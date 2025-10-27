Мои заказы

Манящий Эльбрус из Железноводска

Увидеть самые сказочные места Приэльбрусья за один день и подняться на 3847 метров над уровнем моря
Мы отправимся в однодневное путешествие по самым известным местам Приэльбрусья. Тенистые ущелья, легендарные перевалы, горные водопады — это только часть пути. Впереди нас ждет подъем на самую высокую станцию Эльбруса — не забудьте зарядить фотокамеры.
5
9 отзывов
Манящий Эльбрус из Железноводска
Манящий Эльбрус из Железноводска
Манящий Эльбрус из Железноводска

Описание экскурсии

Добраться до Эльбруса

На комфортабельном автомобиле проедем через два живописных ущелья, насладимся тишиной высокогорного озера и шумом заоблачных водопадов. Кульминацией поездки станет посещение поляны Азау (2350 метров над уровнем моря), а оттуда — на подъемнике до самой высокой станции Эльбруса.

Предания и легенды

Помимо поездки по завораживающим горным пейзажам, вас ждет и культурная часть. В дороге я расскажу об истории нашего региона и поделюсь местными преданиями. Вы увидите, где проходил шелковый путь и в каком ущелье, по легенде, обитали драконы. Я покажу, какой пик фашисты собирались назвать именем вождя. Мы посетим ущелье, где жили огромные пауки, сражавшиеся с богоподобными нартами.

Организационные детали

  • По договоренности мы можем посетить термальные источники
  • Дополнительные расходы: подъемник до станции (2700 ₽), обед, входные билеты в термальные источники (500 ₽)
  • Пожалуйста, возьмите с собой удостоверение личности (на себя и детей)
  • По запросу можно провести экскурсию в индивидуальном формате

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай
Николай — ваш гид в Железноводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1264 туристов
Зовут меня Николай, родился и провел всю жизнь на Северном Кавказе. Хочу поделиться с вами прекрасными видами и величием наших просторов, местными легендами и традициями. Поднимайся вверх не для того, чтобы Мир увидел Тебя, а для того, чтобы самому увидеть Мир! Добро пожаловать в горы, они открыты для тех, кто дорос до них Душой!!!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
Чеснокова
Потрясающая поездка, Николай аккуратный водитель, интересный рассказчик, очень эрудированный и с отличным чувством юмора!!! Показал нам много красивейших мест. С 2-х летним ребенком было очень комфортно. Ну и конечно Эльбрус-
читать дальшеуменьшить

это сказка!!!! На озере были в футболке, на Эльбрусе в пуховике- вот такое преображение в один день! На Эльбрусе с погодой не очень повезло (метель), но мы счастливы!!!! Есть повод вернуться еще. В следующий раз только с Николаем! Очень всем советую

Потрясающая поездка, Николай аккуратный водитель, интересный рассказчик, очень эрудированный и с отличным чувством юмора!!! Показал нам
Потрясающая поездка, Николай аккуратный водитель, интересный рассказчик, очень эрудированный и с отличным чувством юмора!!! Показал нам
Потрясающая поездка, Николай аккуратный водитель, интересный рассказчик, очень эрудированный и с отличным чувством юмора!!! Показал нам
Потрясающая поездка, Николай аккуратный водитель, интересный рассказчик, очень эрудированный и с отличным чувством юмора!!! Показал нам
Потрясающая поездка, Николай аккуратный водитель, интересный рассказчик, очень эрудированный и с отличным чувством юмора!!! Показал нам
Вам был полезен этот отзыв?
Анна
все отлично! мне понравилось. с Николаем супер безопасно и интересно!
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Очень классное путешествие, много интересных историй, красивые места по дороге, Николай очент приятный, с юмором, легкий в общении. Выбирайте экскурсии с Николаем -не пожалеете! 👍❤️
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Неоднократно посещала Кавказ, но индивидуальную экскурсию взяла впервые. Однозначно могу сказать, что оно того стоит! Огромное спасибо Николаю за увлекательную и интересную поездку, помимо Эльбруса мы посетили ещё невероятной красоты озеро Гиж-Гит, смотровую площадку, источник с вкусной и полезной водой… А самое главное, узнали много интересных легенд и исторических фактов о Кавказе. Спасибо!
Неоднократно посещала Кавказ, но индивидуальную экскурсию взяла впервые. Однозначно могу сказать, что оно того стоит! Огромное
Неоднократно посещала Кавказ, но индивидуальную экскурсию взяла впервые. Однозначно могу сказать, что оно того стоит! Огромное
Вам был полезен этот отзыв?
Анатолий
Недавно мы совершили захватывающее путешествие на автомобиле от Железноводска до Эльбруса, и это было настоящим приключением!

Первой нашей остановкой стал водопад на реке Гунделен. Путь к водопаду был живописным, мы наслаждались
читать дальшеуменьшить

видами гор и зелеными лесами. Сделали множество фотографий и провели тут время, наслаждаясь великолепием природы.
После этого мы направились к озеру Углу Гижгит. Это место просто завораживает! Чистейшая вода и необыкновенный цвет, сочетание голубого и зелёного. Путешествие к Эльбрусу и остановки в таких прекрасных местах оставили только самые положительные эмоции. Удобный автомобильный маршрут позволил нам в полной мере насладиться великолепной природой Кавказа, а каждый пункт остановки добавил особую изюминку к нашему путешествию. С самого начала меня подкупали описания величественных видов на величайшую вершину Кавказа, и я был полон ожиданий. Погода, однако, нас не баловала — было тепло, но сильный ветер и облака сильно закрывали вершину. Мы ожидали ярких фотографий и завораживающих ландшафтов, но, к сожалению, цифры в облаках не позволили нам насладиться полной картиной. Все, что мы видели, это лишь фрагменты гор и сильные порывы ветра, которые вызывали чувство дискомфорта.
Несмотря на это, смотровые площадки на поверку все равно оставили впечатление своими размерами и архитектурой. Внутри достаточно удобные места для отдыха, а также выставочные зоны с информацией о регионе и его особенностях. Персонал был дружелюбным и готов помочь, что не могло не улучшить общее впечатление.
Тем не менее, хотелось бы увидеть самую вершину Эльбруса и ощутить ту красоту, о которой все так часто говорят. Возможно, я вернусь сюда в другой раз с надеждой на лучшее погодное явление.
Обратный путь оказался ещё более завараживающим. Особенным пунктом стал комплекс водопадов Су-Азусу. Это какими-то чудом сохранившийся уголок природы, где каждый водопад имеет свое очарование. Чегемское ущелье стало заключительной остановкой.
Это место просто завораживает своими масштабами и величественными скалами. Мы гуляли вдоль реки Чегем, наслаждаясь великолепием окружающих нас гор. Живописные виды, свежий воздух и шум воды создали особую атмосферу.
Мы вернулись домой с надеждой на скорые новые приключения и яркие моменты!
Если вы ищете место для активного отдыха и хотите насладиться красотой природы, обязательно рассмотрите этот маршрут. Вам точно понравится!

Вам был полезен этот отзыв?
Г
Ездили с сыном на экскурсию Манящий Эльбрус с гидом Николаем, очень понравился маршрут,дивный места,сервис предоставленный Николаем. Интересная,насыщенная программа,чистый автомобиль,полезная информация,все на отлично! Эльбрус прекрасен. Поездкой остались довольны,столько впечатлений и эмоций,до следующего отпуска! Благодарим Николая! Рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Железноводска

Похожие экскурсии на «Манящий Эльбрус из Железноводска»

Из Железноводска на Эльбрус - в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
12 часов
-
35%
29 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Из Железноводска на Эльбрус - в мини-группе
Полюбоваться природой Приэльбрусья, посетить музеи и подняться на высоту 3850 м
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4225 ₽6500 ₽ за человека
Привет, Эльбрус! Поездка в небольшой группе из Железноводска
На машине
10 часов
67 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Привет, Эльбрус! Поездка в небольшой группе из Железноводска
Побывать на самой высокой горе Европы и зарядиться красотой Кавказа
Начало: У вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4500 ₽ за человека
На джипе к Эльбрусу: Гижгит, поляна Азау и поляна Нарзанов - из Железноводска
Джиппинг
На машине
Канатная дорога
На микроавтобусе
11 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
На джипе к Эльбрусу: Гижгит, поляна Азау и поляна Нарзанов - из Железноводска
Исследовать красоты Приэльбрусья в мини-группе и подняться по канатной дороге на сам Эльбрус
Начало: От вашего адреса из Железноводска
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
4250 ₽ за человека
Эльбрус и не только
На машине
13 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 8 чел.
Эльбрус и не только
Отправиться в путешествие по горам и озёрам, заехать в Долину нарзанов и полюбоваться водопадами
Начало: По договорённости в Железноводске
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
10 авг в 07:00
4200 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Железноводске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Железноводске
от 17 000 ₽ за группу