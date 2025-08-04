Небольшая, но удивительно красивая Северная Осетия предлагает путешественникам невероятные виды и богатую историю.
В рамках экскурсии можно посетить Кармадонское и Куртатинское ущелья, узнать о трагедии ледника Колка, увидеть некрополь Даргавс и Дзивгисскую крепость. В Верхнем Фиагдоне и Цмити вас ждут старинные башни и монастырь.
Это путешествие оставит незабываемые впечатления и позволит прикоснуться к культуре и природе Кавказа
5 причин купить эту экскурсию
- 🏞️ Живописные ущелья
- 🏛️ Древние крепости
- 🕌 Уникальные некрополи
- 🍽️ Вкусные осетинские пироги
- 🚙 Комфортабельный транспорт
Что можно увидеть
- Кармадонское ущелье
- Даргавс
- Куртатинское ущелье
- Дзивгисская крепость
- Аланский монастырь
Описание экскурсии
Дорога из Ессентуков до первой точки нашего маршрута займёт где-то 1,5 часа. Мы сделаем одну остановку в кофейне, чтобы размяться, перекусить, воспользоваться уборной.
- Кармадонское ущелье. Это не просто живописная локация, а место памяти: в 2002 году здесь сошёл ледник, уничтоживший посёлок Верхний Кармадон и унёсший жизни более 120 человек, в том числе членов съёмочной группы Сергея Бодрова-младшего. Вы посетите наскальный мемориал погибшим «ледник Колка» и вспомните, что природа обладает разрушительной мощью, перед которой люди порой бессильны.
- Даргавс. По крутому горному серпантину проедем до уникального «Города мёртвых». Это самый крупный некрополь подобного рода на Северном Кавказе. Вы увидите 95 склеповых сооружений, прогуляетесь среди этой рукотворной красоты и узнаете историю некрополя. Это место уже семь столетий окутано множеством тайн и легенд, которые вы услышите.
- Куртатинское ущелье. Почти все места, которые мы посетим, находятся либо в этом ущелье, либо рядом с ним.
- Теснина Кадаргаван. Это самое узкое место ущелья — всего 2 метра в ширину! При этом глубина каньона реки Фиагдон, которая тысячелетиями «бурила» горы своими водами — 60 метров.
- Верхний Фиагдон. Это поселение — идиллический уголок в окружении горных пейзажей и памятников древности. Вы увидите руины старинных сторожевых башен и то, как живут местные.
- Аланский монастырь. На очереди — самая высокогорная православная обитель России. Мужской монастырь был возведён в 2000 году — гид расскажет, что здесь находилось раньше и почему его решили построить.
- Дзивгисская крепость. Учёные до сих пор не выяснили, в каком веке было построено это наскальное сооружение. Крепость состоит из 6 пещер и каменных укреплений. Гид поделится с вами легендами и мифами, связанными с этим местом.
- Обед. Во время нашего путешествия вы не останетесь голодными: заедем в местное кафе, где делают восхитительные осетинские пироги.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике, в группе от 4-х до 7-8 человек
- Мы заберём вас с любого адреса из города Железноводск и после экскурсии доставим обратно
- Продолжительность поездки вместе с дорогой — 12-14 часов
- Дополнительно оплачивается питание и вход в Даргавс — 150 ₽ за чел.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 06:30
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5040 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего места проживания в Железноводске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Железноводске
Провели экскурсии для 8660 туристов
Меня зовут Екатерина, я организатор джип-туров по Кавказу. Наша команда состоит из опытных дружелюбных гидов с большим водительским стажем. С нами вам будет весело, интересно и вкусно!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
4 авг 2025
Не описать словами насколько мне понравилась экскурсия и данный маршрут❤️ Завораживающие, как с картинки, горы, прекрасный и супер позитивный наш экскурсовод-водитель Дмитрий, обалденные осетинские пироги, в общем и целом - море эмоций, которые вы точно получите от данной поездки!
P.S. не забывайте про spf кремушек))
Е
Елена
2 июн 2025
Северная Осетия - это чудо. Красота пребывает в избытке! Всё вокруг приятно для глаз. Горные ландшафты — это кайф, виды просто захватывают дух, история древней Алании очень богата легендами и традициями о которых нам рассказал гид Геннадий по ходу движения между локациями. Все смотровые точки просто восторг, глаза не верили, что может быть так красиво. Спасибо🤗.
Д
Дарья
27 мая 2025
Здравствуйте. Были на экскурсии по Северной Осетии с гидом Григорием. Напишу свои личные минусы и плюсы, а так же мнение еще двоих человек которые были со мной.
Плюсы: маршрут прекрасен, природа
