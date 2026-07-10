Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем вас в урочище Джилы-Су, затерянное среди остроконечных скал! Сюда едут, чтобы полюбоваться завораживающими панорамами Эльбруса по пути, ведь эта дорога считается одной из самых красивых в нашей стране.



Мы с вами побываем у бурных водопадов, увидим сусликов и проникнемся энергией вершин Кавказского хребта. 5 35 отзывов

Кавказ Эксперт Ваш гид в Железноводске Задать вопрос Групповая фото-экскурсия -14% 4884 ₽ выгода 683.80 ₽ 4200.20 ₽ за человека 5 35 отзывов 10 часов 1-8 человек Джиппинг, автобусе, микроавтобусе Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание фото-прогулки Наше путешествие на Джилы-Су затронет много интересных мест. Всю красоту этих пейзажей не передадут даже самые лучшие снимки — их нужно видеть вживую! Одна из наших промежуточных остановок на пути в Джилы-Су — плато Шаджатмаз. Оно находится на высоте около 2 тысяч метров. Мы остановимся здесь, чтобы полюбоваться и оценить живописные склоны Кавказского хребта и его жемчужины — Эльбруса. Далее по программе нас ждет Ущелье Харбас. Спуски по нескольку сотен метров каждый ведут по крутым серпантинам, а пейзаж, который открывается просто захватывает дух. Следующая остановка особенная. В ущелье реки Харбас есть место, откуда отлично видны так называемые Аватары. Это небольшой остров с каменными столбами и густыми зарослями, напоминающий кадр из знаменитого фильма Джеймса Кэмерона. Когда на эту местность опускается туман, кажется, что скалы движутся в воздухе. Далее остановка на нашем пути — само урочище Джилы-Су — природное урочище в Кабардино-Балкарии. Здесь, в горной местности Кавказа, находятся великолепные водопады, горячие источники и древние каменные менгиры. Урочище, расположенное на верховьях реки Малки, захватывает дух своей красотой, а целебный воздух и воды нарзана способствуют укреплению здоровья. Здесь мы увидим три величественных водопада — Каракая-Су (Тузлук-Шапа), Султан-Су и Кызыл-Су, прогуляемся к необычным каменным изваяниям, прозванным «зубами дракона» и насладимся обществом сусликов — полноправных хозяев здешних мест. А еще полюбуемся великаном Эльбрусом с нового ракурса и конечно сделаем много прекрасных фотографий!

Ежедневно в 06:00,06:30,07:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Плато Шаджатмаз

Ущелье Харбас

Скалы Аватары

Урочище Джилы-Су

Водопад Султан-Су

Водопад Кара-Кая

Водопад Кызыл-Су

Вид на Эльбрус Что включено Услуги гида-водителя

Транспорт (внедорожник или минивэн). Что не входит в цену Обед, средний чек 1000р/чел. (По желанию).

Экологические сборы (по всему маршруту) 600р/чел.

Сувениры (по желанию). Место начала и завершения? Ваше место проживания (Железноводск, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск) Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 06:00,06:30,07:00 Экскурсия длится около 10 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.