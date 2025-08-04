читать дальше

выше всех похвал, гид как водитель хороший, автомобиль очень удобный, хоть мы сидели и сзади, но там было очень комфортно, мы проспали пол пути. Пошли нам на встречу и посадили одного участника тура вперед, за это Екатерине огромное спасибо 😊

Минусы: мне, как путешественнику с опытом и может быть в силу своих 27 лет, было не очень интересно с таким взрослым гидом. Григорий не понимает шуток, при том шутит сам и не улыбается, очень сложно понять его настроение, сложилось впечатление что он очень эмоционален и обидчив, а так же тяжелый на подъем человек и очень своенравен. Скажу о том, что 80% успеха поездки зависит от настроя гида, умение его общаться со всеми, и задать этот веселый настрой на весь день. У нас троих сложилось неоднозначное впечатление о Григории именно как и человеке. Поскольку повторюсь, нам есть с чем сравнивать, поэтому вот такое субъективное мнение от троих туристов. Это конечно не значит что Григорий плохой, просто нам было с ним не совсем комфортно общаться, потому что не знаешь шутит человек, обижается, говорит серьезно и тд. Проскальзывали некоторые пошлые шуточки на тему чужих людей. Было некоторое напряжение. Настроение он нам не портил, никак не фамильярничал, но чисто на эмоциональном уровне мы остались в подвешенном состоянии. Скажу лишь от себя, что когда гид простой парень, с хорошим настроем на поездку, без высокого мнения о себе, когда он «свой», то экскурсия проходит гораздо легче. Но повторюсь, природа красивая, машина удобная. На наше мнение ориентироваться никого не агитирую. Организатору Екатерине еще раз спасибо 🙏🏼