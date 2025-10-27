Мы отправимся в однодневное путешествие по самым известным местам Приэльбрусья. Тенистые ущелья, легендарные перевалы, горные водопады — это только часть пути. Впереди нас ждет подъем на самую высокую станцию Эльбруса — не забудьте зарядить фотокамеры.
Описание экскурсии
Добраться до Эльбруса
На комфортабельном автомобиле проедем через два живописных ущелья, насладимся тишиной высокогорного озера и шумом заоблачных водопадов. Кульминацией поездки станет посещение поляны Азау (2350 метров над уровнем моря), а оттуда — на подъемнике до самой высокой станции Эльбруса.
Предания и легенды
Помимо поездки по завораживающим горным пейзажам, вас ждет и культурная часть. В дороге я расскажу об истории нашего региона и поделюсь местными преданиями. Вы увидите, где проходил шелковый путь и в каком ущелье, по легенде, обитали драконы. Я покажу, какой пик фашисты собирались назвать именем вождя. Мы посетим ущелье, где жили огромные пауки, сражавшиеся с богоподобными нартами.
Организационные детали
- По договоренности мы можем посетить термальные источники
- Дополнительные расходы: подъемник до станции (2700 ₽), обед, входные билеты в термальные источники (500 ₽)
- Пожалуйста, возьмите с собой удостоверение личности (на себя и детей)
- По запросу можно провести экскурсию в индивидуальном формате
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваш гид в Железноводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1264 туристов
Зовут меня Николай, родился и провел всю жизнь на Северном Кавказе. Хочу поделиться с вами прекрасными видами и величием наших просторов, местными легендами и традициями. Поднимайся вверх не для того, чтобы Мир увидел Тебя, а для того, чтобы самому увидеть Мир! Добро пожаловать в горы, они открыты для тех, кто дорос до них Душой!!!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Потрясающая поездка, Николай аккуратный водитель, интересный рассказчик, очень эрудированный и с отличным чувством юмора!!! Показал нам много красивейших мест. С 2-х летним ребенком было очень комфортно. Ну и конечно Эльбрус-
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все отлично! мне понравилось. с Николаем супер безопасно и интересно!
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Л
Очень классное путешествие, много интересных историй, красивые места по дороге, Николай очент приятный, с юмором, легкий в общении. Выбирайте экскурсии с Николаем -не пожалеете! 👍❤️
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Неоднократно посещала Кавказ, но индивидуальную экскурсию взяла впервые. Однозначно могу сказать, что оно того стоит! Огромное спасибо Николаю за увлекательную и интересную поездку, помимо Эльбруса мы посетили ещё невероятной красоты озеро Гиж-Гит, смотровую площадку, источник с вкусной и полезной водой… А самое главное, узнали много интересных легенд и исторических фактов о Кавказе. Спасибо!
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Недавно мы совершили захватывающее путешествие на автомобиле от Железноводска до Эльбруса, и это было настоящим приключением!
Первой нашей остановкой стал водопад на реке Гунделен. Путь к водопаду был живописным, мы наслаждались
Первой нашей остановкой стал водопад на реке Гунделен. Путь к водопаду был живописным, мы наслаждались
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Г
Ездили с сыном на экскурсию Манящий Эльбрус с гидом Николаем, очень понравился маршрут,дивный места,сервис предоставленный Николаем. Интересная,насыщенная программа,чистый автомобиль,полезная информация,все на отлично! Эльбрус прекрасен. Поездкой остались довольны,столько впечатлений и эмоций,до следующего отпуска! Благодарим Николая! Рекомендуем!
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