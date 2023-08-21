Увидеть самые сказочные места Приэльбрусья за один день и подняться на 3847 метров над уровнем моря
Мы отправимся в однодневное путешествие по самым известным местам Приэльбрусья. Тенистые ущелья, легендарные перевалы, горные водопады — это только часть пути. Впереди нас ждет подъем на самую высокую станцию Эльбруса — не забудьте зарядить фотокамеры.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Добраться до Эльбруса
На комфортабельном автомобиле проедем через два живописных ущелья, насладимся тишиной высокогорного озера и шумом заоблачных водопадов. Кульминацией поездки станет посещение поляны Азау (2350 метров над уровнем моря), а оттуда — на подъемнике до самой высокой станции Эльбруса.
Предания и легенды
Помимо поездки по завораживающим горным пейзажам, вас ждет и культурная часть. В дороге я расскажу об истории нашего региона и поделюсь местными преданиями. Вы увидите, где проходил шелковый путь и в каком ущелье, по легенде, обитали драконы. Я покажу, какой пик фашисты собирались назвать именем вождя. Мы посетим ущелье, где жили огромные пауки, сражавшиеся с богоподобными нартами.
Организационные детали
- По договоренности мы можем посетить термальные источники
- Дополнительные расходы: подъемник до станции (1400 руб.), обед, входные билеты в термальные источники (350 руб.)
- Пожалуйста, возьмите с собой удостоверение личности (на себя и детей)
- Я заберу вас из любого места в пределах КМВ (Ессентуки, Пятигорск, Кисловодск +2000 руб.)
- По запросу можно провести экскурсию в индивидуальном формате
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего места проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваш гид в Железноводске
Провёл экскурсии для 537 туристов
Зовут меня Николай, родился и провел всю жизнь на Северном Кавказе. Хочу поделиться с вами прекрасными видами и величием наших просторов, местными легендами и традициями. Поднимайся вверх не для того, чтобы Мир увидел Тебя, а для того, чтобы самому увидеть Мир! Добро пожаловать в горы, они открыты для тех, кто дорос до них Душой!!!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
21 авг 2023
Неоднократно посещала Кавказ, но индивидуальную экскурсию взяла впервые. Однозначно могу сказать, что оно того стоит! Огромное спасибо Николаю за увлекательную и интересную поездку, помимо Эльбруса мы посетили ещё невероятной красоты озеро Гиж-Гит, смотровую площадку, источник с вкусной и полезной водой… А самое главное, узнали много интересных легенд и исторических фактов о Кавказе. Спасибо!
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