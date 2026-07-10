Приглашаем вас в урочище Джилы-Су, затерянное среди остроконечных скал! Сюда едут, чтобы полюбоваться завораживающими панорамами Эльбруса по пути, ведь эта дорога считается одной из самых красивых в нашей стране.
Мы с вами побываем у бурных водопадов, увидим сусликов и проникнемся энергией вершин Кавказского хребта.
Мы с вами побываем у бурных водопадов, увидим сусликов и проникнемся энергией вершин Кавказского хребта.
Описание фото-прогулкиНаше путешествие на Джилы-Су затронет много интересных мест. Всю красоту этих пейзажей не передадут даже самые лучшие снимки — их нужно видеть вживую! Одна из наших промежуточных остановок на пути в Джилы-Су — плато Шаджатмаз. Оно находится на высоте около 2 тысяч метров. Мы остановимся здесь, чтобы полюбоваться и оценить живописные склоны Кавказского хребта и его жемчужины — Эльбруса. Далее по программе нас ждет Ущелье Харбас. Спуски по нескольку сотен метров каждый ведут по крутым серпантинам, а пейзаж, который открывается просто захватывает дух. Следующая остановка особенная. В ущелье реки Харбас есть место, откуда отлично видны так называемые Аватары. Это небольшой остров с каменными столбами и густыми зарослями, напоминающий кадр из знаменитого фильма Джеймса Кэмерона. Когда на эту местность опускается туман, кажется, что скалы движутся в воздухе. Далее остановка на нашем пути — само урочище Джилы-Су — природное урочище в Кабардино-Балкарии. Здесь, в горной местности Кавказа, находятся великолепные водопады, горячие источники и древние каменные менгиры. Урочище, расположенное на верховьях реки Малки, захватывает дух своей красотой, а целебный воздух и воды нарзана способствуют укреплению здоровья. Здесь мы увидим три величественных водопада — Каракая-Су (Тузлук-Шапа), Султан-Су и Кызыл-Су, прогуляемся к необычным каменным изваяниям, прозванным «зубами дракона» и насладимся обществом сусликов — полноправных хозяев здешних мест. А еще полюбуемся великаном Эльбрусом с нового ракурса и конечно сделаем много прекрасных фотографий!
Ежедневно в 06:00,06:30,07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Плато Шаджатмаз
- Ущелье Харбас
- Скалы Аватары
- Урочище Джилы-Су
- Водопад Султан-Су
- Водопад Кара-Кая
- Водопад Кызыл-Су
- Вид на Эльбрус
Что включено
- Услуги гида-водителя
- Транспорт (внедорожник или минивэн).
Что не входит в цену
- Обед, средний чек 1000р/чел. (По желанию).
- Экологические сборы (по всему маршруту) 600р/чел.
- Сувениры (по желанию).
Место начала и завершения?
Ваше место проживания (Железноводск, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 06:00,06:30,07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 35 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
С вечера назначали время забора на экскурсию, позвонили во время предполагаемого выезда и сообщили, что сломан автомобиль, и за мной приедет другой гид, так оно и было приехал гид Рамазан
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Е
Шикарное путешествие, гид Елена очень интересно рассказывает про урочище и все, что вокруг! Рекомендую!
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Н
Замечательная экскурсия! Гид Александр молодец! Спасибо огромное за интересную, содержательную экскурсию,очень внимательно подошёл к каждому туристу, все супер!
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Т
Изумительная поездка,довольна гидом-водителем и локациями,рекомендую любителям созерцать,природа великолепная.
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Л
Потрясающая поездка! Море впечатлений!! Виды просто завораживают! Гид Георгий сделал все возможное и невозможное, что бы наша поездка прошла отлично, спасибо ему за это!!!
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Ю
Очень красивые пейзажи. Определенно рекомендуею.
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