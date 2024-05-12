Гастрономические экскурсии Железноводска

Найдено 9 экскурсий в категории «Гастрономические» в Железноводске, цены от 3 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
18 отзывов
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит: незабываемые впечатления
Проведите день, погружаясь в красоту Кабардино-Балкарии: от озера Гижгит до величественного Эльбруса
«Дополнительные расходы: еда и напитки, канатная дорога — 2000 рублей взрослые, 1150 рублей дети 6-13 лет, музей Высоцкого — 100 рублей с человека»
Сегодня в 08:00
Завтра в 06:00
от 14 800 за всё до 7 чел.
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Железноводска
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
1 отзыв
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Железноводска
Проникнитесь величием Кавказа в увлекательной экскурсии к урочищу Джилы-Су. Водопады, горы, Храм Солнца и блюда местной кухни ждут вас
Начало: По вашему адресу
«Конечно же, наш тур не обойдётся без гастрономического путешествия»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 000 за человека
Гостеприимный Кавказ, или Гастротур по горным аулам
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Гостеприимный Кавказ, или Гастротур по горным аулам
Познать край через его вкусы, побывать в доме местных, полюбоваться водопадами и увидеть Эльтюбю
«Сочные хычины с сыром, горячий шашлык из баранины, молочные пирожки лакумы, чай из горных трав: вы попробуете культуру Балкарии на вкус и откроете гастрономические секреты»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 800 за всё до 3 чел.
Эногастрономический тур из Железноводска: винодельня и форелевое хозяйство
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Эногастрономический тур: вина и форель Железноводска
Погрузитесь в мир виноделия и рыболовства с экскурсией по винодельне и форелевому хозяйству в Железноводске
«И, конечно, вас пригласят в дегустационный зал, где вы попробуете несколько сортов напитка»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
10 500 за всё до 4 чел.
Великолепный Эльбрус и озеро Гижгит
Индивидуальная
11 часов
8 отзывов
Экскурсия «Великолепный Эльбрус и озеро Гижгит» из Железноводска
Путешествие к подножию Эльбруса с посещением живописного озера Гижгит - эксклюзивный маршрут для ценителей гор
Начало: По договоренности с путешественником
«Так же, по желанию, отведаете блюда местной Кавказкой кухни с видом на хребет»
Расписание: Каждый День
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.
Авто-путешествие из КМВ в Грозный из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Авто-путешествие из КМВ в Грозный из Железноводска
Весь день на знакомство с историей 4-х республик и экскурсию по «городу Сунжи» - так говорят местные
Начало: В Пятигорске, Железноводске, Ессентуках. Из Кислов...
«Дополнительные расходы: еда и напитки, музей в Грозном 200 руб»
28 000 за всё до 3 чел.
Приэльбрусье и озеро Гижгит
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
Приэльбрусье и озеро Гижгит
Начало: Аэропорт ж/д, Ваше место проживания (города КМВ)
«Поляна в Приэльбрусье оборудована для отдыха, здесь также есть ресторан и магазин сувениров»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Лучшие места Северной Осетии из Железноводска
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
Лучшие места Северной Осетии из Железноводска
Прикоснуться к истории аланского народа, полюбоваться природой и попробовать блюда местной кухни
Начало: У вашего места проживания
«Во время обеда вы продегустируете различные блюда осетинской кухни — дзыкку, араку и пироги с сыром, картошкой, фасолью, тыквой, листьями черемши»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 000 за человека
Один день в Калмыкии: путешествие из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Один день в Калмыкии: путешествие из Железноводска
Золотой храм Будды Шакьямуни и его реликвии, этнопарк кочевников и знакомство с калмыцкой кухней
«Гастро-погружение в мир монгольской кухни»
17 июня в 07:30
18 июня в 07:30
29 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    12 мая 2024
    Путешествие к урочищу Джилы-Су из Железноводска
    Великолепная экскурсия!!! Замечательный гид, прекрасный человек, внимательный, вежливый, интересный, харизматичный. Зарядил своей энергией, и показал прекрасные места. Огромное спасибо за ванну с минеральным источником)))) Очень классный водитель, безупречная езда по горам, надёжно, спокойно.
  • О
    Ольга
    30 апреля 2024
    Эногастрономический тур из Железноводска: винодельня и форелевое хозяйство
    Спасибо огромное! Лолита и Наталья сделали сегодня Наш день!
  • О
    Ольга
    8 апреля 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    В восторге от экскурсии и от гида Сергея!!! Интересные рассказы, интересные и потрясающе красивые места!
  • С
    Сергей
    15 марта 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    В целом путешествие было неплохое. Задержек не было. Водитель гид это конечно не экскурсовод, поэтому рассказы конечно были своеобразные. Тем не менее информации было достаточно. Единственное н немного не хватило энциклопедических знаний.
  • М
    Марина
    19 ноября 2023
    Гостеприимный Кавказ, или Гастротур по горным аулам
    Алексей - замечательный гид, очень интересный рассказчик. Несмотря на то, что мы часто бываем на Кавказе, построил интересный маршрут и показал новые красоты. Маршрут составлен так, что мы были одни на всех смотровых площадках.
  • М
    Марина
    9 октября 2023
    Гостеприимный Кавказ, или Гастротур по горным аулам
    Замечательное путешествие, профессиональный гид, масса приятных впечатлений от красот Северного Кавказа! И хотя экскурсию трудно назвать гастротуром, мы нисколько не пожалели о выбранной экскурсии. Спасибо большое Алексею! Обязательно поедем с ним в другие путешествия.
  • С
    Сергей
    23 сентября 2023
    Великолепный Эльбрус и озеро Гижгит
    Ездили на экскурсию Великолепный Эльбрус и озеро Гижгит с Антоном. Экскурсия понравилась,спасибо гиду.
  • Е
    Елена
    18 сентября 2023
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Маршрут немного не соответствовал заявленному, но экскурсовод и замечательный водитель Александр компенсировал отличным рассказом, интересной беседой и заботой)
  • Н
    Наталья
    10 августа 2023
    Эногастрономический тур из Железноводска: винодельня и форелевое хозяйство
    Программа путешествия очень легкая и не выматывающая. Спасибо Людмиле за учет наших пожеланий и изменение маршрута. Огромная благодарность Станиславу за сопровождение! Открытый, веселый, деликатный и легкий в общении! Настоящий генератор хорошего настроения! ⭐️
    Программа путешествия очень легкая и не выматывающая. Спасибо Людмиле за учет наших пожеланий и изменение маршрута
  • А
    Анна
    9 декабря 2022
    Гостеприимный Кавказ, или Гастротур по горным аулам
    Алексей интересный рассказчик, хорошо знает горы. Насладились природой и попробовали вкуснейшие хычины. Получили массу положительных эмоций и остались довольны экскурсией.

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Гастрономические»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
  2. Путешествие к урочищу Джилы-Су из Железноводска
  3. Гостеприимный Кавказ, или Гастротур по горным аулам
  4. Эногастрономический тур из Железноводска: винодельня и форелевое хозяйство
  5. Великолепный Эльбрус и озеро Гижгит
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Гижгит
  4. Дворец Эмира Бухарского
  5. Джилы-су
  6. Пушкинская Галерея
  7. Курортный парк
  8. Плато Бермамыт
  9. Долина Нарзанов
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в июне 2024
Сейчас в Железноводске в категории "Гастрономические" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 3 700 до 29 000. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Железноводска, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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