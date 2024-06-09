Приглашаем вас в путешествие по сказочно красивой и волнительно захватывающей Осетии! Вас ждут живописные горные перевалы, снежные вершины, бурные реки и водопады, древние крепости и старинные легенды. А ещё — сытный обед в кафе национальной кухни с дегустацией пирогов.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Первая локация на маршруте — Кармадонское ущелье. В 2002 году здесь сошёл ледник, уничтоживший посёлок Верхний Кармадон и унёсший жизни более 120 человек, в том числе членов съёмочной группы Сергея Бодрова. Мы посетим наскальный мемориал погибшим и проедем по сказочным горным серпантинам.
Далее отправимся к таинственному городу мёртвых Даргавс. Это самый крупный некрополь подобного рода на Северном Кавказе, состоящий из 95 склепов. Здесь царит необычная атмосфера. Вы узнаете легенды об этом месте и полюбуетесь невероятными видами.
Следующая остановка — Куртатинское ущелье, где сохранилось множество древних развалин. Обязательно заедем на башню Курта и Тага с панорамным видом, посетим арт-объект «Буква», покачаемся на небесных качелях, прогуляемся по Тропе чудес в каньоне Кадаргаван, посмотрим на Зеркального барса и побываем внутри пещерной Дзивгисской крепости.
Во время обеда вы продегустируете различные блюда осетинской кухни — дзыкку, араку и пироги с сыром, картошкой, фасолью, тыквой, листьями черемши. Узнаете о местной культуре и традициях приготовления пищи. А также откроете для себя осетинское пиво, сваренное по древним рецептам.
По желанию посетим Мидограбинские водопады, самый крупный из которых достигает в высоту 700 метров.
Организационные детали
- Мы заберём вас из любого удобного вам места в Железноводске в 6 утра и к 9 вечера привезём обратно. Поездка проходит на автомобиле УАЗ Patriot, Toyota или минивэне Mercedes-Benz. Есть детские кресла и бустеры. Дорога в одну сторону занимает 4 часа.
- Не забудьте взять с собой паспорт (для детей — свидетельство о рождении), а также воду и перекус.
- Дополнительно оплачивается дегустация осетинских пирогов (600-700 руб. /чел.), экологический сбор в Даргавсе (100 руб. /чел.), Тропа счастья (100 руб. /чел.) и посещение Мидограбинских водопадов (1000 руб. /чел.).
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 07:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Железноводске
Провели экскурсии для 501 туриста
Я представитель команды гидов, которая уже более 10 лет занимается экскурсиями по Северному Кавказу. Опытные гиды покажут вам самые красивые места нашего края. Встречаем рассветы, провожаем закаты в горах. Организуем однодневные и многодневные поездки. Индивидуальные и групповые. Встретим в аэропорту/на вокзале, поселим в гостиницу, накормим вкусными блюдами кавказской кухни.Задать вопрос
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