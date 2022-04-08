Приглашаем посетить одно из красивейших ущелий Кавказа – Цейское.

Цей славится завораживающей природой, ослепительными ледниками и бурными водопадами.

В Ардонском ущелье прямо над дорогой нависает величественная скульптура героя нартского эпоса, покровителя воинов и путников, Уастырджи или Георгия Победоносца.

Другая огромная скульптура встретит нас при въезде в Цейское ущелье. Она изображает Афсати – покровителя растений и животных в аланском эпосе.

Сакральное святилище Реком расположено рядом с селением Верхний Цей. Некоторые учёные предполагают, что Реком возник в первом тысячелетии до н. э. Местное предание гласит, святилище было построено самими Святым Георгием. Оно сооружено из необычной лиственницы с низким влагопоглощением и состоит из нескольких объектов культового назначения.

По самой длинной канатной дороге мы поднимемся на высоту 2 500 метров над уровнем моря в подкове горы Сказский ледник и услышим легенду о хранителе Цея – горе Монах. От свежего горного воздуха и завораживающих панорам охватывает восторг.

Затем мы отправимся к горячему источнику Бирагзанг, чтобы принять термальные ванны.

В свободное время можно продегустировать осетинскую кухню и попробовать знаменитые осетинские пироги.