1 чел.
По популярности
Индивидуальная
11 часов
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит: незабываемые впечатления
Проведите день, погружаясь в красоту Кабардино-Балкарии: от озера Гижгит до величественного Эльбруса
«Дополнительные расходы: еда и напитки, канатная дорога — 2000 рублей взрослые, 1150 рублей дети 6-13 лет, музей Высоцкого — 100 рублей с человека»
Сегодня в 08:00
Завтра в 06:00
от 14 800₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
8 часов
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Железноводска
Проникнитесь величием Кавказа в увлекательной экскурсии к урочищу Джилы-Су. Водопады, горы, Храм Солнца и блюда местной кухни ждут вас
Начало: По вашему адресу
«Конечно же, наш тур не обойдётся без гастрономического путешествия»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Гостеприимный Кавказ, или Гастротур по горным аулам
Познать край через его вкусы, побывать в доме местных, полюбоваться водопадами и увидеть Эльтюбю
«Сочные хычины с сыром, горячий шашлык из баранины, молочные пирожки лакумы, чай из горных трав: вы попробуете культуру Балкарии на вкус и откроете гастрономические секреты»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Эногастрономический тур: вина и форель Железноводска
Погрузитесь в мир виноделия и рыболовства с экскурсией по винодельне и форелевому хозяйству в Железноводске
«И, конечно, вас пригласят в дегустационный зал, где вы попробуете несколько сортов напитка»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Экскурсия «Великолепный Эльбрус и озеро Гижгит» из Железноводска
Путешествие к подножию Эльбруса с посещением живописного озера Гижгит - эксклюзивный маршрут для ценителей гор
Начало: По договоренности с путешественником
«Так же, по желанию, отведаете блюда местной Кавказкой кухни с видом на хребет»
Расписание: Каждый День
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Авто-путешествие из КМВ в Грозный из Железноводска
Весь день на знакомство с историей 4-х республик и экскурсию по «городу Сунжи» - так говорят местные
Начало: В Пятигорске, Железноводске, Ессентуках. Из Кислов...
«Дополнительные расходы: еда и напитки, музей в Грозном 200 руб»
28 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
12 часов
Приэльбрусье и озеро Гижгит
Начало: Аэропорт ж/д, Ваше место проживания (города КМВ)
«Поляна в Приэльбрусье оборудована для отдыха, здесь также есть ресторан и магазин сувениров»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Лучшие места Северной Осетии из Железноводска
Прикоснуться к истории аланского народа, полюбоваться природой и попробовать блюда местной кухни
Начало: У вашего места проживания
«Во время обеда вы продегустируете различные блюда осетинской кухни — дзыкку, араку и пироги с сыром, картошкой, фасолью, тыквой, листьями черемши»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Один день в Калмыкии: путешествие из Железноводска
Золотой храм Будды Шакьямуни и его реликвии, этнопарк кочевников и знакомство с калмыцкой кухней
«Гастро-погружение в мир монгольской кухни»
17 июня в 07:30
18 июня в 07:30
29 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений12 мая 2024Великолепная экскурсия!!! Замечательный гид, прекрасный человек, внимательный, вежливый, интересный, харизматичный. Зарядил своей энергией, и показал прекрасные места. Огромное спасибо за ванну с минеральным источником)))) Очень классный водитель, безупречная езда по горам, надёжно, спокойно.
- ООльга30 апреля 2024Спасибо огромное! Лолита и Наталья сделали сегодня Наш день!
- ООльга8 апреля 2024В восторге от экскурсии и от гида Сергея!!! Интересные рассказы, интересные и потрясающе красивые места!
- ССергей15 марта 2024В целом путешествие было неплохое. Задержек не было. Водитель гид это конечно не экскурсовод, поэтому рассказы конечно были своеобразные. Тем не менее информации было достаточно. Единственное н немного не хватило энциклопедических знаний.
- ММарина19 ноября 2023Алексей - замечательный гид, очень интересный рассказчик. Несмотря на то, что мы часто бываем на Кавказе, построил интересный маршрут и показал новые красоты. Маршрут составлен так, что мы были одни на всех смотровых площадках.
- ММарина9 октября 2023Замечательное путешествие, профессиональный гид, масса приятных впечатлений от красот Северного Кавказа! И хотя экскурсию трудно назвать гастротуром, мы нисколько не пожалели о выбранной экскурсии. Спасибо большое Алексею! Обязательно поедем с ним в другие путешествия.
- ССергей23 сентября 2023Ездили на экскурсию Великолепный Эльбрус и озеро Гижгит с Антоном. Экскурсия понравилась,спасибо гиду.
- ЕЕлена18 сентября 2023Маршрут немного не соответствовал заявленному, но экскурсовод и замечательный водитель Александр компенсировал отличным рассказом, интересной беседой и заботой)
- ННаталья10 августа 2023Программа путешествия очень легкая и не выматывающая. Спасибо Людмиле за учет наших пожеланий и изменение маршрута. Огромная благодарность Станиславу за сопровождение! Открытый, веселый, деликатный и легкий в общении! Настоящий генератор хорошего настроения! ⭐️
- ААнна9 декабря 2022Алексей интересный рассказчик, хорошо знает горы. Насладились природой и попробовали вкуснейшие хычины. Получили массу положительных эмоций и остались довольны экскурсией.
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Железноводску в июне 2024
Сейчас в Железноводске в категории "Гастрономические" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 3 700 до 29 000. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Железноводска, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024