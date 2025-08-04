Мои заказы

Едем в таинственную Северную Осетию из Железноводска

Путешествие в Северную Осетию подарит вам уникальные впечатления от живописных ущелий и древних памятников. Откройте для себя тайны Кавказа
Небольшая, но удивительно красивая Северная Осетия предлагает путешественникам невероятные виды и богатую историю.

В рамках экскурсии можно посетить Кармадонское и Куртатинское ущелья, узнать о трагедии ледника Колка, увидеть некрополь Даргавс и Дзивгисскую крепость. В Верхнем Фиагдоне и Цмити вас ждут старинные башни и монастырь.

Это путешествие оставит незабываемые впечатления и позволит прикоснуться к культуре и природе Кавказа
4.7
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏞️ Живописные ущелья
  • 🏛️ Древние крепости
  • 🕌 Уникальные некрополи
  • 🍽️ Вкусные осетинские пироги
  • 🚙 Комфортабельный транспорт
Время начала: 06:30

Что можно увидеть

  • Кармадонское ущелье
  • Даргавс
  • Куртатинское ущелье
  • Дзивгисская крепость
  • Аланский монастырь

Описание экскурсии

Дорога из Ессентуков до первой точки нашего маршрута займёт где-то 1,5 часа. Мы сделаем одну остановку в кофейне, чтобы размяться, перекусить, воспользоваться уборной.

  • Кармадонское ущелье. Это не просто живописная локация, а место памяти: в 2002 году здесь сошёл ледник, уничтоживший посёлок Верхний Кармадон и унёсший жизни более 120 человек, в том числе членов съёмочной группы Сергея Бодрова-младшего. Вы посетите наскальный мемориал погибшим «ледник Колка» и вспомните, что природа обладает разрушительной мощью, перед которой люди порой бессильны.
  • Даргавс. По крутому горному серпантину проедем до уникального «Города мёртвых». Это самый крупный некрополь подобного рода на Северном Кавказе. Вы увидите 95 склеповых сооружений, прогуляетесь среди этой рукотворной красоты и узнаете историю некрополя. Это место уже семь столетий окутано множеством тайн и легенд, которые вы услышите.
  • Куртатинское ущелье. Почти все места, которые мы посетим, находятся либо в этом ущелье, либо рядом с ним.
  • Теснина Кадаргаван. Это самое узкое место ущелья — всего 2 метра в ширину! При этом глубина каньона реки Фиагдон, которая тысячелетиями «бурила» горы своими водами — 60 метров.
  • Верхний Фиагдон. Это поселение — идиллический уголок в окружении горных пейзажей и памятников древности. Вы увидите руины старинных сторожевых башен и то, как живут местные.
  • Аланский монастырь. На очереди — самая высокогорная православная обитель России. Мужской монастырь был возведён в 2000 году — гид расскажет, что здесь находилось раньше и почему его решили построить.
  • Дзивгисская крепость. Учёные до сих пор не выяснили, в каком веке было построено это наскальное сооружение. Крепость состоит из 6 пещер и каменных укреплений. Гид поделится с вами легендами и мифами, связанными с этим местом.
  • Обед. Во время нашего путешествия вы не останетесь голодными: заедем в местное кафе, где делают восхитительные осетинские пироги.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике, в группе от 4-х до 7-8 человек
  • Мы заберём вас с любого адреса из города Железноводск и после экскурсии доставим обратно
  • Продолжительность поездки вместе с дорогой — 12-14 часов
  • Дополнительно оплачивается питание и вход в Даргавс — 150 ₽ за чел.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5040 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Железноводске
Провели экскурсии для 8660 туристов
Меня зовут Екатерина, я организатор джип-туров по Кавказу. Наша команда состоит из опытных дружелюбных гидов с большим водительским стажем. С нами вам будет весело, интересно и вкусно!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
4 авг 2025
Не описать словами насколько мне понравилась экскурсия и данный маршрут❤️ Завораживающие, как с картинки, горы, прекрасный и супер позитивный наш экскурсовод-водитель Дмитрий, обалденные осетинские пироги, в общем и целом - море эмоций, которые вы точно получите от данной поездки!
P.S. не забывайте про spf кремушек))
Е
Елена
2 июн 2025
Северная Осетия - это чудо. Красота пребывает в избытке! Всё вокруг приятно для глаз. Горные ландшафты — это кайф, виды просто захватывают дух, история древней Алании очень богата легендами и традициями о которых нам рассказал гид Геннадий по ходу движения между локациями. Все смотровые точки просто восторг, глаза не верили, что может быть так красиво. Спасибо🤗.
Д
Дарья
27 мая 2025
Здравствуйте. Были на экскурсии по Северной Осетии с гидом Григорием. Напишу свои личные минусы и плюсы, а так же мнение еще двоих человек которые были со мной.
Плюсы: маршрут прекрасен, природа
читать дальше

выше всех похвал, гид как водитель хороший, автомобиль очень удобный, хоть мы сидели и сзади, но там было очень комфортно, мы проспали пол пути. Пошли нам на встречу и посадили одного участника тура вперед, за это Екатерине огромное спасибо 😊
Минусы: мне, как путешественнику с опытом и может быть в силу своих 27 лет, было не очень интересно с таким взрослым гидом. Григорий не понимает шуток, при том шутит сам и не улыбается, очень сложно понять его настроение, сложилось впечатление что он очень эмоционален и обидчив, а так же тяжелый на подъем человек и очень своенравен. Скажу о том, что 80% успеха поездки зависит от настроя гида, умение его общаться со всеми, и задать этот веселый настрой на весь день. У нас троих сложилось неоднозначное впечатление о Григории именно как и человеке. Поскольку повторюсь, нам есть с чем сравнивать, поэтому вот такое субъективное мнение от троих туристов. Это конечно не значит что Григорий плохой, просто нам было с ним не совсем комфортно общаться, потому что не знаешь шутит человек, обижается, говорит серьезно и тд. Проскальзывали некоторые пошлые шуточки на тему чужих людей. Было некоторое напряжение. Настроение он нам не портил, никак не фамильярничал, но чисто на эмоциональном уровне мы остались в подвешенном состоянии. Скажу лишь от себя, что когда гид простой парень, с хорошим настроем на поездку, без высокого мнения о себе, когда он «свой», то экскурсия проходит гораздо легче. Но повторюсь, природа красивая, машина удобная. На наше мнение ориентироваться никого не агитирую. Организатору Екатерине еще раз спасибо 🙏🏼

