещё раз обратимся к вам за экскурсией.

  • К
    Ксения
    8 октября 2023
    Секреты Кабардино-Балкарии: Язык Тролля, Верхняя Балкария, замок Шато-Эркен
    Очень понравилась экскурсия. Верхняя Балкария и язык Троля, очень живописные места. Горы это просто фантастика. Подъем в гору был захватывающим,
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    открываются великолепные виды. Заезжали на голубые озера и в термальные источники. Единственное, экскурсия в общей сложности получается дольше, чем 10 часов. Закладывайте больше времени.

  • P
    Pir-a
    4 сентября 2023
    Секреты Кабардино-Балкарии: Язык Тролля, Верхняя Балкария, замок Шато-Эркен
    Очень понравилась поездка, Андрею отдельное спасибо, интересно рассказывал.
  • Р
    Роман
    16 августа 2023
    Тур в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С. С
    Впечатляющие и поистине уникальные достопримечательности. В экскурсии нет ничего лишнего, а все объекты находятся относительно рядом друг с другом. Получается динамично и не затянуто. Все действо сопровождалось грамотной и информативной речью гида Сергея.
  • Е
    Елена
    7 августа 2023
    Тур в горы к Языку Тролля + Верхняя Балкария
    Прекрасные горы

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «На автобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Домбай: Встреча с природой и культурой Кавказа
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  3. Грозный, Аргун, Шали: По следам красивейших мест Чечни
  4. Тур в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С. С
  5. Секреты Кабардино-Балкарии: Язык Тролля, Верхняя Балкария, замок Шато-Эркен
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
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  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Гижгит
  4. Дворец Эмира Бухарского
  5. Джилы-су
  6. Пушкинская Галерея
  7. Курортный парк
  8. Плато Бермамыт
  9. Долина Нарзанов
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в июне 2024
Сейчас в Железноводске в категории "На автобусе" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 2 500 до 21 500. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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