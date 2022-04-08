Цей - сказочный и таинственный

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.
Цей - сказочный и таинственный
Цей - сказочный и таинственный
Цей - сказочный и таинственный
Цей - сказочный и таинственный
Цей - сказочный и таинственный

Что вас ожидает 🤩

  • Цейское ущелье
  • Ардонском ущелье
  • Скульптура Георгия Победоносца или Уастырджи
  • Река Ардон
  • Святилище Реком
  • Самая длинная канатная дорога на Северном Кавказе
  • Сказский ледник
  • Гора Монах
  • Источник Бирагзанг
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Приглашаем посетить одно из красивейших ущелий Кавказа – Цейское.

Цей славится завораживающей природой, ослепительными ледниками и бурными водопадами.

В Ардонском ущелье прямо над дорогой нависает величественная скульптура героя нартского эпоса, покровителя воинов и путников, Уастырджи или Георгия Победоносца.

Другая огромная скульптура встретит нас при въезде в Цейское ущелье. Она изображает Афсати – покровителя растений и животных в аланском эпосе.

Сакральное святилище Реком расположено рядом с селением Верхний Цей. Некоторые учёные предполагают, что Реком возник в первом тысячелетии до н. э. Местное предание гласит, святилище было построено самими Святым Георгием. Оно сооружено из необычной лиственницы с низким влагопоглощением и состоит из нескольких объектов культового назначения.

По самой длинной канатной дороге мы поднимемся на высоту 2 500 метров над уровнем моря в подкове горы Сказский ледник и услышим легенду о хранителе Цея – горе Монах. От свежего горного воздуха и завораживающих панорам охватывает восторг.

Затем мы отправимся к горячему источнику Бирагзанг, чтобы принять термальные ванны.

В свободное время можно продегустировать осетинскую кухню и попробовать знаменитые осетинские пироги.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Билет на канатную дорогу - 400 рублей. Купание в Бирагзанге - 300 рублей. Питание
Когда и сколько длится
Когда: Суббота, Воскресенье в 05:45
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Суббота, Воскресенье в 05:45

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