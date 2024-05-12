Е Евгений Путешествие к урочищу Джилы-Су из Железноводска Великолепная экскурсия!!! Замечательный гид, прекрасный человек, внимательный, вежливый, интересный, харизматичный. Зарядил своей энергией, и показал прекрасные места. Огромное спасибо за ванну с минеральным источником)))) Очень классный водитель, безупречная езда по горам, надёжно, спокойно.

О Ольга Эногастрономический тур из Железноводска: винодельня и форелевое хозяйство Спасибо огромное! Лолита и Наталья сделали сегодня Наш день!

О Ольга Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит В восторге от экскурсии и от гида Сергея!!! Интересные рассказы, интересные и потрясающе красивые места!

С Сергей Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит В целом путешествие было неплохое. Задержек не было. Водитель гид это конечно не экскурсовод, поэтому рассказы конечно были своеобразные. Тем не менее информации было достаточно. Единственное н немного не хватило энциклопедических знаний.

М Марина Гостеприимный Кавказ, или Гастротур по горным аулам Алексей - замечательный гид, очень интересный рассказчик. Несмотря на то, что мы часто бываем на Кавказе, построил интересный маршрут и показал новые красоты. Маршрут составлен так, что мы были одни на всех смотровых площадках.

М Марина Гостеприимный Кавказ, или Гастротур по горным аулам Замечательное путешествие, профессиональный гид, масса приятных впечатлений от красот Северного Кавказа! И хотя экскурсию трудно назвать гастротуром, мы нисколько не пожалели о выбранной экскурсии. Спасибо большое Алексею! Обязательно поедем с ним в другие путешествия.

С Сергей Великолепный Эльбрус и озеро Гижгит Ездили на экскурсию Великолепный Эльбрус и озеро Гижгит с Антоном. Экскурсия понравилась,спасибо гиду.

Е Елена Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит Маршрут немного не соответствовал заявленному, но экскурсовод и замечательный водитель Александр компенсировал отличным рассказом, интересной беседой и заботой)

Н Наталья Эногастрономический тур из Железноводска: винодельня и форелевое хозяйство Программа путешествия очень легкая и не выматывающая. Спасибо Людмиле за учет наших пожеланий и изменение маршрута. Огромная благодарность Станиславу за сопровождение! Открытый, веселый, деликатный и легкий в общении! Настоящий генератор хорошего настроения! ⭐️